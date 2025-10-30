Герт Вилдерс и проевропейската партия „Демократи-66“ получават еднакъв брой места

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.

Данните от екзитпол сочеха преднина за Д66.

Кой е Роб Йетен, лидерът на Д66? Роб Йетен оглавява Д66 от август 2023 година. Беше министър на климата и енергийната политика от 2022 до 2024 година (в четвъртия кабинет „Рюте“) и вицепремиер на от януари 2024 г. до юли 2024 г.

Роден е на 25 март 1987 година във Вехел, провинция Северен Брабант. Учи в Университета „Радбоуд“ от 2005 до 2011 г., където получава бакалавърска и магистърска степен - и двете по публична администрация.

Политическата си кариера започва като политически съветник на фракцията Д66 в Сената, става председател на Младите демократи, младежката организация на Д66. По-късно става председател на фракцията на Д66 в Неймеген. „В тази партия се чувствам у дома си. Д66 е показала, че взема решения в трудни времена и проявява решителност“, казва той, пише БТА.

От 2010 до 2017 година е член на общинския съвет на Неймеген. На изборите през 2017 година е избран за член на Камарата на представителите. Става и говорител на партията си по въпросите на климата, енергията и газа, железопътния транспорт, демократичното обновление и икономическите въпроси.

На 9 октомври 2018 година Йетен е избран за парламентарен лидер на Д66 в Камарата на представителите: на 31 години той е най-младият парламентарен лидер на Д66 в историята на партията.

Роб Йетен проведе много умела предизборна кампания. Според анализаторите благодарение на него Д66 прибави цели 18 места към 9-те, които имаше в предишния парламент. Лично той се радваше на все по-голяма популярност по време на кампанията: млад, енергичен, комуникативен.