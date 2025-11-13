Невиждан прецедент в срещата на Г-20 в Южна Африка

Китайският президент Си Цзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това колегите му от САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, предаде ДПА, съобщи БТА.
Според китайското Министерство на външните работи, премиерът Ли Цян ще представлява Пекин на форума.
Това означава, че за първи път от създаването на Групата президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 – САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на годишната ѝ среща на върха.
Русия ще бъде представлявана от заместник-началника на президентската администрация Максим Орешкин.
Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума, защото обвинява Южна Африка в убийства на бели фермери и незаконно конфискуване на земята им. Той не предостави никакви доказателства за това.
Г-20 се състои от 19 държави, плюс Европейския и Африканския съюз. В числото на членовете влизат големи западни демокрации като САЩ, Германия и Великобритания, но и авторитарни държави като Русия, Китай и Саудитска Арабия.
Германският канцлер Фридрих Мерц планира да присъства на срещата, която е двудневна и е предвидено да се състои на 22 и 23 ноември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бандера
Коментиран от #4, #6, #90
14:49 13.11.2025
2 Последния Софиянец
14:49 13.11.2025
3 а,бе ,
Коментиран от #23
14:52 13.11.2025
4 селски ,
До коментар #1 от "Бандера":А ти къде се буташ при пишещите , като си едвам завършил килийно образование ?! Щраус , мамин ...............
14:54 13.11.2025
5 жик так
14:54 13.11.2025
6 ха-ха
До коментар #1 от "Бандера":Не се ,,бутат,, , а точно там им е мястото !
14:55 13.11.2025
7 Я пък тоя
Това е достатъчно да се разбере, че Путин не си играе с мишоци.
Пак добре, че не прати началника на санитарната група, почистваща Кремъл.
Коментиран от #16
14:55 13.11.2025
8 Само питам
Коментиран от #13, #27, #33
14:55 13.11.2025
9 Ха ха ха
Виж в третия свят може да е най мощната.
Коментиран от #11, #21
14:56 13.11.2025
10 идеално
14:56 13.11.2025
11 Дон Чичо
До коментар #9 от "Ха ха ха":Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
Коментиран от #22, #26
14:57 13.11.2025
12 Максим
14:57 13.11.2025
13 Учуден
До коментар #8 от "Само питам":Как живее руски пенсионер с пенсии от77ндон92 евро а?
Коментиран от #25
14:58 13.11.2025
14 Ние с гайдите
14:58 13.11.2025
15 хан Кубрат
Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
Наядохте ли са на банани...?
Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?
Коментиран от #18
14:58 13.11.2025
16 Не е поканена даже
До коментар #7 от "Я пък тоя":санитарната му група.
Коментиран от #40
14:58 13.11.2025
17 Путин
14:59 13.11.2025
18 За Яку повишение на цените
До коментар #15 от "хан Кубрат":ти му мисли.
Ние за 36 г. се оправихме.
15:00 13.11.2025
19 Атина Палада
Какви са тези големи демокрации,където олигархични лобита със капиталите си назначават политиците и ги местят като пешки на шахматна дъска ?
На това се казва олигархичен капитализъм а не демокрация ! Когато политиците не са избрани от народите а са купени с нечии капитали е олигархия!
Коментиран от #34, #55
15:00 13.11.2025
20 Първа точка
Коментиран от #87
15:01 13.11.2025
21 Я пък тоя
До коментар #9 от "Ха ха ха":И бедните и гладни руснаци купуват имоти по цял свят. Изкупиха и нашето черноморие.
А в Англия преди войната в магазините казваха: - обичаме руснаците, купуват много и скъпи неща, плащат в брой.
Жайде остани си със заблудите.
Коментиран от #54, #58
15:01 13.11.2025
22 Парадокс
До коментар #11 от "Дон Чичо":През 2022 г. ватенките окупираха 20% от Украйна. Сега са окупирали 19 %.
Минус 1,5 милиона, руски войника. Убити, изчезнали безследно, без ръце к"рака или очи .
Коментиран от #30
15:01 13.11.2025
23 Точно така!
До коментар #3 от "а,бе ,":Кога стана велика сила, тия мисирки се изпуснаха, без да искат! Сега елгебетейките са съвсем объркани!😂😂😂😂😂😂😂
15:01 13.11.2025
24 Целия БРИКС
15:02 13.11.2025
25 Само питам
До коментар #13 от "Учуден":Ти вярваш ли в задгробния живот ? Жилищата в Москва три пъти по скъпи отколкото в богата София ?
С какво ли ги купуват ,а?
Автомобилния парк в Русия средна възраст 10 години ! Тук над 20 години . Може и към 30 да е , ама не го казват ...
Руснаците бедни ама купуват имоти по нашето Черноморие , ама ти неможеш ...
Руснаците бедни ама не берат ягоди на запад нито гледат стари баби. Това го вършите вие ..
Коментиран от #29, #31, #63
15:02 13.11.2025
26 Дон Вито
До коментар #11 от "Дон Чичо":Супер ,щом за три години милион заминаха при Кабзон, нека да продължи и 20 години .Смятай Копейка....ха ха по скоро си Дон копейка
Коментиран от #37
15:03 13.11.2025
27 Копеи не философствай
До коментар #8 от "Само питам":Отивай да пълниш снаряди и барут за братята украинци! Ще ти се заплаща.
Марш!!!
Коментиран от #32
15:03 13.11.2025
28 Абе
15:03 13.11.2025
29 В Бурятия
До коментар #25 от "Само питам":колко съруват?
15:04 13.11.2025
30 Дон Чичо
До коментар #22 от "Парадокс":Я дай пак !
Има информация и то на западни анализатори !!!
Загубите на руснаците са между 182 000 и 320 000 .
А укрите загубиха два милиона човека и четири милиона инвалида ..
Я виж размяната на чувалите как върви !!!
Коментиран от #39, #44
15:04 13.11.2025
31 Копейкиииии
До коментар #25 от "Само питам":След 48 дни или ставате €вропейци или палите джапанките към Мухонасранск.
15:05 13.11.2025
32 Жеко
До коментар #27 от "Копеи не философствай":Гол да го вараш ве колоездач . И сополив .
15:05 13.11.2025
33 Само питам
До коментар #8 от "Само питам":Защо минуси ,бе ? Не каза ли Тръмп , че Украйна е изсмукала от Сащ 300 милиарда за две-три години ?! Кой друг от Г-20 е успял да го направи ? 😀
Коментиран от #36, #47
15:05 13.11.2025
34 Демокрацията е в Русия
До коментар #19 от "Атина Палада":В изборите не участват "нечии капитали", защото се гласува по команда за Бащицата.
15:05 13.11.2025
35 666
15:06 13.11.2025
36 Само Украйна
До коментар #33 от "Само питам":е във война от тези 20.
Но не си го разбрал, щом питаш.
15:07 13.11.2025
37 Дон Чичо
До коментар #26 от "Дон Вито":Колкото и да се напъваш това нищо не променя .
Укрите пак са си в чувалите на студ и глад .
Чувалите към киев пак си върват .
Нико Крим сте превзели , нито Курск !!
15:07 13.11.2025
38 21 ноември
Коментиран от #42
15:07 13.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Я пък тоя
До коментар #16 от "Не е поканена даже":Ами не смеят да поканят толкова височайши особи.
Смешен си, нито Тръмп нито Путин, нито Си Цзинпин. Кой сега е голям?
Нека си ходят коалицията на незнаещите, те са свикнали да ходят на безсмислени срещи.🤣🤣🤣
Коментиран от #43
15:08 13.11.2025
41 Покровск
15:08 13.11.2025
42 ха ха ха ...
До коментар #38 от "21 ноември":Ти в коя Галактика живееш ...
15:09 13.11.2025
43 Путин редовно
До коментар #40 от "Я пък тоя":се являваше на тези безсмислени срещи, преди измисленото му СВО.
Ама му ритнаха столчето.
Украинците тоже.
15:10 13.11.2025
44 Дон Цеци
До коментар #30 от "Дон Чичо":Рашките не си прибират труповете естествено. Няма труп-няма обезщетение за семейството.Елементарно е.
Нарича бсе руски традиции.
