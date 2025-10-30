Новини
Тръмп след срещата си със Си Дзинпин: Поставям оценка 12

30 Октомври, 2025 07:38

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • китай-
  • южна корея

Американският държавен глава каза още, че ще посети Китай през април догодина

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Американският президент Доналд Тръмп оцени високо днешната си среща с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12. Американският държавен глава каза още, че ще посети Китай през април догодина и че се планира и посещение на Си Дзинпин в САЩ.

Срещата на китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп в южнокорейския град Пусан приключи, предаде днес Китайската централна телевизия. Разговорът на двамата лидери продължи час и 40 минути.

Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес. Ройтерс предаде, че Тръмп е излетял от Южна Корея на борда на президентския самолет "Еър форс уан".

Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново. Това бе първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20. Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че днешната им среща ще бъде "много успешна".

"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си.

Си Дзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.

Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер, посочва БТА.

"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Дзинпин. След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си. Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.


  • 1 бай Бай

    26 2 Отговор
    Чичо Ши, не Си, прие на килимчето туриста паток и му даде урок.
    12 от 10 било, ха!

    Коментиран от #7

    07:41 30.10.2025

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 2 Отговор
    Немало е финална пресконференция. Прилича на "-" 12

    07:44 30.10.2025

  • 4 СЕ Е МЪДЪР

    19 2 Отговор
    СЕ НЕ ВЯРВА НА АНГЛОСАКСИ

    Коментиран от #25

    07:45 30.10.2025

  • 5 нпо агент

    21 2 Отговор
    А Тайван кво ще правите. Китайският военен министър заплаши Тайван с инвазия..Тръмп може да постави каквото си иска оценка..но то не решава проблема..Има ли един проблем който сащ решили...само ги задълбочават..Днеска обявили мир, утре война с нова сила.."Бързата кучка слепи ги ражда"

    Коментиран от #8

    07:45 30.10.2025

  • 7 ........

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    12 от 100.

    07:50 30.10.2025

  • 8 бай Бай

    23 1 Отговор

    До коментар #5 от "нпо агент":

    Оценка на откачалка е без значение.
    Днес ти се хили, утре ще те заплашва с ядрени подводници.
    Защото бил недоволен, ха!

    07:50 30.10.2025

  • 11 Мишел

    17 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    07:52 30.10.2025

  • 14 Чичак

    3 18 Отговор
    Ще делят русия

    Коментиран от #18

    07:56 30.10.2025

  • 15 Този филм,вече сме го гледали!

    18 1 Отговор
    По същият начин Тръмп бе дал много висока оценка на срещата си с Путин,в Аляска...!
    Но Путин отказа да играе по свирката му и Тръмп заяви:
    ,,Много съм разочарован от Путин!"...!
    Сега май Тръмп ,пак си е самовнушил,че и Си ще играе по свирката му...?!
    Да..,ама...Не...!

    07:59 30.10.2025

  • 16 Браво!

    5 16 Отговор
    Тази оценка означава, че е успял да раздели Китай от Русия и да накара Китай да се деиндустриализира както Европа, спирайки да ползва руски горива.

    Коментиран от #22, #31, #36

    08:00 30.10.2025

  • 17 с две думи

    2 15 Отговор
    русийката утече

    Коментиран от #21, #28

    08:02 30.10.2025

  • 18 въпроса е

    1 12 Отговор

    До коментар #14 от "Чичак":

    Пенсиите на мужиците дали ще са в американски долари или в Юани? Как ги искате?

    08:03 30.10.2025

  • 19 Тръмп и Се ще се разберат защото

    13 2 Отговор
    войната е много скъпо начинание и двете най големи икономики няма да си позволят такава опция.

    Кажете нещо Германският Министър Вадефул който трябваше да пътувал за ПодНебесната уж да им нашокал "канчетата" на китайците но виж ти, "о чудо" нямало кой да го приеме ат другата страна?😂🤣
    Хах, ха, хах.

    Коментиран от #29

    08:03 30.10.2025

  • 20 Аз поставям на Тръмп

    15 1 Отговор
    Оценка 2 на релси!

    Коментиран от #24

    08:05 30.10.2025

  • 21 С една дума

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "с две думи":

    Все така си оставаш п роЗ

    08:06 30.10.2025

  • 22 Горкия Тръмп

    13 2 Отговор

    До коментар #16 от "Браво!":

    И той се оказа като Байдън, на къса каишка, само дето малко по-приказлив.

    А му се вързаха толкова хора, че щел да пребори дълбоката държава и глобалистите!

    08:08 30.10.2025

  • 23 факуса

    13 2 Отговор
    ха ха дончо пак си е повярвал кат нашия тулуп

    Коментиран от #26

    08:10 30.10.2025

  • 24 И не само...

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Аз поставям на Тръмп":

    ...Ти...!

    08:11 30.10.2025

  • 25 1234

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "СЕ Е МЪДЪР":

    що ли не верва на тез честни добродетелни люде

    08:11 30.10.2025

  • 26 ПРАВ СИ...!

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "факуса":

    Тръмпи и наш Тулуп...
    Все от един калъп...!

    08:13 30.10.2025

  • 27 Българин

    12 1 Отговор
    Тръмп е въздухар и като нашите цигани гледа да уплаши Си но като разбра че насреща си има истински лидер клекна като малко пуделче.

    08:13 30.10.2025

  • 28 Май си вярваш

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "с две думи":

    , че Тръмп има карти срещу Русия?
    Или, че Китай ще си направи харакири, кайто Европа?

    08:13 30.10.2025

  • 29 Верно бе...!

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тръмп и Се ще се разберат защото":

    Тази новина някак си мина тихомълком,а е важно да се знае...!
    Си не намери време да посрещне и се срещне с очилатият фриц-Мерц...!

    08:16 30.10.2025

  • 30 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Китай тихо и спокойно наблюдава истеричния климактериум на "великите" западни "сили" даже от време на време ги кани на чаша чай за да потвърди анамнезата

    08:17 30.10.2025

  • 31 Високо оценявам!

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Браво!":

    Брилянтната ти ирония,макар някои да не я разбират...😉👍!

    08:19 30.10.2025

  • 32 Колкото и да обикаля тръмпчо

    4 1 Отговор
    хегемонията на САЩ свърши. Света се раздели и 2/3 застанаха зад Русия. Това е дело на всички злини на САЩ и не може да го промени със срещи. Дела трябват, само след толкова злини, десетки години трябва. Но САЩ със сигурност не са се променили.

    08:23 30.10.2025

  • 33 САЩ и Китай полюси

    3 2 Отговор
    русия васал на Китай! Светът има два полюса отново!

    Коментиран от #35

    08:24 30.10.2025

  • 34 Чудно е таз оценка 12 от 10,

    3 0 Отговор
    и заявлението му от фърчолета на път за краварника,за заповедта да се започнат ядрени изпитания. Значи рижавия ветропоказател го е стегнал яко чепика след срещата и е разбрал, че е нищожество той и краварника.

    08:25 30.10.2025

  • 35 хехе

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "САЩ и Китай полюси":

    То откакто Китай измести русийката от двуполюсния свят, путлер обяви, че двуполюсния модел е остарял и вече света е многополюсен. хахахаха

    08:30 30.10.2025

