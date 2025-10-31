Всички гледат към Тръмп! Пентагонът даде "зелена светлина" за ракети "Томахоук" за Украйна

Пентагонът даде "зелена светлина" на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси. Окончателното политическо решение е в ръцете на президента Доналд Тръмп.
Това съобщава CNN, като цитира свои източници.
По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото "не искаме да се отказваме от неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си".
Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия.
Оценката окуражи европейските съюзници на САЩ, които вярват, че САЩ сега имат по-малко извинения да не предоставят ракетите, съобщиха двама европейски служители. Тръмп също така каза само дни преди срещата си със Зеленски, че САЩ имат "много "Томахоук", които потенциално биха могли да дадат на Украйна.
Американски и европейски представители бяха изненадани, когато Тръмп драматично промени тона си дни по-късно, заявявайки по време на откриващите си думи на работен обяд в Белия дом със Зеленски, че САЩ "се нуждаят от "Томахоук". След това той каза на Зеленски при закрити врата, че САЩ няма да ги предоставят - поне не засега.
Решението на Тръмп дойде ден след като той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, който каза на Тръмп, че "Томахоук", които могат да ударят големи руски градове като Москва и Санкт Петербург - няма да имат значително въздействие върху бойното поле, но ще навредят на отношенията между САЩ и Русия, съобщи CNN.
Белият дом и Пентагонът не отговориха на исканията за коментар.
През последните седмици Тръмп също така бе толкова разочарован от нежеланието на Путин сериозно да обмисли мирните преговори, че миналата седмица одобри нови санкции на САЩ срещу руските петролни компании и отмени - засега - планирана среща с Путин в Будапеща, за да обсъди Украйна.
В публикация в X по-рано тази седмица, Зеленски заяви, че Украйна се надява да разшири своите далекобойни възможности до края на тази година, за да може войната да приключи "при справедливи условия" за страната.
"Глобалните санкции и нашата прецизност на ударите практически се синхронизират, за да сложат край на тази война при справедливи условия за Украйна", написа той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо
Коментиран от #68
21:27 31.10.2025
2 Аналтой Стайков
21:27 31.10.2025
3 Иван Симеонов
Коментиран от #14, #15, #16, #17, #19, #20, #41, #77
21:28 31.10.2025
4 Факт
21:28 31.10.2025
5 Пак глупава пропаганда
21:28 31.10.2025
6 Да да
21:28 31.10.2025
7 ха ха ха
Си Ен Ен в петък търси сензации а е тъпа глобалистка медия
21:28 31.10.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #32
21:28 31.10.2025
9 Гост
21:29 31.10.2025
10 Тити
Коментиран от #86
21:29 31.10.2025
12 парасюк
21:29 31.10.2025
14 ха ха ха
До коментар #3 от "Иван Симеонов":Ще Ще На Най.....
21:30 31.10.2025
16 д-р Гълъбова
До коментар #3 от "Иван Симеонов":Взе ли си хапчетата тази вечер?
21:30 31.10.2025
17 Браво дечко
До коментар #3 от "Иван Симеонов":Сега гушкай куклата и нанкай.
21:30 31.10.2025
18 Сатана Z
На всички офицери и войници от бреговата охрана е наредено да се явят в базите си, според Trinidad Express.
Източници съобщиха на изданието, че военните трябва да бъдат подготвени за всякакви потенциални заплахи на фона на съобщенията за евентуална военна операция на САЩ във Венецуела.
Коментиран от #152
21:32 31.10.2025
19 взимай си
До коментар #3 от "Иван Симеонов":редовно медикаментите
21:32 31.10.2025
20 Значи 404
До коментар #3 от "Иван Симеонов":е вече изтрита от картата.
21:33 31.10.2025
21 МирО
Ако ще ги складират с цел залагания - за колко дни Рашаните ще ги утилизират е това си е техен бизнес.
Коментиран от #23
21:33 31.10.2025
22 СБУ вече събира IP -та
Коментиран от #26, #33, #73
21:34 31.10.2025
23 Леля ти
До коментар #21 от "МирО":Райна от Украйна ,що питаш.Кой зареждаше Иранските дронове и Корейските ракети.
