Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун станаха част от обединен фронт

3 Септември, 2025 09:51 1 412 70

  • си дзинпин-
  • владимир путин-
  • китай-
  • северна корея-
  • ким чен ун

Безпрецедентните кадри, показващи как тримата мъже си говорят и се здрависват, докато вървят по червения килим, са тълкувани от анализатори като послание за противопоставяне на Запада

Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун станаха част от обединен фронт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Честванията в Китай по случай края на Втората световна война и присъствието там на руския президент Владимир Путин и други чуждестранни лидери са основна тема в западния печат днес, предаде БТА.

Путин, (китайският президент) Си Дзинпин и (севернокорейският лидер) Ким Чен-ун станаха част от обединен фронт, пише в заглавие в. "Таймс".

Лидерите на Русия, Китай и Северна Корея пристигнаха заедно на днешния военен парад в Пекин, за да демонстрират сила по отношение на Запада, отбелязва британското издание.

Китай демонстрира сила на най-големия си военен парад в историята, на който присъстваха 26 чуждестранни лидери, сред които Владимир Путин и Ким Чен-ун, пише в. "Дейли телеграф".

Повече от 50 хиляди души, които са били предварително одобрени, се събраха на площад "Тянанмън" в Пекин, за да наблюдават военновъздушната част на парада, маршируващите войници от Китайската народна армия и високотехнологични оръжия като хиперзвукови ракети, безпилотни летателни апарати и танкове.

Китайският лидер Си Дзинпин бе придружен от Путин и Ким, когато се появи на площада, отбелязва британският всекидневник.

Китай показа набор от нови въоръжения на днешния парад в Пекин, посветен на 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война, пише в. "Индипендънт".

Си Дзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор на мир или война - предупреждението бе отправено на най-големия военен парад в историята на Китай, в който китайският лидер взе участие заедно с руския президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, пише в. "Гардиън".

Безпрецедентните кадри, показващи как тримата мъже си говорят и се здрависват, докато вървят по червения килим, са тълкувани от анализатори като послание за противопоставяне на Запада, посочва британският вестник.

Си, придружен от Путин и Ким, показа "новото поколение" китайски оръжия, пише американският в. "Вашингтон пост".

Парадът, на който присъстваха лидерите на Русия и Северна Корея, изпрати послание на противопоставяне. Президентът Тръмп отвърна, като обвини Си Дзинпин, че игнорира ролята на Америка във Втората световна война, пише в. "Ню Йорк таймс".

Площад "Тянанмън" се превърна в арена за демонстрация на китайската мощ, пише френският в. "Фигаро" за парада в Пекин.

Сцената, очаквана от няколко дни, стана реалност в сряда, 3 септември, в Пекин: китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун се събраха за първи път на едно място, за да вземат участие в грандиозния военен парад в Пекин, посветен на края на Втората световна война, пише в. "Монд".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логично

    38 19 Отговор
    Как другояче да постъпят , като Западът трупа войски по границите им и въоръжава срещу тях съседите им ?

    Коментиран от #43

    09:54 03.09.2025

  • 2 И Киев е Руски

    28 13 Отговор
    Европейците лъгаха и провокираха 8 години. ОССЕ просто правеше разузнаване, И искат да го повторят отново. Урсула е най-добрият скункс с гинекологични пристрастия. Място в зоопарка на генетично модифицирани уникати. О, какъв сладък гей-европеец, иска отново да създаде концентрационен лагер, какъвто са имали предците й в Украйна

    Коментиран от #26

    09:55 03.09.2025

  • 3 Пич

    25 10 Отговор
    Урсулианците вече са посмешище , въпрос на време е и краварите да станат ! Въпросът е - Какъв ще е новият ред ???

    Коментиран от #11

    09:55 03.09.2025

  • 4 Иво

    42 5 Отговор
    Все тая. Ако България е продала 1/3 от всички използвани боеприпаси на Украйна, то трябва да има КОЛОСАЛНА ПЕЧАЛБА! КЪДЕ СА ПАРИТЕ и защо теглихме 16 МИЛИАРДА ЛЕВА ДЪЛГ???

