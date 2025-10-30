Новини
Техеран към МААЕ: Рафаел Гроси е наясно с мирния характер на иранската ядрена програма

30 Октомври, 2025 11:35 408 5

Иран обвини ръководителя на Международната агенция за атомна енергия в необосновани изявления и в подстрекаване на израелски и американски удари

Техеран към МААЕ: Рафаел Гроси е наясно с мирния характер на иранската ядрена програма - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси е „напълно наясно с мирния характер“ на ядрената програма на Иран и не бива да прави „необосновани изявления“ по темата. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Изявлението му идва ден след като Гроси съобщи, че е било засечено движение в близост до запасите от обогатен уран на Иран, но уточни, че това „не означава, че има дейност по обогатяване“.

Багаей повтори обвиненията си, че предишни изявления на Гроси относно иранската ядрена програма са улеснили ударите на Израел и САЩ срещу ирански ядрени обекти през юни.

Ирански представители упрекнаха МААЕ, че с действията си е дала оправдание за израелските бомбардировки, които започнаха ден след като бордът на агенцията гласува да обяви Иран за нарушител на задълженията си по Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

„Гроси трябва да се въздържа от изразяване на необосновани мнения относно нашата ядрена програма. Той е напълно наясно с нейния мирен характер“, подчерта Багаей.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 НИЕ

    1 0 Отговор
    Напред с Путин!

    11:43 30.10.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    0 1 Отговор
    Путин още преди няколко седмици каза че една страна ще направи ядрен опит. Сега няма съмнение, че тази страна е сша

    11:46 30.10.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:48 30.10.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:49 30.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    0 1 Отговор
    Хайде бе "Факти, чакам си новината за ново убито знаме от Украйна!
    Що се бавите?

    11:58 30.10.2025

