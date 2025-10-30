Новини
Свят »
САЩ »
Номиниран от Тръмп за вицепрезидент на Експортно-импортната банка на САЩ се отказа заради руска съпруга

Номиниран от Тръмп за вицепрезидент на Експортно-импортната банка на САЩ се отказа заради руска съпруга

30 Октомври, 2025 05:25, обновена 30 Октомври, 2025 05:34 724 3

  • елена шатирова-
  • тръмп-
  • банка-
  • сащ-
  • брайс макферън

Жената на Брайс Макферън, Елена, е дъщеря на бившия руски сенатор Сергей Шатиров

Номиниран от Тръмп за вицепрезидент на Експортно-импортната банка на САЩ се отказа заради руска съпруга - 1
Брайс Макферън, Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Брайс Макферън, номинирани от президента Доналд Тръмп за първи вицепрезидент на Експортно-импортната банка на Съединените щати, оттегли номинацията си след разкрития за семейните му връзки с руски бизнесмен, съобщи The Washington Post.

Макферън трябваше да даде показания пред Сената в четвъртък на изслушванията за потвърждаване. Говорител на Белия дом обаче, в отговор на запитвания от The Washington Post относно връзките на Макферан с Русия, заяви, че той е решил да оттегли номинацията си.

Според правителствени експерти по етика семейните връзки на Макферан създават рискове от конфликт на интереси във ведомството, което има достъп до поверителни данни на американски компании и управлява многомилиардно експортно финансиране.

Според вестника, Макферън е женен за Елена Шатирова, дъщеря на бившия сенатор от Съвета на федерацията Сергей Шатиров. Неговият зет, Александър Шатиров, заема ръководна позиция в инвестиционния фонд "Росконгрес".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Много ясно че Брайс Макферън ще си вземе рускиня .Човека разбира от жени .Няма да вземе някой дрогиран мутант от резервата Фащ

    05:40 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Впечатлен

    1 0 Отговор
    ,,Според правителствени експерти по етика семейните връзки на Макферсн създават рискове от конфликт на интереси във ведомството, което има достъп до поверителни данни на американски компании и управлява многомилиардни експортно финансиране.”

    05:54 30.10.2025