    Коментиран от #16

    09:56 03.09.2025

  • 5 Бау

    14 25 Отговор
    Отбора на загубеняците. Един води безсмислена и обречена война от която няма да спечели нищо освен изпепелени градове. Един изцяло разчита на Америка и Европа да му купува боклуците защото населението му иначе няма с какво да се изхранва. И един дето ако не му дават безплатна храна за населението отдавна няма да го има. Егати фронта.

    09:56 03.09.2025

  • 6 404

    28 7 Отговор
    Европейските лидери са напълно откъснати от реалността! Защо след 3,5 години конфликт все още не са осъзнали, че нямат никакъв лост за влияние над Русия? Възможно е да обявят 153-ия пакет от санкции (например, забрана на употребата на думата „водка" в ЕС

    09:56 03.09.2025

  • 7 Един

    9 30 Отговор
    Трима комплексари с мания за величие. Няма да свършат добре. Поне ще помогнат за сплотяването на демократичния свят.

    Коментиран от #32

    09:56 03.09.2025

  • 8 таксиджия 🚖

    25 4 Отговор
    Защо Нова и бтв не отразиха това събитие със коментари на анализатори, както правят за всяко нещо в украина и израел!?

    бТВ "всички гледни точки"
    Нова също се рекламират като обективна медия

    Коментиран от #22, #31

    09:57 03.09.2025

  • 9 007 лиценз ту кил

    22 4 Отговор
    Китай е хилядолетна държава. Може би единствената просъществувала хиляди години без прекъсване до днес.

    Коментиран от #28

    09:57 03.09.2025

  • 10 А отзад крета Алиев...

    15 1 Отговор
    Изтокът - това е тънка работа...

    09:57 03.09.2025

  • 11 Ветеран от Протеста

    10 28 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Всички комунистически Диктатори са се събрали в Пекин.Последните комунистически Диктатори !!!!

    Коментиран от #20

    09:57 03.09.2025

  • 12 И Киев е Руски

    19 3 Отговор
    Както е казал Ротшилд: «Дайте ми контрол над парите на държавата и няма да ме интересува кой пише законите на тази държава." Задлъжнял кредитополучател е подчинен на банката във всичко.

    Задлъжняла държава е подчинена на по-големите банкери

    Коментиран от #17

    09:58 03.09.2025

  • 13 🤮🤮🤮🤮🤮.....

    8 21 Отговор
    Събраха се... каймака на боклука.

    Коментиран от #24

    09:58 03.09.2025

  • 14 Дипломат

    23 2 Отговор
    Ким Чен-ун навлиза в многостранната дипломация, което означава отваряне на Северна Корея за китайски, руски и вероятно индийски инвестиции. Светът се променя динамично, но това изобщо не вълнува нашите мошеници, управляващи държавата през последните 20-на години, които продължават нагло да крадат Родината.

    Коментиран от #25

    09:58 03.09.2025

  • 15 Хахахаха

    5 16 Отговор
    Копейки вие за къде ще ходите? Раша или С. Корея?

    Коментиран от #18, #27

    09:58 03.09.2025

  • 16 Време е такива по затворите!

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иво":

    Милионерите са все повече, кражбата е голяма!!!

    09:59 03.09.2025

  • 17 100

    2 7 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Ходи да му кажеш на Кличко, че Киев е руски. ;)

    Коментиран от #33

    09:59 03.09.2025

  • 18 Очаквай свиждане!

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    При теб ще дойдем, подготви се!

    10:00 03.09.2025

  • 19 НАЙ после

    14 2 Отговор
    СЕ ПОЯВИХА ИСТИНСКИТЕ ГАРАНТИ ЗА МИР ПО СВЕТА . САЩ и НАТО предизвикват само конфликти и разруха по света . ТОВА го каза президента Тръмп с въпроса какво сътворихме в : Сърбия , Виетнам , Ирак , Либия , Афганистан , Украйна и т. н. .

