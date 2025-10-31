Новини
Украинските ВМС удариха руски енергийни съоръжения с крилати ракети "Нептун"
  Тема: Украйна

Украинските ВМС удариха руски енергийни съоръжения с крилати ракети "Нептун"

31 Октомври, 2025 20:08 1 558 106

Обикновено Украйна използва дронове за удари по цели дълбоко във вътрешността на Русия, но Киев се стреми да натрупа и ракетен капацитет

Украинските ВМС удариха руски енергийни съоръжения с крилати ракети "Нептун" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският военен флот обяви днес, че е поразил топлоцентрала в руската Орловска област и електрическата подстанция в Новобрянск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При атаката са използвани крилати ракети "Нептун".

"И двата обекта доставяха електричество на военни предприятия в региона, така че тяхното унищожение е сериозен удар по логистиката (на руснаците)", се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Обикновено Украйна използва дронове за удари по цели дълбоко във вътрешността на Русия, но Киев се стреми да натрупа и ракетен капацитет, като разчита на произвеждани в Украйна оръжия като ракетите "Нептун", отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    38 13 Отговор
    Пълен фейк! И нескопосана пропаганда.

    Коментиран от #4, #27, #41, #51

    20:10 31.10.2025

  • 2 Хахахаха

    26 29 Отговор
    Зеленски така бомби рашата, както никой до сега не я е бомбил!

    20:10 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахахаха

    18 26 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Фейк???? Пълно е в тубата с видеа от руснаци, които снимат ударите.

    20:11 31.10.2025

  • 5 Дзверцов

    28 11 Отговор
    Удариха навеса на външния паркинг пред КПП то по сред нощ когато същия е празен.

    20:12 31.10.2025

  • 6 гост

    15 28 Отговор
    Молодци...бий чугунената руска шамандура...

    20:12 31.10.2025

  • 7 Ами

    30 10 Отговор
    И от какъв плавателен съд е изстреляна тая крилата ракета :)

    Коментиран от #16

    20:12 31.10.2025

  • 8 Тия ПИЧОВЕ напълно ЗАНУЛИХА

    14 21 Отговор
    П е дрилите от химик могучая))))
    Монголското ПВО е на ниво... Еритрея))))
    Скинаа ге--вреко на педофила

    20:13 31.10.2025

  • 9 Спецназ

    36 13 Отговор
    Украйна като удари с ракети по руски енерго обекти- това са :Тактически " удари,

    когато Русия удари по украински енерго обекти- това са УДАРИ ПО ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ!

    ГьОБЕЛС, Баце!

    ФАКТ!

    20:14 31.10.2025

  • 10 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    13 16 Отговор
    Мислех да ходя на фронта,но ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #17

    20:15 31.10.2025

  • 11 дедо

    13 23 Отговор
    Бой по руско-монголската неандерталска орда.

    20:15 31.10.2025

  • 12 Бий Зелю... бий... бий...

    7 19 Отговор
    Без пощада.... бий!

    20:17 31.10.2025

  • 13 Абе зае....БИ...

    6 18 Отговор
    2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а Ху ЙЛО оше щурмува село на 25 км от Донецк
    АааааааХахахаха
    Ама то каков им ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ху есос,... ТАКОВ и Мякащия г--- ЕЙ аскер
    АааааааХахахаха

    20:17 31.10.2025

  • 14 Днес Украинските воиски

    26 7 Отговор
    не са могли да удържат позициите си и Руската армия е освободила от Киевски режим и е поела контрола над Новоалександровка в Днепропетровска област. Украйна не позволява на журналисти да преминават през взетата под контрола на Руската федерация територия в "котлите" на военните, за да скрият реалното състояние на нещата на фронта,

    20:17 31.10.2025

  • 15 Гост

    11 3 Отговор
    Новобрянск не беше ли едно село в Буратия, с население 4000 души?

    20:17 31.10.2025

  • 16 От крайцера

    10 15 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Москва!

