Невиждан прецедент в срещата на Г-20 в Южна Африка

Невиждан прецедент в срещата на Г-20 в Южна Африка

13 Ноември, 2025 14:47 4 226 94

За първи път президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 няма да присъстват

Невиждан прецедент в срещата на Г-20 в Южна Африка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Цзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това колегите му от САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според китайското Министерство на външните работи, премиерът Ли Цян ще представлява Пекин на форума.

Това означава, че за първи път от създаването на Групата президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 – САЩ, Русия и Китай, няма да присъстват на годишната ѝ среща на върха.

Русия ще бъде представлявана от заместник-началника на президентската администрация Максим Орешкин.

Тръмп планираше да бъде представляван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, но наскоро заплаши да бойкотира форума, защото обвинява Южна Африка в убийства на бели фермери и незаконно конфискуване на земята им. Той не предостави никакви доказателства за това.

Г-20 се състои от 19 държави, плюс Европейския и Африканския съюз. В числото на членовете влизат големи западни демокрации като САЩ, Германия и Великобритания, но и авторитарни държави като Русия, Китай и Саудитска Арабия.

Германският канцлер Фридрих Мерц планира да присъства на срещата, която е двудневна и е предвидено да се състои на 22 и 23 ноември.


  • 1 Бандера

    28 78 Отговор
    ВАТЕНКИТЕ КЪДЕ СЕ БУТАТ ПРИ ГОЛЕМИТЕ?

    Коментиран от #4, #6, #90

    14:49 13.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    46 12 Отговор
    Безмислена среща.

    14:49 13.11.2025

  • 3 а,бе ,

    80 21 Отговор
    Ха-ха ! И Русия ли е в Г-20 , НАЛИ БЕШЕ СЛАБА И НЕМОЩНА , ИЗВЕДНЪЖ ВЕЛИКА СИЛА ...Значи не е нито слаба , нито немощна , а е силна , ВЕЛИКА държава , колкото и да не им изнася на някои ,,умни ,, глави !

    Коментиран от #23

    14:52 13.11.2025

  • 4 селски ,

    56 13 Отговор

    До коментар #1 от "Бандера":

    А ти къде се буташ при пишещите , като си едвам завършил килийно образование ?! Щраус , мамин ...............

    14:54 13.11.2025

  • 5 жик так

    48 13 Отговор
    Путин е трябвало да прати портиера . Тия там друго не заслужават ?

    14:54 13.11.2025

  • 6 ха-ха

    38 12 Отговор

    До коментар #1 от "Бандера":

    Не се ,,бутат,, , а точно там им е мястото !

    14:55 13.11.2025

  • 7 Я пък тоя

    47 13 Отговор
    "Русия ще бъде представена от заместник началника на президентската администрация."
    Това е достатъчно да се разбере, че Путин не си играе с мишоци.
    Пак добре, че не прати началника на санитарната група, почистваща Кремъл.

    Коментиран от #16

    14:55 13.11.2025

  • 8 Само питам

    39 13 Отговор
    А Зелю няма ли да присъства там ? Той не се ли развива ? Я как яко проси ...Щеше да ги изръси всички представители на форума . Можеше и Путин да му даде нещо .

    Коментиран от #13, #27, #33

    14:55 13.11.2025

  • 9 Ха ха ха

    15 48 Отговор
    Проссия каква мощ или НЕМОЩ.Три години мъка и 1 милион при Кабзон, а заплати и пенсии по ниски и от най бедната страна в ЕС.
    Виж в третия свят може да е най мощната.

    Коментиран от #11, #21

    14:56 13.11.2025

  • 10 идеално

    34 11 Отговор
    т.н. "големи западни демокрации" ще бъдат сами на говорилнята. Трябва да свикват.

    14:56 13.11.2025

  • 11 Дон Чичо

    32 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха":

    Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
    Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
    После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
    Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?

    Коментиран от #22, #26

    14:57 13.11.2025

  • 12 Максим

    12 4 Отговор
    Да обяснявам ли намека?

    14:57 13.11.2025

  • 13 Учуден

    11 28 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Как живее руски пенсионер с пенсии от77ндон92 евро а?

    Коментиран от #25

    14:58 13.11.2025

  • 14 Ние с гайдите

    32 9 Отговор
    Видяхме какво е "западна демокрация" . Вече 35 години сме в такава ! Предвождани от наши евроатлантици .

    14:58 13.11.2025

  • 15 хан Кубрат

    30 10 Отговор
    БълГария - Велик Абсурдистан ко стаа ве...
    Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
    Наядохте ли са на банани...?
    Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
    Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?

    Коментиран от #18

    14:58 13.11.2025

  • 16 Не е поканена даже

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    санитарната му група.

    Коментиран от #40

    14:58 13.11.2025

  • 17 Путин

    17 8 Отговор
    На следващия форум ще изпратя Никита Буревестников!

    14:59 13.11.2025

  • 18 За Яку повишение на цените

    8 14 Отговор

    До коментар #15 от "хан Кубрат":

    ти му мисли.
    Ние за 36 г. се оправихме.

    15:00 13.11.2025

  • 19 Атина Палада

    30 8 Отговор
    (.....)"Големи демокрации като САЩ,Германия и Великобритания"(....) ?
    Какви са тези големи демокрации,където олигархични лобита със капиталите си назначават политиците и ги местят като пешки на шахматна дъска ?
    На това се казва олигархичен капитализъм а не демокрация ! Когато политиците не са избрани от народите а са купени с нечии капитали е олигархия!

    Коментиран от #34, #55

    15:00 13.11.2025

  • 20 Първа точка

    10 19 Отговор
    Разпределяне на Сибир!

    Коментиран от #87

    15:01 13.11.2025

  • 21 Я пък тоя

    25 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха":

    И бедните и гладни руснаци купуват имоти по цял свят. Изкупиха и нашето черноморие.
    А в Англия преди войната в магазините казваха: - обичаме руснаците, купуват много и скъпи неща, плащат в брой.
    Жайде остани си със заблудите.

    Коментиран от #54, #58

    15:01 13.11.2025

  • 22 Парадокс

    10 31 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Чичо":

    През 2022 г. ватенките окупираха 20% от Украйна. Сега са окупирали 19 %.
    Минус 1,5 милиона, руски войника. Убити, изчезнали безследно, без ръце к"рака или очи .

    Коментиран от #30

    15:01 13.11.2025

  • 23 Точно така!

    21 6 Отговор

    До коментар #3 от "а,бе ,":

    Кога стана велика сила, тия мисирки се изпуснаха, без да искат! Сега елгебетейките са съвсем объркани!😂😂😂😂😂😂😂

    15:01 13.11.2025

  • 24 Целия БРИКС

    14 4 Отговор
    е там!

    15:02 13.11.2025

  • 25 Само питам

    31 10 Отговор

    До коментар #13 от "Учуден":

    Ти вярваш ли в задгробния живот ? Жилищата в Москва три пъти по скъпи отколкото в богата София ?
    С какво ли ги купуват ,а?
    Автомобилния парк в Русия средна възраст 10 години ! Тук над 20 години . Може и към 30 да е , ама не го казват ...
    Руснаците бедни ама купуват имоти по нашето Черноморие , ама ти неможеш ...
    Руснаците бедни ама не берат ягоди на запад нито гледат стари баби. Това го вършите вие ..

    Коментиран от #29, #31, #63

    15:02 13.11.2025

  • 26 Дон Вито

    9 23 Отговор

    До коментар #11 от "Дон Чичо":

    Супер ,щом за три години милион заминаха при Кабзон, нека да продължи и 20 години .Смятай Копейка....ха ха по скоро си Дон копейка

    Коментиран от #37

    15:03 13.11.2025

  • 27 Копеи не философствай

    13 11 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Отивай да пълниш снаряди и барут за братята украинци! Ще ти се заплаща.
    Марш!!!

    Коментиран от #32

    15:03 13.11.2025

  • 28 Абе

    15 7 Отговор
    Руснаците да не вземат да пратят вместо Максим Орешкин, Орешник на Макс.

    15:03 13.11.2025

  • 29 В Бурятия

    6 11 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    колко съруват?

    15:04 13.11.2025

  • 30 Дон Чичо

    15 9 Отговор

    До коментар #22 от "Парадокс":

    Я дай пак !
    Има информация и то на западни анализатори !!!
    Загубите на руснаците са между 182 000 и 320 000 .
    А укрите загубиха два милиона човека и четири милиона инвалида ..

    Я виж размяната на чувалите как върви !!!

    Коментиран от #39, #44

    15:04 13.11.2025

  • 31 Копейкиииии

    10 18 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    След 48 дни или ставате €вропейци или палите джапанките към Мухонасранск.

    15:05 13.11.2025

  • 32 Жеко

    8 9 Отговор

    До коментар #27 от "Копеи не философствай":

    Гол да го вараш ве колоездач . И сополив .

    15:05 13.11.2025

  • 33 Само питам

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Защо минуси ,бе ? Не каза ли Тръмп , че Украйна е изсмукала от Сащ 300 милиарда за две-три години ?! Кой друг от Г-20 е успял да го направи ? 😀

    Коментиран от #36, #47

    15:05 13.11.2025

  • 34 Демокрацията е в Русия

    9 12 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    В изборите не участват "нечии капитали", защото се гласува по команда за Бащицата.

    15:05 13.11.2025

  • 35 666

    2 6 Отговор
    ХА ХА ХА - "БУЛГАРИЯ" ЩЕ ЗАЕМЕ ТЯХНО МЕСТО

    15:06 13.11.2025

  • 36 Само Украйна

    10 3 Отговор

    До коментар #33 от "Само питам":

    е във война от тези 20.
    Но не си го разбрал, щом питаш.

    15:07 13.11.2025

  • 37 Дон Чичо

    13 8 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Вито":

    Колкото и да се напъваш това нищо не променя .
    Укрите пак са си в чувалите на студ и глад .
    Чувалите към киев пак си върват .
    Нико Крим сте превзели , нито Курск !!

    15:07 13.11.2025

  • 38 21 ноември

    9 15 Отговор
    Тръмп с един подпис занули Русия!

    Коментиран от #42

    15:07 13.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Я пък тоя

    15 6 Отговор

    До коментар #16 от "Не е поканена даже":

    Ами не смеят да поканят толкова височайши особи.
    Смешен си, нито Тръмп нито Путин, нито Си Цзинпин. Кой сега е голям?
    Нека си ходят коалицията на незнаещите, те са свикнали да ходят на безсмислени срещи.🤣🤣🤣

    Коментиран от #43

    15:08 13.11.2025

  • 41 Покровск

    9 8 Отговор
    Нема такъв град!,През ден го превземат!

    15:08 13.11.2025

  • 42 ха ха ха ...

    7 7 Отговор

    До коментар #38 от "21 ноември":

    Ти в коя Галактика живееш ...

    15:09 13.11.2025

  • 43 Путин редовно

    7 14 Отговор

    До коментар #40 от "Я пък тоя":

    се являваше на тези безсмислени срещи, преди измисленото му СВО.
    Ама му ритнаха столчето.
    Украинците тоже.

    15:10 13.11.2025

  • 44 Дон Цеци

    8 14 Отговор

    До коментар #30 от "Дон Чичо":

    Рашките не си прибират труповете естествено. Няма труп-няма обезщетение за семейството.Елементарно е.
    Нарича бсе руски традиции.

    Коментиран от #46, #48

    15:10 13.11.2025

  • 45 въздушен ас

    14 7 Отговор
    Бе какво стана с нашите ф16 ? Няма ли да фъркат вече ?
    Нали щяхме с тях да плашим руснаците ?!

    Коментиран от #52

    15:10 13.11.2025

  • 46 ха ха ха ....

    15 6 Отговор

    До коментар #44 от "Дон Цеци":

    То добре че са руснаците да прибират на укрите труповете . Иначе щяха да ги ядат кучетата .

    15:11 13.11.2025

  • 47 666

    12 6 Отговор

    До коментар #33 от "Само питам":

    ХА ХА ХА Украйна е изсмукала от Сащ 300 милиарда НЕ СИ ПРАВ НАПРАВО ГИ ОТКРАДНАЛА ПОД РЪКОВОДСТВО НА КЛОУНА В МОМЕНТО НЕ МОГАТ ДА ГИ РАЗДЕЛЯТ

    Коментиран от #50

    15:12 13.11.2025

  • 48 Пък ако го обявят

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Дон Цеци":

    за предател, може и семейството му да плаща.
    Не са се сетили.

    15:12 13.11.2025

  • 49 Само питам

    17 6 Отговор
    Зелето няма ли да го викат поне на откриването ? Да прочете някое и друго слово за помощи ??

    Коментиран от #56

    15:13 13.11.2025

  • 50 В момента ги броят

    4 8 Отговор

    До коментар #47 от "666":

    А ще ги делят, когато набутат агресора в Азия.

    15:13 13.11.2025

  • 51 алооо жълтия руски вюрстблат

    7 15 Отговор
    къде бутате русия между трите най- могъщи държави, та нейния БВП е по малък от този на Италия бе

    Коментиран от #74

    15:14 13.11.2025

  • 52 Я пък тоя

    12 6 Отговор

    До коментар #45 от "въздушен ас":

    Ами уплашихме ги, още се чудят с какво оръжие да действат, ако ги нападнем.
    Нямаме самолети, имаме 5 танка, два не палят, нямаме дронове, оръжието си дадохме на Украйна. Направо са в безизходица и с лопати не могат да ни бият, защото тяхните са с чип от пералня. Треперят.

    15:15 13.11.2025

  • 53 съвсем скоро

    5 7 Отговор
    Тази среща ще се състои в Китай и всички други начело с Русия и САЩ ще се кланят на китайския император като световен император

    15:17 13.11.2025

  • 54 Атина Палада

    12 5 Отговор

    До коментар #21 от "Я пък тоя":

    След спирането от ЕС многократните визи на руснаци ,гръцките сайтове прегряха .И няма как да смятаме,че всички гръцки медии са проруски
    Та,същите негодуваха за това решение на ЕС,тъй като Гърция е страна ,която продава туризъм,а това е удар по гръцката икономика .
    Пишат ,че след обедняването на европейците ,немските и френски туристи секнаха (това е вярно,вижда се и с просто око,ако живееш в Гърция) сега защо спират и руските туристи,питат журналистите..
    Остават ни български и румънски туристи,продължават да пишат медиите ,но те нямат пари и идването им ,ние не печелим кой знае какво от тях..
    А междудругото паралелно със спирането на многократните руски визи ,разблокираха и всички замразени банкови сметки на руснаци в европейски банки .Само с размразяването им ,започнаха да изтичат капиталите от тях в посока на Русия..Руснаците си връщат парите в Русия,а ние гледаме опразнените сметки в нашите банки с ужасТ,коментира Премиера на Белгия...
    Та, започвам да се чудя ,тези в Брюксел за Русия ли работят:))) Защото това си е в интерс на Русия.

    Коментиран от #60, #61, #62

    15:17 13.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Д. пръча

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Само питам":

    В гагажнк откога не беше влизал?

    15:18 13.11.2025

  • 57 Русия при големите?????

    7 10 Отговор
    Га тез блатни боклуцци. Една трвт от тях не могат да се нахранят като хората.

    15:20 13.11.2025

  • 58 Оня

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "Я пък тоя":

    Руснаците са си комплексари затова купуват като невидели скъпи маркови стоки

    15:21 13.11.2025

  • 59 НойкоНоевски

    9 5 Отговор
    При шанса да изникне зеления клоун на видеовръзка .... естествено, че няма да идат ! Той само в хладилниците на хората не е пуснал котва тоя украински просяк-наркоман.

    15:21 13.11.2025

  • 60 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 9 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руската демокрация?



    Благодаря за вниманието!

    15:22 13.11.2025

  • 61 Я пък тоя

    6 6 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    +++++
    Не знам за кой работят, обаче съм сигурен, че работят против ЕС.

    Коментиран от #67

    15:22 13.11.2025

  • 62 Христо

    7 6 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Ти сега ли чак загря, че всички са заедно на хорото в ущърб не на расия, а на европа! Брюк-селците са руски агенти и мразят своите си.

    Коментиран от #68

    15:22 13.11.2025

  • 63 Да ти кажа

    7 8 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    Автомобилите им са средно 10 годишни ,ами колко да издържи една Лада или Москвич

    15:24 13.11.2025

  • 64 Атина Палада

    10 5 Отговор

    До коментар #55 от "Гост":

    Абсолютно!Но защо тогава ги наричат демокрации?След като олигарси ги назначават и определят политиката им? Това е олигархична диктатура а не демокрация!

    Коментиран от #73

    15:25 13.11.2025

  • 65 Панчаревската кметица

    4 5 Отговор
    само слугите

    15:26 13.11.2025

  • 66 Pyccкий Карлик

    6 9 Отговор
    Ничего страшного....
    Русия ще прати на срещата най-новия си Пиян робот, вершина на руския интелект и роботика 👍

    Коментиран от #70

    15:27 13.11.2025

  • 67 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "Я пък тоя":

    Че е против ЕС ,това е видно! Обаче относно това- конкретно за руските визи и паралелното разблокиране на сметките им....аз лично не се сещам това да удовлетворява някой друг,освен Русия!

