Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун станаха част от обединен фронт

Честванията в Китай по случай края на Втората световна война и присъствието там на руския президент Владимир Путин и други чуждестранни лидери са основна тема в западния печат днес, предаде БТА.

Путин, (китайският президент) Си Дзинпин и (севернокорейският лидер) Ким Чен-ун станаха част от обединен фронт, пише в заглавие в. "Таймс".

Лидерите на Русия, Китай и Северна Корея пристигнаха заедно на днешния военен парад в Пекин, за да демонстрират сила по отношение на Запада, отбелязва британското издание.

Китай демонстрира сила на най-големия си военен парад в историята, на който присъстваха 26 чуждестранни лидери, сред които Владимир Путин и Ким Чен-ун, пише в. "Дейли телеграф".

Повече от 50 хиляди души, които са били предварително одобрени, се събраха на площад "Тянанмън" в Пекин, за да наблюдават военновъздушната част на парада, маршируващите войници от Китайската народна армия и високотехнологични оръжия като хиперзвукови ракети, безпилотни летателни апарати и танкове.

Китайският лидер Си Дзинпин бе придружен от Путин и Ким, когато се появи на площада, отбелязва британският всекидневник.

Китай показа набор от нови въоръжения на днешния парад в Пекин, посветен на 80-ата годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война, пише в. "Индипендънт".

Си Дзинпин предупреди, че светът е изправен пред избор на мир или война - предупреждението бе отправено на най-големия военен парад в историята на Китай, в който китайският лидер взе участие заедно с руския президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун, пише в. "Гардиън".

Безпрецедентните кадри, показващи как тримата мъже си говорят и се здрависват, докато вървят по червения килим, са тълкувани от анализатори като послание за противопоставяне на Запада, посочва британският вестник.

Си, придружен от Путин и Ким, показа "новото поколение" китайски оръжия, пише американският в. "Вашингтон пост".

Парадът, на който присъстваха лидерите на Русия и Северна Корея, изпрати послание на противопоставяне. Президентът Тръмп отвърна, като обвини Си Дзинпин, че игнорира ролята на Америка във Втората световна война, пише в. "Ню Йорк таймс".

Площад "Тянанмън" се превърна в арена за демонстрация на китайската мощ, пише френският в. "Фигаро" за парада в Пекин.

Сцената, очаквана от няколко дни, стана реалност в сряда, 3 септември, в Пекин: китайският президент Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и севернокорейският лидер Ким Чен-ун се събраха за първи път на едно място, за да вземат участие в грандиозния военен парад в Пекин, посветен на края на Втората световна война, пише в. "Монд".