Коментиран от #37
21:35 31.10.2025
24 Светомир
Коментиран от #48, #52
21:35 31.10.2025
25 Смях в залата
21:35 31.10.2025
26 Казваш фашисти били украинците
До коментар #22 от "СБУ вече събира IP -та":Прав си. Няма ко да се каже, освен и терористи. Долна сган.
21:35 31.10.2025
28 Абе кремълският картоф..
21:36 31.10.2025
29 Майна
Вероятно знаете , че администрацията няма контрол над службите
Путин и Тръмп разговарят( Дмитриев беше във Вашингтон)
Тръмп не случайно каза - понякога е по- добре да ги оставиш да повишават..
Не случайно изтегля и американските части и от Източна Европа..
Е , сега се стягайте
Благодарете и на Радев- лично той разписа, че България е първа линия на Източния фронт на НАТО.
Орбан не разписа, Фицо - знаете какво каза..
България ще подкрепя Окраина
Коментиран от #47, #62
21:36 31.10.2025
30 Малиии, русофилите скочиха като попарени
21:36 31.10.2025
31 Ха ха ха ха
Коментиран от #42
21:36 31.10.2025
32 12340
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":С извинение, пиесата се казва "Бурята на века",
"Перфектна буря" е филм с Джорж Клуни:))
И двете са добри.
Коментиран от #50
21:36 31.10.2025
34 бандеровче ⚔️
21:37 31.10.2025
35 Сатана Z
А нглосаксонска
Т ерористична
О рганизация
21:37 31.10.2025
36 Дик диверсанта
Коментиран от #80
21:37 31.10.2025
37 Как кой
До коментар #23 от "Леля ти":Пропагандата за глупаци. 😄
21:37 31.10.2025
38 Румен Решетников
21:37 31.10.2025
39 Кохи
21:37 31.10.2025
40 Пентагона и ЦРУ
21:38 31.10.2025
42 А знаеш ли сколко
До коментар #31 от "Ха ха ха ха":Намаляват ватенките на ден .С по 1000 за тях не се ли радваш Лешоер.
Коментиран от #56
21:38 31.10.2025
43 Гръм и мълнии
21:38 31.10.2025
45 Руски колхозник
46 ?????
Но снощи го писах - мислите ли че заради показното по Жешув, Констанца, Варна сахибите ще жертват Лондон, Париж, Берлин, Ню Йорк?
Как мислят умните и красивите.
Коментиран от #55
21:39 31.10.2025
47 Дедо
21:40 31.10.2025
49 А ти с каква диагноза си
До коментар #41 от "стоян георгиев":Заблуден едногънков русофил.Я кажи къде е руския танк Армата ,къде е су 57 дето щяха да спечелят войната.Знаеш ли орешника и Сармата колко пъти се взривиха на полигона.Знаеш ли къде падна втория Орешник в Русия ще вземат да уцелят Сибирското джудже в бункера.Ти се лекувай от русофилство има един лек чук в кратуната.
Коментиран от #186
21:41 31.10.2025
50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #32 от "12340":да / прав сте! лека вечер и ,,,само ние 2мата разбрахме за кво иде реч..)))))
51 Данко Харсъзина
21:42 31.10.2025
До коментар #24 от "Светомир":Всички злини в света през последните 200 години са причинени от Русия/СССР.
СССР е единствения който влиза въоръжен на територията на трима свои съюзници в Европа.
1956 - Унгария, 1968 Чехословакия, 1982 в Полша.
Войната в Афганистан и всички събития там до наши дни започват с инвазията на СССР през 1979г.
Неустойчивият Близък изток е такъв заради износа на революция от СССР, в който участва и България, специализирана в палестинските въпроси и частично сирийските..
Иран и Ирак са си чисто руска разработка. Северна Африка също не беше пощадена, конфликта от 1986г. в който руснаците вкараха Либия завършва днес с разтурване на арабската джамахирия. Египет също пострада, вкаран във война с Израел.
