Изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия

Изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия

29 Октомври, 2025

Първите коментари в телевизионното предаване бяха, че големият губещ е Герт Вилдерс

Изненадващ победител на предсрочните избори в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нидерландската партия "Демократи-66" ще е първа сила в новия парламент на Нидерландия, предаде БТА.

Екзитполът, огласен току-що в общо телевизионно предаване на Ен О Ес/Ер Те Ел 4, ѝ отрежда 27 от общо 150-местната Втора камара в Генералните щати (парламента). Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023 г.

На второ място е Партията на свободата с 25 депутати, следвана от Народната партия за свобода и демокрация - с 23, на четвърто място са "Зелени леви" - Партия на труда - с 20 депутати. Партията "Християндемократически призив" ще има 19 депутати, според екзитпола.

Първите коментари в телевизионното предаване бяха, че големият губещ е Герт Вилдерс.

Всички социологически проучвания в кампанията за предсрочните избори в Нидерландия за Втората камара сочеха за победител крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс, която спечели предишните избори. Едва вчера допитванията показаха, че петте партии, които днес са първите в новия парламент, са близо една до друга.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джебрие

    8 0 Отговор
    Предишния победител го отсвири народа, че много се заигра с 404.

    22:58 29.10.2025

  • 2 Нормално

    5 0 Отговор
    Гей парти на гей партии

    22:59 29.10.2025

  • 3 1111

    4 0 Отговор
    У нас също ще има предсочни избори.

    22:59 29.10.2025

  • 4 И кво....?!

    5 0 Отговор
    Кви са тия са...?! Умерени геюви?!

    22:59 29.10.2025

  • 5 Е и кво е изненадващото, тия са

    1 0 Отговор
    същите Сигани като Българите!

    В България трябва да има Две Партии.
    Християн Демократи и Републиканци.

    23:03 29.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