    Коментиран от #30, #67

    20:17 31.10.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Някой ден ако разбереш колко си пр3д че умреш от срам. Представим си около тебе колко са пр3ди че те търпят, ужас

    Коментиран от #23, #36

    20:18 31.10.2025

  • 18 Артьом Дмитрук от Върховната рада

    18 4 Отговор
    на Украйна казал, че катастрофалната ситуация в Украйна постепенно се движи към колапс на фона на промяна в позицията на Доналд Тръмп по украинския конфликт. "Мобилизацията се провали, фронтът се изпразва, страната изгаря отвътре. Всички виждат, че войната е към своя край, но този край няма да бъде политически, а човешки - когато няма такива, които могат да бъдат хвърлени на фронта", казваа Дмитрук.

    20:18 31.10.2025

  • 19 Германското министерство

    16 3 Отговор
    на отбраната на сляпо подписва договори за дефектни дронове като помощ за Украйна за 900 милиона евро. Само един от тримата доставчици е показал малко задоволителни резултати от тестовете на безпилотните летателни апарати.

    20:19 31.10.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    11 14 Отговор
    От Три Дня до Четири Года, от каски до Томахавки,
    от Киев до Курск. Полная pyccкая МИЗЕРИЯ 😄👎

    Коментиран от #40, #45

    20:19 31.10.2025

  • 21 пиночет

    9 8 Отговор
    Путин ще ви спаси!

    20:19 31.10.2025

  • 22 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    9 12 Отговор
    ЖИР ИНОВСКИ БЕШЕ ПРАВ:
    Зад УРАЛ се раждат и живеят ....ДЕ-- БИЛИ "!!
    Удмурта Пиздюхин знае...защо
    Ееееедехееее

    20:20 31.10.2025

  • 23 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    7 10 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма да мръдна от бункера

    20:22 31.10.2025

  • 24 Отлично

    8 11 Отговор
    Отлично. Блъскайте братя, блъскайте, не само вие ще стоите без ток я. Тая година и орките трябва да усетят какво е да стоиш на студ в зимата

    20:23 31.10.2025

  • 25 Ураааа! Да живее Украйна!

    9 5 Отговор
    А ония обкръжените кво ще става с тях?

    Коментиран от #106

    20:24 31.10.2025

  • 26 Колкото

    8 6 Отговор
    Повече факти научавам за укронацета , толсова повече започвам да харесвам животните .

    20:24 31.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Тишо

    4 10 Отговор
    Масово мор по руснаците.Хубаво е.

    20:25 31.10.2025

  • 29 Китай спира износа на

    10 2 Отговор
    бойни дронове, компоненти за сглобяването им и части за тях към Украйна. Силно ограничава до спиране и същите към трети страни като Полша и Балтииските страни които биха ги купили за Украйна. Украйна силно се нуждае от тези части основно двигателите им и електрониката за производството на собствени дронове. Такова ограничение не е известно да се предвижда за Русия.

    20:25 31.10.2025

  • 30 Ами

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "От крайцера":

    Браво на окраинците :)
    С над 50 поддръжащи държави успяха да потопят един кораб.

    20:25 31.10.2025

  • 31 Гост

    7 2 Отговор
    Че пък какви военни предприятия в район с едва 740 000 души население. Горе-долу половин София.

    20:26 31.10.2025

  • 32 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    5 10 Отговор
    Не мърдам от бункера

    20:27 31.10.2025

  • 33 Русия очаква и все още

    10 3 Отговор
    не е видяла никакъв мирен план за разрешаване на конфликта в Украйна, разработен от европейските страни, е казал руският посланик във Великобритания Андрей Келин. Той е добавил да се вземе в предвид, че Москва не е доволна и няма да се съгласи за прекратяването на огъня на първи етап, а след това обсъждането на всички подробности.

    20:27 31.10.2025

  • 34 може

    12 4 Отговор
    Аве тя голяма работа са тия Украинци ,.... постояно удрят . постояно нападат , постояно Русия е пред разгром , ... а пък фронта постояно се движи на запад !