    10:00 03.09.2025

  • 20 Пич

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ветеран от Протеста":

    Щото последните изключително тъпи диктаторски диктатори са се събрали около Урсула !!!

    10:00 03.09.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 5 Отговор
    "НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ НА НЯКАКВИ ХУЛИГАНИ ДА НИ ЗАПЛАШВАТ!"
    /Си/

    Койт разбра, разбра❗

    10:00 03.09.2025

  • 22 минувач

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    НИЩО НЯМА ДА ОТРАЗЯТ , ЗАЩОТО ГО НЯМА ЗЕЛЕНСКИЙ . Без него е скучно за тях ...

    Коментиран от #29

    10:00 03.09.2025

  • 23 Прав им път!

    7 12 Отговор
    Ние това искаме- Московията в Азия, здрава бариера между Европа и Матушката, другарят Си си знае работата, честито на източноевропейците, които могат да си отдъхнат, че меркелизмът в Европа окончателно умря! Остава и тръмпизмът в САЩ да умре, неминуемо и светът ще стане по- добър!

    Коментиран от #36

    10:00 03.09.2025

  • 24 Вервайте ми!

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "🤮🤮🤮🤮🤮.....":

    Само теб те няма!

    10:01 03.09.2025

  • 25 Ъъъъ

    5 10 Отговор

    До коментар #14 от "Дипломат":

    Никой не краде повече от държавите си от тези на снимката.

    10:01 03.09.2025

  • 26 Москва

    5 11 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    е монголска

    10:01 03.09.2025

  • 27 И Киев е Руски

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Ние няма да ходим ние сме там около пъпа МА Найка ти

    10:01 03.09.2025

  • 28 Последния Шоп

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "007 лиценз ту кил":

    Явно не знаеш,че Китай е превзета 17 век от Манджурите и до комунистическия преврат се управлява от тях.

    10:01 03.09.2025

  • 29 Фридрих Мерц:

    7 15 Отговор

    До коментар #22 от "минувач":

    "Путин е военен престъпник. Той е може би най-сериозният военен престъпник на нашето време, който сме виждали в голям мащаб. Трябва да сме наясно как следва да се отнасяме към военните престъпници: Няма място за снизхождение."

    Мястото на Путин е в Азия! Искрено съчувстваме на свестните руснаци, които са европейци по душа и възпитание! Те масово емигрират!

    Коментиран от #34

    10:03 03.09.2025

  • 30 онзи

    11 4 Отговор
    Натовцете да гледат внимателно , че с тия държави зад гърба си , Путин е по-силен от всякога !

    Коментиран от #61

    10:03 03.09.2025

  • 31 Еее ти пък

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "таксиджия 🚖":

    ....Защо Нова и бтв не отразиха това събитие със коментари на анализатори....
    Прочети кой е собственикът на Нова и ще спреш да задаваш отговори :-)

    10:03 03.09.2025

  • 32 Констатация

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Демократичният свят представлява едва 18% от световното население.

    Коментиран от #49, #66

    10:04 03.09.2025

  • 33 И Киев е Руски

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "100":

    Той жив ли е

    10:04 03.09.2025

  • 34 прошляк ,

    6 5 Отговор

    До коментар #29 от "Фридрих Мерц:":

    Искрено ти съчувствам след Новата година с еврото ! Голям майтап ще пада , щраус !

    10:05 03.09.2025

  • 35 Диагноза

    11 6 Отговор
    😂😂😂Какъв "фронт" може да са тия палячовци и лузъри...?

    Коментиран от #37

    10:06 03.09.2025

  • 36 А за

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Прав им път!":

    умрелия ти дядов пропусна да споменеш ;)

    10:06 03.09.2025

  • 37 щото

    5 8 Отговор

    До коментар #35 от "Диагноза":

    урсуланците са по-убави , нали ?! Талибан , влизай в час и започвай да учиш руски , че ще ти трябва със сигурност !

