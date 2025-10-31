Новини
Всички гледат към Тръмп! Пентагонът даде "зелена светлина" за ракети "Томахоук" за Украйна
  Тема: Украйна

Всички гледат към Тръмп! Пентагонът даде "зелена светлина" за ракети "Томахоук" за Украйна

31 Октомври, 2025 21:21, обновена 31 Октомври, 2025 22:35 3 544 205

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • томахоук-
  • нато

Окончателното политическо решение е в ръцете на президента Доналд Тръмп

Всички гледат към Тръмп! Пентагонът даде "зелена светлина" за ракети "Томахоук" за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Пентагонът даде "зелена светлина" на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси. Окончателното политическо решение е в ръцете на президента Доналд Тръмп.

Това съобщава CNN, като цитира свои източници.

По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото "не искаме да се отказваме от неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си".

Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия.

Оценката окуражи европейските съюзници на САЩ, които вярват, че САЩ сега имат по-малко извинения да не предоставят ракетите, съобщиха двама европейски служители. Тръмп също така каза само дни преди срещата си със Зеленски, че САЩ имат "много "Томахоук", които потенциално биха могли да дадат на Украйна.

Американски и европейски представители бяха изненадани, когато Тръмп драматично промени тона си дни по-късно, заявявайки по време на откриващите си думи на работен обяд в Белия дом със Зеленски, че САЩ "се нуждаят от "Томахоук". След това той каза на Зеленски при закрити врата, че САЩ няма да ги предоставят - поне не засега.

Решението на Тръмп дойде ден след като той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, който каза на Тръмп, че "Томахоук", които могат да ударят големи руски градове като Москва и Санкт Петербург - няма да имат значително въздействие върху бойното поле, но ще навредят на отношенията между САЩ и Русия, съобщи CNN.

Белият дом и Пентагонът не отговориха на исканията за коментар.

През последните седмици Тръмп също така бе толкова разочарован от нежеланието на Путин сериозно да обмисли мирните преговори, че миналата седмица одобри нови санкции на САЩ срещу руските петролни компании и отмени - засега - планирана среща с Путин в Будапеща, за да обсъди Украйна.

В публикация в X по-рано тази седмица, Зеленски заяви, че Украйна се надява да разшири своите далекобойни възможности до края на тази година, за да може войната да приключи "при справедливи условия" за страната.

"Глобалните санкции и нашата прецизност на ударите практически се синхронизират, за да сложат край на тази война при справедливи условия за Украйна", написа той.


  • 1 Дедо

    64 9 Отговор
    Да гледат. Без пара нема. Европата да дава.

    Коментиран от #68

    21:27 31.10.2025

  • 2 Аналтой Стайков

    38 8 Отговор
    Ей го дей, геймчейнджъра...

    21:27 31.10.2025

  • 3 Иван Симеонов

    41 105 Отговор
    Русийката си заминава. Бутафориите Буревестник, Посейдон и Орешник уплашиха само гаргите. Украйна ще победи.

    Коментиран от #14, #15, #16, #17, #19, #20, #41, #77

    21:28 31.10.2025

  • 4 Факт

    45 10 Отговор
    Приятни сънища!

    21:28 31.10.2025

  • 5 Пак глупава пропаганда

    93 20 Отговор
    На всички е ясно, че тези ракети могат да се оперират само от американци. А това означава пряка война на САЩ срещу Русия, което няма как да стане.

    21:28 31.10.2025

  • 6 Да да

    62 12 Отговор
    Някои не иска да е на картата

    21:28 31.10.2025

  • 7 ха ха ха

    73 13 Отговор
    Разрешението е дадено преди срещата Тръмп-Зеленски на която Тръмп отказа даването на ракетите.
    Си Ен Ен в петък търси сензации а е тъпа глобалистка медия

    21:28 31.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 8 Отговор
    може би най-перфектният разказ-описание за човешката същност е ,,Перфектната буря,,по Стивън Кинг

    Коментиран от #32

    21:28 31.10.2025

  • 9 Гост

    41 7 Отговор
    Всички гледат към Тръмп и към Божинов с едно и също очакване - да изцепят поредната издънка.

    21:29 31.10.2025

  • 10 Тити

    16 52 Отговор
    Много закъсняха с тези ракети трябваше още в началото да им дадат.

    Коментиран от #86

    21:29 31.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 парасюк

    64 14 Отговор
    Краят на укрия идва

    21:29 31.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ха ха ха

    34 6 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Симеонов":

    Ще Ще На Най.....

    21:30 31.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 д-р Гълъбова

    38 5 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Симеонов":

    Взе ли си хапчетата тази вечер?

    21:30 31.10.2025

  • 17 Браво дечко

    35 5 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Симеонов":

    Сега гушкай куклата и нанкай.

    21:30 31.10.2025

  • 18 Сатана Z

    33 2 Отговор
    „Това не е учение“: Силите за отбрана на Тринидад и Тобаго са поставени в повишена бойна готовност. Островната държава се намира близо до Венецуела.

    На всички офицери и войници от бреговата охрана е наредено да се явят в базите си, според Trinidad Express.
    Източници съобщиха на изданието, че военните трябва да бъдат подготвени за всякакви потенциални заплахи на фона на съобщенията за евентуална военна операция на САЩ във Венецуела.

    Коментиран от #152

    21:32 31.10.2025

  • 19 взимай си

    30 5 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Симеонов":

    редовно медикаментите

    21:32 31.10.2025

  • 20 Значи 404

    37 7 Отговор

    До коментар #3 от "Иван Симеонов":

    е вече изтрита от картата.

    21:33 31.10.2025

  • 21 МирО

    39 8 Отговор
    А кой ще съпортва ракетите??? Кой ще зарежда софтуерър, целеуказанието, контролът по време на полет и т.н.???
    Ако ще ги складират с цел залагания - за колко дни Рашаните ще ги утилизират е това си е техен бизнес.

    Коментиран от #23

    21:33 31.10.2025

  • 22 СБУ вече събира IP -та

    15 29 Отговор
    на бг путинофили!

    Коментиран от #26, #33, #73

    21:34 31.10.2025

  • 23 Леля ти

    10 24 Отговор

    До коментар #21 от "МирО":

    Райна от Украйна ,що питаш.Кой зареждаше Иранските дронове и Корейските ракети.

    Коментиран от #37

    21:35 31.10.2025

  • 24 Светомир

    39 9 Отговор
    Да дават, колкото повече и по-бързо по-добре....само краят на нацистка Украйна ще настъпи по-скоро. Ако няма Украйна на картата ние всички ще живеем по-добре!

    Коментиран от #48, #52

    21:35 31.10.2025

  • 25 Смях в залата

    32 2 Отговор
    Така се печели Нобелова награда за мир 💰🤣🤣

    21:35 31.10.2025

  • 26 Казваш фашисти били украинците

    30 10 Отговор

    До коментар #22 от "СБУ вече събира IP -та":

    Прав си. Няма ко да се каже, освен и терористи. Долна сган.

    21:35 31.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе кремълският картоф..

    12 23 Отговор
    .. да не е ядосал пак с нещо дядя Дони?, или дъртият сделкаджия си е достатъчно луд и непредсказуем че наистина в някакъв момент да подпали гащите на късия с прословутите томахавки, голям купон ще е, давай ги Дони, давай ги.

    21:36 31.10.2025

  • 29 Майна

    28 9 Отговор
    Явно Тръмп не може да се справи с Пентагона( циониското лоби е много силно)
    Вероятно знаете , че администрацията няма контрол над службите
    Путин и Тръмп разговарят( Дмитриев беше във Вашингтон)
    Тръмп не случайно каза - понякога е по- добре да ги оставиш да повишават..
    Не случайно изтегля и американските части и от Източна Европа..
    Е , сега се стягайте
    Благодарете и на Радев- лично той разписа, че България е първа линия на Източния фронт на НАТО.
    Орбан не разписа, Фицо - знаете какво каза..
    България ще подкрепя Окраина

    Коментиран от #47, #62

    21:36 31.10.2025

  • 30 Малиии, русофилите скочиха като попарени

    9 29 Отговор
    Значи Тръмп е на прав път!

    21:36 31.10.2025

  • 31 Ха ха ха ха

    28 9 Отговор
    Днес амебите да спят щастливи а утре сутринта тъжната истина… ракети няма и 404 намаля като територия.

    Коментиран от #42

    21:36 31.10.2025

  • 32 12340

    17 4 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С извинение, пиесата се казва "Бурята на века",
    "Перфектна буря" е филм с Джорж Клуни:))
    И двете са добри.

    Коментиран от #50

    21:36 31.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 бандеровче ⚔️

    11 21 Отговор
    Томагавките вече са у нас , всичко е пунта мара докато взимаме на мушка Кремъл и всички москалски ТЕЦове ..скоро почва веселбата !

    21:37 31.10.2025

  • 35 Сатана Z

    26 9 Отговор
    Н ацистка
    А нглосаксонска
    Т ерористична
    О рганизация

    21:37 31.10.2025

  • 36 Дик диверсанта

    11 21 Отговор
    Първите жертви от Томахоук ще са българските рос дебили, няма да могат да преживеят това.

    Коментиран от #80

    21:37 31.10.2025

  • 37 Как кой

    17 6 Отговор

    До коментар #23 от "Леля ти":

    Пропагандата за глупаци. 😄

    21:37 31.10.2025

  • 38 Румен Решетников

    9 23 Отговор
    Рашибозука, следете кръвното. Да не вземете да спукате някоя вена, ей... 😀

    21:37 31.10.2025

  • 39 Кохи

    15 9 Отговор
    Да ви е честита Третата Световна Война.

    21:37 31.10.2025

  • 40 Пентагона и ЦРУ

    20 2 Отговор
    Са изцяло в служба на Deep state. Няма мърдане там и президента дори не преде и поставен в ситуация на активен Фигурант.

    21:38 31.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А знаеш ли сколко

    3 21 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ха ха ха":

    Намаляват ватенките на ден .С по 1000 за тях не се ли радваш Лешоер.

    Коментиран от #56

    21:38 31.10.2025

  • 43 Гръм и мълнии

    21 6 Отговор
    Ако им даде ракети, укрите ще избомбят 1-2 рафинерии и после освен без електричество,ще стоят и без вода

    21:38 31.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Руски колхозник

    13 5 Отговор
    Пентагона го на6ута на Тръмп

    21:39 31.10.2025

  • 46 ?????

    12 2 Отговор
    Чакаме все пак нещо официално.
    Но снощи го писах - мислите ли че заради показното по Жешув, Констанца, Варна сахибите ще жертват Лондон, Париж, Берлин, Ню Йорк?
    Как мислят умните и красивите.
    А?

    Коментиран от #55

    21:39 31.10.2025

  • 47 Дедо

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Майна":

    Мислете му. Моето е минало ама виа ша са тръкаляте по окопите дорде не дадете фира. Война, лоша работа....

    21:40 31.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 А ти с каква диагноза си

    9 16 Отговор

    До коментар #41 от "стоян георгиев":

    Заблуден едногънков русофил.Я кажи къде е руския танк Армата ,къде е су 57 дето щяха да спечелят войната.Знаеш ли орешника и Сармата колко пъти се взривиха на полигона.Знаеш ли къде падна втория Орешник в Русия ще вземат да уцелят Сибирското джудже в бункера.Ти се лекувай от русофилство има един лек чук в кратуната.

    Коментиран от #186

    21:41 31.10.2025

  • 50 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "12340":

    да / прав сте! лека вечер и ,,,само ние 2мата разбрахме за кво иде реч..)))))

    21:42 31.10.2025

  • 51 Данко Харсъзина

    14 2 Отговор
    Така беше и с танковете Чааланджър, после Леопард и Абрамс, а след това със самолетите Ф16. Много шум за нищо.

