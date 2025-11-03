Блокиране на финансовата подкрепа за Киев! Отказът на Белгия за руските активи може да осуети финансиране на МВФ за Украйна

Отказът на Белгия да подкрепи многомилиарден заем от ЕС за Украйна може да накара Международния валутен фонд да блокира финансовата подкрепа за Киев, което ще доведе до каскадна загуба на доверие в икономическата жизнеспособност на разкъсваната от войната страна, предупреждават представители на ЕС, цитирани от "Политико".
Европейските поддръжници на спорния "репарационен заем" от 140 милиарда евро, подкрепен от замразени в ЕС руски държавни активи, твърдят, че продължаващата подкрепа на МВФ за Украйна е от решаващо значение и се опасяват, че времето за убеждаване на институцията да отпусне нови заеми на Киев изтича.
Украйна е изправена пред огромен бюджетен дефицит и отчаяно се нуждае от финансиране от МВФ, за да продължи да се защитава срещу пълномащабното нахлуване на Русия. МВФ обмисля отпускането на 8 милиарда долара на Киев през следващите три години.
Но надеждите за осигуряване на финансовата подкрепа на МВФ зависят от това дали ЕС може да финализира собствения си заем от 140 милиарда евро за Украйна, използвайки замразени руски държавни активи, които се държат предимно в Белгия.
Един служител на Европейската комисия и дипломати от три държави членки заявиха, че постигането на подобно споразумение ще убеди МВФ, че Украйна е финансово жизнеспособна през следващите години - изискване, което е необходимо на базираната във Вашингтон институция, за да финансира която и да е държава.
Но миналия месец Белгия се противопостави на заема по време на среща на лидерите на ЕС поради финансови и правни съображения, което помрачи надеждите за финализиране на споразумението навреме за решаващата среща на МВФ, която вероятно ще се проведе през декември.
"Изправени сме пред проблем с времевата рамка", отбеляза служител на ЕС, под условие за анонимност. Той посочи факта, че следващата среща на лидерите на ЕС е насрочена едва за 18 и 19 декември, което подчертава необходимостта от по-спешни решения.
Тъй като САЩ значително намаляват подкрепата си за Украйна, МВФ очаква ЕС да понесе основната тежест на финансовите ѝ нужди през следващите години.
Въпреки че размерът на програмата на МВФ за Украйна е сравнително малък, одобрението ѝ сигнализира на инвеститорите, че страната е финансово жизнеспособна и е на път с реформите си.
"Това е еталон за други държави и институции, за да оценят дали Украйна осъществява правилно управление", заяви украински служител. Експерти на МВФ ще посетят Киев през ноември, за да обсъдят програмата за следващите три години. "Подкрепата от МВФ" е нещо, с което не бива да си играем", добави служителят на ЕС.
По време на последната си среща на върха лидерите на ЕС премахнаха от официалните заключения на Съвета споменаването на заема от 140 милиарда евро за Украйна като отстъпка на Белгия.
Разводненият текст просто "приканва Комисията да представи, възможно най-скоро, варианти за финансова подкрепа въз основа на оценка на финансовите нужди на Украйна". Най-важното е, че текстът не посочва конкретни действия за постигане на тези цели.
Подобна неясна и отворена формулировка едва ли ще задоволи опасенията на МВФ относно финансите на Украйна, заявиха един служител на ЕС и двама дипломати от ЕС.
По-решителни мерки биха могли да включват издаване на правно предложение за заема от 140 милиарда евро, приемане на по-решителни заключения по време на среща на финансовите министри или свикване на извънредна среща на върха на лидерите, заявиха те.
За да укрепи икономическите позиции на Украйна, ЕС също така казва на МВФ, че Киев няма да се налага да изплаща заема от 140 милиарда евро през следващите години.
Брюксел настоява, че заемът ще бъде изплатен на Москва само ако Кремъл прекрати войната си в Украйна и плати репарации на Киев - което се смята за малко вероятен сценарий.
"Няма вселена, в която Украйна трябва сама да измисля парите", каза друг служител на ЕС. "Тя или получава парите от Русия, или не ги връща. Що се отнася до Украйна, това е нещо като безвъзмездна помощ."
Лондонсити не може да крадне
нали ви исках по заплата за бункера
Коментиран от #15
Коментиран от #16
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "604":И там разбраха , че след
"рано или късно Русия идва за своето."
Вие ако имате възможност няма ли да подпалите баката и собствениците и.
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Пак пияни":Тази събота около 22.10 ч. в Свети Влас самостоятелно катастрофира "Форд". Колата е управлявана от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила, живеещ в Свети Влас.
Водачът не получи сериозни наранявания. Нанесени са материални щети по метален стълб за уличното осветление. Украинецът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът отчита 2.51 промила. Водачът е задържан. При катастрофата той е карал с несъобразена скорост.
