Невиждан прецедент в срещата на Г-20 в Южна Африка

Китайският президент Си Цзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това колегите му от САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според китайското Министерство на външните работи, премиерът Ли Цян ще представлява Пекин на форума.

Това означава, че за първи път от създаването на Групата президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 – САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на годишната ѝ среща на върха.

Русия ще бъде представлявана от заместник-началника на президентската администрация Максим Орешкин.

Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума, защото обвинява Южна Африка в убийства на бели фермери и незаконно конфискуване на земята им. Той не предостави никакви доказателства за това.

Г-20 се състои от 19 държави, плюс Европейския и Африканския съюз. В числото на членовете влизат големи западни демокрации като САЩ, Германия и Великобритания, но и авторитарни държави като Русия, Китай и Саудитска Арабия.

Германският канцлер Фридрих Мерц планира да присъства на срещата, която е двудневна и е предвидено да се състои на 22 и 23 ноември.