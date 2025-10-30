Новини
Обявиха въздушна тревога в цяла Украйна
Обявиха въздушна тревога в цяла Украйна

30 Октомври, 2025 04:58, обновена 30 Октомври, 2025 05:51

Ехтят експлозии в контролираната ВСУ част от Запорожка област, както и в Днепропетровск и Ивано-Франковск

Обявиха въздушна тревога в цяла Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Според онлайн картата на украинското Министерство на цифровата трансформация е обявена сирена за въздушна тревога в цяла Украйна.

Сирените са били задействани в 5:45 ч. българско време.

Украинските медии съобщиха за експлозии в контролираната от украинските въоръжени сили част от Запорожка област, както и в Днепропетровск и Ивано-Франковск.


Украйна
  • 1 Стамо

    17 17 Отговор
    Да да. Дългосрочна операция за отстъпление май?
    Зелена еуглена

    Коментиран от #9, #12, #31

    05:04 30.10.2025

  • 2 Покровск

    24 11 Отговор
    И по тежко ще става. По лошото от това американец да ти е враг е американец да ти е приятел.

    05:09 30.10.2025

  • 3 Украйна загуби

    19 17 Отговор
    И Покровск.

    Коментиран от #11

    05:09 30.10.2025

  • 4 побърканяк

    21 10 Отговор
    Само питам все още ли има стратегическо значение?

    05:09 30.10.2025

  • 5 Уса

    7 12 Отговор
    САЩ подкрепят Русия

    05:10 30.10.2025

  • 6 плачът на еврея

    15 13 Отговор
    Москва не вярва на сълзи

    05:17 30.10.2025

  • 7 Тежко е наистина

    22 25 Отговор
    Тежко е да се убиват толкова много рашисти🤔...

    Само около Покровск, от началото на войната над 150 хиляди рашисти са убити или осакатени.

    05:18 30.10.2025

  • 8 Гогата

    22 11 Отговор
    Преди една седмица пееше друга песен наркоманчето а сега да ве видим

    05:18 30.10.2025

  • 9 Тихо мъ"ршо русофилска!

    19 24 Отговор

    До коментар #1 от "Стамо":

    Не се обаждай неподготвен!

    Коментиран от #37

    05:20 30.10.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 20 Отговор
    СЛЕД КРАСНОАРМЕЙСК ( ДЕТО БЕШЕ ПОКРОВСК) ЧАК ДО КИЕВ СА САМО
    ГОЛИ СТЕПИ .... БЯГАЙТЕ ЗАЙЧЕТА , БЯГАЙТЕ

    05:26 30.10.2025

  • 11 Явно не си виждал как изглежда

    22 19 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна загуби":

    град през който минават руски фашисти и варвари? Кой ще иска такъв "град"?

    05:27 30.10.2025

  • 12 Много рускаСган измря край Покровск

    24 21 Отговор

    До коментар #1 от "Стамо":

    И още много ще мpe. Друго не заслужават фашистите на Кремъл.

    05:30 30.10.2025

  • 13 И Киев е Руски

    11 18 Отговор
    вече в покровск не е тежко:
    Руските въоръжени сили издигнаха националното знаме в Красноармейск, съобщава „Дейли Експрес

    Коментиран от #15

    05:36 30.10.2025

  • 14 Статия със същото заглавие от 23:43

    10 0 Отговор
    в съкратен вариант. Ако има развитие тогава пишете.

    05:41 30.10.2025

  • 15 И на крайцера имаше подобни

    9 14 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    пapцали(знамена) , а къде е той сега? 😂

    05:43 30.10.2025

  • 16 Последния Софиянец

    6 7 Отговор
    Бая вата замина по чувалиге там!

    05:47 30.10.2025

  • 17 име

    7 4 Отговор
    Не случайно наричат зеленото царя на лъжата. Руснаците са в Покровск от над месец и всеки ден завземат от града, вече са го завзели, сега затварят чувала както в покровската агломерация, така и в купянската агломерация. Преди два дни руснаците обявиха леко намаляне на темпото на денацифициране на бандери, давайки възможност на по-отчаяните азовци да се предадат. Азовците, като едни Отки, почват да търсят начини да се измъкнат от чувала, оставяйки вътре по-неопитните войници. Руснаците ги следят къде се промъкват и ги денацифицират на порции. А наркоманчето вика че влезнали 200 руснака....

