Украинските ВМС удариха руски енергийни съоръжения с крилати ракети "Нептун"

Украинският военен флот обяви днес, че е поразил топлоцентрала в руската Орловска област и електрическата подстанция в Новобрянск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
При атаката са използвани крилати ракети "Нептун".
"И двата обекта доставяха електричество на военни предприятия в региона, така че тяхното унищожение е сериозен удар по логистиката (на руснаците)", се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".
Обикновено Украйна използва дронове за удари по цели дълбоко във вътрешността на Русия, но Киев се стреми да натрупа и ракетен капацитет, като разчита на произвеждани в Украйна оръжия като ракетите "Нептун", отбелязва Ройтерс.
Излиза само във връзка с тази фаийк новина по украинските сайтове за фейкове.
Украинският флот е същата несъществуваща работа.
Те и преди войната нямаха флот а след като почна войната и няколкото ръждиви корита които имаха руснаците им ги потопиха, ама те нанасят удари и то с морската им ракета Нептун.
Няма да питам какво стана с ракетата им Паланица или каквото е там, само ще отбележа че морска ракета не може да лети по суша понеже сушата не е гладка и без препятствия като водата.
31 октомври 2025, 19:00 часа
Украйна е изстреляла ракети "Нептун" и с тях е поразила Орловската ТЕЦ в Русия. Това обявиха военноморските сили на Украйна (ВМС). Руският град Орел се намира на 200 километра от границата с Украйна, а инсталираната електрическа мощност на Орловската ТЕЦ е 330 мегавата, докато топлинната е 725 гкал/ч. - Още: Украйна отговори на руския терор с мощни удари в Русия
