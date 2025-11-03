Новини
Свят »
Белгия »
Блокиране на финансовата подкрепа за Киев! Отказът на Белгия за руските активи може да осуети финансиране на МВФ за Украйна
  Тема: Украйна

Блокиране на финансовата подкрепа за Киев! Отказът на Белгия за руските активи може да осуети финансиране на МВФ за Украйна

3 Ноември, 2025 15:47 1 704 44

  • русия-
  • украйна-
  • международен валутен фонд-
  • володимир зеленски-
  • белгия

Украйна е изправена пред огромен бюджетен дефицит и отчаяно се нуждае от финансиране от МВФ, за да продължи да се защитава срещу пълномащабното нахлуване на Русия

Блокиране на финансовата подкрепа за Киев! Отказът на Белгия за руските активи може да осуети финансиране на МВФ за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Отказът на Белгия да подкрепи многомилиарден заем от ЕС за Украйна може да накара Международния валутен фонд да блокира финансовата подкрепа за Киев, което ще доведе до каскадна загуба на доверие в икономическата жизнеспособност на разкъсваната от войната страна, предупреждават представители на ЕС, цитирани от "Политико".

Европейските поддръжници на спорния "репарационен заем" от 140 милиарда евро, подкрепен от замразени в ЕС руски държавни активи, твърдят, че продължаващата подкрепа на МВФ за Украйна е от решаващо значение и се опасяват, че времето за убеждаване на институцията да отпусне нови заеми на Киев изтича.

Още новини от Украйна

Украйна е изправена пред огромен бюджетен дефицит и отчаяно се нуждае от финансиране от МВФ, за да продължи да се защитава срещу пълномащабното нахлуване на Русия. МВФ обмисля отпускането на 8 милиарда долара на Киев през следващите три години.

Но надеждите за осигуряване на финансовата подкрепа на МВФ зависят от това дали ЕС може да финализира собствения си заем от 140 милиарда евро за Украйна, използвайки замразени руски държавни активи, които се държат предимно в Белгия.

Един служител на Европейската комисия и дипломати от три държави членки заявиха, че постигането на подобно споразумение ще убеди МВФ, че Украйна е финансово жизнеспособна през следващите години - изискване, което е необходимо на базираната във Вашингтон институция, за да финансира която и да е държава.

Но миналия месец Белгия се противопостави на заема по време на среща на лидерите на ЕС поради финансови и правни съображения, което помрачи надеждите за финализиране на споразумението навреме за решаващата среща на МВФ, която вероятно ще се проведе през декември.

"Изправени сме пред проблем с времевата рамка", отбеляза служител на ЕС, под условие за анонимност. Той посочи факта, че следващата среща на лидерите на ЕС е насрочена едва за 18 и 19 декември, което подчертава необходимостта от по-спешни решения.

Тъй като САЩ значително намаляват подкрепата си за Украйна, МВФ очаква ЕС да понесе основната тежест на финансовите ѝ нужди през следващите години.

Въпреки че размерът на програмата на МВФ за Украйна е сравнително малък, одобрението ѝ сигнализира на инвеститорите, че страната е финансово жизнеспособна и е на път с реформите си.

"Това е еталон за други държави и институции, за да оценят дали Украйна осъществява правилно управление", заяви украински служител. Експерти на МВФ ще посетят Киев през ноември, за да обсъдят програмата за следващите три години. "Подкрепата от МВФ" е нещо, с което не бива да си играем", добави служителят на ЕС.

По време на последната си среща на върха лидерите на ЕС премахнаха от официалните заключения на Съвета споменаването на заема от 140 милиарда евро за Украйна като отстъпка на Белгия.

Разводненият текст просто "приканва Комисията да представи, възможно най-скоро, варианти за финансова подкрепа въз основа на оценка на финансовите нужди на Украйна". Най-важното е, че текстът не посочва конкретни действия за постигане на тези цели.

Подобна неясна и отворена формулировка едва ли ще задоволи опасенията на МВФ относно финансите на Украйна, заявиха един служител на ЕС и двама дипломати от ЕС.

По-решителни мерки биха могли да включват издаване на правно предложение за заема от 140 милиарда евро, приемане на по-решителни заключения по време на среща на финансовите министри или свикване на извънредна среща на върха на лидерите, заявиха те.

За да укрепи икономическите позиции на Украйна, ЕС също така казва на МВФ, че Киев няма да се налага да изплаща заема от 140 милиарда евро през следващите години.

Брюксел настоява, че заемът ще бъде изплатен на Москва само ако Кремъл прекрати войната си в Украйна и плати репарации на Киев - което се смята за малко вероятен сценарий.

"Няма вселена, в която Украйна трябва сама да измисля парите", каза друг служител на ЕС. "Тя или получава парите от Русия, или не ги връща. Що се отнася до Украйна, това е нещо като безвъзмездна помощ."


