Новини
Свят »
Нидерландия »
Герт Вилдерс и проевропейската партия „Демократи-66“ получават еднакъв брой места

Герт Вилдерс и проевропейската партия „Демократи-66“ получават еднакъв брой места

30 Октомври, 2025 07:13 1 564 44

  • нидерландия-
  • демократи-66-
  • герт вилдерс-
  • избори-
  • роб йетен

Всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места

Герт Вилдерс и проевропейската партия „Демократи-66“ получават еднакъв брой места - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.

Данните от екзитпол сочеха преднина за Д66.

Кой е Роб Йетен, лидерът на Д66? Роб Йетен оглавява Д66 от август 2023 година. Беше министър на климата и енергийната политика от 2022 до 2024 година (в четвъртия кабинет „Рюте“) и вицепремиер на от януари 2024 г. до юли 2024 г.

Роден е на 25 март 1987 година във Вехел, провинция Северен Брабант. Учи в Университета „Радбоуд“ от 2005 до 2011 г., където получава бакалавърска и магистърска степен - и двете по публична администрация.

Политическата си кариера започва като политически съветник на фракцията Д66 в Сената, става председател на Младите демократи, младежката организация на Д66. По-късно става председател на фракцията на Д66 в Неймеген. „В тази партия се чувствам у дома си. Д66 е показала, че взема решения в трудни времена и проявява решителност“, казва той, пише БТА.

От 2010 до 2017 година е член на общинския съвет на Неймеген. На изборите през 2017 година е избран за член на Камарата на представителите. Става и говорител на партията си по въпросите на климата, енергията и газа, железопътния транспорт, демократичното обновление и икономическите въпроси.

На 9 октомври 2018 година Йетен е избран за парламентарен лидер на Д66 в Камарата на представителите: на 31 години той е най-младият парламентарен лидер на Д66 в историята на партията.

Роб Йетен проведе много умела предизборна кампания. Според анализаторите благодарение на него Д66 прибави цели 18 места към 9-те, които имаше в предишния парламент. Лично той се радваше на все по-голяма популярност по време на кампанията: млад, енергичен, комуникативен.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честно казано

    7 13 Отговор
    Евроскептицизма издиша.
    Като един от хората които предидиха тази вълна още 2015-а година с Брекзит и евроскептиците в Холанфия, Унгария и пр, сега виждам друго. Хората разбраха, че не ЕС е проблемът. Ще си останат интегрирани , но с ремонтиран и по-независим съюз. Европейските държавички сами ще бъдат много по-лесни жертви в това опасно ново време.

    Коментиран от #41

    07:18 30.10.2025

  • 5 в Европа

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":

    Няма фашизъм.
    И война няма да има. Не и предизвикана от ЕС.
    Фашизъм, като някакви илюзорни представи за миналото - изпиране на Хитлер, напр. съществува основно в Източна Европа. Колкото по на изток, толкова по-ясно изразена нагласа.

    Коментиран от #6, #8

    07:20 30.10.2025

  • 6 всъщност

    6 19 Отговор

    До коментар #5 от "в Европа":

    Генерал Паттън в края на Втората световна война е бил прав, когато е възкликнал пред адютанта си - Май бихме грешните фашисти. Русия е фашистка държава по учебник.

    07:24 30.10.2025

  • 7 много си прав

    8 11 Отговор

    До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":

    Войната ще е между русия и фашизма и ще е гражданска война. Още Пригожин показа Пътя.

    07:25 30.10.2025

  • 8 Янко Съкъзов

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "в Европа":

    Кое е определението ти за фашизъм ? Я обясни

    Коментиран от #10, #17

    07:26 30.10.2025

  • 9 Трол

    3 3 Отговор
    Това не е ли Доналд Тръмп?

    07:28 30.10.2025

  • 10 има ли общо с руската държава?

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "Янко Съкъзов":

    Фашизмът е радикална, авторитарна и националистическа политическа идеология, която възниква в Италия по време на Първата световна война като алтернатива на либерализма, марксизма и консерватизма. Той се основава на идеята за силна централизирана държава, която мобилизира обществото тотално, включително чрез военната сила и военизирано управление под ръководството на силен диктатор. Фашизмът проповядва премахване на демократичните институции, потъпкване на опозицията, милитаризъм и национално величие. Насилието, войната и империализмът се приемат като средства за постигане на национално обновление. Той е свързан с крайно националистически и авторитарни движения, които достигат върха на влиянието си между 1930 и 1945 г., като основният модел е този на Мусолини в Италия и нацистката партия в Германия.

    Коментиран от #15, #36

    07:28 30.10.2025

  • 11 бай Бай

    8 3 Отговор
    По-добре уж крайнодясно вместо доказано безкрайнотъпослугинско.

    07:32 30.10.2025

  • 12 Гориил

    4 3 Отговор
    Вече разбираме, че управляващата коалиция ще бъде разнородна. Москва следи отблизо това. Нямаше изненади. И това е най-голямото постижение на Кремъл.

    07:35 30.10.2025

  • 13 Симпатизант

    16 4 Отговор
    Аз бих искал да прочета повече за Крайнодясната Партия на Свободата на Герт Вилдерс, ама какво да се прави? - атлантическа цензура. Тъпчат ни умовете само с проевропейските сили - всичко останало цензурата обявява за руска дезинформация.

    Коментиран от #21

    07:38 30.10.2025

  • 14 дядото

    11 4 Отговор
    цяла нощ ви се искаше про европейската да спечели,но... крайно десните и тук ще ви ударят шамара

    07:39 30.10.2025

  • 15 Янко Съкъзов

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "има ли общо с руската държава?":

    Не ми цитирай укипедия, обясни го със собствени думи. Къде на изток има фашизъм? Освен еднопартийна система и то само в китай няма нищо друго от цитата ти на изток

    Коментиран от #18

    07:46 30.10.2025

  • 16 Точен

    6 4 Отговор
    Екзитполът в Нидерландия май е по-корумпиран от нашите Цоциолози... Е, докато на нормалното слагат грешен етикет "крайнодясно", то ще печели умовете и сърцата на нормалните хора.

    07:55 30.10.2025

  • 17 Факти

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Янко Съкъзов":

    Според изкуствения интелект, фашизмът е авторитарен ултра-национализъм с един лидер, една партия, подтискане на опозицията със сила и подчиняване на индивида на държавата. Фашизмът комбинира елементи на национализъм, милитаризъм и тотален контрол върху обществото и икономиката. Режимът на Путин отговаря напълно на тези критерии.

    Коментиран от #19

    07:57 30.10.2025

  • 18 брей верно ли

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "Янко Съкъзов":

    И защо да не ти цитирам Уикипедия? Лъже ли?
    В русийката кой кара влака? и от колко години го кара този влак? И до кога?

    Коментиран от #27, #28

    08:01 30.10.2025

  • 19 Янко Съкъзов

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    И кое от изброеното има в русия?

    Коментиран от #20

    08:01 30.10.2025

  • 20 кое го няма

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Янко Съкъзов":

    Русийката няма император ли?
    Опонентите на този император не падат от високо ли? Или не ги убиват по каторгите?

    Коментиран от #22, #32

    08:04 30.10.2025

  • 21 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Симпатизант":

    Копейките един ден се борят с нацистите, а на другия ги подкрепят. Важното е Русия да е добре, а Европа и в частност България да са зле.

    08:05 30.10.2025

  • 22 или

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "кое го няма":

    Или русийката не е силна централизирана държава, където нямаш право на различно мнение?

    08:05 30.10.2025

  • 23 Долу ЕС

    3 2 Отговор
    скапания ес няма да се оправи докато националистите не вземата властта и не променят ес в икономически съюз както си беше, а не в във фашистки и военен такъв

    Коментиран от #25

    08:06 30.10.2025

  • 24 Жоро

    3 0 Отговор
    Нито има изненада, нито има промяна. Фабрикувани новини. Пак няма да има стабилно правителство

    Истинската новина е оставката на комуниста Тимерманс. Поне нещо добро от тия избори.

