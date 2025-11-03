Блокиране на финансовата подкрепа за Киев! Отказът на Белгия за руските активи може да осуети финансиране на МВФ за Украйна

Отказът на Белгия да подкрепи многомилиарден заем от ЕС за Украйна може да накара Международния валутен фонд да блокира финансовата подкрепа за Киев, което ще доведе до каскадна загуба на доверие в икономическата жизнеспособност на разкъсваната от войната страна, предупреждават представители на ЕС, цитирани от "Политико".

Европейските поддръжници на спорния "репарационен заем" от 140 милиарда евро, подкрепен от замразени в ЕС руски държавни активи, твърдят, че продължаващата подкрепа на МВФ за Украйна е от решаващо значение и се опасяват, че времето за убеждаване на институцията да отпусне нови заеми на Киев изтича.

Украйна е изправена пред огромен бюджетен дефицит и отчаяно се нуждае от финансиране от МВФ, за да продължи да се защитава срещу пълномащабното нахлуване на Русия. МВФ обмисля отпускането на 8 милиарда долара на Киев през следващите три години.

Но надеждите за осигуряване на финансовата подкрепа на МВФ зависят от това дали ЕС може да финализира собствения си заем от 140 милиарда евро за Украйна, използвайки замразени руски държавни активи, които се държат предимно в Белгия.

Един служител на Европейската комисия и дипломати от три държави членки заявиха, че постигането на подобно споразумение ще убеди МВФ, че Украйна е финансово жизнеспособна през следващите години - изискване, което е необходимо на базираната във Вашингтон институция, за да финансира която и да е държава.

Но миналия месец Белгия се противопостави на заема по време на среща на лидерите на ЕС поради финансови и правни съображения, което помрачи надеждите за финализиране на споразумението навреме за решаващата среща на МВФ, която вероятно ще се проведе през декември.

"Изправени сме пред проблем с времевата рамка", отбеляза служител на ЕС, под условие за анонимност. Той посочи факта, че следващата среща на лидерите на ЕС е насрочена едва за 18 и 19 декември, което подчертава необходимостта от по-спешни решения.

Тъй като САЩ значително намаляват подкрепата си за Украйна, МВФ очаква ЕС да понесе основната тежест на финансовите ѝ нужди през следващите години.

Въпреки че размерът на програмата на МВФ за Украйна е сравнително малък, одобрението ѝ сигнализира на инвеститорите, че страната е финансово жизнеспособна и е на път с реформите си.

"Това е еталон за други държави и институции, за да оценят дали Украйна осъществява правилно управление", заяви украински служител. Експерти на МВФ ще посетят Киев през ноември, за да обсъдят програмата за следващите три години. "Подкрепата от МВФ" е нещо, с което не бива да си играем", добави служителят на ЕС.

По време на последната си среща на върха лидерите на ЕС премахнаха от официалните заключения на Съвета споменаването на заема от 140 милиарда евро за Украйна като отстъпка на Белгия.

Разводненият текст просто "приканва Комисията да представи, възможно най-скоро, варианти за финансова подкрепа въз основа на оценка на финансовите нужди на Украйна". Най-важното е, че текстът не посочва конкретни действия за постигане на тези цели.

Подобна неясна и отворена формулировка едва ли ще задоволи опасенията на МВФ относно финансите на Украйна, заявиха един служител на ЕС и двама дипломати от ЕС.

По-решителни мерки биха могли да включват издаване на правно предложение за заема от 140 милиарда евро, приемане на по-решителни заключения по време на среща на финансовите министри или свикване на извънредна среща на върха на лидерите, заявиха те.

За да укрепи икономическите позиции на Украйна, ЕС също така казва на МВФ, че Киев няма да се налага да изплаща заема от 140 милиарда евро през следващите години.

Брюксел настоява, че заемът ще бъде изплатен на Москва само ако Кремъл прекрати войната си в Украйна и плати репарации на Киев - което се смята за малко вероятен сценарий.

"Няма вселена, в която Украйна трябва сама да измисля парите", каза друг служител на ЕС. "Тя или получава парите от Русия, или не ги връща. Що се отнася до Украйна, това е нещо като безвъзмездна помощ."