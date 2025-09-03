Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун станаха част от обединен фронт

Честванията в Китай по случай края на Втората световна война и присъствието там на руския президент Владимир Путин и други чуждестранни лидери са основна тема в западния печат днес, предаде БТА.
Путин, (китайският президент) Си Дзинпин и (севернокорейският лидер) Ким Чен-ун станаха част от обединен фронт, пише в заглавие в. "Таймс".
Лидерите на Русия, Китай и Северна Корея пристигнаха заедно на днешния военен парад в Пекин, за да демонстрират сила по отношение на Запада, отбелязва британското издание.
Китай демонстрира сила на най-големия си военен парад в историята, на който присъстваха 26 чуждестранни лидери, сред които Владимир Путин и Ким Чен-ун, пише в. "Дейли телеграф".
Повече от 50 хиляди души, които са били предварително одобрени, се събраха на площад "Тянанмън" в Пекин, за да наблюдават военновъздушната част на парада, маршируващите войници от Китайската народна армия и високотехнологични оръжия като хиперзвукови ракети, безпилотни летателни апарати и танкове.
Китайският лидер Си Дзинпин бе придружен от Путин и Ким, когато се появи на площада, отбелязва британският всекидневник.
Китай показа набор от нови въоръжения на днешния парад в Пекин, посветен на 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война, пише в. "Индипендънт".
Си Дзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор на мир или война - предупреждението бе отправено на най-големия военен парад в историята на Китай, в който китайският лидер взе участие заедно с руския президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, пише в. "Гардиън".
Безпрецедентните кадри, показващи как тримата мъже си говорят и се здрависват, докато вървят по червения килим, са тълкувани от анализатори като послание за противопоставяне на Запада, посочва британският вестник.
Си, придружен от Путин и Ким, показа "новото поколение" китайски оръжия, пише американският в. "Вашингтон пост".
Парадът, на който присъстваха лидерите на Русия и Северна Корея, изпрати послание на противопоставяне. Президентът Тръмп отвърна, като обвини Си Дзинпин, че игнорира ролята на Америка във Втората световна война, пише в. "Ню Йорк таймс".
Площад "Тянанмън" се превърна в арена за демонстрация на китайската мощ, пише френският в. "Фигаро" за парада в Пекин.
Сцената, очаквана от няколко дни, стана реалност в сряда, 3 септември, в Пекин: китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун се събраха за първи път на едно място, за да вземат участие в грандиозния военен парад в Пекин, посветен на края на Втората световна война, пише в. "Монд".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Логично
Коментиран от #43
09:54 03.09.2025
2 И Киев е Руски
Коментиран от #26
09:55 03.09.2025
3 Пич
Коментиран от #11
09:55 03.09.2025
4 Иво
Коментиран от #16
09:56 03.09.2025
5 Бау
09:56 03.09.2025
6 404
09:56 03.09.2025
7 Един
Коментиран от #32
09:56 03.09.2025
8 таксиджия 🚖
бТВ "всички гледни точки"
Нова също се рекламират като обективна медия
Коментиран от #22, #31
09:57 03.09.2025
9 007 лиценз ту кил
Коментиран от #28
09:57 03.09.2025
10 А отзад крета Алиев...
09:57 03.09.2025
11 Ветеран от Протеста
До коментар #3 от "Пич":Всички комунистически Диктатори са се събрали в Пекин.Последните комунистически Диктатори !!!!
Коментиран от #20
09:57 03.09.2025
12 И Киев е Руски
Задлъжняла държава е подчинена на по-големите банкери
Коментиран от #17
09:58 03.09.2025
13 🤮🤮🤮🤮🤮.....
Коментиран от #24
09:58 03.09.2025
14 Дипломат
Коментиран от #25
09:58 03.09.2025
15 Хахахаха
Коментиран от #18, #27
09:58 03.09.2025
16 Време е такива по затворите!
До коментар #4 от "Иво":Милионерите са все повече, кражбата е голяма!!!
09:59 03.09.2025
17 100
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Ходи да му кажеш на Кличко, че Киев е руски. ;)
Коментиран от #33
09:59 03.09.2025
18 Очаквай свиждане!
До коментар #15 от "Хахахаха":При теб ще дойдем, подготви се!
10:00 03.09.2025
19 НАЙ после
10:00 03.09.2025
20 Пич
До коментар #11 от "Ветеран от Протеста":Щото последните изключително тъпи диктаторски диктатори са се събрали около Урсула !!!
10:00 03.09.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
/Си/
Койт разбра, разбра❗
10:00 03.09.2025
22 минувач
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":НИЩО НЯМА ДА ОТРАЗЯТ , ЗАЩОТО ГО НЯМА ЗЕЛЕНСКИЙ . Без него е скучно за тях ...
Коментиран от #29
10:00 03.09.2025
23 Прав им път!
Коментиран от #36
10:00 03.09.2025
24 Вервайте ми!
До коментар #13 от "🤮🤮🤮🤮🤮.....":Само теб те няма!
10:01 03.09.2025
25 Ъъъъ
До коментар #14 от "Дипломат":Никой не краде повече от държавите си от тези на снимката.
10:01 03.09.2025
26 Москва
До коментар #2 от "И Киев е Руски":е монголска
10:01 03.09.2025
27 И Киев е Руски
До коментар #15 от "Хахахаха":Ние няма да ходим ние сме там около пъпа МА Найка ти
10:01 03.09.2025
28 Последния Шоп
До коментар #9 от "007 лиценз ту кил":Явно не знаеш,че Китай е превзета 17 век от Манджурите и до комунистическия преврат се управлява от тях.
10:01 03.09.2025
29 Фридрих Мерц:
До коментар #22 от "минувач":"Путин е военен престъпник. Той е може би най-сериозният военен престъпник на нашето време, който сме виждали в голям мащаб. Трябва да сме наясно как следва да се отнасяме към военните престъпници: Няма място за снизхождение."
Мястото на Путин е в Азия! Искрено съчувстваме на свестните руснаци, които са европейци по душа и възпитание! Те масово емигрират!
Коментиран от #34
10:03 03.09.2025
30 онзи
Коментиран от #61
10:03 03.09.2025
31 Еее ти пък
До коментар #8 от "таксиджия 🚖":....Защо Нова и бтв не отразиха това събитие със коментари на анализатори....
Прочети кой е собственикът на Нова и ще спреш да задаваш отговори :-)
10:03 03.09.2025
32 Констатация
До коментар #7 от "Един":Демократичният свят представлява едва 18% от световното население.
Коментиран от #49, #66
10:04 03.09.2025
33 И Киев е Руски
До коментар #17 от "100":Той жив ли е
10:04 03.09.2025
34 прошляк ,
До коментар #29 от "Фридрих Мерц:":Искрено ти съчувствам след Новата година с еврото ! Голям майтап ще пада , щраус !
10:05 03.09.2025
35 Диагноза
Коментиран от #37
10:06 03.09.2025
36 А за
До коментар #23 от "Прав им път!":умрелия ти дядов пропусна да споменеш ;)
10:06 03.09.2025
37 щото
До коментар #35 от "Диагноза":урсуланците са по-убави , нали ?! Талибан , влизай в час и започвай да учиш руски , че ще ти трябва със сигурност !
10:07 03.09.2025
38 Липсват им
Коментиран от #41
10:10 03.09.2025
39 Тия що не са
Коментиран от #46
10:11 03.09.2025
40 Перафраза
Скоро ще наложат нов ред на земята!
Коментиран от #47
10:12 03.09.2025
41 оли ,
До коментар #38 от "Липсват им":Нищо не им липсва , може само да скимтите отстрани и да ръсите мозъци по сайтовете . Нищо друго не можете да направите ! Срещу ръжен не се рита !
Коментиран от #51
10:12 03.09.2025
42 психо трио
10:12 03.09.2025
43 След разпада на СССР
До коментар #1 от "Логично":Западът си демилитаризира икономиката до степен под 1% от БВП за военни цели. Изтокът обаче не само не го направи, а ускори темповете на въоръжаване особено Китай и С. Корея. РФ наследи огромните запаси от оръжия и боеприпаси на СССР. Стигна се дотам, че 31 държави от НАТО не могат да произведат 1млн. тежки снаряда, а Кимчо даде 3,8млн. такива на РФ. Сега вече се усетиха и Путин започна да ги критикува невиждайки себе си и приятелите си как се въоръжават. Процесът е необратим, Япония и Германия казаха, че ще си направят собствено ЯО.
