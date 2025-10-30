Новини
Щатски сенатори искат руският посланик да даде обяснение пред Конгреса за отвлечени украински деца
  Тема: Украйна

Щатски сенатори искат руският посланик да даде обяснение пред Конгреса за отвлечени украински деца

30 Октомври, 2025 06:04, обновена 30 Октомври, 2025 06:46

Руското посолство във Вашингтон категорично отхвърли такава възможност

Щатски сенатори искат руският посланик да даде обяснение пред Конгреса за отвлечени украински деца - 1
Александър Дарчиев, Снимка: YouTube
Милен Ганев

Руското посолство във Вашингтон определи като "невъзможни" плановете на американските сенатори да поканят посланик Александър Дарчиев на изслушване за отвлечени руски деца.

По-рано The Hill съобщи, че сенаторите Линдзи Греъм* и Брайън Шац искат да поканят Дарчиев да свидетелства на изслушването в горната камара на Конгреса.

Още новини от Украйна

„Всяко руско участие в такова предубедено изслушване е невъзможно“, заяви посолството.

Дипломатическата мисия нарече инициативата на сенаторите поредна провокация, предназначена да „прикрие престъпленията, извършени от неонацисткия режим в Киев срещу цивилни, включително децата на Донбас“.

„Руската страна е отворена за добросъвестно сътрудничество, за да съдейства за събирането на семейства и деца от двете страни на този трагичен конфликт, като се взема предвид всеки потвърден случай. Вместо това сме свидетели на кампания от лъжи и измислици за „десетки хиляди“ отвлечени непълнолетни, въпреки че предоставеният от Украйна списък включва 339“, добави дипломатическата мисия.

По-рано украинската страна предаде на Русия списък с 339 деца, за които се твърди, че са отвлечени от украинска територия. По време на пресконференция след третия кръг от преговорите в Истанбул, съветникът на руския президент Володимир Медински заяви, че голям брой деца в украинския списък никога не са били в Русия. Освен това 50 имена в списъка принадлежали на възрастни. Някои от децата вече са върнати в Украйна и тази работа продължава, увери руската страна.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    53 33 Отговор
    да питат зеления пор за избитите руски деца

    06:20 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лъжливо овчарче

    49 24 Отговор
    Вместо да лъжат американския народ с поредната антируска кампания (подобна на "намесата на Русия в изборите през 2016-та), корумпираните сенатори да кажат за дейността на фондацията на жената на Кървавия клоун...

    06:29 30.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кондарев

    48 19 Отговор
    Взели ги за закуска.То бива бива тъпизми но сащинците удариха тъпомера.

    Коментиран от #14

    06:32 30.10.2025

  • 7 Леле

    20 32 Отговор
    Леле какво тъповато лицо! Типично руско.

    Коментиран от #23, #31

    06:34 30.10.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    41 17 Отговор
    Отвлечини? Как са били отвлечени тези деца? Къде са били родителите им? Защо са оставени без надзор в зона на бойни действия? Нелепо е да се говори за отвличане. Защо родителите не се обръщат директно към Русия че си искат децата? Кой ще гарантира сигурността на тези деца ако бъдат върнати на Украйна, че няма да бъдат продадени на запад както има слухове какво е правила г-жа Зеленска. Тези деца са от Луганска и Донецка област жителите на които области искаха автономия и бяха бомбандирани и избивани от бандеровците, кой ще гарантира сигурността на тези деца ако бъдат върнати. Защо не сме видели родителите им?

    Коментиран от #18

    06:36 30.10.2025

  • 9 Копрофагия?

    26 14 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа, явно си добър в дисциплината":

    Консумацията на 💩 е приоритет на ЛГБТ идеологията, върху която стоят фундаментите на евроатлантизма!
    Прав си, добър съм.😂

    06:41 30.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха-ха-ха

    35 4 Отговор
    Бих искал да попитам някой ще търси ли сметка на Би-би за избитите деца в Г@-з@

    06:48 30.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А дали влиза в задълженията

    34 5 Отговор
    на който и да е посланик да дава обяснение пред Конгреса на САЩ не пишете….

    06:50 30.10.2025

  • 14 чикчирик

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кондарев":

    Досущ наркоскандалите за неугодни спортисти.

    06:50 30.10.2025

  • 15 Десислава Димитрова

    27 0 Отговор
    Щатските сенатори искат украинските деца обратно за забавления за π€∆∆© филли и за донори на органи .

    06:57 30.10.2025

  • 16 Бандеровските престъпници

    26 0 Отговор
    През ВСВ бандеровците са избили над милион евреи, поляци, беларуси, българи, цигани и руснаци. Правили са кланета, като в Перущица и Батак! В лагерите на смъртта са били палачи и надзиратели. И СЕГА САЩ и ЕВРОПА ГИ ОБЛИЧАТ, ХРАНЯТ, ПЛАЩАТ ИМ ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ, ДАВАТ ИМ ОРЪЖИЕ И ТРАНСПОРТ ДА УБИВАТ МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ДОНБАС!
    Сенаторите Линдзи Греъм и Брайън Шац да извикат украинския посланник да даде обяснение за убитите деца в Донбас. За децата, които киевския режим използва за жив щит.

    06:57 30.10.2025

  • 17 Механик

    28 0 Отговор
    Кога ще привикат израелския посланик, че да го питат за убитите палестински деца???

    06:57 30.10.2025

  • 18 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 24 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха-ха":

    ...като е така, защо посланикът не отиде в Конгреса и го каже, а се крие?

    Коментиран от #20, #21, #22, #25

    06:57 30.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 АМИ НЯМА ВРЕМЕ

    18 1 Отговор

    До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    МЕСТИ ГО

    07:02 30.10.2025

  • 21 Запознай се първо с

    22 1 Отговор

    До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    правомощията на Конгреса на САЩ и след това пиши.

    07:02 30.10.2025

  • 22 Републиканец

    29 2 Отговор

    До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Защото това е провокация на демократите т.е. партийна борба и вътрешни работи на САЩ, а не на РФ.

    07:03 30.10.2025

  • 23 Селфи

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Леле":

    Като сутрин в огледалото.

    07:07 30.10.2025

  • 24 Салваторе

    15 1 Отговор
    Кои сте ВИЕ,за да искате обяснения от руския посланик ?????????

    07:17 30.10.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ще отиде когато американския посланик отиде в руския парламент да дава обяснения защо стрелят по лодки в карибите без да имат доказателства че пренасят наркотици.

    07:33 30.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Някой

    9 0 Отговор
    Това са деца изоставени, разни от домове за сираци или останали без родители. В тези региони като нищо са си руснаци. Какво да ги оставят като в Га-за (реже съобщенията нормално написано) да измират децата с хиляди ли? Еми спасяват ги! Когато се докаже, че дете има родители в Украйна им ги връщат и това се е случвало няколко пъти. Само единият път бе на една оставила го в приют.
    Че какво друго да правят?

    07:46 30.10.2025

  • 28 Посетител

    5 0 Отговор
    Лейди Линдзи и другите ще имат да взимат... Според тях, руснаците какво е трябвало да направят? Да изоставят децата сами на бойното поле?! Разделени от семействата, без грижи за тях?! Отведени са в Русия, където повечето от тях имат роднини. Като свърши войната, ще се съберат отново.

    07:51 30.10.2025

  • 29 Аз само едно обяснение търся

    1 1 Отговор
    Защо не осъдят този предател?

    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    07:58 30.10.2025

  • 30 ПУ НЕ ДАВА

    2 0 Отговор
    НАШИТЕ ПУ СА ПРОМЕНИЛИ ЗАГЛАВИЕТО: ВМЕСТО "УКРАИНСКИ" ПИШАТ "РУСКИ" ДЕЦА.

    08:00 30.10.2025

  • 31 лиз ач евроатлантик

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Леле":

    Сложи твоя снимка да те видим,умник ганьо

    08:25 30.10.2025

  • 32 Тия са смешни

    0 0 Отговор
    Какви обяснения да даде човека, за глупавата им пропаганда? 😄 Как да им отговори, що се занимават с пропаганда и лъжи?

    08:29 30.10.2025