    08:06 30.10.2025

  • 25 ой ой ой

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Долу ЕС":

    Ай как хочется ай ай ай. Ииииих!

    08:07 30.10.2025

  • 26 в Москва съм. в Москва съм

    2 0 Отговор
    Фашизмът проповядва премахване на демократичните институции, потъпкване на опозицията, милитаризъм и национално величие.

    08:08 30.10.2025

  • 27 Янко Съкъзов

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "брей верно ли":

    явно не можеш със собствени думи да го опишеш и затова прибягваш до цитати. Путин нито е диктатор нито взема сам решения. Ако не ти е извесно как се взимат решенията в русия си е твой проблем. Мошеш да попиташ уикипедиа и за това, ха ха

    Коментиран от #30, #44

    08:08 30.10.2025

  • 28 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "брей верно ли":

    и откак кара влака русийката живна,затуй пергелите ревнаха,щот не дава безплатни ресурси и не слуша какво му думат а гледа кво правят длъжниците

    Коментиран от #35

    08:08 30.10.2025

  • 29 Явно

    1 1 Отговор
    Вилдерс ще е мъжът в правителството.

    Коментиран от #31

    08:09 30.10.2025

  • 30 мъне

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Янко Съкъзов":

    Не разтягам лукуми както комунист на изпит по Партийно политическа работа, а говоря с факти и цитати, които лесно могат да се проверят.

    08:09 30.10.2025

  • 31 вилдерс беше мъжа в миналто правителство

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Явно":

    сега ще е булката

    08:10 30.10.2025

  • 32 Янко Съкъзов

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "кое го няма":

    Остави, явно си някой сyлююю който си няма грам понятие за какво става въпрос

    Коментиран от #33

    08:10 30.10.2025

  • 33 а па ти

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Янко Съкъзов":

    отворения

    08:11 30.10.2025

  • 34 Кики

    1 0 Отговор
    По-големи фашисти от Русия има ли?

    08:12 30.10.2025

  • 35 как точно живна

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "факуса":

    Защо основно руснаците крадяха климатици и тоалетни чинии в Украйна? Да живнат може би?

    08:14 30.10.2025

  • 36 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "има ли общо с руската държава?":

    Копейките искат Европа да е фрагментирана за да могат отделните европейски държави да са слаби и да паднат в робство на един от двата хегемона - САЩ или Китай. Щом Русия падна под китайско робство, какво остава за малка държава като България? Аз искам обединен и силен ЕС и възможно най-малка зависимост от САЩ и Китай.

    Коментиран от #38, #39

    08:14 30.10.2025

  • 37 Мутрофанкина

    1 1 Отговор
    Спешно всички сътрудници да се явят в пасоля. Ще раздаваме нови опорки.

    08:15 30.10.2025

  • 38 Лудият от портиерната

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    Ти искаш невъзможното. ЕС винаги е бил васал на Сащ и такъв ще си остане

    Коментиран от #40

    08:18 30.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 виж ако ЕС бе васал на РФ

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Лудият от портиерната":

    това можно.

    08:19 30.10.2025

  • 41 така е...

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "честно казано":

    защото видяха колко е "успешен " Брексита. Десните партии почнаха да се ослушват:" може би е малко прибързано да напускаме евросъюза"😉

    08:20 30.10.2025

  • 42 Фен

    0 1 Отговор
    Либералите са чао! Атлантизмът си отива.

    Коментиран от #43

    08:27 30.10.2025

  • 43 верно ли? Жива да не бях!

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Фен":

    Затова ли крайнодесните загубиха в Нидерландия? А новия министър председател е центриста Роб Йетен.

    08:29 30.10.2025

  • 44 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Янко Съкъзов":

    И как се взимат решенията в Русия? Кога беше референдумът за войната? Кога парламентът гласува да нападнат Украйна? Путин излезе по телевизията и дръпна една реч, която завърши с, цитирам: "АЗ ВЗЕХ РЕШЕНИЕТО да проведа специална военна операция."

    08:30 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания