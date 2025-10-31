Всички гледат към Тръмп! Пентагонът даде "зелена светлина" за ракети "Томахоук" за Украйна

Пентагонът даде "зелена светлина" на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските запаси. Окончателното политическо решение е в ръцете на президента Доналд Тръмп.

Това съобщава CNN, като цитира свои източници.

По-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом Тръмп заяви, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото "не искаме да се отказваме от неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си".

Обединеният щаб информира Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, който настоява ракетите да насочват по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко в Русия.

Оценката окуражи европейските съюзници на САЩ, които вярват, че САЩ сега имат по-малко извинения да не предоставят ракетите, съобщиха двама европейски служители. Тръмп също така каза само дни преди срещата си със Зеленски, че САЩ имат "много "Томахоук", които потенциално биха могли да дадат на Украйна.

Американски и европейски представители бяха изненадани, когато Тръмп драматично промени тона си дни по-късно, заявявайки по време на откриващите си думи на работен обяд в Белия дом със Зеленски, че САЩ "се нуждаят от "Томахоук". След това той каза на Зеленски при закрити врата, че САЩ няма да ги предоставят - поне не засега.

Решението на Тръмп дойде ден след като той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, който каза на Тръмп, че "Томахоук", които могат да ударят големи руски градове като Москва и Санкт Петербург - няма да имат значително въздействие върху бойното поле, но ще навредят на отношенията между САЩ и Русия, съобщи CNN.

Белият дом и Пентагонът не отговориха на исканията за коментар.

През последните седмици Тръмп също така бе толкова разочарован от нежеланието на Путин сериозно да обмисли мирните преговори, че миналата седмица одобри нови санкции на САЩ срещу руските петролни компании и отмени - засега - планирана среща с Путин в Будапеща, за да обсъди Украйна.

В публикация в X по-рано тази седмица, Зеленски заяви, че Украйна се надява да разшири своите далекобойни възможности до края на тази година, за да може войната да приключи "при справедливи условия" за страната.

"Глобалните санкции и нашата прецизност на ударите практически се синхронизират, за да сложат край на тази война при справедливи условия за Украйна", написа той.