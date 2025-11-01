Зеленски след Вашингтон: Без "Томахоук" и гаранции за сигурност, но и без ултиматуми

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Третата среща на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп в Белия дом не беше нито дипломатически пробив, нито революция в подкрепата на САЩ за Украйна.

Това посещение остави повече въпроси, отколкото отговори за това кога и при какви условия може да приключи руско-украинската война.

Украйна не получи желаните "Томахоук", възможността за които международната преса активно подхранваше през последните няколко седмици. Нито пък получи гаранциите за сигурност, за които Киев преговаря с Вашингтон от няколко месеца.

В Белия дом Володимир Зеленски беше почерпен с обяд от пържено пиле и ябълков пай и му бяха дадени няколко часа за среща с президента Тръмп. Украинската страна благоразумно донесе със себе си няколко карти на "болезнените точки" на руската военна инфраструктура, атаките за които възнамеряваха да се споразумеят, при условие че се предоставят далекобойни оръжия.

Почти веднага след срещата си с украинския президент обаче Доналд Тръмп публикува призив в платформата за социални медии TruthSocial към Киев и Москва за прекратяване на военните действия по настоящата линия на контакт.

На фона на това съобщение, напредъкът, който Украйна, чрез изключителни дипломатически усилия, привидно постигна в отношенията си със Съединените щати през последните няколко месеца, стана почти незабележим.

Вдъхновен от успешното приключване на конфликта в Близкия изток, Тръмп изглежда се стреми да сложи край на войната между Русия и Украйна възможно най-бързо и на всяка цена.

Желанието на Доналд Тръмп за бързо провеждане на преговори обаче неизбежно ще се сблъска със студената реалност на тази война, в която Русия все още не желае да се откаже от идеята за разоръжаване и обезкървяване на Украйна, а Украйна не може да си позволи доброволно да се съгласи на фактическа капитулация.

Последният епизод в Белия дом е само етап от дългия мирен процес за прекратяване или поне замразяване на горещата фаза на войната между Русия и Украйна, която може да продължи много по-дълго, отколкото Тръмп желае. В този процес ракетите "Томахоук" са по-скоро дипломатически инструмент, форма на ултиматум, който САЩ при Доналд Тръмп наскоро започна да използва в отношенията си с Русия.

Този ултиматум, както се оказва, работи надеждно. Именно идеята за възможността за предоставяне на американски ракети "Томахоук" с голям обсег на Украйна накара Владимир Путин да се обади на Тръмп преди няколко дни след два месеца липса на пряка комуникация между лидерите на САЩ и Русия.

Сега страните ще се подготвят за двустранна среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин в унгарската столица. Няма обаче гаранция, че Будапеща няма да повтори сценария от срещата в Аляска, от която Путин излезе като ясен победител, докато Доналд Тръмп беше принуден да отмени пълна пресконференция поради липсата на резултати.

Но "Томахоук" не бяха единственият въпрос, който украинското ръководство защитаваше във Вашингтон. Сякаш прилагайки принципа "две малки птици в ръката струват два жерава в небето", украинската делегация се срещна с представители на американски енергийни и отбранителни компании преди срещата си с Тръмп. Целта беше да се помогне на Украйна да преживее предстоящата трудна зима и да се запълнят пропуските в доставките на определени видове оръжия и техника за военните.

В същото време, за разлика от администрацията на Байдън, Тръмп все още не е критикувал открито Украйна след атаките срещу руски петролни рафинерии. И Пийт Хагсет, за разлика от предшественика си Лойд Остин, не нарече руските петролни рафинерии гражданска инфраструктура, която не трябва да бъде цел. На срещата в Рамщайн той просто призова европейците да увеличат покупките на американско оръжие за Украйна, за да ускорят края на конфликта.

След срещата на Зеленски с Тръмп на 17 октомври може да се очаква само засилване на украинските удари по руските петролни рафинерии и продължаване на руските обстрели на Украйна.

Междувременно, ракетите "Томахоук" ще останат асото в ръката на Доналд Тръмп, позволявайки му да влияе върху ускоряването на мирните преговори.

Но ако тази карта остане виртуална, преговорите могат да регресират, а ракетите "Томахоук" могат да се превърнат в толкова фигуративна заплаха, колкото ядрените оръжия, чието използване Русия спорадично използва, за да плаши Украйна и нейните партньори вече четвърта поредна година.