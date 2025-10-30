Китайската икономика е като океан, каза Си Дзинпин

Китайската икономика е като океан, каза президентът Си Дзинпин, цитиран от държавната новинарска агенция Синхуа, след своята среща днес с американския си колега Доналд Тръмп, предаде БТА.
Си призова Китай и САЩ да се фокусират върху дългосрочните ползи, които може да донесе сътрудничеството, вместо да попадат в порочен кръг на ответни мерки. Икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха задълбочени разговори и постигнаха консенсус по решенията на проблемите, обяви той след разговора си с Тръмп в Южна Корея, където двамата участваха в срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество.
Малко по-рано президентът на САЩ оцени високо своята среща с китайския си колега и каза, че двамата са постигнали споразумения.
Си призова икономическите и търговските преговарящи на двете страни да не спират да намаляват списъка с проблеми и да увеличават този с възможности за сътрудничество. Китай и САЩ трябва да взаимодействат положително на регионално и международно равнище, изтъкна той.
Китайският лидер изрази увереност, че страната му може да се справи с всички рискове и предизвикателства.
Китай никога не се стреми да предизвика или да замести която и да било държава, а вместо това се е съсредоточил върху това да върши добре своята работа, подчерта той в косвен намек за САЩ.
Китай ще задълбочи реформите и ще се отваря все повече за външния свят, даде да се разбере в заключение Си, цитиран от Синхуа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Добър ден!
Познайте кой е по-важен за Поднебесната!
Коментиран от #5, #7
10:09 30.10.2025
2 2 полюса САЩ и Китай
Коментиран от #6
10:10 30.10.2025
3 ТОЧНО ТАКА...!
10:10 30.10.2025
4 Асвабадждение по китайски?
10:14 30.10.2025
5 Благодарение
До коментар #1 от "Добър ден!":На тези 2-3% от Русия които са суровини Китай може да работи и изнася конкурентно. Освен това част от износа на Китай за Америка е всъщност износ на западни/американски фирми за Америка. Дали Китай се интересува толкова ще могат ли западняците да печелят на гърба на китайския работник....технологиите китайците вече ги откраднаха
10:16 30.10.2025
6 Дори и да е така!
До коментар #2 от "2 полюса САЩ и Китай":Китай действа и го прави с акъл!
А не като глупавата Европа-иска да вземе суровините на Русия,ама използва машата си Зеленски,като сама се прострелва в краката и ефекта е обратен...!
10:17 30.10.2025
7 Ха Добър ден!
До коментар #1 от "Добър ден!":Ами тогава Тръмпи,кво се репчи на Китай...?!
Мита щял да вдига...санкции щял да им налага...?!
А ве,м@дурко...,това да не ти е Венецуела на Мадуро...
Пълен смЕх!
10:21 30.10.2025
8 Капитан далечно плаване
10:27 30.10.2025