Тръмп бил „твърде зает“, за да се срещне с Ким Чен Ун

30 Октомври, 2025 08:13 630 11

  • доналд тръмп-
  • ким чен ун-
  • северна корея-
  • сащ

Тръмп се срещна за последно с Ким в демилитаризираната зона между двете Кореи през 2019 г.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че е бил "твърде зает", за да се срещне със севернокорейския държавен ръководител Ким Чен Ун по време на обиколката си в Азия тази седмица. В същото време Тръмп изрази готовност да се върне в региона за среща с Ким, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Имах отлични отношения с Ким Чен Ун", отбеляза президентът на САЩ на борда на своя самолет на заминаване от Южна Корея, където по-рано днес се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

Тръмп се срещна за последно с Ким в демилитаризираната зона между двете Кореи през 2019 г. по време на първия си мандат като президент на САЩ, припомня АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза днес, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили, предаде Ройтерс.

Местата, на които ще бъдат осъществени такива изпитания, ще бъдат определени по-късно, добави той пред репортери на борда на своя самолет, преди да отпътува от Южна Корея, където се срещна с китайския си колега Си Цзинпин.

По-рано днес президентът на САЩ обяви, че е наредил на Министерството на отбраната да започне незабавно да тества ядрени оръжия. Той не даде подробности. Тръмп направи това изявление преди срещата си с лидера на Китай, който също е ядрена сила.

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че страната му е тествала суперторпедо с ядрено задвижване. В неделя Русия каза, че е завършила изпитанията на новата крилата ракета с атомен миниреактор "Буревестник".


Южна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 0 Отговор
    Че Ким да не го е викал ?! Пълно пренебрежение към краваря !!!

    08:15 30.10.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Ще се срещнат в Япония.

    Коментиран от #3

    08:17 30.10.2025

  • 3 Хе хе...

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ако Ким намери време!

    08:20 30.10.2025

  • 4 Това е шут

    6 0 Отговор
    Отзад за Тръмп.

    08:21 30.10.2025

  • 5 бай Бай

    4 0 Отговор
    А защо не Ким да му се изтъпани неканено в Сивия дом, както онази евро шайка наскоро?

    08:21 30.10.2025

  • 6 Нямал е време

    7 0 Отговор
    Или не са му разрешили?
    Май не посмял, че пляс!
    А се подиграваше на Байдън, че бил на каишка!

    Коментиран от #7

    08:22 30.10.2025

  • 7 Ким също заяви

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нямал е време":

    че е уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили

    08:24 30.10.2025

  • 8 Мишел

    3 0 Отговор
    Първите сведения бяха, че Северна Корея е отказала безсмислена среща.

    08:26 30.10.2025

  • 9 хе хе

    0 1 Отговор
    Напоследък корабите с американски помощи за Северна корея фатално закъсняват и Ким е изнервен.

    08:26 30.10.2025

  • 10 Май, че Ким му е отказал

    2 1 Отговор
    след като му вижда въртеливите му движения!

    08:28 30.10.2025

  • 11 Путин

    1 0 Отговор
    То и за мен беше твърде зает да се видим във Унгария
    Но ние си говорим че сме отложили срещата

    08:30 30.10.2025