и още и още още.
Коментиран от #64
21:42 31.10.2025
53 Сергей Лавров
21:42 31.10.2025
54 Конфети "Земя -въздух-земя"
21:43 31.10.2025
55 Тихо ма
До коментар #46 от "?????":Руска урус пи йо.Връщай паспорта и заминавай за блатото.
21:43 31.10.2025
56 Пропагандата
До коментар #42 от "А знаеш ли сколко":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #61
21:44 31.10.2025
57 И сега
До коментар #54 от "Конфети "Земя -въздух-земя"":Украинските дронове къртят в Русия а с Томахавките ще има олеле.Не само бензин и друго няма да имат.Смешни ватенки.
58 Зеленски
21:45 31.10.2025
59 Пълен кеф
Кеф е да гледаш как едни и същи схеми играят вече столетия.
Това доказва тезата че маймуната е произлязла от човека.
60 ФАКТи
Групово
Коментиран от #71
21:46 31.10.2025
62 Глей ся бро...
До коментар #29 от "Майна":Тук никой не може да ти помогне, разкажи твоите видения и притеснения които ражда болният ти мозък на специалист-психиатър, там е помоща за твоя случай.
21:46 31.10.2025
63 си дзън
21:46 31.10.2025
64 Злото е САЩ
До коментар #52 от "Дик диверсанта":И ти си тяхно дело.
Коментиран от #96
65 Митко Пайнера
21:47 31.10.2025
До коментар #61 от "Ей Глу пи сла ве":винаги има за цел глупака.
21:48 31.10.2025
67 Артилерист
Коментиран от #74
21:49 31.10.2025
68 .......
До коментар #1 от "Дедо":Най-сладкото е, че и всички ру сор оби ще плащате ❤
Коментиран от #79
21:49 31.10.2025
69 Хохохо
Коментиран от #81, #164
21:50 31.10.2025
70 ВАМПИРИ
Коментиран от #75
21:50 31.10.2025
72 Хипотетично
Коментиран от #78
21:51 31.10.2025
73 😁.........
До коментар #22 от "СБУ вече събира IP -та":Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #84
21:51 31.10.2025
74 БУМАЖНИЙ ТИГЪР
До коментар #67 от "Артилерист":ми кво чакат? Вместо три години, трите дни да станат три петилетки ли?Орешници = смешници 🤣🤣🤣
21:51 31.10.2025
75 Запази си
До коментар #70 от "ВАМПИРИ":Овчемислието за пред огледалото
21:51 31.10.2025
76 ...не било пудра захар
21:52 31.10.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 От самото начало бе ясно
До коментар #72 от "Хипотетично":че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
Коментиран от #88, #131
21:52 31.10.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 де го чукаш, де се пука...
До коментар #36 от "Дик диверсанта":Не знам кои ще са първите жертви на Томахоук, но ако перефразирам малко Димитър Талев съм уверен, че последния путинофил ще умре в България, дори когато вече даже Русия отдавна е раздробена на съставните си части. Томахоук като оръжие или като технология не са нищо ново, нито особен проблем за Путин. Проблема му е, че това е оръжие с голям обсег и ако на този етап такова оръжие венъж бъде доставено вече няма смисъл да бъде ограничено ползването му само в Крим и Донбас, а Украйна ще получи разрешение за удари дълбоко в руска територия. Моментално ще се включат и други доставчици на подобни оръжия от Европа, а на Кримския мост са му нужни само няколко Тауруса. Рухне ли той моментално рухва и Путин. Ей там го стяга чепика.
21:54 31.10.2025
81 Ей Глу пи
До коментар #69 от "Хохохо":Кой плаши с ядр.оръжия и напада то не беше Грузия ,Сирия Украйна тоя ка Путин не се е спрял.И според теб всички теябва да му лягат ли.Кажи бе Умния.
