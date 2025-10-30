Обявиха въздушна тревога в цяла Украйна

Според онлайн картата на украинското Министерство на цифровата трансформация е обявена сирена за въздушна тревога в цяла Украйна.
Сирените са били задействани в 5:45 ч. българско време.
Украинските медии съобщиха за експлозии в контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област, както и в Днепропетровск и Ивано-Франковск.