    05:48 30.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 10 Отговор
    От Киев за два дня, крематорките в блатата пушат 4та година 24/7!

    05:49 30.10.2025

  • 20 мдаааа

    8 3 Отговор
    А можеше и без тежко и жертви... само с един бел байряк!!!!

    05:49 30.10.2025

  • 21 Първи принцип на бандерата

    7 5 Отговор
    Когато си умрял, не знаеш че си умрял, не е твой проблем, тежко е за другите. Същото е и когато си тъп.

    05:50 30.10.2025

  • 22 име

    3 6 Отговор
    Но трябва да признаем,.че демилитаризацията на втарая върви строго по план, над милион блатара са в чували, а още по при са в колички и носилки чакащи протезиране!

    05:50 30.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хе!

    6 8 Отговор
    Че кво му е тешкото!? Избиваш ушанкови ватенки за забавление, целият цивилизован свят те приветства и си окей!

    Коментиран от #30

    05:52 30.10.2025

  • 25 ZА ПОБЕДУ!

    5 5 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    05:53 30.10.2025

  • 26 Атина Палада

    3 9 Отговор
    Алкохолиците са пред Покровск от 2022ра и го превземат вече за някой си път, само копейките вярват на фейковете на бункерното!

    05:53 30.10.2025

  • 27 Eва нo aзoвче

    5 3 Отговор
    Къдeто са ни пратили, тaм сме оcтанали, дoбре че са рyснaците да ни cъбиpaт в чyвали.

    05:53 30.10.2025

  • 28 Време е

    6 2 Отговор
    всичко да приключи !

    05:54 30.10.2025

  • 29 Нали русите не напредвали

    5 4 Отговор
    Охрайна била контролирала сичко

    Коментиран от #32

    05:55 30.10.2025

  • 30 ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Хе!":

    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?

    ИМА НЯКАКЪВ ГОЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    05:58 30.10.2025

  • 31 Добро утро!

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Стамо":

    Русофилите освен да ядете руски 💩💩💩 в промишлени количества, друго не можете.

    Коментиран от #33

    06:04 30.10.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Нали русите не напредвали":

    Блатните напредват към кладбищата, насипно по няколко в чувал‼️

    06:04 30.10.2025

  • 33 ВЪН €вро-дж€н дъ рит€!

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Добро утро!":

    ТАКА Е, ЗА ТОВА НИ ПЛАЩАТ, ПО ТОЧНО ЗА ТОВА НИ ОБЕЩАВАТ ДА НИ ПЛАТЯТ, НО ОНАА Е ПИЯНА ВСЕКИ ДЕН, И ВСЕ ОБЕЩАВА ЗА ДРУГ ПЪТ, ТАКА Е ВЕЧЕ 4 ГОДИНИ!

    06:06 30.10.2025

  • 34 Хе!

    2 0 Отговор
    Логичното се случва! Хиперзвукови ушанки с чипове летят над Европа! Докато Путин не изтръска някоя държавица за назидание, няма да си седнете на диференциалчетата! Париж няма да посмее, велика сила, опасно е, но някоя колониална на Запада метреса ще я отупа топтан!

    06:17 30.10.2025

  • 35 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Ще има дранье пак днеска Удри, Вова.

    06:22 30.10.2025

  • 36 Механик

    0 0 Отговор
    Еее, ма може ли така бе?
    Тия медии вече нямат никаква милост към Възпаления укро-тролетариат. Сервират му само от лоши, та по-лоши новини. Изобщо не правят сметка, че тоя човек трябва и да си почива.
    Хайде, моля ви! Имайте милост към него. Напишете нещо как Зели печели войната, как Тръмпоча дава на украина всичките си томахавки барабар с подводниците.
    Дайте му нещо да живне поне малко!

    06:24 30.10.2025

  • 37 РОЗОВ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тихо мъ"ршо русофилска!":

    ШИРОКООТВОРЕН О ПРЪСТЕН -----БЕГОМ ЗА МЕШКАТА И ДРАНГ НАХТ ОСТЕН

    06:31 30.10.2025