    21:42 31.10.2025

  • 52 Дик диверсанта

    5 20 Отговор

    До коментар #24 от "Светомир":

    Всички злини в света през последните 200 години са причинени от Русия/СССР.
    СССР е единствения който влиза въоръжен на територията на трима свои съюзници в Европа.
    1956 - Унгария, 1968 Чехословакия, 1982 в Полша.
    Войната в Афганистан и всички събития там до наши дни започват с инвазията на СССР през 1979г.
    Неустойчивият Близък изток е такъв заради износа на революция от СССР, в който участва и България, специализирана в палестинските въпроси и частично сирийските..
    Иран и Ирак са си чисто руска разработка. Северна Африка също не беше пощадена, конфликта от 1986г. в който руснаците вкараха Либия завършва днес с разтурване на арабската джамахирия. Египет също пострада, вкаран във война с Израел.

    и още и още още.

    Коментиран от #64

    21:42 31.10.2025

  • 53 Сергей Лавров

    1 5 Отговор
    Владимир Владимирович с нетърпение очаква срещата на високо равнище с Тремп е Будапеща.

    21:42 31.10.2025

  • 54 Конфети "Земя -въздух-земя"

    9 3 Отговор
    С това решение,се очертава голяма заря над Украйна.Представям си в новогодишната нощ какво ще е там.

    Коментиран от #57

    21:43 31.10.2025

  • 55 Тихо ма

    3 10 Отговор

    До коментар #46 от "?????":

    Руска урус пи йо.Връщай паспорта и заминавай за блатото.

    21:43 31.10.2025

  • 56 Пропагандата

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "А знаеш ли сколко":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #61

    21:44 31.10.2025

  • 57 И сега

    4 10 Отговор

    До коментар #54 от "Конфети "Земя -въздух-земя"":

    Украинските дронове къртят в Русия а с Томахавките ще има олеле.Не само бензин и друго няма да имат.Смешни ватенки.

    21:45 31.10.2025

  • 58 Зеленски

    5 3 Отговор
    Хареса тази новина

    21:45 31.10.2025

  • 59 Пълен кеф

    5 1 Отговор
    Елитите тормозят раята с лоши новини да им снасят повече парички. Ако престанат да снасят ги пращат на фронта.

    Кеф е да гледаш как едни и същи схеми играят вече столетия.
    Това доказва тезата че маймуната е произлязла от човека.

    21:45 31.10.2025

  • 60 ФАКТи

    1 1 Отговор
    Може да се Ibeti v жопата .
    Групово

    Коментиран от #71

    21:46 31.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Глей ся бро...

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Майна":

    Тук никой не може да ти помогне, разкажи твоите видения и притеснения които ражда болният ти мозък на специалист-психиатър, там е помоща за твоя случай.

    21:46 31.10.2025

  • 63 си дзън

    4 5 Отговор
    Дали някоя Томахавка няма скоро да се забие в Спаската кула ?

    21:46 31.10.2025

  • 64 Злото е САЩ

    4 5 Отговор

    До коментар #52 от "Дик диверсанта":

    И ти си тяхно дело.

    Коментиран от #96

    21:47 31.10.2025

  • 65 Митко Пайнера

    8 1 Отговор
    Зельо ще свири на трЪмпета🇺🇲

    21:47 31.10.2025

  • 66 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ей Глу пи сла ве":

    винаги има за цел глупака.

    21:48 31.10.2025

  • 67 Артилерист

    10 4 Отговор
    Тръмп не е последователен и все повече заприличва на клоуна Зеленски. 50-100 стари ракети няма да променят хода на бойните действия. Те само ще размахат ветрилото пред затлеващия огън на войната. Освен това ще активират реториката на най-върлите европейски милитаристи. Томаховките, ако стигнат до Украйна, ще бъдат обект на специално внимание на руското разузнаване и средства за поразяване, защото те ще се обслужват от американски персонал. Няма да е изненада и по-радикален отговор на Русия, защото западняшките и американски провокации май взеха да минават границите на търпението...

    Коментиран от #74

    21:49 31.10.2025

  • 68 .......

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо":

    Най-сладкото е, че и всички ру сор оби ще плащате ❤

    Коментиран от #79

    21:49 31.10.2025

  • 69 Хохохо

    4 2 Отговор
    Взимайте йод на таблетки войнолюбци евроатлантици за жалост ще ви трябват

    Коментиран от #81, #164

    21:50 31.10.2025

  • 70 ВАМПИРИ

    4 2 Отговор
    МАСЛО В ОГЪНЯ И ПРАВОСЛАВИЕТО ГО НЯМАААА И РУСОФОБЧЕТАТА ЩАСТЛИВИИИ..

    Коментиран от #75

    21:50 31.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хипотетично

    4 3 Отговор
    Дори да й наложат да загуби голяма част от територията си, а само в последствие да приемат Украйна в НАТО. (единствена воювала с Русия и доказала решимост), това ще бъде истинската загуба за Володя , защото всичките му подривни и ограничени операции са с главната цел да предотвратят членството в НАТО (след като има спорни териториални неуредени въпроси, членство е недопустимо).

    Коментиран от #78

    21:51 31.10.2025

  • 73 😁.........

    4 5 Отговор

    До коментар #22 от "СБУ вече събира IP -та":

    Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #84

    21:51 31.10.2025

  • 74 БУМАЖНИЙ ТИГЪР

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Артилерист":

    ми кво чакат? Вместо три години, трите дни да станат три петилетки ли?Орешници = смешници 🤣🤣🤣

    21:51 31.10.2025

  • 75 Запази си

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "ВАМПИРИ":

    Овчемислието за пред огледалото

    21:51 31.10.2025

  • 76 ...не било пудра захар

    5 1 Отговор
    Зеля "побеля"👃👃💉 от радост

    21:52 31.10.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 От самото начало бе ясно

    6 2 Отговор

    До коментар #72 от "Хипотетично":

    че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    Коментиран от #88, #131

    21:52 31.10.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 де го чукаш, де се пука...

    3 9 Отговор

    До коментар #36 от "Дик диверсанта":

    Не знам кои ще са първите жертви на Томахоук, но ако перефразирам малко Димитър Талев съм уверен, че последния путинофил ще умре в България, дори когато вече даже Русия отдавна е раздробена на съставните си части. Томахоук като оръжие или като технология не са нищо ново, нито особен проблем за Путин. Проблема му е, че това е оръжие с голям обсег и ако на този етап такова оръжие венъж бъде доставено вече няма смисъл да бъде ограничено ползването му само в Крим и Донбас, а Украйна ще получи разрешение за удари дълбоко в руска територия. Моментално ще се включат и други доставчици на подобни оръжия от Европа, а на Кримския мост са му нужни само няколко Тауруса. Рухне ли той моментално рухва и Путин. Ей там го стяга чепика.

    21:54 31.10.2025

  • 81 Ей Глу пи

    2 6 Отговор

    До коментар #69 от "Хохохо":

    Кой плаши с ядр.оръжия и напада то не беше Грузия ,Сирия Украйна тоя ка Путин не се е спрял.И според теб всички теябва да му лягат ли.Кажи бе Умния.

    21:54 31.10.2025

  • 82 12345

    2 7 Отговор
    Браво. Кръвожадните орки да д ухат супата и да плюскат само обелки от европейски картофи.

    21:54 31.10.2025

  • 83 Гост

    5 2 Отговор
    Западът дава на Украйна само остаряло оръжие.
    Поредното такова ще са ракетите Томахоук, които са разработка от 80-те години на миналият век. Те са дозвукови ракети. След тях има доста по-нови поколения, но никой не дава от тях. Харчат се само стари оръжия, чиито срок на годност изтича. Една такава ракета струва милион и половина щатски долара. Освен за поразяване на цели може да служи и за пренасяне и доставка на суровини, както и за заснемане на терени. Създадена е в отговор на съветските крилати ракети ПКР, Термит, Матель и Базалт, които са изпреварили с много американското военно оборудване.
    Томахок се изстрелват само от водни съдове. Имало е разработка за наземни изстрелващи установки, но те са унищожени в съответствие с договорът за разоръжаване между СССР и САЩ. Следва въпросът: от кой воден съд ще ги изстрелва Украйна? От ваната на Зеленски ли?
    За въздушните носители за изстрелване на свой ред, изискват наличието на безпрепятствен достъп във въздушното пространство на приемащата страна и създаване там на мрежа от летища и наземна инфраструктура, готови да приемат и да настанят средствата носители на ракетите, сключване и регулярно продължаване на съответстващите междудържавни договорености за съвместното използване на въздушното пространство и наземните обекти, както и множество други подготвителни мероприятия.
    Производството на Томахок е силно ограничено. В началото капацитетът е бил 5 ракети на месец, като по-късно е разширен до 60 на месец, к

    Коментиран от #93

    21:55 31.10.2025

  • 84 Фашистите в Украйна

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "😁.........":

    искат да убиват българи ли? Значи да благодарим на Русия, че отново ни освобождава от фашизма.

    Коментиран от #99, #129

    21:55 31.10.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Pyccкий Карлик

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    "...много закъсняха с тези ракети трябваше още в началото да им дадат..."

    Всичко е пресметнато !!!
    Никой не обича нито украинци, нито руснаци.
    Целта е взаимно да се избиват, нищо лично.
    Понял ? 😁👍

    21:55 31.10.2025

  • 87 Морски

    5 3 Отговор
    Факти да ви е....и цензурата и еврогейските господари.Руснаците ще ви го турят в десятката съвсем скоро

    21:55 31.10.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Гост

    4 1 Отговор
    Томахок имат редица недостатъци, сред които е ниска ефективност на релефометричната система при стрелба по обекти в равнинна местност, тундра и лесотундра или в брегова зона с полегат бряг. По думите на високопоставен сътрудник на Пентагона, „някои региони на Русия са плоски като билярдна маса, TERCOM там няма да работи“, а всъщност основната маса изпитания се провежда в планински райони на САЩ;

    21:56 31.10.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ех прав е Човека

    4 8 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    Коментиран от #106

    21:56 31.10.2025

  • 92 Гост

    2 2 Отговор
    При Томайоук, високите вариации на нивото на снеговалежите в северните райони на Русия, влияещи на работата на радиовисокомер и, като следствие, на качеството на работа на релефометричната система, пораждащи сезонен характер на нейната употреба, или необходимост от изясняване на дебелината на снежната покривка по маршрута на нейния полет, което практически е нереализируемо;

    21:57 31.10.2025

  • 93 Логично е глупаците

    2 4 Отговор

    До коментар #83 от "Гост":

    да крадат и лъжат. Затова пропаднала раша, залята от глад и мизерия и бита кат маче у дирек , ги ползва за парцали.

    Коментиран от #98, #100

    21:57 31.10.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Гост

    1 3 Отговор
    Бедността в арктическите райони на СССР на ориентири и отправни точки за релефометричната система са голям проблем за ракетите Томахок;
    Уязвимост на радиовисокомера към радиолокационни смущения въобще и към средствата за създаване на изкуствени радиолокационни смущения в частност;

    21:58 31.10.2025

  • 96 Пропагандата

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Злото е САЩ":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    Коментиран от #109

    21:58 31.10.2025

  • 97 Спорт

    5 2 Отговор
    Казаха че танковете, после F16 , сега ракетите щели да обърнат войната. И на деградиралите атлантици е ясно че всичко е пропаганда и пари за сметка на младите украински момчета.
    Русия произвежда четири пъти повече муниции отколкото цялото НАТО.
    Ако добавим и Китай, картината става плачевна.

    21:58 31.10.2025

  • 98 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "Логично е глупаците":

    Не лъжа. Копи-пействам от докладите за изпитанията на ракети Томахоук. Цитирам американски военни специалисти. Спори с тях, ако щеш.

    21:59 31.10.2025

  • 99 Логично е глупаците

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Фашистите в Украйна":

    да крадат и лъжат. Затова пропаднала раша, залята от глад и мизерия и бита кат маче у дирек , ги ползва за парцали.

    Коментиран от #104, #113

    21:59 31.10.2025

  • 100 Типично е за пропадналите хора

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Логично е глупаците":

    да крадат и лъжат, затова те са еталон на падението, пошлостта и дъното което е ударил запада в света.