    Коментиран от #71

    15:28 13.11.2025

  • 68 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #62 от "Христо":

    Брюксел са против европейските народи,но наистина не вярвах да са за Русия..И още не вярвам,но с това си действие....не знам какво да мисля ..

    Коментиран от #86

    15:30 13.11.2025

  • 69 Пенсионер ОСВ

    6 1 Отговор
    Драскачи намерете си работа,няма да оправите света,само губите ценно време от и така краткият ни живот..!
    Свършете нещо полезно!!
    Празни думи без никакво покритие...

    15:30 13.11.2025

  • 70 0001

    6 5 Отговор

    До коментар #66 от "Pyccкий Карлик":

    Изгониха те от ЖП и сега тук пишеш, а?

    15:32 13.11.2025

  • 71 Геро

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Атина Палада":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    Коментиран от #72

    15:33 13.11.2025

  • 72 0001

    3 5 Отговор

    До коментар #71 от "Геро":

    А с какво можеш да докажеш, че и ти не си такъв продукт?

    15:35 13.11.2025

  • 73 Гост

    6 3 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Виж ся, на запад не са олигарсите, които определят политиката, а концерните! В Русия са олигарсите! Но където и да погледнеш най вече в последните 5 години няма абсолютно никъде демокрация. Ни концерни ни олигарси позволяват да има, защото демокрация в истинския смисъл на понятието би била заплаха за властта на концерни и олигарси! На мене ми се вижда, че започнаха да сливат целите си и всъщност преследват едно и също- изцяло поробване на хората с цифрови пари, дигитализация, кредитна социална система.

    Коментиран от #79

    15:37 13.11.2025

  • 74 мушмул

    5 4 Отговор

    До коментар #51 от "алооо жълтия руски вюрстблат":

    Русия по БВП е преди Канада, а след нея е Италия! Провери преди да пишеш!

    Коментиран от #82

    15:38 13.11.2025

  • 75 Който е умен

    3 4 Отговор
    Си прави изводи!

    Коментиран от #76

    15:40 13.11.2025

  • 76 Вале каро

    3 3 Отговор

    До коментар #75 от "Който е умен":

    Путин е бита карта.

    Коментиран от #80, #83

    15:47 13.11.2025

  • 77 Кажи честно ... 🤣

    3 3 Отговор
    Къде сте набутали руслямските федеpacти при силните и мощните ? 🤣🤣🤣🤣

    15:47 13.11.2025

  • 78 Реално

    2 2 Отговор
    Путлер не е участвал никъде в последните години, от страх да не го арестуват и да го пратят където е мястото на един терорист и международен престъпник !
    За него поне причината е ясна

    15:50 13.11.2025

  • 79 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Гост":

    Не врат ами шия:))) Каква е разликата от корпорация и олигарх? На върха на корпорацията има един олигарх или няколко...
    Колкото до Русия,не следите ситуацията .В Русия олигарсите определяха политиката при Елцин..С идването на власт на Путин,той постепенно ..някъде до 2007г успа да премахне олигарсите от политиката.Сега олигарсите в Русия власт не пипат ..Иззеха им акциите,като национализираха природните ресурси ...Сега живеят охолно,но толкоз..Не им иззеха заграбеното .Знаят,че пипнат ли власт и ще рипкат от някой "джам":))
    Наистина в Русия на избори си гласува народа .И спокойно може да се каже,че там има демокрация ,дотолкова,че народа избира на избори ..
    А защо избират Путин!?Защото е такава народопсихологията на руснака.Когато е под натиск отвън,той се сплотява около лидера .В случая е Путин
    Докато на Запад ,олигарсите управляват политиците,защото те са ги назначили .И познай олигарха каква политика ще води .Дали в интерес на народа или в интерес на себе си .

    Коментиран от #93

    15:50 13.11.2025

  • 80 Стойо

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Вале каро":

    Бит ти е задника, ждрольо!

    15:51 13.11.2025

  • 81 Видьо Видев

    4 1 Отговор
    Забравихте ли, че на Кръглата маса, при БСП беше комунистът Костов, а при СДС марксистът Желев?

    ОДС имаше 137 депутата.За лустрацията са необходими 121!
    Костов не извърши лустрация!
    Така Костов- ГРУ агент Кременчук, ни обрече на комунистически капитализъм и руска демокрация.

    Костов ни обрече на недемократични и противоконституционни избори, с избираеми места!
    Костов ни обрече на фалшиви избори, с фалшиви избирателни списъци, със стотици хиляди фалшиви избиратели!

    При приватизацията Костов търсили произход на парите? Не!
    Изпра ли парите на дс.задграничните дружества? Да!
    Направи ли от комунистите капиталисти? Да!

    Александър Божков-мистър 10% и Иван Костов-Командира
    са бащите на днешната корупция.

    Не бъди талибан-костовист. Погледни фактите!



    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    Никога с варварска Русия!
    Завинаги с цивилизованият ЕС!

    15:51 13.11.2025

  • 82 ЪХЪ

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "мушмул":

    Колко граждани на Канада и Италия бяха убити за последните 4:години в СВО?А?

    Коментиран от #88, #92

    15:52 13.11.2025

  • 83 Цомчо Плюнката

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Вале каро":

    Ще те наплюя!

    15:53 13.11.2025

  • 84 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    4 1 Отговор
    Когато СССР започна да изпада в необратим колапс, бившите съветски републики трескаво се устремиха да го напускат и към независимост, с което ускориха шоково този колапс.
    Днес ние присъстваме на втората фаза на разпада на рашистката империя - необратимият колапс на Русия на Путин.
    И без текезесето на Лукашеску всички досега неоткъснали се от тази държава-чудовище страни от бившия СССР трескаво се устремяват към окончателно скъсване с нея.
    Няма съмнение, че Русия на Путин е пред колапс, към който по най-тъпия и абсурден начин я води Путин. Мога да дам 23 аргумента за неизбежността на този колапс. Но стига ми първият (или единият) от тях - наблюдавайте поведението на довчера още не откъсналите се от орбитата на Русия на Путин бивши съветски републики. Като последствие от неизбежния колапс на Русия на Путин те стремглаво късат всички връзки с тази държава-чудовище. И като правят това, те ускоряват този неизбежен колапс.
    Колапсът на Русия на Путин е по-близо дори от това, което ние си мислим за него!

    15:53 13.11.2025

  • 85 А где

    2 2 Отговор
    МОЧАТА?

    15:54 13.11.2025

  • 86 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Атина Палада":

    Диктаторите се подкрепят помежду си😉! Търси и ще намериш достатъчно информация и сигнали, че вражеството е само мнимо и само за пред масите!

    Коментиран от #91

    15:54 13.11.2025

  • 87 Вовата

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Първа точка":

    Сибир може само да го сънувате.

    15:55 13.11.2025

  • 88 М-да

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "ЪХЪ":

    Копейките няма да ти отговорят.

    15:57 13.11.2025

  • 89 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Китай, САЩ и Русия няма да участват......


    нееема страшноооо усръйнъ ще ги замести и трите......

    Ей да не вземете да повярвате ???!

    Коментиран от #94

    15:58 13.11.2025

  • 90 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бандера":

    Бутат ги европейците, уж от куртоазия, пък после им сърбат попарата. Меки китки, сър!

    15:58 13.11.2025

  • 91 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Гост":

    Не,не мога да видя и едно действие ,което да сочи ,че Брюксел работят за Русия!
    Виж,допускам,че Русия и Украйна заедно са срещу Западния свят...Но Брюксел да са с Русия....не го вярвам..Покажи ми ти някакво действие на Брюксел ,което да сочи,че са в комбина с Русия...:)

    16:03 13.11.2025

  • 92 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "ЪХЪ":

    Ха,смяташ,че такава информация ще стигне до нас ли? :))) Това можеш да го разбереш само ако си на терен там..

    16:06 13.11.2025

  • 93 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Атина Палада":

    Значи в Русия политолигарсите затворили устите на капиталолигарсите с охолен живот! Не врат ами шия! Народа все е беден! Пък ти си вярвай че резултатите от изборите в Русия отразяват волята на народа! Нали знаеш, че Путин е може би най-богатия държавен глава в света! Политолигарси стайл

    16:10 13.11.2025

  • 94 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Хи хи хи":

    Излезе информация за срещата на Тръмп и Путин в Унгария,че американските и руските служби са доложили ,че не изключват атентат срещу двамата президенти,както са заедно..И затова не се била състояла срещата ..

    16:11 13.11.2025