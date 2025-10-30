Новини
Свят »
Франция »
Във Франция: сексът без изрично съгласие е изнасилване

Във Франция: сексът без изрично съгласие е изнасилване

30 Октомври, 2025 14:50 1 204 50

  • изнасилване-
  • права на жените-
  • франция-
  • пелико-
  • секс

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

Във Франция: сексът без изрично съгласие е изнасилване - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Франция включва изричното съгласие за сексуални действия в наказателното си право. Законопроектът беше приет и от Сената, след като преди това беше одобрен и от Националното събрание (Долната камара на парламента). С това текстът е окончателно приет.

Конкретно законът променя определението за сексуално престъпление. Според него „всеки сексуален акт без съгласие" вече ще представлява сексуално насилие. Освен това съгласието трябва да е дадено „свободно и информирано, да е конкретно, предварително и отменимо". То не може да се изведе само от мълчанието или липсата на реакция от страна на жертвата, се казва още в текста на закона.

С това се затяга наказателното право в областта на сексуалните престъпления, тъй като според досегашната формулировка в Наказателния кодекс за изнасилване се смяташе "всяко сексуално нападение, извършено с насилие, принуда, заплаха или изненада".

Законодателната промяна беше повлияна от процеса "Пелико"

Отдавна във Франция се водят дискусии за подобна законодателна промяна. Дебатът беше разпален с нова сила около случая с изнасилваната от десетки мъже години наред Жизел Пелико. В хода на процеса някои от обвиняемите твърдяха, че не са имали впечатлението, че изнасилват жената, тъй като тя не се била съпротивлявала. Бившият съпруг на Пелико в продължение на почти десет години многократно я упоявал с лекарства, злоупотребявал сексуално с нея и я предлагал на непознати за изнасилване. Общо 51 мъже бяха осъдени в Южна Франция на затвор между 3 и 20 години за изнасилване.

Само в 13 държави има закон, според който изнасилването се дефинира като „секс без дадено съгласие“ – това включва и случаи, в които жените са умишлено лишавани от възможността да оказват съпротива – примерно чрез употреба на наркотици или алкохол, или когато отказът им не се взема на сериозно. Сред тези държави са Дания, Гърция, Швеция и Испания.

В Германия е малко по-различно

В Германия важи принципът „Не означава не“: според новия закон, приет преди повече от 7 години, всички сексуални действия, извършени против „явното желание на друго лице“, се смятат за изнасилване и са наказуеми с лишаване от свобода от шест месеца до пет години.

На ниво ЕС Германия блокира миналата година директива, която трябваше да превърне правилото за изричното съгласие, прието сега и от Франция, в стандарт за цяла Европа.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нотариус

    36 1 Отговор
    Съгласие с нотариална заверка на подписа е нужна.
    Само това съгласие не сме се сетили да заверяваме.

    Коментиран от #14, #47

    14:51 30.10.2025

  • 2 Киро

    18 2 Отговор
    Имах една мацка дето все я питах, да ти го сложа ли, все отговаряше НЕ и после все оставаше доволна..

    Коментиран от #6, #7, #13

    14:53 30.10.2025

  • 3 Сталин

    13 5 Отговор
    Този закон не важи за талибаните и приматите,това противоречи на тяхната религия и традиции което е гарантирано от конституцията

    Коментиран от #37

    14:53 30.10.2025

  • 4 ами

    6 0 Отговор
    надо ебатся

    14:54 30.10.2025

  • 5 Преди всеки полов акт

    18 2 Отговор
    отидете при Нотариус!
    Иначе куч ката може да ви обвини в изнасилване и да ви иска пари!

    14:54 30.10.2025

  • 6 Сталин

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Киро":

    Е сега тая мацка може да те съди за хиляди

    14:54 30.10.2025

  • 7 до Киро

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Киро":

    не може да не е била Лена...

    14:55 30.10.2025

  • 8 хихи

    8 1 Отговор
    а оралния секс не е секс каза Бил Клинтън, следователно не е изневяра.
    и оралния секс без съгласие не е изнасилване...

    14:55 30.10.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    4 0 Отговор
    Що за глупост!? Как има секс без съгласието на жената!? Естествено че е изнасилване, ако няма. Тия до момента така ли са живяли!? Карам си таксито в Марсилия, качва се бяло русо 20 годишно пече и аз директно я хъхъ на задната седалка. И досега явно това не е било изнасилване... Французите са аборигени със средновековни закони, така излиза.

    14:56 30.10.2025

  • 10 Задължително трябва

    9 1 Отговор
    Да е с нотариална заверка !

    14:56 30.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ухаааа

    15 2 Отговор
    Значи, ходите при нотариуса, подписвате се и после беж към леглото. То докато доклясате, взело че ти минал мерака. За следващия път пак подпис. Може ли при нотариусите да сложат стаички за секс. Че ако наша Пена се откаже или пък Петър реши да не го изнасилват, да ударят по един калем.

    14:57 30.10.2025

  • 13 Няма куч ка,която да не иска

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Киро":

    Явно не те е харесвала! Или нямаш кинти!

    Коментиран от #18

    14:57 30.10.2025

  • 14 200 ЕВРАКА

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нотариус":

    НЕ СА ЛИ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА

    14:58 30.10.2025

  • 15 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    А сексът между дедо станал баба и с внук ,как да го смятаме ,имам предвид макарон

    14:58 30.10.2025

  • 16 Няма вече парапети

    5 0 Отговор
    (всеки сексуален акт без съгласие" вече ще представлява сексуално насилие") ....и Шиши да внимава кой взема във скута

    14:59 30.10.2025

  • 17 Буха ха

    6 2 Отговор
    Прекрасно, всички ще правим кекс с мъже, жените да дойдат да се молят с нотариално заверена молба че позволяват всичко което знаем от ххх каналите

    14:59 30.10.2025

  • 18 Киро

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Няма куч ка,която да не иска":

    Така е и преди нямах пари и сега нямам..

    14:59 30.10.2025

  • 19 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    И като си в Европа ,трябва да си имаме нотариално заверени пълномощни ,само нанасяне дата и името на жената (дано излезе жена ) и газ

    15:00 30.10.2025

  • 20 Ганя Путинофила

    3 6 Отговор
    Ганя е с малка пи шка! Затова избива комплексите си, като купува на кифлата си Джип!

    15:00 30.10.2025

  • 21 Цеко сифоня

    6 1 Отговор
    Ся Макрон ако е гявол, ши даде под съд онова спаруженото.

    15:00 30.10.2025

  • 22 А впрочем

    6 1 Отговор
    Описани ли са "всички сексуални действия" какво включват? А със коза ?

    Коментиран от #28

    15:01 30.10.2025

  • 23 демократ

    6 0 Отговор
    правилно. А бе развита държава си е Франция.
    Стига с тия страхливи недомлъвки.

    15:01 30.10.2025

  • 24 плевен

    10 0 Отговор
    Бях млад и неопитен калпазанин. Идва една кака от съседен апартамент да си поговорим.Е, поговорихме си , после млъкнахме и аз най- накрая загрях. Понатиснах я, тя се дърпа поне пет минути и накрая взе да се превива от смях. Аз я гледам неразбиращо, а тя накрая ми обясни: Моето момче, Това е рокля. Тя не се смъква от раменете надолу, а се съблича през главата нагоре. Кой да ги знае тези работи?

    15:01 30.10.2025

  • 25 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Да си носим един кучан с договори, разписки и печат? А после ако нещо не е наре да попълваме двустранен констативен протокол

    15:04 30.10.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    8 0 Отговор
    Хаха....скоро кекс без изрична молба при нотариус ще се брои за Престъпление 😁

    15:05 30.10.2025

  • 27 спонтанен сарказъм

    9 0 Отговор
    а трябва ли да е нотариално заверено и всеки път ли трябва да се попълва или може да е срочно? Дано поне няма ограничение в минутите, че ще е е много неудобно да се подписва "в движение".

    15:07 30.10.2025

  • 28 С КОЗА НЕМА ДЕРТ

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "А впрочем":

    НЯМАТ ПРЕВОДАЧ

    15:08 30.10.2025

  • 29 Най сигурно

    7 0 Отговор
    е със свидетели!

    15:10 30.10.2025

  • 30 Георги

    7 0 Отговор
    ще трябва и предварително съгласие за всяка поза, че да не се окаже после, че тя/той/то не искали точно там

    15:10 30.10.2025

  • 31 Без секс

    5 0 Отговор
    В Германия: Ханс попита Алиша -
    може ли да те помириша?
    Тя му лепна плесник- спри се бе
    мръсник!
    Във Франция: Жан попита Никол
    мога ли да те взема на стол?
    Тя му заби тукат и си нае адвокат!
    Няма вече секс в ЕС- но има кодекс
    с двоен индекс!
    Цифрови устройства, изкуствен интелект,
    джънк фуд и скапан сладолед, така са
    пичове нещата: ще си спомняте за секса
    с гаджето от махалата!

    Коментиран от #42

    15:14 30.10.2025

  • 32 Точен

    5 0 Отговор
    Това е изключително престъпно решение - така всяка неморална, да не кажа друга дума жена, може да се изкара изнасилена. Ей така ражадаемостта на истинските французойки ще се срине, а на чужденките "французойки" ще се движи нагоре. Жалко за Франция!

    15:15 30.10.2025

  • 33 Мнение

    5 0 Отговор
    За по-сигурно, писмена декларация - съгласие с нотариална заверка на подписа.

    15:16 30.10.2025

  • 34 Как ще удостоверяват съгласието

    4 0 Отговор
    Ще си водят книга на съгласията ли, по дата и час? Или видео запис с телефон за заветното ДА

    15:17 30.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    А дядото на макарона пита ли ги дали е съгласен или направо го изплющя и се сгодиха

    15:18 30.10.2025

  • 37 Да ти го напиша

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Теб те знам, всяка вечер си правиш ношки. Че,нещо инструмента ти е. Ма,той умрял, ма.!

    15:18 30.10.2025

  • 38 За един приятел питам

    2 0 Отговор
    Че до сега как беше ?

    Коментиран от #44

    15:19 30.10.2025

  • 39 Казус

    2 1 Отговор
    Преди няколко години прочетох, че в някоя от скандинавските държави има предложение преди всеки сексуален акт жената да дава писмено съгласие. Не помня коя беше държавата и не знам дали предложението е било прието като закон, но се замислих. Ако това бъде прието, няма ли тези писмени съгласия после да бъдат използвани с цел изнудване или дескридитиране на някои жени? Може мъжът да се окаже негодник или пък някой непочтен човек да му открадне нечие писмено съгласие.

    15:21 30.10.2025

  • 40 да попитам

    2 0 Отговор
    А МИКРОН ОТ БАБАСИ ИЛИ ОТ ДЕДАС ЩЕ ИСКА РАЗРЕШЕНИЕ ?????

    15:21 30.10.2025

  • 41 Карлос Друсар

    1 1 Отговор
    Това са глупости. Минал съм всичко що мърда в половин Поморие + околовръстното на Слънчака по пътя за Варна до град Бяла + циганския квартал на Червен бряг. Съгласие не съм търсил.

    15:22 30.10.2025

  • 42 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Без секс":

    9млрд как се изхранват според теб

    15:23 30.10.2025

  • 43 ?????

    4 0 Отговор
    Като им се прииска на хората най-напред да отскочат до нотариуса за всеки случай.

    15:24 30.10.2025

  • 44 Кажи на приятеля си :)

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "За един приятел питам":

    Още в детските си години чувах да казват на шега, че имало правило. Когато една дама каже "Не!",това трябвало да се тълкува като "Може би". Когато ѝ предложат да прави любов и тя каже "Може би", това означавало "Да". А ако каже "Да", това означавало, че тази жена не е дама.

    15:24 30.10.2025

  • 45 Евро безумията край немат

    5 0 Отговор
    Значи ако маика ми сега каже че била изнасилена а съм се родил аз какво следва?бащата в затвора аз на бесилото а майката милионерка от обезщетение🤣🤣🤣🤣🤣

    15:25 30.10.2025

  • 46 Някой

    4 0 Отговор
    Значи всеки изнасилвач може да каже, че е било без неговото съгласие.
    За секс първо ще се изисква нотариално заверени подписи с посочена дата и час.

    15:30 30.10.2025

  • 47 еми да!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нотариус":

    Точно това ми хрумна и на мен

    15:34 30.10.2025

  • 48 Величко

    1 0 Отговор
    Дааа ... , трябва писмено съгласие от жената и от президента Емануелчо ... !

    15:40 30.10.2025

  • 49 Механик

    1 0 Отговор
    И като как ще се доказва това "изрично съгласие"??
    Тия много яко изплискват легена. Ама много яко!

    15:41 30.10.2025

  • 50 Десислава Димитрова

    0 0 Отговор
    А френската любов брои ли се за секс ,не че си падам много ,но често се налага .

    15:42 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания