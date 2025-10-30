Щатски сенатори искат руският посланик да даде обяснение пред Конгреса за отвлечени украински деца

Руското посолство във Вашингтон определи като "невъзможни" плановете на американските сенатори да поканят посланик Александър Дарчиев на изслушване за отвлечени руски деца.
По-рано The Hill съобщи, че сенаторите Линдзи Греъм* и Брайън Шац искат да поканят Дарчиев да свидетелства на изслушването в горната камара на Конгреса.
„Всяко руско участие в такова предубедено изслушване е невъзможно“, заяви посолството.
Дипломатическата мисия нарече инициативата на сенаторите поредна провокация, предназначена да „прикрие престъпленията, извършени от неонацисткия режим в Киев срещу цивилни, включително децата на Донбас“.
„Руската страна е отворена за добросъвестно сътрудничество, за да съдейства за събирането на семейства и деца от двете страни на този трагичен конфликт, като се взема предвид всеки потвърден случай. Вместо това сме свидетели на кампания от лъжи и измислици за „десетки хиляди“ отвлечени непълнолетни, въпреки че предоставеният от Украйна списък включва 339“, добави дипломатическата мисия.
По-рано украинската страна предаде на Русия списък с 339 деца, за които се твърди, че са отвлечени от украинска територия. По време на пресконференция след третия кръг от преговорите в Истанбул, съветникът на руския президент Володимир Медински заяви, че голям брой деца в украинския списък никога не са били в Русия. Освен това 50 имена в списъка принадлежали на възрастни. Някои от децата вече са върнати в Украйна и тази работа продължава, увери руската страна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
06:20 30.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лъжливо овчарче
06:29 30.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Кондарев
Коментиран от #14
06:32 30.10.2025
7 Леле
Коментиран от #23, #31
06:34 30.10.2025
8 Ха-ха-ха
Коментиран от #18
06:36 30.10.2025
9 Копрофагия?
До коментар #5 от "Мдаа, явно си добър в дисциплината":Консумацията на 💩 е приоритет на ЛГБТ идеологията, върху която стоят фундаментите на евроатлантизма!
Прав си, добър съм.😂
06:41 30.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха-ха-ха
06:48 30.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А дали влиза в задълженията
06:50 30.10.2025
14 чикчирик
До коментар #6 от "Кондарев":Досущ наркоскандалите за неугодни спортисти.
06:50 30.10.2025
15 Десислава Димитрова
06:57 30.10.2025
16 Бандеровските престъпници
Сенаторите Линдзи Греъм и Брайън Шац да извикат украинския посланник да даде обяснение за убитите деца в Донбас. За децата, които киевския режим използва за жив щит.
06:57 30.10.2025
17 Механик
06:57 30.10.2025
18 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #8 от "Ха-ха-ха":...като е така, защо посланикът не отиде в Конгреса и го каже, а се крие?
Коментиран от #20, #21, #22, #25
06:57 30.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 АМИ НЯМА ВРЕМЕ
До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":МЕСТИ ГО
07:02 30.10.2025
21 Запознай се първо с
До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":правомощията на Конгреса на САЩ и след това пиши.
07:02 30.10.2025
22 Републиканец
До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Защото това е провокация на демократите т.е. партийна борба и вътрешни работи на САЩ, а не на РФ.
07:03 30.10.2025
23 Селфи
До коментар #7 от "Леле":Като сутрин в огледалото.
07:07 30.10.2025
24 Салваторе
07:17 30.10.2025
25 Ха-ха-ха
До коментар #18 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ще отиде когато американския посланик отиде в руския парламент да дава обяснения защо стрелят по лодки в карибите без да имат доказателства че пренасят наркотици.
07:33 30.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Някой
Че какво друго да правят?
07:46 30.10.2025
28 Посетител
07:51 30.10.2025
29 Аз само едно обяснение търся
Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?
07:58 30.10.2025
30 ПУ НЕ ДАВА
08:00 30.10.2025
31 лиз ач евроатлантик
До коментар #7 от "Леле":Сложи твоя снимка да те видим,умник ганьо
08:25 30.10.2025
32 Тия са смешни
08:29 30.10.2025