Le Point предупреди ЕС: Новата руска ракета "Буревестник" практически е неуловима

Европейският съюз трябва да е наясно, че новата руска крилата ракета „Буревестник“, чието успешно изпитание обяви Владимир Путин, е способна да избегне всяка система за противовъздушна отбрана, според френското списание Le Point.

„Ракетата е способна да избягва вражеската противовъздушна отбрана, като следва по-дълги и по-неочаквани траектории. Тя може да носи ядрена бойна глава. Русия вече я нарича неуловима“, се казва в статията.

Както отбелязва изданието, новостта на ракетата се крие в нейната ядрена задвижваща система, която прави обхвата ѝ теоретично неограничен.

По-рано руският президент Владимир Путин обяви, че са приключили изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване и неограничен обхват „Буревестник“. Тя демонстрира високата си способност да заобикаля противоракетните и противовъздушните отбранителни системи, докладва началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов на държавния глава. Той отбеляза, че крилатата ракета е извършила изпитателен полет от 14 000 километра и че предстоят още такива.