    21:59 31.10.2025

  • 101 Ацтека

    0 3 Отговор
    Сега да очакваме путин да забърза дипломатически сувалки при Тръмп! Е да, ама за Ким имаше лимузина, а на Тръндю, още нищо! Трябва повечко постарае и да се помазни!

    22:00 31.10.2025

  • 102 Гост

    2 1 Отговор
    Относително ниската скорост на полета на Томахок (под 1 Мах) на маршевия и финалния участък от полета и, като следствие, уязвимост на ракетата от една страна, към средствата за откриване и прихващане на противника, а от друга страна, към силен поривист вятър и подобните неблагоприятни метеоусловия, влияещи на турбулентността на атмосферните маси;

    22:00 31.10.2025

  • 103 Ами

    3 0 Отговор
    Преди няколко години видяхме резултата на томахавките в Сирия. Да припомня на забравилите.
    От пуск на 60 ракети една не излетя. Нормално е. Случват се и такива неща.
    От останалите 59, една улучи трактор на летището, а няколко улучиха самото летище.
    Това са ракети на половин век. Русия знае как да се справя с тях. Не казвам,
    че няма да нанесът никави щети на Русия, но очакванията към тях са твърде големи.
    А и ще ми е интересно да видя до отговора на Русия.

    Коментиран от #122

    22:00 31.10.2025

  • 104 Фашистите в Украйна

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Логично е глупаците":

    искат да убиват българи ли? Значи да благодарим на Русия, че отново ни освобождава от фашизма.

    22:01 31.10.2025

  • 105 Гост

    2 1 Отговор
    За разлика от междуконтиненталните балистични ракети и балистичните ракети със средна далечина, поради своите аеродинамични (скорост на полета) и масо-габаритни (килотонаж на бойната част) характеристики Томахок не може да се използва като основно оръжие на първия удар за обезоръжаване на противника. По думите на сътрудника на Международния институт за стратегически изследвания Леонард Бертин, „нито една държава в света с развит ракетно-ядрен потенциал няма да рискува да смени МБР с подлетно време двадесет минути до най-отдалеченото разположените стратегически цели на територията на противника с крилати ракети, летящи четири часа до целите на разстояние само три хиляди километра“.

    22:01 31.10.2025

  • 106 Ники

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Ех прав е Човека":

    Този човек беше познат на баща ми , много пропаднал алкохолик беше.

    22:01 31.10.2025

  • 107 Аргументи пентагонски

    2 0 Отговор
    Даването нямало да се отрази на запасите? Очевидно не може да измисли нещо по- смислено. Пентагонът явно въобще не мисли, че примерно с това решение ще ескалира опасен международен конфликт, който може да му дойде до главата.

    22:01 31.10.2025

  • 108 Гост

    2 1 Отговор
    Съвместните учения на Армията и ВВС на САЩ, показват, че стандартните армейски зенитно-ракетни комплекси „Хоук“ от усъвършенствания модел могат да засекат в зоната на радиолокационната си досегаемост, да съпровождат до зоната на поразяване и условно да свалят ракета от типа „Томагавк“ в седем-девет случая от десет. А по данни на американското разузнаване, съветските изтребители МиГ-25, част от дежурните средства за прихващане, баражиращи на височина над шест километра, осигуряват ефективно поражение на крилатите ракети, летящи на малка височина;

    Коментиран от #111

    22:02 31.10.2025

  • 109 Типично е за пропадналите хора

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Пропагандата":

    да крадат и лъжат, затова те са еталон на падението, пошлостта и дъното което е ударил запада в света.

    22:02 31.10.2025

  • 110 Гост

    1 0 Отговор
    По думите на тогавашния заместник Министър на отбраната на САЩ Уилям Пери, във връзка с високите показатели за засичане на малогабаритни цели на фона на смущения от местността, която имат съветските системи за противовъздушна отбрана от тип С-300, вероятният противник разполага с достатъчно ефективно средство за противодействие на заплахата от използване на крилати ракети от страна на САЩ и НАТО, освен това, по сведения на авторитетното издание в сферата на авиацията и ракетостроенето „Aviation Week“, в СССР са провеждани учения и мероприятия от бойната подготовка на летците от авиацията на ПВО по откриване и поражение на имитатори на крилати ракети с помощта на УРВВ;

    22:02 31.10.2025

  • 111 43215

    0 4 Отговор

    До коментар #108 от "Гост":

    Руските рафинерии имат опит в свалянето на разни летяши неща! Ще помагат с каквото могат!

    Коментиран от #123

    22:03 31.10.2025

  • 112 604

    3 1 Отговор
    спете спокойно чичи сам ви пази, пахахаххахаахахахя

    22:03 31.10.2025

  • 113 Типично е за пропадналите хора

    4 2 Отговор

    До коментар #99 от "Логично е глупаците":

    да крадат и лъжат. Затова те са еталон на падението, пошлостта, фашизма и дъното което е ударил запада в света.

    22:04 31.10.2025

  • 114 Гост

    1 1 Отговор
    Основните недостатъци на ракетите са продиктувани, главно, от независими от разработчиците причини (географски и метео-климатични особености на страната-вероятен противник № 1 към онзи момент, т.е. СССР).

    22:04 31.10.2025

  • 115 Фейк на часа

    5 1 Отговор
    Тия тъпизми за Томахавките ги дъвчите повече от месец и сами си вярвате на измислиците.

    22:04 31.10.2025

  • 116 Жорко

    6 1 Отговор
    Абе незнам какво са гласували остатък океана,щото им дреме за Европа,но това за мен е акт на война срещу Русия, САЩ влиза с доставяне на оръжия срещу Русия чрез Украйна което автоматично си е обявяване на война макар и не директно но индиректно чрез Украйна.

    Коментиран от #130

    22:04 31.10.2025

  • 117 Гост

    2 1 Отговор
    Тъй като „Томахок“ лети на дозвукова скорост (800 км/ч), не може да маневрира с голямо претоварване, а също не може да използва лъжливи цели, то засечената ракета може да се поразява от съвременните средства за ПВО и ПРО, удовлетворяващи ограниченията по височина.

    Коментиран от #120, #136

    22:05 31.10.2025

  • 118 604

    1 0 Отговор
    ей ше стане белята накрая.....

    22:05 31.10.2025

  • 119 ами Честито!

    2 0 Отговор
    Гъбите скоро ще пораснат

    22:05 31.10.2025

  • 120 Бай Орков

    4 3 Отговор

    До коментар #117 от "Гост":

    А и,да незабравим,че към края на 22г.(няколко месеца след началото на наглата агресия) ватата обяви,че вече има ново лазерно оръжие....което все така не използват!!!!

    Коментиран от #133

    22:06 31.10.2025

  • 121 Ей аллллоу

    4 1 Отговор
    За болните от деменция - на последната визита на зеления наркоман в САЩ, всички се базикаха с него, а министърът на войната на САЩ бе с вратовръзка на руския флаг. Вие живеете в някакъв измислен и паралелен свят.

    22:06 31.10.2025

  • 122 отец Калифорний

    3 5 Отговор

    До коментар #103 от "Ами":

    Да..да ..да ..видяхме мощта на брашушките в Сирия ..изхвърчаха като тапи от там барабар с Асадчо )))

    Коментиран от #127, #157

    22:06 31.10.2025

  • 123 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #111 от "43215":

    Ужас! От къде ще купуват петрол САЩ? За момента са клиент номер 1 на Русия в изкупуване на горивата й.

    Коментиран от #125, #126

    22:07 31.10.2025

  • 124 Хахаха

    2 1 Отговор
    На никой не му пука за Тръмп. ТСВ е започнала. Вероятно всички ще изчезнат,. Дори и онези със ск ивалищата.

    22:07 31.10.2025

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Де гледа

    4 2 Отговор

    До коментар #122 от "отец Калифорний":

    Базите на Русия са си в Сирия. Никога не съм вярвал, че запада ще стане по жалък от циганско гето да наема цигани да лъжат. 😄

    22:09 31.10.2025

  • 128 Цецко дюзата

    1 4 Отговор
    Айдеее, още една червена линия уйдeу историята! Явно американците са далтонисти! Само на колxоза му се привиждат червени линии!

    Коментиран от #135

    22:09 31.10.2025

  • 129 Хохохо хиахига

    2 6 Отговор

    До коментар #84 от "Фашистите в Украйна":

    От какъв фашизъм освобождава раша ва амортизиран барутник? На срещата с Тръмп,путин се отказал от първоначалните си искания преди 4 години за демилитаризация на Украйна и "смяна на нацисткия режим в Киев". Искал само да му се предаде целия Донбас. Минимализирал исканията си! От какъв фашизъм освобождава като иска 4 източни области на Украйна за олигарсите си. Зеленски президент вече 2 години след мандата си. Барутник неадекватен

    Коментиран от #132

    22:10 31.10.2025

  • 130 Борко

    4 4 Отговор

    До коментар #116 от "Жорко":

    Значи браШушките може да взимат ракети и дронове от Северна Корея и Иран , а Украйна не може да взима същото от Запада ?!?

    Коментиран от #138

    22:11 31.10.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Е как от какъв

    2 4 Отговор

    До коментар #129 от "Хохохо хиахига":

    Ето от този:

    "Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣"

    Тро леите на фашистите в Украйна са крайно показателни! Показват прекрасно фашизма в Украйна. Затова трябва да благодарим на Русия, че отново спасява света от фашизъм.

    Коментиран от #166, #170

    22:13 31.10.2025

  • 133 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "Бай Орков":

    Върви доброволец на фронта, ще ти го покажат.

    22:13 31.10.2025

  • 134 От самото начало бе ясно

    3 2 Отговор

    До коментар #131 от "Типично за пропадналите хора":

    че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    Коментиран от #139, #144

    22:14 31.10.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Верно е

    1 3 Отговор
    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    Коментиран от #142

    22:18 31.10.2025

  • 138 Пропагандата

    3 0 Отговор

    До коментар #130 от "Борко":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #145

    22:18 31.10.2025

  • 139 Кво повтаряш

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "От самото начало бе ясно":

    Едно и също бе.Баба Ванги.

    Коментиран от #147

    22:19 31.10.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Ако дадат тая ракета...

    2 1 Отговор
    Това означава само едно -- ЯДРЕНА ВОЙНА...

    22:20 31.10.2025

  • 142 За днес

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "Верно е":

    още 5 пъти да го папагалиш и после лягай. Да не опада пирушината от толкова тролене. 😄

    22:20 31.10.2025

  • 143 Има ли възпалени едноклетъчни копейки

    3 2 Отговор
    Да изпращат Томахоук американците. Украйна да продължава да думка рафинерии и направо да праща ракетите към мАсква🤓🤓 Видя се хартиения тигър, че е аналогов. Като нямат и гориво, тотално ще станат за смях. Вече 57% от страната има забавяне в доставките от трите месеца през които Украйна им думка рафинериите.Време е и Европа да ни удържи на всички европейци по 20 евро от заплатата два месеца и да направи оръжия за милиарди и П ут ьо изобщо и да не си помисля да напада страна членка на НАТО.Ва тниците и копейките да отиват в Мухонасранск, ако не искат, да потъват в канала🫡🫡🇺🇦🇺🇦🇺🇸🇺🇸🇪🇺🇪🇺

    Коментиран от #181

    22:20 31.10.2025

  • 144 Видьо Видев

    2 2 Отговор

    До коментар #134 от "От самото начало бе ясно":

    Русия се качи на Томахоук и заминава при СССР!

    Коментиран от #149, #155

    22:20 31.10.2025

  • 145 Ей Ламповия

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Пропагандата":

    Чатбот смени плочата.Ка лъффф

    Коментиран от #154

    22:20 31.10.2025

  • 146 Йосиф Сталин

    2 1 Отговор
    Оранжевата пуйка да влиза в бункера и да зализва перуката,защото Буревестника тръгва на пътешествие към голямата локва.

    22:20 31.10.2025

  • 147 От самото начало бе ясно

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Кво повтаряш":

    че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    Коментиран от #148

    22:20 31.10.2025

  • 148 линейка за Копейка

    1 3 Отговор

    До коментар #147 от "От самото начало бе ясно":

    Копейките треперят от злоба

    Коментиран от #151

    22:22 31.10.2025

  • 149 Да малчо

    2 1 Отговор

    До коментар #144 от "Видьо Видев":

    Сега гушкай куклата и лягай. Сите разбраха, че запада е на дъното на света и опроссстачва глупави деца. Фашизма здраво налегна запада.

    22:22 31.10.2025

  • 150 Перо

    3 0 Отговор
    Ракета за която имаше противодействие, още през 70-те, т.е., преди приемането и на въоръжение през 1983 г., сега се вади за заплаха и ционисткия режим в Киев я има за мана небесна! Унтерменши! При ПВО системите С-400 и С-500 шанса да достигне целта е абсолютно нулева, а за паричните загуби да не говорим!

    Коментиран от #177

    22:22 31.10.2025

  • 151 От самото начало бе ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "линейка за Копейка":

    че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    Коментиран от #156, #179

    22:23 31.10.2025

  • 152 Верно?

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    Ама и двамата ли са в повишена бойна готовност?
    За какво, кой ще ги напада?
    И, честно, ако ще ги нападат американците, мислиш ли че има значение дали са в бойна готовност или в отпуск?

    22:23 31.10.2025

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Пропагандата

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "Ей Ламповия":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #161, #173

    22:23 31.10.2025

  • 155 ИСТИНАТА

    2 4 Отговор

    До коментар #144 от "Видьо Видев":

    Една Томахавка върху Кремъл ще сложи край на войната в Украйна!

    Коментиран от #167

    22:24 31.10.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "отец Калифорний":

    Нещо не си разбрал. Вероятно защото нашите медии някак си пропускат някой неща.
    Като например, че при скорощното си посещение в Русия, настоящит
    държавен глва на Сирия предложи доста интересна оферта на руснаците.
    Да не забравяме и позицията на Израел която официално да заяви,
    че "Руските бази в Сирия, са гаранция за стабилността в региона" :)

    22:25 31.10.2025

  • 158 ИГОР ОТ БАЛЧИК

    5 2 Отговор
    НЕКА СЕ НАДЯВАТ ГЛУПАВИТЕ УКРИ

    22:25 31.10.2025

  • 159 От самото начало бе ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #156 от "Ламповия Чатбот":

    че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    Коментиран от #163

    22:25 31.10.2025

  • 160 Уникално

    1 3 Отговор
    Само идиоти могат да целуват краката на Путин. Защо бе неразумни юроде се плашиш от цивилизацията

    22:25 31.10.2025

  • 161 Ще те

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "Пропагандата":

    Поря като рибка Свир чок.

    Коментиран от #162

    22:25 31.10.2025

  • 162 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #161 от "Ще те":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #165

    22:26 31.10.2025

  • 163 Трай бе

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "От самото начало бе ясно":

    Руско Мекере.

    Коментиран от #168

    22:26 31.10.2025

  • 164 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Хохохо":

    По-важното е, че и на тебе ще ти трябват.

    22:26 31.10.2025

  • 165 Ла п кай

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Пропагандата":

    Лапунгер

    Коментиран от #171

    22:27 31.10.2025

  • 166 Барутник питах от кой фашизъм

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Е как от какъв":

    От какъв фашизъм освобождава раша ва амортизиран барутник? На срещата с Тръмп,путин се отказал от първоначалните си искания преди 4 години за демилитаризация на Украйна и "смяна на нацисткия режим в Киев". Искал само да му се предаде целия Донбас. Минимализирал исканията си! От какъв фашизъм освобождава като иска 4 източни области на Украйна за олигарсите си. Зеленски президент вече 2 години след мандата си. Барутник неадекватен

    Коментиран от #172

    22:27 31.10.2025

  • 167 ЖЕКО

    2 1 Отговор

    До коментар #155 от "ИСТИНАТА":

    АМА ВЕРНО ТАКА СИ МИСЛЯТ ЕВРОГЕИЧЕТАТА

    22:27 31.10.2025

  • 168 Истината винаги боли

    0 2 Отговор

    До коментар #163 от "Трай бе":

    От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    22:28 31.10.2025

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Това че някой си диктатор

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "Е как от какъв":

    Иска няколко области с руда ,цинк и т.н. освобождаване от фашизъм ли е? Чак толкова просто барутниче да има никой не е вярвал?

    Коментиран от #174

    22:29 31.10.2025

  • 171 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Ла п кай":

    винаги има за цел глупака.

    22:29 31.10.2025

  • 172 Е как от какъв

    1 1 Отговор

    До коментар #166 от "Барутник питах от кой фашизъм":

    Ето от този:

    "Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣"

    Тро леите на фашистите в Украйна са крайно показателни! Показват прекрасно фашизма в Украйна. Затова трябва да благодарим на Русия, че отново спасява света от фашизъм.

    Коментиран от #175

    22:30 31.10.2025

  • 173 ПА -ПА-ПААПАГААЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #154 от "Пропагандата":

    Едно и също ли повтаряш хаунбе хохохи

    Коментиран от #176

    22:30 31.10.2025

  • 174 Пропагандата за глупаци

    1 1 Отговор

    До коментар #170 от "Това че някой си диктатор":

    на фашисткият запад е забавна, но е вредна за глупака.

    22:31 31.10.2025

  • 175 Барутник питах от кой фашизъм

    2 0 Отговор

    До коментар #172 от "Е как от какъв":

    От какъв фашизъм освобождава раша ва амортизиран барутник? На срещата с Тръмп,путин се отказал от първоначалните си искания преди 4 години за демилитаризация на Украйна и "смяна на нацисткия режим в Киев". Искал само да му се предаде целия Донбас. Минимализирал исканията си! От какъв фашизъм освобождава като иска 4 източни области на Украйна за олигарсите си. Зеленски президент вече 2 години след мандата си. Барутник неадекватен

    Коментиран от #178

    22:31 31.10.2025

  • 176 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #173 от "ПА -ПА-ПААПАГААЛ":

    винаги има за цел глупака.

    22:31 31.10.2025

  • 177 Унтерменши

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Перо":

    Са наричани и украинците и руснаците в качеството си на жители на СССР. С право, разбира се, интересно, че използваш тази дума.

    22:32 31.10.2025

  • 178 Е как от какъв

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "Барутник питах от кой фашизъм":

    Ето от този:

    "Списъците на копейкин които събираше за референдума с имената, адресите и ЕГНнетата на 500 000 копейки са на бюрото на Буданов🤣🤣🤣🤣"

    Тро леите на фашистите в Украйна са крайно показателни! Показват прекрасно фашизма в Украйна. Затова трябва да благодарим на Русия, че отново спасява света от фашизъм.

    Коментиран от #180

    22:32 31.10.2025

  • 179 линейка за Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "От самото начало бе ясно":

    Пробити копейки газ пикаят

    Коментиран от #182, #195

    22:34 31.10.2025

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Има ли възпалени едноклетъчни копейки":

    Преди няколко месеца прочетох статия на американски икономисти които твърдяха,
    че конфликта на колективният запад с Русия струва по над 4 000 000 в минута.
    4 000 000 не е кой знай кава сума за 50 държави, които се считат за богати.
    Но 4 000 000 в минута, са над 2 трилиона за година :)
    А 2 трилиона ... Са си 2 трилиона, дори и разделени между 50 държави.
    Но идеята ти не е лоша. Ако желаеш може да дариш и цялото си имущество.
    А защо не и да се запишеш доброволец :)

    Коментиран от #183

    22:36 31.10.2025

  • 182 Мрази ли истината някой, много го боли

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "линейка за Копейка":

    От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    Коментиран от #185

    22:38 31.10.2025

  • 183 Има ли възпалени едноклетъчни копейки

    0 1 Отговор

    До коментар #181 от "Ами":

    с кеф ще ги плащаме ... А за рус ороб ите незнам .. вие с рев

    Коментиран от #205

    22:38 31.10.2025

  • 184 Напразно е телешкия възторг на мисирките

    2 0 Отговор
    Тръмп каза ясно на клоуна: Забрави за томахоук! Тези ракети може да се изстрелват само от американци,така че за съжаление на клоуна тсв няма да има !

    Коментиран от #197

    22:39 31.10.2025

  • 185 линейка за Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "Мрази ли истината някой, много го боли":

    Копейките треперят от злоба

    Коментиран от #188, #189, #191

    22:39 31.10.2025

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Да се чете : Пентагона изпраща на Израел томаховките от миналия век .
    Доставените от Запада и САЩ оръжия на Украйна,Израел ги намери у Хамас..

    22:39 31.10.2025

  • 188 Ганчев

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "линейка за Копейка":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Решрно.

    22:40 31.10.2025

  • 189 Истината понаболва

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "линейка за Копейка":

    От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    Коментиран от #192

    22:40 31.10.2025

  • 190 Фейк на часа

    3 1 Отговор
    Дрогираните русофоби живеете в паралелен свят. Тук е пълно с болни хора.

    Коментиран от #193

    22:40 31.10.2025

  • 191 доктор

    0 1 Отговор

    До коментар #185 от "линейка за Копейка":

    Копейките ще бъдат избити като кучета.

    22:41 31.10.2025

  • 192 линейка за Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #189 от "Истината понаболва":

    Пробити копейки газ пикаят

    Коментиран от #194

    22:41 31.10.2025

  • 193 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #190 от "Фейк на часа":

    Колко ще ти издържи вратлето?

    Коментиран от #196

    22:42 31.10.2025

  • 194 Истината винаги боли

    0 0 Отговор

    До коментар #192 от "линейка за Копейка":

    От самото начало бе ясно, че Украйна ще е по малка и завинаги далеч от НАТО. Ако още не си го разбрал, жалко за теб.

    22:42 31.10.2025

  • 195 Линейка няма за тъпейка

    3 0 Отговор

    До коментар #179 от "линейка за Копейка":

    Ако не знаеш, средната възраст на лекарите в България е 58 години. Не мислете Русия, а се погрижете за себе си.

    Коментиран от #199

    22:42 31.10.2025

  • 196 Куклата

    0 0 Отговор

    До коментар #193 от "Копейкотрошач":

    и в лиглото заяпъртък.

    22:43 31.10.2025

  • 197 1000+

    0 1 Отговор

    До коментар #184 от "Напразно е телешкия възторг на мисирките":

    Туморът на планетата, с Фтарая Фмире армия, вместо Кийв за три дни, се радва, че Орангото трябва да ги спасява.

    22:44 31.10.2025

  • 198 ллл

    1 0 Отговор
    Кой български командир ще поведе войници срещу руснаците?

    22:44 31.10.2025

  • 199 линейка за Копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #195 от "Линейка няма за тъпейка":

    Копейките треперят от злоба

    Коментиран от #201, #202

    22:45 31.10.2025

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Чети книжки

    0 0 Отговор

    До коментар #199 от "линейка за Копейка":

    за да знаеш, че копейката е монета. Троленмето и лазенето е жалко занимание. Хората ходят прави. Не са парцали да бършат пода. Запада никога не е изглеждал толкова жалко. Не спирате да го поизказвате и унижавате.

    22:48 31.10.2025

  • 202 Линейка няма за тъпейка

    2 0 Отговор

    До коментар #199 от "линейка за Копейка":

    Ние нормалните хора ви съжаляваме вас, болните русофоби. Знаем, че сте грешка на природата сме готови да събираме пари за вашето лечение ако намерите добри психиатри в чужбина.

    Коментиран от #203, #204

    22:49 31.10.2025

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Пробити копейки газ пикаят

    0 0 Отговор

    До коментар #202 от "Линейка няма за тъпейка":

    К о р за Копейките

    22:50 31.10.2025

  • 205 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #183 от "Има ли възпалени едноклетъчни копейки":

    Бъди сигурен, че ще плащаш. И не само ти. Ще плащаме всички.
    Жалкото е, че плащат и внуците на нашите внуци.
    Но погледни и от другата страна. Така поне ще ни запомнят :)

    22:51 31.10.2025