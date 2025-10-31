Русия атакува Суми: 11 ранени, сред тях и деца

Русия извърши нощна атака срещу североизточния украински град Суми, при което 11 души бяха ранени, включително четири деца, съобщиха днес украинските служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Сумска област, която граничи с Русия, е редовна мишена на нападения както с дронове, така и с ракети.

Службите за спешна помощ информираха в Telegram, че са били поразени многоетажна жилищна сграда, къщи и инфраструктурни обекти.

Според управителя на областта Игор Калченко, руската атака е засегнала и железопътното депо, при което са били унищожени няколко вагона и са повредени сгради.