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    15 3 Отговор
    Туй съ руски шпиони, пхахахапахахя

    Коментиран от #8

    15:48 03.11.2025

  • 2 Майна

    32 0 Отговор
    Леле..
    Лондонсити не може да крадне
    Ай ,стига,това доживяхме..
    Спукана им е работата

    Коментиран от #43

    15:49 03.11.2025

  • 3 бате ви кирчо

    31 1 Отговор
    аве русофобочета
    нали ви исках по заплата за бункера
    да пратите
    що се стискате а само цъкате смешки и хейт

    15:50 03.11.2025

  • 4 Белгийците

    13 24 Отговор
    Са мръсни рашисти и путинисти!

    Коментиран от #15

    15:51 03.11.2025

  • 5 Пак пияни

    19 1 Отговор
    Украинци се провиниха по Южното Черноморие

    Коментиран от #16

    15:51 03.11.2025

  • 6 Урсула

    22 0 Отговор
    Помооощ...

    15:52 03.11.2025

  • 7 Един

    39 0 Отговор
    Вече нема кинта а?! на никой не му се наливат пари в една прогнила течаща каца.

    15:52 03.11.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    37 1 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    И там разбраха , че след
    " Вятърът на промяната"
    задуха
    Промяната на вятъра...
    И си спомниха, че
    "рано или късно Русия идва за своето."
    та решиха да не се €- биват с рашките❗

    15:53 03.11.2025

  • 9 Дедо ви...

    41 0 Отговор
    Ама не е само Белгия, отказа ли са и Франция и Италия

    15:53 03.11.2025

  • 10 Икономист

    35 0 Отговор
    Как гордо звучи само Финансова подкрепа ,а просто искат да откраднат руските финансови активи ,демек с чужда пита помен да правят .

    15:54 03.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    32 0 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    15:54 03.11.2025

  • 12 604

    26 0 Отговор
    Гейропътъ зъсмърде нъ мръсни чурапи!

    15:55 03.11.2025

  • 13 444444

    35 0 Отговор
    Значи вие давате на банка парите си да ги съхранява и да работи с тях срещу лихва.Първо банката отказва достъп до средствата ви и си присвоява полагащата се лихва.После решава да даде като заем вашите пари ( не на всчики в банката а точно вашите) на 100 годишен старец с 4 степен рак на панкреаса със срок на погасяване пак 100години.
    Вие ако имате възможност няма ли да подпалите баката и собствениците и.

    15:55 03.11.2025

  • 14 име

    25 0 Отговор
    Еее, недейте разваляйте деня на жълтoпaвeтниците, таман се бяха разпенили да спрагят употребата на частицата ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ в статията за геймчейджъра Стормшадоу

    15:55 03.11.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Белгийците":

    БЕЗ.НИК.ОФЦАТА,
    ТИ ЯВНО СИ ЧИСТА
    АтлантПичка‼️

    Коментиран от #24

    15:56 03.11.2025

  • 16 Флагман

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пак пияни":

    Тази събота около 22.10 ч. в Свети Влас самостоятелно катастрофира "Форд". Колата е управлявана от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила, живеещ в Свети Влас.


    Водачът не получи сериозни наранявания. Нанесени са материални щети по метален стълб за уличното осветление. Украинецът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът отчита 2.51 промила. Водачът е задържан. При катастрофата той е карал с несъобразена скорост.

    Днес пък около 01.40 ч. в несебърския комплекс "Черно море-1" служители от РУ Несебър спират за проверка криволичещ по пътното платно лек автомобил. Той е управляван от 38-годишен украински гражданин с временна закрила, живеещ в несебърския квартал "Пясъците". Установено е, че чужденецът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1.69 промила. Водачът отказва да даде кръвна проба за химичен анализ. Украинецът е задържан.

    Коментиран от #18, #19, #23

    15:57 03.11.2025

  • 17 Мишел

    17 0 Отговор
    От 2022г. Украйна е получила над 500 000 000 000€ помощи от ЕС и НатО. Напоследък помощите намаляват, като за първите 6 месеца на 2025 са с 57 % по малко от тези за първите 6 месеца на 2024г. и са под формата на заеми.

    15:59 03.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #16 от "Флагман":

    ....ама за тях още има по 2 000шв на месец,
    а за нашите деца -събираме капачки‼️

    16:00 03.11.2025

  • 20 Супер

    19 0 Отговор
    Само така, никакви пари за фашистите и вокната ще свърши бързо.

    16:01 03.11.2025

  • 21 Демокрация е

    23 0 Отговор
    Кражбата на чуждите пари е мечтата на ЕС, кражбата на века. Но се забравя малкият проблем, че Русия има тежки шамари.