    20:28 31.10.2025

  • 35 Украйна

    11 3 Отговор
    Няма флот

    20:28 31.10.2025

  • 36 Ами ти как още си жив бе...

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руска ряпо?

    20:28 31.10.2025

  • 37 Пентагонът е одобрил доставката

    5 10 Отговор
    на крилати ракети "Томахоук" за Украйна ако има кой да ги плати веднага, но окончателното решение ще бъде взето от Тръмп.

    Коментиран от #61

    20:29 31.10.2025

  • 38 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    4 9 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    20:30 31.10.2025

  • 39 между другото

    10 4 Отговор
    Укрите все удрят и накрая все ударени остават !

    20:30 31.10.2025

  • 40 Гост

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":

    Когато тази война приключи, нито една западна страна няма повече да си помисли да си позволи някога, да посмее да не вземе насериозно предупрежденията на руските дипломати.

    Коментиран от #48

    20:31 31.10.2025

  • 41 666

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Важното е да не ви спират рублите и пърцуцата.

    20:31 31.10.2025

  • 42 Хакерски групировки

    7 5 Отговор
    KillNet и Beregini са взели лични данни на командира на БЛА на Въоръжените сили на Украйна Робърт Бровди. "Приетата база включва и известния командир на Силите за безпилотни системи Робърт Бровди-Мадяр", е казал източника. Общо хакерите са изтеглили повече от милион документа от Украинската база данни за юридически лица, фабрики, автомобили, застрахователни договори, издадени на членове на бойната формация. Преди това руски хакери от групата KillNet са научили за плановете на Европейските страни да окупират територията на Украйна в името на ресурсите, логистиката и достъпа до морето. Източника твърди, че хакерите са получили всичко в резултат на хакване на местната мрежа на офиса на въоръжените сили на Франция. Има и представена карта къ дето може да се види разположението на чуждестранните военни в Украйна. Хакерът Palach Pro е заявил, че данните за класифицирани обекти на Украинската армия, където се намират военни специалисти на НАТО, попадат в ръцете на хакерите поради небрежност на командирите на Въоръжените сили на Украйна.

    Коментиран от #47

    20:31 31.10.2025

  • 43 Гориил

    10 7 Отговор
    Всички ракети „Нептун“ бяха унищожени от руските системи за противовъздушна отбрана. Експлозията на ракета създава хиляди горещи частици. За съжаление, падащите частици причиняват пожари.

    Коментиран от #49

    20:31 31.10.2025

  • 44 Тръпм рзреши!!

    4 8 Отговор
    Масово избиване на орки.

    20:32 31.10.2025

  • 45 джуджи ,

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":

    Давай го по-спокойно , ще ти трябват нервите за след време !

    20:32 31.10.2025

  • 46 ха ха ха ....

    9 4 Отговор
    Украинските смешници гледам ги се мотаят край Кремъл ....

    20:32 31.10.2025

  • 47 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 10 Отговор

    До коментар #42 от "Хакерски групировки":

    Свиквай.После по-5897леко ще ти влезе.

    20:33 31.10.2025

  • 48 Pyccкий Карлик

    6 6 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    "...Когато тази война приключи..."

    Тази вайна ще приключи с Пилешки бутчета.
    Но няма да има луди, които да ги пратят 😁👍

    20:33 31.10.2025

  • 49 Въпрос

    6 6 Отговор

    До коментар #43 от "Гориил":

    Къде ги тезипро9876тивовъздушни системи?

    20:33 31.10.2025

  • 50 жик так

    9 4 Отговор
    От кога фашистите има и флот различен от надуваеми лодки?

    Коментиран от #56, #65

    20:34 31.10.2025

  • 51 Нема по просто го ведо

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    от бг го ведото.

    Коментиран от #104

    20:35 31.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 7 Отговор
    Свиквай.После по-леко ще ти влезе.

    20:35 31.10.2025

  • 54 Коста

    11 4 Отговор
    Това Новобрянск не могат да го намерят нито Гугъл нито Яндекс. хахахаха

    Излиза само във връзка с тази фаийк новина по украинските сайтове за фейкове.

    Украинският флот е същата несъществуваща работа.

    Те и преди войната нямаха флот а след като почна войната и няколкото ръждиви корита които имаха руснаците им ги потопиха, ама те нанасят удари и то с морската им ракета Нептун.

    Няма да питам какво стана с ракетата им Паланица или каквото е там, само ще отбележа че морска ракета не може да лети по суша понеже сушата не е гладка и без препятствия като водата.

    20:35 31.10.2025

  • 55 Да,бе

    11 4 Отговор
    Гьобелс в крайна сметка е убил децата си и жена си,след което се е самоубил,а вие "драги" фашисти докъде ще се докарате с тая нескопосана пропаганда в стил безплатна ...Украйна приключи,ЕС приключи,сащисаните са на последни издихания,е!

    20:36 31.10.2025

  • 56 А ГДЕ

    4 10 Отговор

    До коментар #50 от "жик так":

    Крайцера Москва?

    20:36 31.10.2025

  • 57 А ГДЕ

    3 9 Отговор
    МОЧАТА?

    20:36 31.10.2025

  • 58 Страшно е

    4 9 Отговор
    Украйна спря тока, парното и топлата вода в руския град Орел с ракети "Нептун" (ВИДЕО)
    31 октомври 2025, 19:00 часа

    Украйна е изстреляла ракети "Нептун" и с тях е поразила Орловската ТЕЦ в Русия. Това обявиха военноморските сили на Украйна (ВМС). Руският град Орел се намира на 200 километра от границата с Украйна, а инсталираната електрическа мощност на Орловската ТЕЦ е 330 мегавата, докато топлинната е 725 гкал/ч. - Още: Украйна отговори на руския терор с мощни удари в Русия

    20:36 31.10.2025

  • 59 брех

    10 4 Отговор
    откъде такава точна и вярна информация - да не е Укринформ ?

    20:36 31.10.2025

  • 60 А ГДЕ

    3 8 Отговор
    1,3 милиона кобзончики?

    20:37 31.10.2025

  • 61 Ами

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Пентагонът е одобрил доставката":

    След събитията кото се случиха в последните няколко дни, това едва ли ще се случи.
    Но ако окраинците много им се искат томахавки, да си поискат от англичаните.
    Нали те уж са им приятели :)

    20:37 31.10.2025

  • 62 А ГДЕ

    3 9 Отговор
    Пригожин?

    20:37 31.10.2025

  • 63 епилиран нежен ляв демократ атлантик

    12 2 Отговор
    Братя...не сте много тука във форума но на Украйна и трябва помощ. Хайде към фронта. Да помагаме на киевските евроатлантици. Знам че сте смели хора които са готови да умрат за Америка. Нали така пишеме по коментарите? Утре в 10 вечерта ви чакам на Нос Калиакра. От там ще потеглим с гумените лодки подарени на българският военно морски флот от САЩ, и ще ударим омразните руснаци в гръб през Крим! Тази изненадваща атака ще шашне руснаците и те ще дислоцират силите от Авдеевка в нащо направление и така ще дадем глътка въздух на ВСУ! Не забравяйте да минете през сексшопа да си вземете оръжия и други артикули от първа необходимост. Чакам ви!!!

    Коментиран от #101

    20:38 31.10.2025

  • 64 факти

    8 0 Отговор
    няма такъв флот

    20:38 31.10.2025

  • 65 А ГДЕ

    3 7 Отговор

    До коментар #50 от "жик так":

    Киев за два дня?

    20:38 31.10.2025

  • 66 Pyccкий Карлик

    2 8 Отговор
    Срочная новость !!!

    Пентагона одобри пращането на Томахавки за Украйна !!! Нещо повече, Томахавките са в Украйна и вече се ползват. Резултата в заглавието 👍
    Покровск ще падне......следващото ще е Масква 😁

    20:39 31.10.2025

  • 67 факти

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "От крайцера":

    от бугарски самолетоносач

    20:39 31.10.2025

  • 68 саршинката

    9 2 Отговор
    Гледам клипчета снимани от мобилизирани украински момчета .
    Реват и молят някой да помогне !!!
    Как да им помогнем , освен да пратим нашите козляци да ги заместят .
    С радост бих им изпратил всичките .

    Коментиран от #70, #71

    20:39 31.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Годината е 2027

    3 9 Отговор

    До коментар #68 от "саршинката":

    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж.

    Коментиран от #94

    20:40 31.10.2025

  • 71 доктор

    2 9 Отговор

    До коментар #68 от "саршинката":

    След като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #81, #93

    20:41 31.10.2025

  • 72 Никой

    7 2 Отговор
    Украинците са метателни.

    20:41 31.10.2025

  • 73 бай Иван

    9 0 Отговор
    Край! Укро ... пит.... ека спечели войната. Крилати ракети, военни победи, обкръжени руски градове...

    20:41 31.10.2025

  • 74 Президентът на Венецуела

    7 3 Отговор
    Николас Мадуро на фона на струпването на Американски сили в Карибския регион се е обърнал към Русия за помощ с искане за доставка на ракети, радари и модернизирани самолети, след като е проучил поверителни документи. Той е изпратил и съответно писмо с молба до Руския президент Владимир Путин. Казва източника. Венецуелските власти, според документите, също са се обърнали към Китай и Иран с искане за военна помощ и оборудване за укрепване на отбраната. В писмо до китайския президент Си Дзинпин, според WP, Мадуро е поискал "засилено военно сътрудничество" между двете страни, за да се противопостави на "ескалацията на отношенията между САЩ и Венецуела".

    Коментиран от #87

    20:41 31.10.2025

  • 75 БрЯх...!

    9 2 Отговор
    Заляхте ни със статии за успехите на ЗеленЧука...!
    Успокоих се,че ВСУ не са обкръжени в Покровск и че са ударили руски енергийни съоръжения ...!
    Сипвам си ракийка,да полеем поредните успехи...😉🤣👍👏😝!

    Коментиран от #78, #80

    20:42 31.10.2025

  • 76 Българин

    3 8 Отговор
    Всеки трети убит руснак в Украйна е думнат с българско оръжие

    Коментиран от #79, #83

    20:42 31.10.2025

  • 77 укринформ

    8 1 Отговор
    също така украинския флот съобщава,че зеленски е висок 2 метра и 15 см и никога не употребява наркотици...и баби с прашки свалят крилати ракети

    20:42 31.10.2025

  • 78 Само

    2 8 Отговор

    До коментар #75 от "БрЯх...!":

    Защо Русия внася бензин,а Куба захар,а?

    20:43 31.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #75 от "БрЯх...!":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #88

    20:43 31.10.2025

  • 81 Фелдшер

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "доктор":

    Докато ни управлява Дъртата Комуняга-Борисов,няма да дръпнем напред!

    20:43 31.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    да не би нег ... рото да те е ува.. жил цели два пъти ?

    20:44 31.10.2025

  • 84 Руснакът е мръсно противно животно

    2 7 Отговор
    Краде от перални до деца.Затова се трепе на НА място.Бвз жал.

    20:44 31.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Махно

    0 6 Отговор
    ЗА УКРАИНУ МАТЬ

    20:46 31.10.2025

  • 87 Да пише, че Руски

    6 1 Отговор

    До коментар #74 от "Президентът на Венецуела":

    самолет Ил-76 е пристигнал в Каракас след искането, а на следващия ден Русия ратифицира споразумение за стратегическо партньорство и сътрудничество с Венецуела.

    20:46 31.10.2025

  • 88 Град Каспичан(Дубликата)!

    5 3 Отговор

    До коментар #80 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Патък, днес кой ден се пада от четиригодишната Ви специална военна операция по събарянето на Кримският Мост...?!

    20:46 31.10.2025

  • 89 Андреев

    8 1 Отговор
    Аха!
    А това ,че руснаците постоянно напредват и обкръжават ?Нищо,че Путин допусна журналисти до обкръжените ,за да види света реалността !
    Ще се радвам да прочета нещо подобно !
    Успех
    Врага ни е. Запада!

    20:47 31.10.2025

  • 90 лъжат

    7 1 Отговор
    Не вярваме отдавна на агенцийките на хахавите . Опитват се от мравката да правят слон пак.

    20:48 31.10.2025

  • 91 Фалконети

    8 2 Отговор
    аха, удряте по Русия ма нещо Европа обеднява и я стяга чепика, важното е че тази война оскуба яко целия ЕС и че големия удар го отнася ЕС, не я мислете Русия, тя доста може да понесе, на един неин удар вие трябва да отговотрите с поне 20 такива.Ма не можете, няма откъде.

    20:49 31.10.2025

  • 92 ха ха ха ....

    9 1 Отговор
    Путин е икономист и юрист .
    Освен това е работил и в разузнаването .
    Напълно кадърен за поста който заема .

    А "шефа" на Ес е специалист по Бърдашки сливи и цитонамазка .

    20:49 31.10.2025

  • 93 старшинката

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "доктор":

    Гледай ти да не дръпнеш към гробищата докато чакаш .

    20:51 31.10.2025

  • 94 ха ха ха ....

    8 4 Отговор

    До коментар #70 от "Годината е 2027":

    Западните агенции пишат че руските загуби са между 182 и 320 хиляди човека .
    А украинските два милиона и четири милиона инвалида !!!!
    Чувалите гледайййй.....

    Коментиран от #103

    20:53 31.10.2025

  • 95 хе хе

    1 5 Отговор
    Пентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси, съобщи "Си Ен Ен".

    20:57 31.10.2025

  • 96 Русия разширява военното

    5 2 Отговор
    си присъствие на Колския полуостров в отговор на действията на НАТО. Русия струпва военни сили в Арктическия регион, за да демонстрира недоволството си от разширяването на НАТО на изток и реакцията на страните-членки на алианса на конфликта в Украйна. Казал Брандън Вайхерт в статия за американското издание.

    Коментиран от #99

    20:57 31.10.2025

  • 97 душеш

    4 2 Отговор
    Зеленски е все по-близо до мигът да си запали собствената свещт.Ще гори мазно ,пукайка и бързо,оставяйки неприянтна зловонна миризма на гнилоч и запртък.Ще му донесът зъбаците увити в носна кърпа с чяст от свинктера.

    20:59 31.10.2025

  • 98 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    3 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    21:01 31.10.2025

  • 99 Да Норвежки източник

    1 3 Отговор

    До коментар #96 от "Русия разширява военното":

    е казал, че Русия разполага с нови видове кораби от ледов клас в района на Колския полуостров, които разширяват способността й да разгръща и доминира в Арктика. В един доклад се казва, че Русия е построила около 50 бункера на Колския полуостров за съхранение на балистични ракети за подводници и кей за зареждане на ракети на подводници.

    21:04 31.10.2025

  • 100 Кремълски, бункерен гном

    5 1 Отговор
    По план и график сме... През 2125 година влизаме в Киев.

    21:05 31.10.2025

  • 101 Пропагандата

    2 5 Отговор

    До коментар #63 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    Коментиран от #105

    21:05 31.10.2025

  • 102 Също така

    5 2 Отговор
    Украйна унищожи един комплекс от любимия на путлер орешник.

    21:06 31.10.2025

  • 103 Пропагандата

    1 5 Отговор

    До коментар #94 от "ха ха ха ....":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    21:06 31.10.2025

  • 104 Има има

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Нема по просто го ведо":

    Украинското roведо !

    21:06 31.10.2025

  • 105 Кремълската, долнопpoбна пропаганда

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "Пропагандата":

    винаги поразява глупака(принтера)...

    21:07 31.10.2025

  • 106 Обкръжените...

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ураааа! Да живее Украйна!":

    са на попара вече!

    21:13 31.10.2025