21:54 31.10.2025
82 12345
21:54 31.10.2025
83 Гост
Поредното такова ще са ракетите Томахоук, които са разработка от 80-те години на миналият век. Те са дозвукови ракети. След тях има доста по-нови поколения, но никой не дава от тях. Харчат се само стари оръжия, чиито срок на годност изтича. Една такава ракета струва милион и половина щатски долара. Освен за поразяване на цели може да служи и за пренасяне и доставка на суровини, както и за заснемане на терени. Създадена е в отговор на съветските крилати ракети ПКР, Термит, Матель и Базалт, които са изпреварили с много американското военно оборудване.
Томахок се изстрелват само от водни съдове. Имало е разработка за наземни изстрелващи установки, но те са унищожени в съответствие с договорът за разоръжаване между СССР и САЩ. Следва въпросът: от кой воден съд ще ги изстрелва Украйна? От ваната на Зеленски ли?
За въздушните носители за изстрелване на свой ред, изискват наличието на безпрепятствен достъп във въздушното пространство на приемащата страна и създаване там на мрежа от летища и наземна инфраструктура, готови да приемат и да настанят средствата носители на ракетите, сключване и регулярно продължаване на съответстващите междудържавни договорености за съвместното използване на въздушното пространство и наземните обекти, както и множество други подготвителни мероприятия.
Производството на Томахок е силно ограничено. В началото капацитетът е бил 5 ракети на месец, като по-късно е разширен до 60 на месец, к
Коментиран от #93
21:55 31.10.2025
84 Фашистите в Украйна
До коментар #73 от "😁.........":искат да убиват българи ли? Значи да благодарим на Русия, че отново ни освобождава от фашизма.
Коментиран от #99, #129
21:55 31.10.2025
86 Pyccкий Карлик
До коментар #10 от "Тити":"...много закъсняха с тези ракети трябваше още в началото да им дадат..."
Всичко е пресметнато !!!
Никой не обича нито украинци, нито руснаци.
Целта е взаимно да се избиват, нищо лично.
Понял ? 😁👍
21:55 31.10.2025
87 Морски
21:55 31.10.2025
89 Гост
21:56 31.10.2025
91 Ех прав е Човека
Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф
Коментиран от #106
21:56 31.10.2025
92 Гост
21:57 31.10.2025
93 Логично е глупаците
До коментар #83 от "Гост":да крадат и лъжат. Затова пропаднала раша, залята от глад и мизерия и бита кат маче у дирек , ги ползва за парцали.
Коментиран от #98, #100
21:57 31.10.2025
95 Гост
Уязвимост на радиовисокомера към радиолокационни смущения въобще и към средствата за създаване на изкуствени радиолокационни смущения в частност;
21:58 31.10.2025
96 Пропагандата
До коментар #64 от "Злото е САЩ":Пропагандата винаги се цели в глупака!😆
Коментиран от #109
21:58 31.10.2025
97 Спорт
Русия произвежда четири пъти повече муниции отколкото цялото НАТО.
Ако добавим и Китай, картината става плачевна.
21:58 31.10.2025
98 Гост
До коментар #93 от "Логично е глупаците":Не лъжа. Копи-пействам от докладите за изпитанията на ракети Томахоук. Цитирам американски военни специалисти. Спори с тях, ако щеш.
21:59 31.10.2025
99 Логично е глупаците
До коментар #84 от "Фашистите в Украйна":да крадат и лъжат. Затова пропаднала раша, залята от глад и мизерия и бита кат маче у дирек , ги ползва за парцали.
Коментиран от #104, #113
21:59 31.10.2025
100 Типично е за пропадналите хора
До коментар #93 от "Логично е глупаците":да крадат и лъжат, затова те са еталон на падението, пошлостта и дъното което е ударил запада в света.
21:59 31.10.2025
101 Ацтека
22:00 31.10.2025
102 Гост
22:00 31.10.2025
103 Ами
От пуск на 60 ракети една не излетя. Нормално е. Случват се и такива неща.
От останалите 59, една улучи трактор на летището, а няколко улучиха самото летище.
Това са ракети на половин век. Русия знае как да се справя с тях. Не казвам,
че няма да нанесът никави щети на Русия, но очакванията към тях са твърде големи.
А и ще ми е интересно да видя до отговора на Русия.
Коментиран от #122
22:00 31.10.2025
104 Фашистите в Украйна
До коментар #99 от "Логично е глупаците":искат да убиват българи ли? Значи да благодарим на Русия, че отново ни освобождава от фашизма.
22:01 31.10.2025
105 Гост
22:01 31.10.2025
106 Ники
До коментар #91 от "Ех прав е Човека":Този човек беше познат на баща ми , много пропаднал алкохолик беше.
22:01 31.10.2025
107 Аргументи пентагонски
22:01 31.10.2025
108 Гост
Коментиран от #111
22:02 31.10.2025
109 Типично е за пропадналите хора
До коментар #96 от "Пропагандата":да крадат и лъжат, затова те са еталон на падението, пошлостта и дъното което е ударил запада в света.
22:02 31.10.2025
110 Гост
22:02 31.10.2025
111 43215
До коментар #108 от "Гост":Руските рафинерии имат опит в свалянето на разни летяши неща! Ще помагат с каквото могат!
Коментиран от #123
22:03 31.10.2025
112 604
22:03 31.10.2025
113 Типично е за пропадналите хора
До коментар #99 от "Логично е глупаците":да крадат и лъжат. Затова те са еталон на падението, пошлостта, фашизма и дъното което е ударил запада в света.
22:04 31.10.2025
114 Гост
22:04 31.10.2025
115 Фейк на часа
22:04 31.10.2025
116 Жорко
Коментиран от #130
22:04 31.10.2025
117 Гост
Коментиран от #120, #136
22:05 31.10.2025
118 604
22:05 31.10.2025
119 ами Честито!
22:05 31.10.2025
120 Бай Орков
До коментар #117 от "Гост":А и,да незабравим,че към края на 22г.(няколко месеца след началото на наглата агресия) ватата обяви,че вече има ново лазерно оръжие....което все така не използват!!!!
Коментиран от #133
22:06 31.10.2025
121 Ей аллллоу
22:06 31.10.2025
122 отец Калифорний
До коментар #103 от "Ами":Да..да ..да ..видяхме мощта на брашушките в Сирия ..изхвърчаха като тапи от там барабар с Асадчо )))
Коментиран от #127, #157
22:06 31.10.2025
123 Гост
До коментар #111 от "43215":Ужас! От къде ще купуват петрол САЩ? За момента са клиент номер 1 на Русия в изкупуване на горивата й.
Коментиран от #125, #126
22:07 31.10.2025
124 Хахаха
22:07 31.10.2025
127 Де гледа
До коментар #122 от "отец Калифорний":Базите на Русия са си в Сирия. Никога не съм вярвал, че запада ще стане по жалък от циганско гето да наема цигани да лъжат. 😄
22:09 31.10.2025
128 Цецко дюзата
Коментиран от #135
22:09 31.10.2025
129 Хохохо хиахига
До коментар #84 от "Фашистите в Украйна":От какъв фашизъм освобождава раша ва амортизиран барутник? На срещата с Тръмп,путин се отказал от първоначалните си искания преди 4 години за демилитаризация на Украйна и "смяна на нацисткия режим в Киев". Искал само да му се предаде целия Донбас. Минимализирал исканията си! От какъв фашизъм освобождава като иска 4 източни области на Украйна за олигарсите си. Зеленски президент вече 2 години след мандата си. Барутник неадекватен
Коментиран от #132
22:10 31.10.2025
130 Борко
До коментар #116 от "Жорко":Значи браШушките може да взимат ракети и дронове от Северна Корея и Иран , а Украйна не може да взима същото от Запада ?!?
Коментиран от #138
22:11 31.10.2025
132 Е как от какъв
До коментар #129 от "Хохохо хиахига":Ето от този:
"Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣"
Тро леите на фашистите в Украйна са крайно показателни! Показват прекрасно фашизма в Украйна. Затова трябва да благодарим на Русия, че отново спасява света от фашизъм.
Коментиран от #166, #170
22:13 31.10.2025
133 Гост
До коментар #120 от "Бай Орков":Върви доброволец на фронта, ще ти го покажат.
22:13 31.10.2025
134 От самото начало бе ясно
До коментар #131 от "Типично за пропадналите хора":че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
Коментиран от #139, #144
22:14 31.10.2025
137 Верно е
Коментиран от #142
22:18 31.10.2025
138 Пропагандата
До коментар #130 от "Борко":винаги се цели в глупака.
Коментиран от #145
22:18 31.10.2025
139 Кво повтаряш
До коментар #134 от "От самото начало бе ясно":Едно и също бе.Баба Ванги.
Коментиран от #147
22:19 31.10.2025
141 Ако дадат тая ракета...
22:20 31.10.2025
142 За днес
До коментар #137 от "Верно е":още 5 пъти да го папагалиш и после лягай. Да не опада пирушината от толкова тролене. 😄
22:20 31.10.2025
143 Има ли възпалени едноклетъчни копейки
Коментиран от #181
22:20 31.10.2025
144 Видьо Видев
До коментар #134 от "От самото начало бе ясно":Русия се качи на Томахоук и заминава при СССР!
Коментиран от #149, #155
22:20 31.10.2025
145 Ей Ламповия
До коментар #138 от "Пропагандата":Чатбот смени плочата.Ка лъффф
Коментиран от #154
22:20 31.10.2025
146 Йосиф Сталин
22:20 31.10.2025
147 От самото начало бе ясно
До коментар #139 от "Кво повтаряш":че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
Коментиран от #148
22:20 31.10.2025
148 линейка за Копейка
До коментар #147 от "От самото начало бе ясно":Копейките треперят от злоба
Коментиран от #151
22:22 31.10.2025
149 Да малчо
До коментар #144 от "Видьо Видев":Сега гушкай куклата и лягай. Сите разбраха, че запада е на дъното на света и опроссстачва глупави деца. Фашизма здраво налегна запада.
22:22 31.10.2025
150 Перо
Коментиран от #177
22:22 31.10.2025
151 От самото начало бе ясно
До коментар #148 от "линейка за Копейка":че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
Коментиран от #156, #179
22:23 31.10.2025
152 Верно?
До коментар #18 от "Сатана Z":Ама и двамата ли са в повишена бойна готовност?
За какво, кой ще ги напада?
И, честно, ако ще ги нападат американците, мислиш ли че има значение дали са в бойна готовност или в отпуск?
22:23 31.10.2025
154 Пропагандата
До коментар #145 от "Ей Ламповия":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #161, #173
22:23 31.10.2025
155 ИСТИНАТА
До коментар #144 от "Видьо Видев":Една Томахавка върху Кремъл ще сложи край на войната в Украйна!
Коментиран от #167
22:24 31.10.2025
157 Ами
До коментар #122 от "отец Калифорний":Нещо не си разбрал. Вероятно защото нашите медии някак си пропускат някой неща.
Като например, че при скорощното си посещение в Русия, настоящит
държавен глва на Сирия предложи доста интересна оферта на руснаците.
Да не забравяме и позицията на Израел която официално да заяви,
че "Руските бази в Сирия, са гаранция за стабилността в региона" :)
22:25 31.10.2025
158 ИГОР ОТ БАЛЧИК
22:25 31.10.2025
159 От самото начало бе ясно
До коментар #156 от "Ламповия Чатбот":че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
Коментиран от #163
22:25 31.10.2025
160 Уникално
22:25 31.10.2025
161 Ще те
До коментар #154 от "Пропагандата":Поря като рибка Свир чок.
Коментиран от #162
22:25 31.10.2025
162 Пропагандата
До коментар #161 от "Ще те":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #165
22:26 31.10.2025
163 Трай бе
До коментар #159 от "От самото начало бе ясно":Руско Мекере.
Коментиран от #168
22:26 31.10.2025
164 Нищо
До коментар #69 от "Хохохо":По-важното е, че и на тебе ще ти трябват.
22:26 31.10.2025
165 Ла п кай
До коментар #162 от "Пропагандата":Лапунгер
Коментиран от #171
22:27 31.10.2025
166 Барутник питах от кой фашизъм
До коментар #132 от "Е как от какъв":От какъв фашизъм освобождава раша ва амортизиран барутник? На срещата с Тръмп,путин се отказал от първоначалните си искания преди 4 години за демилитаризация на Украйна и "смяна на нацисткия режим в Киев". Искал само да му се предаде целия Донбас. Минимализирал исканията си! От какъв фашизъм освобождава като иска 4 източни области на Украйна за олигарсите си. Зеленски президент вече 2 години след мандата си. Барутник неадекватен
Коментиран от #172
22:27 31.10.2025
167 ЖЕКО
До коментар #155 от "ИСТИНАТА":АМА ВЕРНО ТАКА СИ МИСЛЯТ ЕВРОГЕИЧЕТАТА
22:27 31.10.2025
168 Истината винаги боли
До коментар #163 от "Трай бе":От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
22:28 31.10.2025
170 Това че някой си диктатор
До коментар #132 от "Е как от какъв":Иска няколко области с руда ,цинк и т.н. освобождаване от фашизъм ли е? Чак толкова просто барутниче да има никой не е вярвал?
Коментиран от #174
22:29 31.10.2025
171 Пропагандата
До коментар #165 от "Ла п кай":винаги има за цел глупака.
22:29 31.10.2025
172 Е как от какъв
До коментар #166 от "Барутник питах от кой фашизъм":Ето от този:
"Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣"
Тро леите на фашистите в Украйна са крайно показателни! Показват прекрасно фашизма в Украйна. Затова трябва да благодарим на Русия, че отново спасява света от фашизъм.
Коментиран от #175
22:30 31.10.2025
173 ПА -ПА-ПААПАГААЛ
До коментар #154 от "Пропагандата":Едно и също ли повтаряш хаунбе хохохи
Коментиран от #176
22:30 31.10.2025
174 Пропагандата за глупаци
До коментар #170 от "Това че някой си диктатор":на фашисткият запад е забавна, но е вредна за глупака.
22:31 31.10.2025
175 Барутник питах от кой фашизъм
До коментар #172 от "Е как от какъв":От какъв фашизъм освобождава раша ва амортизиран барутник? На срещата с Тръмп,путин се отказал от първоначалните си искания преди 4 години за демилитаризация на Украйна и "смяна на нацисткия режим в Киев". Искал само да му се предаде целия Донбас. Минимализирал исканията си! От какъв фашизъм освобождава като иска 4 източни области на Украйна за олигарсите си. Зеленски президент вече 2 години след мандата си. Барутник неадекватен
Коментиран от #178
22:31 31.10.2025
176 Пропагандата
До коментар #173 от "ПА -ПА-ПААПАГААЛ":винаги има за цел глупака.
22:31 31.10.2025
177 Унтерменши
До коментар #150 от "Перо":Са наричани и украинците и руснаците в качеството си на жители на СССР. С право, разбира се, интересно, че използваш тази дума.
22:32 31.10.2025
178 Е как от какъв
До коментар #175 от "Барутник питах от кой фашизъм":Ето от този:
"Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣"
Тро леите на фашистите в Украйна са крайно показателни! Показват прекрасно фашизма в Украйна. Затова трябва да благодарим на Русия, че отново спасява света от фашизъм.
Коментиран от #180
22:32 31.10.2025
179 линейка за Копейка
До коментар #151 от "От самото начало бе ясно":Пробити копейки газ пикаят
Коментиран от #182, #195
22:34 31.10.2025
181 Ами
До коментар #143 от "Има ли възпалени едноклетъчни копейки":Преди няколко месеца прочетох статия на американски икономисти които твърдяха,
че конфликта на колективният запад с Русия струва по над 4 000 000 в минута.
4 000 000 не е кой знай кава сума за 50 държави, които се считат за богати.
