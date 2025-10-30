Номиниран от Тръмп за вицепрезидент на Експортно-импортната банка на САЩ се отказа заради руска съпруга

Брайс Макферън, номинирани от президента Доналд Тръмп за първи вицепрезидент на Експортно-импортната банка на Съединените щати, оттегли номинацията си след разкрития за семейните му връзки с руски бизнесмен, съобщи The Washington Post.

Макферън трябваше да даде показания пред Сената в четвъртък на изслушванията за потвърждаване. Говорител на Белия дом обаче, в отговор на запитвания от The Washington Post относно връзките на Макферан с Русия, заяви, че той е решил да оттегли номинацията си.

Според правителствени експерти по етика семейните връзки на Макферан създават рискове от конфликт на интереси във ведомството, което има достъп до поверителни данни на американски компании и управлява многомилиардно експортно финансиране.

Според вестника, Макферън е женен за Елена Шатирова, дъщеря на бившия сенатор от Съвета на федерацията Сергей Шатиров. Неговият зет, Александър Шатиров, заема ръководна позиция в инвестиционния фонд "Росконгрес".