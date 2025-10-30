Техеран към МААЕ: Рафаел Гроси е наясно с мирния характер на иранската ядрена програма

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси е „напълно наясно с мирния характер“ на ядрената програма на Иран и не бива да прави „необосновани изявления“ по темата. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Изявлението му идва ден след като Гроси съобщи, че е било засечено движение в близост до запасите от обогатен уран на Иран, но уточни, че това „не означава, че има дейност по обогатяване“.

Багаей повтори обвиненията си, че предишни изявления на Гроси относно иранската ядрена програма са улеснили ударите на Израел и САЩ срещу ирански ядрени обекти през юни.

Ирански представители упрекнаха МААЕ, че с действията си е дала оправдание за израелските бомбардировки, които започнаха ден след като бордът на агенцията гласува да обяви Иран за нарушител на задълженията си по Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

„Гроси трябва да се въздържа от изразяване на необосновани мнения относно нашата ядрена програма. Той е напълно наясно с нейния мирен характер“, подчерта Багаей.