Герт Вилдерс и проевропейската партия „Демократи-66“ получават еднакъв брой места

Крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" (Д66) получават еднакъв брой места в парламента след произведените вчера в Нидерландия избори, сочат неокончателни резултати при преброени близо 95% от гласовете, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Съгласно неокончателните резултати всяка от партиите ще има по 26 депутати в парламента с общо 150 места.
Данните от екзитпол сочеха преднина за Д66.
Кой е Роб Йетен, лидерът на Д66? Роб Йетен оглавява Д66 от август 2023 година. Беше министър на климата и енергийната политика от 2022 до 2024 година (в четвъртия кабинет „Рюте“) и вицепремиер на от януари 2024 г. до юли 2024 г.
Роден е на 25 март 1987 година във Вехел, провинция Северен Брабант. Учи в Университета „Радбоуд“ от 2005 до 2011 г., където получава бакалавърска и магистърска степен - и двете по публична администрация.
Политическата си кариера започва като политически съветник на фракцията Д66 в Сената, става председател на Младите демократи, младежката организация на Д66. По-късно става председател на фракцията на Д66 в Неймеген. „В тази партия се чувствам у дома си. Д66 е показала, че взема решения в трудни времена и проявява решителност“, казва той, пише БТА.
От 2010 до 2017 година е член на общинския съвет на Неймеген. На изборите през 2017 година е избран за член на Камарата на представителите. Става и говорител на партията си по въпросите на климата, енергията и газа, железопътния транспорт, демократичното обновление и икономическите въпроси.
На 9 октомври 2018 година Йетен е избран за парламентарен лидер на Д66 в Камарата на представителите: на 31 години той е най-младият парламентарен лидер на Д66 в историята на партията.
Роб Йетен проведе много умела предизборна кампания. Според анализаторите благодарение на него Д66 прибави цели 18 места към 9-те, които имаше в предишния парламент. Лично той се радваше на все по-голяма популярност по време на кампанията: млад, енергичен, комуникативен.
4 честно казано
Като един от хората които предидиха тази вълна още 2015-а година с Брекзит и евроскептиците в Холанфия, Унгария и пр, сега виждам друго. Хората разбраха, че не ЕС е проблемът. Ще си останат интегрирани , но с ремонтиран и по-независим съюз. Европейските държавички сами ще бъдат много по-лесни жертви в това опасно ново време.
Коментиран от #41
07:18 30.10.2025
5 в Европа
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":Няма фашизъм.
И война няма да има. Не и предизвикана от ЕС.
Фашизъм, като някакви илюзорни представи за миналото - изпиране на Хитлер, напр. съществува основно в Източна Европа. Колкото по на изток, толкова по-ясно изразена нагласа.
Коментиран от #6, #8
07:20 30.10.2025
6 всъщност
До коментар #5 от "в Европа":Генерал Паттън в края на Втората световна война е бил прав, когато е възкликнал пред адютанта си - Май бихме грешните фашисти. Русия е фашистка държава по учебник.
07:24 30.10.2025
7 много си прав
До коментар #3 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTT":Войната ще е между русия и фашизма и ще е гражданска война. Още Пригожин показа Пътя.
07:25 30.10.2025
8 Янко Съкъзов
До коментар #5 от "в Европа":Кое е определението ти за фашизъм ? Я обясни
Коментиран от #10, #17
07:26 30.10.2025
9 Трол
07:28 30.10.2025
10 има ли общо с руската държава?
До коментар #8 от "Янко Съкъзов":Фашизмът е радикална, авторитарна и националистическа политическа идеология, която възниква в Италия по време на Първата световна война като алтернатива на либерализма, марксизма и консерватизма. Той се основава на идеята за силна централизирана държава, която мобилизира обществото тотално, включително чрез военната сила и военизирано управление под ръководството на силен диктатор. Фашизмът проповядва премахване на демократичните институции, потъпкване на опозицията, милитаризъм и национално величие. Насилието, войната и империализмът се приемат като средства за постигане на национално обновление. Той е свързан с крайно националистически и авторитарни движения, които достигат върха на влиянието си между 1930 и 1945 г., като основният модел е този на Мусолини в Италия и нацистката партия в Германия.
Коментиран от #15, #36
07:28 30.10.2025
11 бай Бай
07:32 30.10.2025
12 Гориил
07:35 30.10.2025
13 Симпатизант
Коментиран от #21
07:38 30.10.2025
14 дядото
07:39 30.10.2025
15 Янко Съкъзов
До коментар #10 от "има ли общо с руската държава?":Не ми цитирай укипедия, обясни го със собствени думи. Къде на изток има фашизъм? Освен еднопартийна система и то само в китай няма нищо друго от цитата ти на изток
Коментиран от #18
07:46 30.10.2025
16 Точен
07:55 30.10.2025
17 Факти
До коментар #8 от "Янко Съкъзов":Според изкуствения интелект, фашизмът е авторитарен ултра-национализъм с един лидер, една партия, подтискане на опозицията със сила и подчиняване на индивида на държавата. Фашизмът комбинира елементи на национализъм, милитаризъм и тотален контрол върху обществото и икономиката. Режимът на Путин отговаря напълно на тези критерии.
Коментиран от #19
07:57 30.10.2025
18 брей верно ли
До коментар #15 от "Янко Съкъзов":И защо да не ти цитирам Уикипедия? Лъже ли?
В русийката кой кара влака? и от колко години го кара този влак? И до кога?
Коментиран от #27, #28
08:01 30.10.2025
19 Янко Съкъзов
До коментар #17 от "Факти":И кое от изброеното има в русия?
Коментиран от #20
08:01 30.10.2025
20 кое го няма
До коментар #19 от "Янко Съкъзов":Русийката няма император ли?
Опонентите на този император не падат от високо ли? Или не ги убиват по каторгите?
Коментиран от #22, #32
08:04 30.10.2025
21 Факти
До коментар #13 от "Симпатизант":Копейките един ден се борят с нацистите, а на другия ги подкрепят. Важното е Русия да е добре, а Европа и в частност България да са зле.
08:05 30.10.2025
22 или
До коментар #20 от "кое го няма":Или русийката не е силна централизирана държава, където нямаш право на различно мнение?
08:05 30.10.2025
23 Долу ЕС
Коментиран от #25
08:06 30.10.2025
24 Жоро
Истинската новина е оставката на комуниста Тимерманс. Поне нещо добро от тия избори.
08:06 30.10.2025
25 ой ой ой
До коментар #23 от "Долу ЕС":Ай как хочется ай ай ай. Ииииих!
08:07 30.10.2025
26 в Москва съм. в Москва съм
08:08 30.10.2025
27 Янко Съкъзов
До коментар #18 от "брей верно ли":явно не можеш със собствени думи да го опишеш и затова прибягваш до цитати. Путин нито е диктатор нито взема сам решения. Ако не ти е извесно как се взимат решенията в русия си е твой проблем. Мошеш да попиташ уикипедиа и за това, ха ха
Коментиран от #30, #44
08:08 30.10.2025
28 факуса
До коментар #18 от "брей верно ли":и откак кара влака русийката живна,затуй пергелите ревнаха,щот не дава безплатни ресурси и не слуша какво му думат а гледа кво правят длъжниците
Коментиран от #35
08:08 30.10.2025
29 Явно
Коментиран от #31
08:09 30.10.2025
30 мъне
До коментар #27 от "Янко Съкъзов":Не разтягам лукуми както комунист на изпит по Партийно политическа работа, а говоря с факти и цитати, които лесно могат да се проверят.
08:09 30.10.2025
31 вилдерс беше мъжа в миналто правителство
До коментар #29 от "Явно":сега ще е булката
08:10 30.10.2025
32 Янко Съкъзов
До коментар #20 от "кое го няма":Остави, явно си някой сyлююю който си няма грам понятие за какво става въпрос
Коментиран от #33
08:10 30.10.2025
33 а па ти
До коментар #32 от "Янко Съкъзов":отворения
08:11 30.10.2025
34 Кики
08:12 30.10.2025
35 как точно живна
До коментар #28 от "факуса":Защо основно руснаците крадяха климатици и тоалетни чинии в Украйна? Да живнат може би?
08:14 30.10.2025
36 Факти
До коментар #10 от "има ли общо с руската държава?":Копейките искат Европа да е фрагментирана за да могат отделните европейски държави да са слаби и да паднат в робство на един от двата хегемона - САЩ или Китай. Щом Русия падна под китайско робство, какво остава за малка държава като България? Аз искам обединен и силен ЕС и възможно най-малка зависимост от САЩ и Китай.
Коментиран от #38, #39
08:14 30.10.2025
37 Мутрофанкина
08:15 30.10.2025
38 Лудият от портиерната
До коментар #36 от "Факти":Ти искаш невъзможното. ЕС винаги е бил васал на Сащ и такъв ще си остане
Коментиран от #40
08:18 30.10.2025
40 виж ако ЕС бе васал на РФ
До коментар #38 от "Лудият от портиерната":това можно.
08:19 30.10.2025
41 така е...
До коментар #4 от "честно казано":защото видяха колко е "успешен " Брексита. Десните партии почнаха да се ослушват:" може би е малко прибързано да напускаме евросъюза"😉
08:20 30.10.2025
42 Фен
Коментиран от #43
08:27 30.10.2025
43 верно ли? Жива да не бях!
До коментар #42 от "Фен":Затова ли крайнодесните загубиха в Нидерландия? А новия министър председател е центриста Роб Йетен.
08:29 30.10.2025
44 Факти
До коментар #27 от "Янко Съкъзов":И как се взимат решенията в Русия? Кога беше референдумът за войната? Кога парламентът гласува да нападнат Украйна? Путин излезе по телевизията и дръпна една реч, която завърши с, цитирам: "АЗ ВЗЕХ РЕШЕНИЕТО да проведа специална военна операция."
08:30 30.10.2025