    10:07 03.09.2025

  • 38 Липсват им

    4 4 Отговор
    Червените знамена и...пушките.

    Коментиран от #41

    10:10 03.09.2025

  • 39 Тия що не са

    2 3 Отговор
    Вдигнали юмручета, като Радев.....

    Коментиран от #46

    10:11 03.09.2025

  • 40 Перафраза

    5 1 Отговор
    Пекин, Москва, Пхенян верни в борбата
    Скоро ще наложат нов ред на земята!

    Коментиран от #47

    10:12 03.09.2025

  • 41 оли ,

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Липсват им":

    Нищо не им липсва , може само да скимтите отстрани и да ръсите мозъци по сайтовете . Нищо друго не можете да направите ! Срещу ръжен не се рита !

    Коментиран от #51

    10:12 03.09.2025

  • 42 психо трио

    2 4 Отговор
    Един явен Комуняга и двама Фашисти направили ОФ :)))))

    10:12 03.09.2025

  • 43 След разпада на СССР

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Логично":

    Западът си демилитаризира икономиката до степен под 1% от БВП за военни цели. Изтокът обаче не само не го направи, а ускори темповете на въоръжаване особено Китай и С. Корея. РФ наследи огромните запаси от оръжия и боеприпаси на СССР. Стигна се дотам, че 31 държави от НАТО не могат да произведат 1млн. тежки снаряда, а Кимчо даде 3,8млн. такива на РФ. Сега вече се усетиха и Путин започна да ги критикува невиждайки себе си и приятелите си как се въоръжават. Процесът е необратим, Япония и Германия казаха, че ще си направят собствено ЯО.

    10:12 03.09.2025

  • 44 нннн

    7 1 Отговор
    Нарендра Моди също е в този фронт. Индия показа характер и ме изненада.

    Коментиран от #54

    10:12 03.09.2025

  • 45 Браво

    6 2 Отговор
    Велик народ велика държава.

    Колониалистите да свикват че вече трябва и да работят

    Коментиран от #58

    10:13 03.09.2025

  • 46 Рускиня

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Тия що не са":

    Не са хвалипръцковци, изпълняват всичко, което планират, било то лошо или добро! !

    10:14 03.09.2025

  • 47 Да бе и всички

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Перафраза":

    ще заживеем както се живее в техните страни. Предпочитам да живея в Рим, Берлин и Токио.

    Коментиран от #50

    10:14 03.09.2025

  • 48 Днеска ура

    1 4 Отговор
    Утре пак при външните нужници.И бункери.

    Коментиран от #52

    10:15 03.09.2025

  • 49 ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ- ПРОГРЕС

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Констатация":

    Всички световни достижения идват от Демократичните Държави! русия и Китай само крадат идеи и технологии!

    10:15 03.09.2025

  • 50 ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Да бе и всички":

    А си живуркаш в маалата , и там ти е най - добре , нали ?!

    10:16 03.09.2025

  • 51 Тихо пръдльо!

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "оли ,":

    Некомпетентен си.

    Коментиран от #57

    10:16 03.09.2025

  • 52 тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Днеска ура":

    Той и твоят е на двора , ама се правиш на велик за пред хората . Комшиите ти друго казват !

    10:17 03.09.2025

  • 53 Вижте парада в youtube

    2 1 Отговор
    45 минути

    10:18 03.09.2025

  • 54 Не им се възхищавай,

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "нннн":

    ядрените ракети на Индия са насочени към Китай, а китайските към Индия и РФ. Всичко е мижи да те лажем.