    16:01 03.11.2025

  • 22 Бъдеще

    19 0 Отговор
    Крадци от най долна категория.

    16:01 03.11.2025

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Флагман":

    УКР- О-ПИТЕЦИ‼️

    16:01 03.11.2025

  • 24 име

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Мисля, че човека се изразява със сарказъм.

    16:02 03.11.2025

  • 25 Ха-ха-ха

    19 1 Отговор
    Хи хи ЕС няма пари и иска да краде чужди. Какво си мислите че ще стане с нашия резерв като влезем в еврозоната? Ще го погълнат на една хапка и пак няма да имат и пак ще продължат да затъват и ние заедно с тях.

    16:06 03.11.2025

  • 26 Верно ли

    19 1 Отговор
    Ми така става, като тарикатите от ЕК натискат белгийците да откраднат руските активи, ама не искат да носят солидарно отговорност с тях, като се появят рашките с големите шамари :))))

    16:06 03.11.2025

  • 27 Ъъъъъъъъ

    16 1 Отговор
    Ами нормално.... Не всички са идиоти и виждат за какво иде реч в Украйна. Ако тук се публикува разследването за финансирането на проозводството на ракетата "Фламинго"(което едва ли ще стане), ще видите за маква кражбА става въпрос. Цитирам:

    "Още една „бомба“ избухна на политическата сцена на Киев. Появиха де документи, свързващи Зеленски със скандал с обществени поръчки и компанията Fire Point, като случаят "мирише“ на корупция и мръсни пари. Прочутата
    ракета "Фламинго“ , която трябваше да е по-мощна от американските " "томахавки" , се оказва блъф и измама.
    С оценките на американски военни анализатори, че много скоро Украйна ... „ще се счупи“ и че е много вероятно " 50 000 украински войници да се окажат обсадени“ от руснаците, военният и политическият риск за Зеленски нараства и мнозина смятат, че краят му ще бъде експлозивен, тъй като Западът вече е подготвил сценария.

    Има много въпроси около Fire Point.

    От кастинг агенция до доставчик за украинските военни

    Дори " Ню Йорк Таймс“ се заинтересува как компания, която първоначално е била кастинг агенция за филмите на Зеленски, е успяла да се превърне в един от основните доставчици за украинските въоръжени сили?
    Първоначално компанията е регистрирана като агенция за подбор на филмови актьори. Собственикът на Fire Point - Егор Скалига, е и изпълнителен директор на At Point, компания, която търси места за заснемане на филми, докато Ирина Терех(технически директор) преди това е управлявала бизне

    Коментиран от #33

    16:06 03.11.2025

  • 28 На някой му се яде бой

    13 0 Отговор
    , ама такъв с големи шамари такъв където не е ял и като малък!

    16:09 03.11.2025

  • 29 Паразити

    18 0 Отговор
    ЕС няма пари, фалира. Откъде ще дойдат пари за връщане, неадекватни евролиберасти.

    16:11 03.11.2025

  • 30 Френският политик Филипо

    17 0 Отговор
    е призовал да се спре финансирането на Зеленски. Европейските страни трябва да спрат да финансират Украйна и нейния президент Володимир Зеленски. Този призив е отправил ръководителят на френската партия "Патриоти" в социалната мрежа. Според него украинският лидер злоупотребява със положението си, като сплашва политически опоненти и "заглушава критиците". "Има много тревожни моменти в управлението му. И ние го въоръжаваме и финансираме?! Достатъчно!"

    16:13 03.11.2025

  • 31 мдаа

    16 0 Отговор
    "Въпреки че размерът на програмата на МВФ за Украйна е сравнително малък, одобрението ѝ сигнализира на инвеститорите, че страната е финансово жизнеспособна и е на път с реформите си."
    Реално Украина отдавна е фалирала.
    Толкова за западната финансова система, рейтингови агенции и прочее. Всичко е една голяма печатница и 900 милиона паразити зависнали на нея. Ако им отрежеш възможността да крадат, след няколко години ще потънат в хаос!

    16:15 03.11.2025

  • 32 Член на Европейския парламент

    15 0 Отговор
    Зигберт Дрезе, член на Европейския парламент от партията "Алтернатива за Германия", призовава канцлера на страната Фридрих Мерц да се срамува от себе си и от думите си за Русия. Той заявява това в социалната мрежа. "Вашата Украйна губи войната по съвсем обективни причини. А вие, г-н канцлер, харчите парите на Немските данъкоплатците, нашите сънародници, за тази напълно корумпирана страна, сякаш утре няма да дойде", "Отивайте да живеете във Вашата Украйна и не пипайте парите на немските граждани" се обръща парламентаристът към Мерц.

