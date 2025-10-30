Във Франция: сексът без изрично съгласие е изнасилване

Франция включва изричното съгласие за сексуални действия в наказателното си право. Законопроектът беше приет и от Сената, след като преди това беше одобрен и от Националното събрание (Долната камара на парламента). С това текстът е окончателно приет.

Конкретно законът променя определението за сексуално престъпление. Според него „всеки сексуален акт без съгласие" вече ще представлява сексуално насилие. Освен това съгласието трябва да е дадено „свободно и информирано, да е конкретно, предварително и отменимо". То не може да се изведе само от мълчанието или липсата на реакция от страна на жертвата, се казва още в текста на закона.

С това се затяга наказателното право в областта на сексуалните престъпления, тъй като според досегашната формулировка в Наказателния кодекс за изнасилване се смяташе "всяко сексуално нападение, извършено с насилие, принуда, заплаха или изненада".

Законодателната промяна беше повлияна от процеса "Пелико"

Отдавна във Франция се водят дискусии за подобна законодателна промяна. Дебатът беше разпален с нова сила около случая с изнасилваната от десетки мъже години наред Жизел Пелико. В хода на процеса някои от обвиняемите твърдяха, че не са имали впечатлението, че изнасилват жената, тъй като тя не се била съпротивлявала. Бившият съпруг на Пелико в продължение на почти десет години многократно я упоявал с лекарства, злоупотребявал сексуално с нея и я предлагал на непознати за изнасилване. Общо 51 мъже бяха осъдени в Южна Франция на затвор между 3 и 20 години за изнасилване.

Само в 13 държави има закон, според който изнасилването се дефинира като „секс без дадено съгласие“ – това включва и случаи, в които жените са умишлено лишавани от възможността да оказват съпротива – примерно чрез употреба на наркотици или алкохол, или когато отказът им не се взема на сериозно. Сред тези държави са Дания, Гърция, Швеция и Испания.

В Германия е малко по-различно

В Германия важи принципът „Не означава не“: според новия закон, приет преди повече от 7 години, всички сексуални действия, извършени против „явното желание на друго лице“, се смятат за изнасилване и са наказуеми с лишаване от свобода от шест месеца до пет години.

На ниво ЕС Германия блокира миналата година директива, която трябваше да превърне правилото за изричното съгласие, прието сега и от Франция, в стандарт за цяла Европа.