Според руският сенатор Алексей Пушков Великобритания може да загуби не само монархията си, но и Шотландия. Това заяви той днес пред РИА Новости, пише Фокус.
"Великобритания може да загуби не само монархията си, но и Шотландия. Евроманиаци като бившия белгийски премиер Ги Верхофстад призовават шотландците да се отделят от Обединеното кралство. Той заяви подкрепата си за всеки път, който ще позволи на Шотландия да се присъедини отново към Европейския съюз“, написа Пушков в своя Telegram канал.
Сенаторът отбелязва, че Верхофстад е нарекъл Шотландия "най-проевропейската част на Великобритания“ и е заявил, че бъдещето ѝ е в Европа.
"Какво е това, ако не призив към отделяне на Шотландия от Обединеното кралство, тоест атака срещу териториалната цялост на Великобритания? Британците трябва да се страхуват от кукловодите и интригантите в Брюксел, а не от Русия“, подчертава руският политик.
Руски сенатор: Великобритания може да загуби не само монархията, но и Шотландия
3 Ноември, 2025 17:47 1 027 19
Британците трябва да се страхуват от кукловодите и интригантите в Брюксел, а не от Русия, подчертава Алексей Пушков
Според руският сенатор Алексей Пушков Великобритания може да загуби не само монархията си, но и Шотландия. Това заяви той днес пред РИА Новости, пише Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
17:53 03.11.2025
2 !!!?
Коментиран от #7
17:57 03.11.2025
3 Малобритания
17:57 03.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ами сега?
18:01 03.11.2025
6 Великобритания
18:03 03.11.2025
7 опаааа...
До коментар #2 от "!!!?":Въпроса отдавна даже не е "Дали?", а "Кога?".
18:03 03.11.2025
8 Да се разпада
18:04 03.11.2025
9 Боруна Лом
18:07 03.11.2025
10 стоян георгиев
Коментиран от #13
18:09 03.11.2025
11 Сатана Z
Пропуснаха възможността и сега са happy!
18:12 03.11.2025
12 Лили
18:12 03.11.2025
13 Ортодокс
До коментар #10 от "стоян георгиев":Ти не че си ходил ,но подробно си информиран от РИА Новости .,нали така.
И за предсказанията на баба Ванга от тав се информираш
18:15 03.11.2025
14 ха ха
Но пък не вижда, че русийската федерацийка се разпада.
18:16 03.11.2025
15 Невъзможна мисия "Разпад"
18:17 03.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ьньн
18:20 03.11.2025
18 Pyccкий Карлик
18:21 03.11.2025
19 Уилям Уолъс
А Англия за пакистанците, индийците и всякаква друга паплач!
18:29 03.11.2025