    16:15 03.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ъъъъъъъъ

    13 0 Отговор
    Продължение:

    Собственикът на Fire Point - Егор Скалига, е и изпълнителен директор на At Point, компания, която търси места за заснемане на филми, докато Ирина Терех(технически директор) преди това е управлявала бизнес, който произвежда бетонни градински мебели.....На Fire Point се падат 10% от всички разходи за отбрана, а украинското правителство си затваря очите за проблемите с качеството...Само за една от поръчките - за производство на деонове, разхидите са завишени със $17млн.....Според NYT, фактическоят собственик на Fire Point е Тимур Миндич....."

    За съжаление не мога да публикувам всичко тук, но от разследването става ясно, че липсват милиарди и е въпрос на време да врътнат кранчето на Украйна.

    Коментиран от #44

    16:22 03.11.2025

  • 35 456

    2 0 Отговор
    Всъщност има още два варианта ,които не се казват в статията.
    1. Тези 140 милиарда да бъдат дадени на Осрайна от всички членки на ЕС като съответните държави изтеглят заеми. Това в случай ,че не се успее да вземат активите но Русия. И
    2. Вариант е който се казва ,че няма шанс да стане е да се спре финансирането на Осрайна.

    16:32 03.11.2025

  • 36 Мимч

    7 0 Отговор
    Ай посмелиса да барнат руски пари тия ястреби,ай са им изсъхнали ръцете и краката и от там ще са при св.Петър на гости.Да му мислят.

    16:33 03.11.2025

  • 37 Ама чакай сега как да

    6 0 Отговор
    го разбера, начи някой иска с чужда пита помен да прави така ли?

    16:35 03.11.2025

  • 38 Пенсионер 69 годишен

    8 0 Отговор
    ЕК иска да открадне руските пари от Белгия и да ги даде на Украйна, което няма да стане никога! Малка Белгия не е длъжна да плаща прищевките на Урсула.

    16:36 03.11.2025

  • 39 Дедо

    0 0 Отговор
    Ситуацията в Украйна напомня за ситуацията с Византия . Западна Европа оттегля подкрепата си за Византия и тя пада пред османските пълчища. Полша и други държави от Източна Европа организират кръстоносен поход но са разбити и Османската Империя стига до Виена .С Украйна става същото ,само ,че на мястото на османската орда е руската орда от Азия . Падне ли Украйна , руската орда ще стигне до Виена , както османците преди 6 века.

    16:43 03.11.2025

  • 40 Василеску

    0 0 Отговор
    Май доста дипломати и анонимни служители на ЕС се назяват на тлъсти комисионни от Зеленски. Големите мошеници. А доста медии им помагат. От глупост, угодничество и надежд за финанасиране, папкане. Месири.

    16:45 03.11.2025

  • 41 Оценка на МВФ

    0 0 Отговор
    На времето Муравейчо като се върнеше от среща с МВФ с 30 млн. долара хвърляше капата на високо все едно, че беше извършил подвиг. Сега МВФ раздава десетки милиарди на фалиралата украина и на никой му не прави впечатление тази необезпечена щедрост на МВФ, нема анализи, обосновки и т.н.
    Ясно е на кого и за какво служи МВФ. Ликвидация.

    16:49 03.11.2025

  • 42 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Каца без дъно.
    Киев измука всички пари на ЕС, Англия и всички нейни поддръжници.
    Лакомията е смъртен грях!

    16:50 03.11.2025

  • 43 Като вземат да се правят !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Нали печатницата им не е спирала да печата с трилионите да си редуцират неизплатимите заеми !

    16:52 03.11.2025

  • 44 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ъъъъъъъъ":

    Хайде още малко по темата:

    "Киевското правителство яростно защитава Fire Point.
    Действията срещу компанията са засегнали не само служителите на НАБУ, но и тези, които са дали показания срвщу нея.
    Според командира на 10-ти мобилен отряд на украинската гранична служба полковник Юрий Касянов, след разговора му с разследващите за компанията и Зеленски, отрядът е разформирован.
    Самият той е съобщил за дефекти в конструкцията на ракетата.

    Твърде хубаво, за да е истина.

    В тези условия малцина са склонни публично да подават оплаквания срещу компанията.
    Затова не е изненадващо, че Fire Point пое разработването на „Фламинго“.
    Ракетата изглежда "твърде хубава, за да е истина“, както отбелязва Economist , позовавайки се на дискусии за „неконкурентно финансиране“ на разработването на оръжие, чиято бойна глава се предполага, че е два пъти по-мощна от американската „Томахоук“.
    Производителите обаче твърдят, че разработването на проекта е отнело само девет месеца - срок, който е крайно недостатъчен за разработване на такъв тип оръжие."

    Абе в общи линии, става въпрос за няколко милиарда финансиране на нещо, което е чиста проба измама.

    16:53 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания