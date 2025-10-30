Новини
Le Point предупреди ЕС: Новата руска ракета "Буревестник" практически е неуловима

30 Октомври, 2025 06:54, обновена 30 Октомври, 2025 06:58 1 824 26

Тя е способна да избегне всяка система за противовъздушна отбрана, отбелязва изданието

Le Point предупреди ЕС: Новата руска ракета "Буревестник" практически е неуловима - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да е наясно, че новата руска крилата ракета „Буревестник“, чието успешно изпитание обяви Владимир Путин, е способна да избегне всяка система за противовъздушна отбрана, според френското списание Le Point.

„Ракетата е способна да избягва вражеската противовъздушна отбрана, като следва по-дълги и по-неочаквани траектории. Тя може да носи ядрена бойна глава. Русия вече я нарича неуловима“, се казва в статията.

Както отбелязва изданието, новостта на ракетата се крие в нейната ядрена задвижваща система, която прави обхвата ѝ теоретично неограничен.

По-рано руският президент Владимир Путин обяви, че са приключили изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване и неограничен обхват „Буревестник“. Тя демонстрира високата си способност да заобикаля противоракетните и противовъздушните отбранителни системи, докладва началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов на държавния глава. Той отбеляза, че крилатата ракета е извършила изпитателен полет от 14 000 километра и че предстоят още такива.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 32 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    29 4 Отговор
    но ЕССР е безстрашен !

    07:03 30.10.2025

  • 2 Ватата

    9 33 Отговор
    И нека копейките настръхнат

    Коментиран от #3, #6

    07:04 30.10.2025

  • 3 розов разширен О пръстен

    27 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ватата":

    маи друг настръхна

    07:06 30.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    26 4 Отговор
    Le Point предупреди ЕС: Новата руска ракета "Буревестник" практически е неуловима

    Удвояване на поръчките за памперси в Чайна.

    07:07 30.10.2025

  • 5 ....

    31 3 Отговор
    Пак ще има истерия с тоалетната хартия

    Коментиран от #20

    07:08 30.10.2025

  • 6 чаина Кекс играчка

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ватата":

    БУРЕВЕСТНИК ЦВЯТ ПО ИЗБОР РАЗМЕР ТОЖЕ С ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

    07:11 30.10.2025

  • 7 Механик

    30 3 Отговор
    Айдааа... и Ле Пойнт станаха русофили.
    Скоро рупори на демокрацията ще останат само Дойчевеле и УНИАН, май.

    07:14 30.10.2025

  • 8 Ццц

    24 6 Отговор
    Бе мани ги тия. Местни експерти веднага пресметнаха, че за 15 часа е изминала 14 000 км, което ще рече по-малко от 1000 км/ч и правеха планове да ги засичат с тол камерите за средна скорост. 🤣🤣🤣 За родния евроатлантик всичко е А и Б и за това вярва, че светът е лесен за разбиране. Излезе ли В и недай си боже Д...веднага се обявява за руска пропаганда и светът отново е лесен..😂

    Коментиран от #11, #21

    07:18 30.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    19 5 Отговор
    Малко им остана на гадинките, дето санкции налагат на Русия и руските активи от банките искат да крадат. Като застанат на дежурство Сармат, Буревестник и Посейдон, картинките ще им треперят, щото няма да знаят , кога ще им пусне на руснаците и ще пратят гадовете в пъкъла.

    07:19 30.10.2025

  • 11 Сега е редно!

    25 7 Отговор

    До коментар #8 от "Ццц":

    Да се изока нЕкой ЕвроАтлант,че това е...,,поредната руска анимация..."...!

    Коментиран от #14

    07:21 30.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИВАН

    7 6 Отговор
    Света е бил по добър, когато хората са размахвали само саби и ножове.

    07:28 30.10.2025

  • 14 Ццц

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сега е редно!":

    За да нарисуваш триъгълник ти трябват поне 3 точки. За това можеш да чертаеш само прави отсечки в главите на атлантите. 🤣

    07:30 30.10.2025

  • 15 ГанЯ

    5 2 Отговор
    Бе то голяма работа!

    07:32 30.10.2025

  • 16 Може и да е така, ама

    5 2 Отговор
    ама АйФони не могат да правят както китайците!
    И френска любов както французите

    /френското списание Le Point/

    07:42 30.10.2025

  • 17 Дтъркь

    13 2 Отговор
    Тези калъфи една седмица гониха китайските балони, а се канят ракети да прехващат?!

    07:43 30.10.2025

  • 18 Право там

    5 2 Отговор
    Буресекстникът върти върти и дебне задницата на макароните ...

    07:48 30.10.2025

  • 19 Блатна Шматка

    2 10 Отговор
    Неуловима блатиста скрап, ФАНТАЗИЯ......🤣🤣🤣🤣

    07:57 30.10.2025

  • 20 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "....":

    Не на майтап имаше криза с тоалетната хартия на запад. Преди дошъл от Германия се снимаше тук в супермаркет пред щандове пълни с тоалетна хартия. Кога ще ни стигнат германците?

    08:05 30.10.2025

  • 21 Дон Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ццц":

    Това и е силата че може да стой дълго време във въздуха преди да удари целта!

    08:18 30.10.2025

  • 22 Мишел

    0 1 Отговор
    Огромна част от новите руски оръжия са неуловими, защото САЩ НатО разполагат само със стари противооръжия. Нови няма, защото няма разработки и средства. След като СССР изчезна, САЩ изостанаха безнадеждно в областта на сериозните оръжия.

    08:22 30.10.2025

  • 23 мИкрончето на дядо бриджит

    0 0 Отговор
    Вече съм завършен наркоман, герoнтофил и пИдeр@3, дядо бриджит ме бие през лицето пред чужденците, целия свят ми се смее и откровено се гаври с мен, а уж съм президент на Франция!ФРАНЦИЯ!!!
    Как се докарах до тук?!?
    КАК???

    08:25 30.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ракета Невидимка :)))

    0 0 Отговор
    ракетата е невидима за простия народ..... вижда се 2 секунди преди звука, като светкавиците...

    08:30 30.10.2025