    10:18 03.09.2025

  • 55 Гориил

    18 0 Отговор
    Тези хора ви казват, че буржоазните демокрации са се изчерпали.Победата на който и да е кандидат за ролята на лидер в Източна Европа зависи от броя на избирателните секции в ЕС и Русия. На молдовските парламентарни избори (28 септември 2025 г.) е планирано да бъдат открити 250 избирателни секции в Европа, докато в Русия има само две. В същото време в Европа и Русия има приблизително равен брой натурализирани молдовци (по 500 хиляди), които имат право на глас.А това означава, че правото ви на свобода на словото, демокрация и човешки права е илюзия.Резултатите от молдовските избори за пореден път ще бъдат фалшифицирани и вместо национален лидер, Кишинев ще получи агент на влияние и безгръбначна марионетка.

    10:18 03.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 прошляк ,

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тихо пръдльо!":

    Пропуснал си часовете по граматика в училище ! Първо се научи да пишеш , тогава драскай по сайтовете !

    10:18 03.09.2025

  • 58 Копей не философствай

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Браво":

    Отивай да пълниш снаряди! Месечното възнаграждение е добро.Толкова пари накуп никога не си виждал.

    10:21 03.09.2025

  • 59 Ъъъъъъъ

    3 1 Отговор
    "Парадът, на който присъстваха лидерите на Русия и Северна Корея, изпрати послание на противопоставяне."

    Ми не. Посланието е ясно:

    Тази дето беше, вече няма да в бъде!

    Пак има неразбрали май....🤔

    10:21 03.09.2025

  • 60 Да се готви светот

    1 1 Отговор
    Че на власт идват диктаторите. Готови ли сте да заживеете като в Северна Корея? Някой го очакват със захлас гледам.

    10:21 03.09.2025

  • 61 така де

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "онзи":

    след като кадафи кацна в москва и беше ликвидиран за да му се вземе златото и валутата, замина златото на много държави в москва от испания 500 тона от БЪЛГАРИЯ ПОНЕ 150 същото се случи и с асад съвсем наскоро.С венецуелското злато И да дрънкаме оръжия но вече никой не ходи в москва и да путин е загубен без тези двамата .Но да не забравяме че политиката е измислено понятие в древния РИМ, където често императорите си отиват не от старост

    10:22 03.09.2025

  • 62 az СВО Победа80

    2 2 Отговор
    Беше грандиозно!

    Гледайте го на запис, заслужава си!
    На фона на въргалящите се коне на асфалта в Париж синхрона на китайците беше извънземен!

    10:22 03.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Инж1

    1 0 Отговор
    Те и досега си бяха "дyпе и гащи"!?!?!?! Нищо ново!!!!

    10:24 03.09.2025

  • 65 сдгагадаа

    1 0 Отговор
    Долу сектата на комунизма и поробващата народите империя на злото СССР . Всички комунистически мумии трябва да бъдат изхвърлени от мавзолеите им .

    10:24 03.09.2025

  • 66 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Констатация":

    Европа без Русия и Беларус е с население ок 600 милиона души. САЩ, Канада и Австралия- ок. 400 милиона. Япония, Корея, Тайван, Филипините и Израел - 310 милиона. Аржентина, Уругвай и Чили също може да ги причислим към демократичния свят - още 60-70 милиона. Станаха 1.4 милиарда. А страни като Индонезия и Бразилия дали не са демократични? ....та може и до 2 милиарда да станат.

    10:25 03.09.2025

  • 67 Интересно

    0 0 Отговор
    Какво ще каже рижавия перчем който позволи всичко това да стане реалност? Американците са мекотели, отнемат им доминацията с разрешението на техния "любим" президент, а те лапат мухите и гонят имигрантите вместо да го смелят на кайма.

    10:25 03.09.2025

  • 68 Когато

    1 0 Отговор
    населението ти ака в дупка с две тухли отстрани, но вадиш космически войски на красните площади! Неповторимо!

    10:27 03.09.2025

  • 69 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Очакван и напълно логичен процес е сближаването на тези.като сложим и иран и пъзела се подготвя.европа и НАТО трябва да са наясно че никакви приятелства или отстъпки към тези няма да проработят и никога не са били актуални.

    10:31 03.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

