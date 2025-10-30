Тръмп след срещата си със Си Дзинпин: Поставям оценка 12

Американският президент Доналд Тръмп оцени високо днешната си среща с китайския лидер Си Дзинпин в Южна Корея, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Тръмп каза, че ако трябва да оценява срещата по скала от 1 до 10, то би ѝ поставил оценка 12. Американският държавен глава каза още, че ще посети Китай през април догодина и че се планира и посещение на Си Дзинпин в САЩ.
Срещата на китайския лидер Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп в южнокорейския град Пусан приключи, предаде днес Китайската централна телевизия. Разговорът на двамата лидери продължи час и 40 минути.
Тръмп и Си се ръкуваха след срещата си и не направиха изявления за медиите след разговора си, предаде Франс прес. Ройтерс предаде, че Тръмп е излетял от Южна Корея на борда на президентския самолет "Еър форс уан".
Когато се срещнаха, двамата лидери се ръкуваха и си казаха един на друг, че се радват да се видят отново. Това бе първата им среща от 2019 година. Тогава те разговаряха в японския град Осака, на среща на лидерите от Г-20. Преди да се оттеглят за разговори, Тръмп каза, че китайският лидер е много добър в отстояването на позицията си при преговори, но в същото време изрази оптимизъм, че днешната им среща ще бъде "много успешна".
"Нямам съмнение, че срещата ще бъде много успешна, но той е труден преговарящ", каза Тръмп, докато се здрависваше със Си.
Си Дзинпин каза, че е нормално двете водещи икономики на света да имат разногласия от време на време.
Преди няколко дни търговски преговарящи на двете страни постигнаха "фундаментален консенсус при решаването на основните опасения. Готов съм да продължа да работя с президент Тръмп, за да поставим солидна основа на отношенията между Китай и САЩ", заяви китайският лидер, посочва БТА.
"Китай и САЩ могат заедно да носят отговорностите си на световни сили и да работят заедно за реализирането на амбициозни и конкретни проекти, за благото на двете страни и на целия свят", каза Си Дзинпин. След тези първи изявления лидерите започнаха двустранната си среща, заедно с делегациите си. Доналд Тръмп не пожела да отговори на журналистически въпрос във връзка с изявлението си, направено точно точно преди срещата със Си, че е наредил на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
12 от 10 било, ха!
Коментиран от #7
07:41 30.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
07:44 30.10.2025
4 СЕ Е МЪДЪР
Коментиран от #25
07:45 30.10.2025
5 нпо агент
Коментиран от #8
07:45 30.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ........
До коментар #1 от "бай Бай":12 от 100.
07:50 30.10.2025
8 бай Бай
До коментар #5 от "нпо агент":Оценка на откачалка е без значение.
Днес ти се хили, утре ще те заплашва с ядрени подводници.
Защото бил недоволен, ха!
07:50 30.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
07:52 30.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Чичак
Коментиран от #18
07:56 30.10.2025
15 Този филм,вече сме го гледали!
Но Путин отказа да играе по свирката му и Тръмп заяви:
,,Много съм разочарован от Путин!"...!
Сега май Тръмп ,пак си е самовнушил,че и Си ще играе по свирката му...?!
Да..,ама...Не...!
07:59 30.10.2025
16 Браво!
Коментиран от #22, #31, #36
08:00 30.10.2025
17 с две думи
Коментиран от #21, #28
08:02 30.10.2025
18 въпроса е
До коментар #14 от "Чичак":Пенсиите на мужиците дали ще са в американски долари или в Юани? Как ги искате?
08:03 30.10.2025
19 Тръмп и Се ще се разберат защото
Кажете нещо Германският Министър Вадефул който трябваше да пътувал за ПодНебесната уж да им нашокал "канчетата" на китайците но виж ти, "о чудо" нямало кой да го приеме ат другата страна?😂🤣
Хах, ха, хах.
Коментиран от #29
08:03 30.10.2025
20 Аз поставям на Тръмп
Коментиран от #24
08:05 30.10.2025
21 С една дума
До коментар #17 от "с две думи":Все така си оставаш п роЗ
08:06 30.10.2025
22 Горкия Тръмп
До коментар #16 от "Браво!":И той се оказа като Байдън, на къса каишка, само дето малко по-приказлив.
А му се вързаха толкова хора, че щел да пребори дълбоката държава и глобалистите!
08:08 30.10.2025
23 факуса
Коментиран от #26
08:10 30.10.2025
24 И не само...
До коментар #20 от "Аз поставям на Тръмп":...Ти...!
08:11 30.10.2025
25 1234
До коментар #4 от "СЕ Е МЪДЪР":що ли не верва на тез честни добродетелни люде
08:11 30.10.2025
26 ПРАВ СИ...!
До коментар #23 от "факуса":Тръмпи и наш Тулуп...
Все от един калъп...!
08:13 30.10.2025
27 Българин
08:13 30.10.2025
28 Май си вярваш
До коментар #17 от "с две думи":, че Тръмп има карти срещу Русия?
Или, че Китай ще си направи харакири, кайто Европа?
08:13 30.10.2025
29 Верно бе...!
До коментар #19 от "Тръмп и Се ще се разберат защото":Тази новина някак си мина тихомълком,а е важно да се знае...!
Си не намери време да посрещне и се срещне с очилатият фриц-Мерц...!
08:16 30.10.2025
30 Хи хи хи
08:17 30.10.2025
31 Високо оценявам!
До коментар #16 от "Браво!":Брилянтната ти ирония,макар някои да не я разбират...😉👍!
08:19 30.10.2025
32 Колкото и да обикаля тръмпчо
08:23 30.10.2025
33 САЩ и Китай полюси
Коментиран от #35
08:24 30.10.2025
34 Чудно е таз оценка 12 от 10,
08:25 30.10.2025
35 хехе
До коментар #33 от "САЩ и Китай полюси":То откакто Китай измести русийката от двуполюсния свят, путлер обяви, че двуполюсния модел е остарял и вече света е многополюсен. хахахаха
08:30 30.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.