Днес пък около 01.40 ч. в несебърския комплекс "Черно море-1" служители от РУ Несебър спират за проверка криволичещ по пътното платно лек автомобил. Той е управляван от 38-годишен украински гражданин с временна закрила, живеещ в несебърския квартал "Пясъците". Установено е, че чужденецът шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1.69 промила. Водачът отказва да даде кръвна проба за химичен анализ. Украинецът е задържан.
До коментар #16 от "Флагман":....ама за тях още има по 2 000шв на месец,
До коментар #16 от "Флагман":УКР- О-ПИТЕЦИ‼️
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Мисля, че човека се изразява със сарказъм.
"Още една „бомба" избухна на политическата сцена на Киев. Появиха де документи, свързващи Зеленски със скандал с обществени поръчки и компанията Fire Point, като случаят "мирише" на корупция и мръсни пари. Прочутата
ракета "Фламинго" , която трябваше да е по-мощна от американските " "томахавки" , се оказва блъф и измама.
С оценките на американски военни анализатори, че много скоро Украйна ... „ще се счупи" и че е много вероятно " 50 000 украински войници да се окажат обсадени" от руснаците, военният и политическият риск за Зеленски нараства и мнозина смятат, че краят му ще бъде експлозивен, тъй като Западът вече е подготвил сценария.
Има много въпроси около Fire Point.
От кастинг агенция до доставчик за украинските военни
Дори " Ню Йорк Таймс" се заинтересува как компания, която първоначално е била кастинг агенция за филмите на Зеленски, е успяла да се превърне в един от основните доставчици за украинските въоръжени сили?
Първоначално компанията е регистрирана като агенция за подбор на филмови актьори. Собственикът на Fire Point - Егор Скалига, е и изпълнителен директор на At Point, компания, която търси места за заснемане на филми, докато Ирина Терех(технически директор) преди това е управлявала бизне
Реално Украина отдавна е фалирала.
Толкова за западната финансова система, рейтингови агенции и прочее. Всичко е една голяма печатница и 900 милиона паразити зависнали на нея. Ако им отрежеш възможността да крадат, след няколко години ще потънат в хаос!
Собственикът на Fire Point - Егор Скалига, е и изпълнителен директор на At Point, компания, която търси места за заснемане на филми, докато Ирина Терех(технически директор) преди това е управлявала бизнес, който произвежда бетонни градински мебели.....На Fire Point се падат 10% от всички разходи за отбрана, а украинското правителство си затваря очите за проблемите с качеството...Само за една от поръчките - за производство на деонове, разхидите са завишени със $17млн.....Според NYT, фактическоят собственик на Fire Point е Тимур Миндич....."
За съжаление не мога да публикувам всичко тук, но от разследването става ясно, че липсват милиарди и е въпрос на време да врътнат кранчето на Украйна.
1. Тези 140 милиарда да бъдат дадени на Осрайна от всички членки на ЕС като съответните държави изтеглят заеми. Това в случай ,че не се успее да вземат активите но Русия. И
2. Вариант е който се казва ,че няма шанс да стане е да се спре финансирането на Осрайна.
Оценка на МВФ
Ясно е на кого и за какво служи МВФ. Ликвидация.
Я пък тоя
Киев измука всички пари на ЕС, Англия и всички нейни поддръжници.
Лакомията е смъртен грях!
Като вземат да се правят !
До коментар #2 от "Майна":Нали печатницата им не е спирала да печата с трилионите да си редуцират неизплатимите заеми !
Ъъъъъъъъ
До коментар #34 от "Ъъъъъъъъ":Хайде още малко по темата:
"Киевското правителство яростно защитава Fire Point.
Действията срещу компанията са засегнали не само служителите на НАБУ, но и тези, които са дали показания срвщу нея.
Според командира на 10-ти мобилен отряд на украинската гранична служба полковник Юрий Касянов, след разговора му с разследващите за компанията и Зеленски, отрядът е разформирован.
Самият той е съобщил за дефекти в конструкцията на ракетата.
Твърде хубаво, за да е истина.
В тези условия малцина са склонни публично да подават оплаквания срещу компанията.
Затова не е изненадващо, че Fire Point пое разработването на „Фламинго".
Ракетата изглежда "твърде хубава, за да е истина", както отбелязва Economist , позовавайки се на дискусии за „неконкурентно финансиране" на разработването на оръжие, чиято бойна глава се предполага, че е два пъти по-мощна от американската „Томахоук".
Производителите обаче твърдят, че разработването на проекта е отнело само девет месеца - срок, който е крайно недостатъчен за разработване на такъв тип оръжие."
Абе в общи линии, става въпрос за няколко милиарда финансиране на нещо, което е чиста проба измама.