Но 4 000 000 в минута, са над 2 трилиона за година :)
А 2 трилиона ... Са си 2 трилиона, дори и разделени между 50 държави.
Но идеята ти не е лоша. Ако желаеш може да дариш и цялото си имущество.
А защо не и да се запишеш доброволец :)
Коментиран от #183
22:36 31.10.2025
182 Мрази ли истината някой, много го боли
До коментар #179 от "линейка за Копейка":От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
Коментиран от #185
22:38 31.10.2025
183 Има ли възпалени едноклетъчни копейки
До коментар #181 от "Ами":с кеф ще ги плащаме ... А за рус ороб ите незнам .. вие с рев
Коментиран от #205
22:38 31.10.2025
184 Напразно е телешкия възторг на мисирките
Коментиран от #197
22:39 31.10.2025
185 линейка за Копейка
До коментар #182 от "Мрази ли истината някой, много го боли":Копейките треперят от злоба
Коментиран от #188, #189, #191
22:39 31.10.2025
187 Атина Палада
Доставените от Запада и САЩ оръжия на Украйна,Израел ги намери у Хамас..
22:39 31.10.2025
188 Ганчев
До коментар #185 от "линейка за Копейка":Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Решрно.
22:40 31.10.2025
189 Истината понаболва
До коментар #185 от "линейка за Копейка":От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
Коментиран от #192
22:40 31.10.2025
190 Фейк на часа
Коментиран от #193
22:40 31.10.2025
191 доктор
До коментар #185 от "линейка за Копейка":Копейките ще бъдат избити като кучета.
22:41 31.10.2025
192 линейка за Копейка
До коментар #189 от "Истината понаболва":Пробити копейки газ пикаят
Коментиран от #194
22:41 31.10.2025
193 Копейкотрошач
До коментар #190 от "Фейк на часа":Колко ще ти издържи вратлето?
Коментиран от #196
22:42 31.10.2025
194 Истината винаги боли
До коментар #192 от "линейка за Копейка":От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.
22:42 31.10.2025
195 Линейка няма за тъпейка
До коментар #179 от "линейка за Копейка":Ако не знаеш, средната възраст на лекарите в България е 58 години. Не мислете Русия, а се погрижете за себе си.
Коментиран от #199
22:42 31.10.2025
196 Куклата
До коментар #193 от "Копейкотрошач":и в лиглото заяпъртък.
22:43 31.10.2025
197 1000+
До коментар #184 от "Напразно е телешкия възторг на мисирките":Туморът на планетата, с Фтарая Фмире армия, вместо Кийв за три дни, се радва, че Орангото трябва да ги спасява.
22:44 31.10.2025
198 ллл
22:44 31.10.2025
199 линейка за Копейка
До коментар #195 от "Линейка няма за тъпейка":Копейките треперят от злоба
Коментиран от #201, #202
22:45 31.10.2025
201 Чети книжки
До коментар #199 от "линейка за Копейка":за да знаеш, че копейката е монета. Троленмето и лазенето е жалко занимание. Хората ходят прави. Не са парцали да бършат пода. Запада никога не е изглеждал толкова жалко. Не спирате да го поизказвате и унижавате.
22:48 31.10.2025
202 Линейка няма за тъпейка
До коментар #199 от "линейка за Копейка":Ние нормалните хора ви съжаляваме вас, болните русофоби. Знаем, че сте грешка на природата сме готови да събираме пари за вашето лечение ако намерите добри психиатри в чужбина.
Коментиран от #203, #204
22:49 31.10.2025
204 Пробити копейки газ пикаят
До коментар #202 от "Линейка няма за тъпейка":К о р за Копейките
22:50 31.10.2025
205 Ами
До коментар #183 от "Има ли възпалени едноклетъчни копейки":Бъди сигурен, че ще плащаш. И не само ти. Ще плащаме всички.
Жалкото е, че плащат и внуците на нашите внуци.
Но погледни и от другата страна. Така поне ще ни запомнят :)
22:51 31.10.2025