Руски сенатор: Великобритания може да загуби не само монархията, но и Шотландия

Зеленски след Вашингтон: Без "Томахоук" и гаранции за сигурност, но и без ултиматуми

Третата среща на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп в Белия дом не беше нито дипломатически пробив, нито революция в подкрепата на САЩ за Украйна. ...