Коментиран от #46, #48
15:10 13.11.2025
45 въздушен ас
Нали щяхме с тях да плашим руснаците ?!
Коментиран от #52
15:10 13.11.2025
46 ха ха ха ....
До коментар #44 от "Дон Цеци":То добре че са руснаците да прибират на укрите труповете . Иначе щяха да ги ядат кучетата .
15:11 13.11.2025
47 666
До коментар #33 от "Само питам":ХА ХА ХА Украйна е изсмукала от Сащ 300 милиарда НЕ СИ ПРАВ НАПРАВО ГИ ОТКРАДНАЛА ПОД РЪКОВОДСТВО НА КЛОУНА В МОМЕНТО НЕ МОГАТ ДА ГИ РАЗДЕЛЯТ
Коментиран от #50
15:12 13.11.2025
48 Пък ако го обявят
До коментар #44 от "Дон Цеци":за предател, може и семейството му да плаща.
Не са се сетили.
15:12 13.11.2025
49 Само питам
Коментиран от #56
15:13 13.11.2025
50 В момента ги броят
До коментар #47 от "666":А ще ги делят, когато набутат агресора в Азия.
15:13 13.11.2025
51 алооо жълтия руски вюрстблат
Коментиран от #74
15:14 13.11.2025
52 Я пък тоя
До коментар #45 от "въздушен ас":Ами уплашихме ги, още се чудят с какво оръжие да действат, ако ги нападнем.
Нямаме самолети, имаме 5 танка, два не палят, нямаме дронове, оръжието си дадохме на Украйна. Направо са в безизходица и с лопати не могат да ни бият, защото тяхните са с чип от пералня. Треперят.
15:15 13.11.2025
53 съвсем скоро
15:17 13.11.2025
54 Атина Палада
До коментар #21 от "Я пък тоя":След спирането от ЕС многократните визи на руснаци ,гръцките сайтове прегряха .И няма как да смятаме,че всички гръцки медии са проруски
Та,същите негодуваха за това решение на ЕС,тъй като Гърция е страна ,която продава туризъм,а това е удар по гръцката икономика .
Пишат ,че след обедняването на европейците ,немските и френски туристи секнаха (това е вярно,вижда се и с просто око,ако живееш в Гърция) сега защо спират и руските туристи,питат журналистите..
Остават ни български и румънски туристи,продължават да пишат медиите ,но те нямат пари и идването им ,ние не печелим кой знае какво от тях..
А междудругото паралелно със спирането на многократните руски визи ,разблокираха и всички замразени банкови сметки на руснаци в европейски банки .Само с размразяването им ,започнаха да изтичат капиталите от тях в посока на Русия..Руснаците си връщат парите в Русия,а ние гледаме опразнените сметки в нашите банки с ужасТ,коментира Премиера на Белгия...
Та, започвам да се чудя ,тези в Брюксел за Русия ли работят:))) Защото това си е в интерс на Русия.
Коментиран от #60, #61, #62
15:17 13.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Д. пръча
До коментар #49 от "Само питам":В гагажнк откога не беше влизал?
15:18 13.11.2025
57 Русия при големите?????
15:20 13.11.2025
58 Оня
До коментар #21 от "Я пък тоя":Руснаците са си комплексари затова купуват като невидели скъпи маркови стоки
15:21 13.11.2025
59 НойкоНоевски
15:21 13.11.2025
60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #54 от "Атина Палада":Как пък един клепар като теб например не замина за руската демокрация?
Благодаря за вниманието!
15:22 13.11.2025
61 Я пък тоя
До коментар #54 от "Атина Палада":+++++
Не знам за кой работят, обаче съм сигурен, че работят против ЕС.
Коментиран от #67
15:22 13.11.2025
62 Христо
До коментар #54 от "Атина Палада":Ти сега ли чак загря, че всички са заедно на хорото в ущърб не на расия, а на европа! Брюк-селците са руски агенти и мразят своите си.
Коментиран от #68
15:22 13.11.2025
63 Да ти кажа
До коментар #25 от "Само питам":Автомобилите им са средно 10 годишни ,ами колко да издържи една Лада или Москвич
15:24 13.11.2025
64 Атина Палада
До коментар #55 от "Гост":Абсолютно!Но защо тогава ги наричат демокрации?След като олигарси ги назначават и определят политиката им? Това е олигархична диктатура а не демокрация!
Коментиран от #73
15:25 13.11.2025
65 Панчаревската кметица
15:26 13.11.2025
66 Pyccкий Карлик
Русия ще прати на срещата най-новия си Пиян робот, вершина на руския интелект и роботика 👍
Коментиран от #70
15:27 13.11.2025
67 Атина Палада
До коментар #61 от "Я пък тоя":Че е против ЕС ,това е видно! Обаче относно това- конкретно за руските визи и паралелното разблокиране на сметките им....аз лично не се сещам това да удовлетворява някой друг,освен Русия!
Коментиран от #71
15:28 13.11.2025
68 Атина Палада
До коментар #62 от "Христо":Брюксел са против европейските народи,но наистина не вярвах да са за Русия..И още не вярвам,но с това си действие....не знам какво да мисля ..
Коментиран от #86
15:30 13.11.2025
69 Пенсионер ОСВ
Свършете нещо полезно!!
Празни думи без никакво покритие...
15:30 13.11.2025
70 0001
До коментар #66 от "Pyccкий Карлик":Изгониха те от ЖП и сега тук пишеш, а?
15:32 13.11.2025
71 Геро
До коментар #67 от "Атина Палада":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
Коментиран от #72
15:33 13.11.2025
72 0001
До коментар #71 от "Геро":А с какво можеш да докажеш, че и ти не си такъв продукт?
15:35 13.11.2025
73 Гост
До коментар #64 от "Атина Палада":Виж ся, на запад не са олигарсите, които определят политиката, а концерните! В Русия са олигарсите! Но където и да погледнеш най вече в последните 5 години няма абсолютно никъде демокрация. Ни концерни ни олигарси позволяват да има, защото демокрация в истинския смисъл на понятието би била заплаха за властта на концерни и олигарси! На мене ми се вижда, че започнаха да сливат целите си и всъщност преследват едно и също- изцяло поробване на хората с цифрови пари, дигитализация, кредитна социална система.
Коментиран от #79
15:37 13.11.2025
74 мушмул
До коментар #51 от "алооо жълтия руски вюрстблат":Русия по БВП е преди Канада, а след нея е Италия! Провери преди да пишеш!
Коментиран от #82
15:38 13.11.2025
75 Който е умен
Коментиран от #76
15:40 13.11.2025
76 Вале каро
До коментар #75 от "Който е умен":Путин е бита карта.
Коментиран от #80, #83
15:47 13.11.2025
77 Кажи честно ... 🤣
15:47 13.11.2025
78 Реално
За него поне причината е ясна
15:50 13.11.2025
79 Атина Палада
До коментар #73 от "Гост":Не врат ами шия:))) Каква е разликата от корпорация и олигарх? На върха на корпорацията има един олигарх или няколко...
Колкото до Русия,не следите ситуацията .В Русия олигарсите определяха политиката при Елцин..С идването на власт на Путин,той постепенно ..някъде до 2007г успа да премахне олигарсите от политиката.Сега олигарсите в Русия власт не пипат ..Иззеха им акциите,като национализираха природните ресурси ...Сега живеят охолно,но толкоз..Не им иззеха заграбеното .Знаят,че пипнат ли власт и ще рипкат от някой "джам":))
Наистина в Русия на избори си гласува народа .И спокойно може да се каже,че там има демокрация ,дотолкова,че народа избира на избори ..
А защо избират Путин!?Защото е такава народопсихологията на руснака.Когато е под натиск отвън,той се сплотява около лидера .В случая е Путин
Докато на Запад ,олигарсите управляват политиците,защото те са ги назначили .И познай олигарха каква политика ще води .Дали в интерес на народа или в интерес на себе си .
Коментиран от #93
15:50 13.11.2025
80 Стойо
До коментар #76 от "Вале каро":Бит ти е задника, ждрольо!
15:51 13.11.2025
81 Видьо Видев
ОДС имаше 137 депутата.За лустрацията са необходими 121!
Костов не извърши лустрация!
Така Костов- ГРУ агент Кременчук, ни обрече на комунистически капитализъм и руска демокрация.
Костов ни обрече на недемократични и противоконституционни избори, с избираеми места!
Костов ни обрече на фалшиви избори, с фалшиви избирателни списъци, със стотици хиляди фалшиви избиратели!
При приватизацията Костов търсили произход на парите? Не!
Изпра ли парите на дс.задграничните дружества? Да!
Направи ли от комунистите капиталисти? Да!
Александър Божков-мистър 10% и Иван Костов-Командира
са бащите на днешната корупция.
Не бъди талибан-костовист. Погледни фактите!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
Никога с варварска Русия!
Завинаги с цивилизованият ЕС!
15:51 13.11.2025
82 ЪХЪ
До коментар #74 от "мушмул":Колко граждани на Канада и Италия бяха убити за последните 4:години в СВО?А?
Коментиран от #88, #92
15:52 13.11.2025
83 Цомчо Плюнката
До коментар #76 от "Вале каро":Ще те наплюя!
15:53 13.11.2025
84 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Днес ние присъстваме на втората фаза на разпада на рашистката империя - необратимият колапс на Русия на Путин.
И без текезесето на Лукашеску всички досега неоткъснали се от тази държава-чудовище страни от бившия СССР трескаво се устремяват към окончателно скъсване с нея.
Няма съмнение, че Русия на Путин е пред колапс, към който по най-тъпия и абсурден начин я води Путин. Мога да дам 23 аргумента за неизбежността на този колапс. Но стига ми първият (или единият) от тях - наблюдавайте поведението на довчера още не откъсналите се от орбитата на Русия на Путин бивши съветски републики. Като последствие от неизбежния колапс на Русия на Путин те стремглаво късат всички връзки с тази държава-чудовище. И като правят това, те ускоряват този неизбежен колапс.
Колапсът на Русия на Путин е по-близо дори от това, което ние си мислим за него!
15:53 13.11.2025
85 А где
15:54 13.11.2025
86 Гост
До коментар #68 от "Атина Палада":Диктаторите се подкрепят помежду си😉! Търси и ще намериш достатъчно информация и сигнали, че вражеството е само мнимо и само за пред масите!
Коментиран от #91
15:54 13.11.2025
87 Вовата
До коментар #20 от "Първа точка":Сибир може само да го сънувате.
15:55 13.11.2025
88 М-да
До коментар #82 от "ЪХЪ":Копейките няма да ти отговорят.
15:57 13.11.2025
89 Хи хи хи
нееема страшноооо усръйнъ ще ги замести и трите......
Ей да не вземете да повярвате ???!
Коментиран от #94
15:58 13.11.2025
90 Така де
До коментар #1 от "Бандера":Бутат ги европейците, уж от куртоазия, пък после им сърбат попарата. Меки китки, сър!
15:58 13.11.2025
91 Атина Палада
До коментар #86 от "Гост":Не,не мога да видя и едно действие ,което да сочи ,че Брюксел работят за Русия!
Виж,допускам,че Русия и Украйна заедно са срещу Западния свят...Но Брюксел да са с Русия....не го вярвам..Покажи ми ти някакво действие на Брюксел ,което да сочи,че са в комбина с Русия...:)
16:03 13.11.2025
92 Атина Палада
До коментар #82 от "ЪХЪ":Ха,смяташ,че такава информация ще стигне до нас ли? :))) Това можеш да го разбереш само ако си на терен там..
16:06 13.11.2025
93 Гост
До коментар #79 от "Атина Палада":Значи в Русия политолигарсите затворили устите на капиталолигарсите с охолен живот! Не врат ами шия! Народа все е беден! Пък ти си вярвай че резултатите от изборите в Русия отразяват волята на народа! Нали знаеш, че Путин е може би най-богатия държавен глава в света! Политолигарси стайл
16:10 13.11.2025
94 Атина Палада
До коментар #89 от "Хи хи хи":Излезе информация за срещата на Тръмп и Путин в Унгария,че американските и руските служби са доложили ,че не изключват атентат срещу двамата президенти,както са заедно..И затова не се била състояла срещата ..
16:11 13.11.2025