Новини
Свят »
Русия »
Руски сенатор: Великобритания може да загуби не само монархията, но и Шотландия
  Тема: Украйна

Руски сенатор: Великобритания може да загуби не само монархията, но и Шотландия

3 Ноември, 2025 17:47 1 027 19

  • русия-
  • великобритания-
  • шотландия-
  • алексей пушков

Британците трябва да се страхуват от кукловодите и интригантите в Брюксел, а не от Русия, подчертава Алексей Пушков

Руски сенатор: Великобритания може да загуби не само монархията, но и Шотландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Според руският сенатор Алексей Пушков Великобритания може да загуби не само монархията си, но и Шотландия. Това заяви той днес пред РИА Новости, пише Фокус.

"Великобритания може да загуби не само монархията си, но и Шотландия. Евроманиаци като бившия белгийски премиер Ги Верхофстад призовават шотландците да се отделят от Обединеното кралство. Той заяви подкрепата си за всеки път, който ще позволи на Шотландия да се присъедини отново към Европейския съюз“, написа Пушков в своя Telegram канал.

Сенаторът отбелязва, че Верхофстад е нарекъл Шотландия "най-проевропейската част на Великобритания“ и е заявил, че бъдещето ѝ е в Европа.

"Какво е това, ако не призив към отделяне на Шотландия от Обединеното кралство, тоест атака срещу териториалната цялост на Великобритания? Британците трябва да се страхуват от кукловодите и интригантите в Брюксел, а не от Русия“, подчертава руският политик.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    14 7 Отговор
    Великобритания може и да изчезне като остров!

    17:53 03.11.2025

  • 2 !!!?

    9 17 Отговор
    Всичко може да се случи...Кремъл вече загуби Украйна, а може да загуби и Беларус...!!!?

    Коментиран от #7

    17:57 03.11.2025

  • 3 Малобритания

    12 6 Отговор
    Има статия в техните медии:От Шотландия до Уелс: как се разпада Великобритания.

    17:57 03.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами сега?

    6 12 Отговор
    Тия започнаха да плачат и на чужди гробове. Без дори да си дават сметка как е погребан трупа и коя точно глава оплакват.

    18:01 03.11.2025

  • 6 Великобритания

    8 16 Отговор
    От блатник акъл не искаме!

    18:03 03.11.2025

  • 7 опаааа...

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "!!!?":

    Въпроса отдавна даже не е "Дали?", а "Кога?".

    18:03 03.11.2025

  • 8 Да се разпада

    14 1 Отговор
    Свобода за Ирландия! Белфаст на ирландците! Няма северна Ирландия, има английски окупатори!

    18:04 03.11.2025

  • 9 Боруна Лом

    11 3 Отговор
    БРАВО БРАТУШКА! МАЛОБРИРАНИЯ СЕ РАЗПАДА!ОТ ВЪТРЕ Е ПРЕВЗЕТА ОТ БИВШИТЕ КОЛОНИИ!

    18:07 03.11.2025

  • 10 стоян георгиев

    11 4 Отговор
    Тя вече приключи. Които е ходил там е видял с очите си за какво става въпрос.

    Коментиран от #13

    18:09 03.11.2025

  • 11 Сатана Z

    5 5 Отговор
    Шотландските гайди няма да напуснат Кралството щото са мързеливи и не им се работи,а чакат Краля да ги нахрани от бюджета на United Kingdom.
    Пропуснаха възможността и сега са happy!

    18:12 03.11.2025

  • 12 Лили

    3 11 Отговор
    Виден руски учен беше написал преди време:.росия има проблема на динозаврите 🦕......малко мозък в голямо тяло......

    18:12 03.11.2025

  • 13 Ортодокс

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Ти не че си ходил ,но подробно си информиран от РИА Новости .,нали така.
    И за предсказанията на баба Ванга от тав се информираш

    18:15 03.11.2025

  • 14 ха ха

    3 9 Отговор
    Альоша не е разбрал че Великобритания няма нищо общо с ЕС.
    Но пък не вижда, че русийската федерацийка се разпада.

    18:16 03.11.2025

  • 15 Невъзможна мисия "Разпад"

    9 1 Отговор
    Въпрос на време е да се разпаднат

    18:17 03.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ьньн

    7 2 Отговор
    И без това са либерално обратни

    18:20 03.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор
    Бих посъветвал товapищ Пушков да не гледа в пълната чужда паница, а да лaпнe дyлoтo на пушката и замине за Руския Мир, където радостно го ждут 500 000 негови съплеменици, които никoгдa вече няма да гаворят па руски 😁👍

    18:21 03.11.2025

  • 19 Уилям Уолъс

    1 0 Отговор
    Точно така! Ирландия за ирландците! Шотландия за шотландците!
    А Англия за пакистанците, индийците и всякаква друга паплач!

    18:29 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания