Тръмп е имал "много приятен" разговор с канадския премиер

Тръмп е имал "много приятен" разговор с канадския премиер

30 Октомври, 2025 08:48

Той е заявил това на фона на разгорещения търговски спор между двете съседни страни

Снимка: БГНЕС/ EPA
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че е имал "много приятен" разговор с канадския премиер Марк Карни по време на вечеря в Южна Корея, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Агенцията отбелязва, че той е заявил това на фона на разгорещения търговски спор между двете съседни страни.

Тръмп, който говори пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея за САЩ, не даде подробности за разговора си с канадския премиер.

Преди посещението си той бе обявил в социалните мрежи, че няма да се види с Канада, явно имайки предвид, че няма да разговаря с Карни.

Двамата участваха в Южна Корея в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.


