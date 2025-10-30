Новини
Свят »
Южна Корея »
Китайската икономика е като океан, каза Си Дзинпин

Китайската икономика е като океан, каза Си Дзинпин

30 Октомври, 2025 10:01 681 8

  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • китай

Си призова Китай и САЩ да се фокусират върху дългосрочните ползи, които може да донесе сътрудничеството

Китайската икономика е като океан, каза Си Дзинпин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Китайската икономика е като океан, каза президентът Си Дзинпин, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, след своята среща днес с американския си колега Доналд Тръмп, предаде БТА.

Си призова Китай и САЩ да се фокусират върху дългосрочните ползи, които може да донесе сътрудничеството, вместо да попадат в порочен кръг на ответни мерки. Икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха задълбочени разговори и постигнаха консенсус по решенията на проблемите, обяви той след разговора си с Тръмп в Южна Корея, където двамата участваха в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.

Малко по-рано президентът на САЩ оцени високо своята среща с китайския си колега и каза, че двамата са постигнали споразумения.

Си призова икономическите и търговските преговарящи на двете страни да не спират да намаляват списъка с проблеми и да увеличават този с възможности за сътрудничество. Китай и САЩ трябва да взаимодействат положително на регионално и международно равнище, изтъкна той.

Китайският лидер изрази увереност, че страната му може да се справи с всички рискове и предизвикателства.

Китай никога не се стреми да предизвика или да замести която и да било държава, а вместо това се е съсредоточил върху това да върши добре своята работа, подчерта той в косвен намек за САЩ.

Китай ще задълбочи реформите и ще се отваря все повече за външния свят, даде да се разбере в заключение Си, цитиран от Синхуа.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добър ден!

    5 2 Отговор
    САЩ е втория по важност търговски партньор на Китай( първи е АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия)) като има около 13% от външната му търговия. Русия има около 2-3%...

    Познайте кой е по-важен за Поднебесната!

    Коментиран от #5, #7

    10:09 30.10.2025

  • 2 2 полюса САЩ и Китай

    4 4 Отговор
    а, русията е суровинен придатък на Китай!

    Коментиран от #6

    10:10 30.10.2025

  • 3 ТОЧНО ТАКА...!

    2 4 Отговор
    Океан,в който ще се удавиш...!

    10:10 30.10.2025

  • 4 Асвабадждение по китайски?

    0 2 Отговор
    Интерено кога официално китай ще анексира териториите които раша му открадна след като са били хиляди години китайски. Неофициално вече процеса тече и ми се трува че вместо Тайван китайската армия ще освободи Владивосток и останалите територии които се полагат исторически на Китай.

    10:14 30.10.2025

  • 5 Благодарение

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добър ден!":

    На тези 2-3% от Русия които са суровини Китай може да работи и изнася конкурентно. Освен това част от износа на Китай за Америка е всъщност износ на западни/американски фирми за Америка. Дали Китай се интересува толкова ще могат ли западняците да печелят на гърба на китайския работник....технологиите китайците вече ги откраднаха

    10:16 30.10.2025

  • 6 Дори и да е така!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "2 полюса САЩ и Китай":

    Китай действа и го прави с акъл!
    А не като глупавата Европа-иска да вземе суровините на Русия,ама използва машата си Зеленски,като сама се прострелва в краката и ефекта е обратен...!

    10:17 30.10.2025

  • 7 Ха Добър ден!

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добър ден!":

    Ами тогава Тръмпи,кво се репчи на Китай...?!
    Мита щял да вдига...санкции щял да им налага...?!
    А ве,м@дурко...,това да не ти е Венецуела на Мадуро...
    Пълен смЕх!

    10:21 30.10.2025

  • 8 Капитан далечно плаване

    0 0 Отговор
    Си направо им го каза...Китай е океан, в който може да потънете,така,че слушайте,да не лапате шнорхела

    10:27 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания