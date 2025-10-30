Le Point предупреди ЕС: Новата руска ракета "Буревестник" практически е неуловима

Европейският съюз трябва да е наясно, че новата руска крилата ракета „Буревестник“, чието успешно изпитание обяви Владимир Путин, е способна да избегне всяка система за противовъздушна отбрана, според френското списание Le Point.
„Ракетата е способна да избягва вражеската противовъздушна отбрана, като следва по-дълги и по-неочаквани траектории. Тя може да носи ядрена бойна глава. Русия вече я нарича неуловима“, се казва в статията.
Както отбелязва изданието, новостта на ракетата се крие в нейната ядрена задвижваща система, която прави обхвата ѝ теоретично неограничен.
По-рано руският президент Владимир Путин обяви, че са приключили изпитанията на крилата ракета с ядрено задвижване и неограничен обхват „Буревестник“. Тя демонстрира високата си способност да заобикаля противоракетните и противовъздушните отбранителни системи, докладва началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов на държавния глава. Той отбеляза, че крилатата ракета е извършила изпитателен полет от 14 000 километра и че предстоят още такива.
1 Така е
07:03 30.10.2025
2 Ватата
Коментиран от #3, #6
07:04 30.10.2025
3 розов разширен О пръстен
До коментар #2 от "Ватата":маи друг настръхна
07:06 30.10.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Удвояване на поръчките за памперси в Чайна.
07:07 30.10.2025
5 ....
Коментиран от #20
07:08 30.10.2025
6 чаина Кекс играчка
До коментар #2 от "Ватата":БУРЕВЕСТНИК ЦВЯТ ПО ИЗБОР РАЗМЕР ТОЖЕ С ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ
07:11 30.10.2025
7 Механик
Скоро рупори на демокрацията ще останат само Дойчевеле и УНИАН, май.
07:14 30.10.2025
8 Ццц
Коментиран от #11, #21
07:18 30.10.2025
10 РЕАЛИСТ
07:19 30.10.2025
11 Сега е редно!
До коментар #8 от "Ццц":Да се изока нЕкой ЕвроАтлант,че това е...,,поредната руска анимация..."...!
Коментиран от #14
07:21 30.10.2025
13 ИВАН
07:28 30.10.2025
14 Ццц
До коментар #11 от "Сега е редно!":За да нарисуваш триъгълник ти трябват поне 3 точки. За това можеш да чертаеш само прави отсечки в главите на атлантите. 🤣
07:30 30.10.2025
15 ГанЯ
07:32 30.10.2025
16 Може и да е така, ама
И френска любов както французите
/френското списание Le Point/
07:42 30.10.2025
17 Дтъркь
07:43 30.10.2025
18 Право там
07:48 30.10.2025
19 Блатна Шматка
07:57 30.10.2025
20 Някой
До коментар #5 от "....":Не на майтап имаше криза с тоалетната хартия на запад. Преди дошъл от Германия се снимаше тук в супермаркет пред щандове пълни с тоалетна хартия. Кога ще ни стигнат германците?
08:05 30.10.2025
21 Дон Дони
До коментар #8 от "Ццц":Това и е силата че може да стой дълго време във въздуха преди да удари целта!
08:18 30.10.2025
22 Мишел
08:22 30.10.2025
23 мИкрончето на дядо бриджит
Как се докарах до тук?!?
КАК???
08:25 30.10.2025
26 ракета Невидимка :)))
08:30 30.10.2025