10:12 03.09.2025
44 нннн
Коментиран от #54
10:12 03.09.2025
45 Браво
Колониалистите да свикват че вече трябва и да работят
Коментиран от #58
10:13 03.09.2025
46 Рускиня
До коментар #39 от "Тия що не са":Не са хвалипръцковци, изпълняват всичко, което планират, било то лошо или добро! !
10:14 03.09.2025
47 Да бе и всички
До коментар #40 от "Перафраза":ще заживеем както се живее в техните страни. Предпочитам да живея в Рим, Берлин и Токио.
Коментиран от #50
10:14 03.09.2025
48 Днеска ура
Коментиран от #52
10:15 03.09.2025
49 ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ- ПРОГРЕС
До коментар #32 от "Констатация":Всички световни достижения идват от Демократичните Държави! русия и Китай само крадат идеи и технологии!
10:15 03.09.2025
50 ха-ха
До коментар #47 от "Да бе и всички":А си живуркаш в маалата , и там ти е най - добре , нали ?!
10:16 03.09.2025
51 Тихо пръдльо!
До коментар #41 от "оли ,":Некомпетентен си.
Коментиран от #57
10:16 03.09.2025
52 тоя
До коментар #48 от "Днеска ура":Той и твоят е на двора , ама се правиш на велик за пред хората . Комшиите ти друго казват !
10:17 03.09.2025
53 Вижте парада в youtube
10:18 03.09.2025
54 Не им се възхищавай,
До коментар #44 от "нннн":ядрените ракети на Индия са насочени към Китай, а китайските към Индия и РФ. Всичко е мижи да те лажем.
10:18 03.09.2025
55 Гориил
10:18 03.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 прошляк ,
До коментар #51 от "Тихо пръдльо!":Пропуснал си часовете по граматика в училище ! Първо се научи да пишеш , тогава драскай по сайтовете !
10:18 03.09.2025
58 Копей не философствай
До коментар #45 от "Браво":Отивай да пълниш снаряди! Месечното възнаграждение е добро.Толкова пари накуп никога не си виждал.
10:21 03.09.2025
59 Ъъъъъъъ
Ми не. Посланието е ясно:
Тази дето беше, вече няма да в бъде!
Пак има неразбрали май....🤔
10:21 03.09.2025
60 Да се готви светот
10:21 03.09.2025
61 така де
До коментар #30 от "онзи":след като кадафи кацна в москва и беше ликвидиран за да му се вземе златото и валутата, замина златото на много държави в москва от испания 500 тона от БЪЛГАРИЯ ПОНЕ 150 същото се случи и с асад съвсем наскоро.С венецуелското злато И да дрънкаме оръжия но вече никой не ходи в москва и да путин е загубен без тези двамата .Но да не забравяме че политиката е измислено понятие в древния РИМ, където често императорите си отиват не от старост
10:22 03.09.2025
62 az СВО Победа80
Гледайте го на запис, заслужава си!
На фона на въргалящите се коне на асфалта в Париж синхрона на китайците беше извънземен!
10:22 03.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Инж1
10:24 03.09.2025
65 сдгагадаа
10:24 03.09.2025
66 Един
До коментар #32 от "Констатация":Европа без Русия и Беларус е с население ок 600 милиона души. САЩ, Канада и Австралия- ок. 400 милиона. Япония, Корея, Тайван, Филипините и Израел - 310 милиона. Аржентина, Уругвай и Чили също може да ги причислим към демократичния свят - още 60-70 милиона. Станаха 1.4 милиарда. А страни като Индонезия и Бразилия дали не са демократични? ....та може и до 2 милиарда да станат.
10:25 03.09.2025
67 Интересно
10:25 03.09.2025
68 Когато
10:27 03.09.2025
69 стоян георгиев
10:31 03.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.