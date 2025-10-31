Новини
Свят »
Украйна »
Русия атакува Суми: 11 ранени, сред тях и деца
  Тема: Украйна

Русия атакува Суми: 11 ранени, сред тях и деца

31 Октомври, 2025 09:57 758 49

  • суми-
  • ранени-
  • деца-
  • атакува-
  • русия-
  • украйна

Североизточният украински град отново под обстрел с ракети и дронове

Русия атакува Суми: 11 ранени, сред тях и деца - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия извърши нощна атака срещу североизточния украински град Суми, при което 11 души бяха ранени, включително четири деца, съобщиха днес украинските служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Сумска област, която граничи с Русия, е редовна мишена на нападения както с дронове, така и с ракети.

Службите за спешна помощ информираха в Telegram, че са били поразени многоетажна жилищна сграда, къщи и инфраструктурни обекти.

Според управителя на областта Игор Калченко, руската атака е засегнала и железопътното депо, при което са били унищожени няколко вагона и са повредени сгради.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    16 5 Отговор
    В Одеса се подготвят за референдума за отделяне от бандеристан, съдаване на Одеска Народна Република и присъединяване към РФ. Мара отива в командировка да брои българите хам и как ще гласуват на референдума!

    10:00 31.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 13 Отговор
    Бункернио терорист трябва да изгние в Хага.

    Коментиран от #5, #14, #15

    10:01 31.10.2025

  • 3 БРАВО

    13 4 Отговор
    Връчвали са пак награди Искандеер на заслужили бандери! Вече е традиция в Суми ;)

    10:01 31.10.2025

  • 4 Механик

    8 3 Отговор
    Чей Курск????
    М?????????

    Коментиран от #10

    10:01 31.10.2025

  • 5 име

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Така е, до като не се окове и закара на съд няма да има мир по света.

    10:02 31.10.2025

  • 6 Бургазлия

    16 2 Отговор
    Нали Русия е слаба краде перални за чипове
    И ходи във външно тоалетни
    Нещо сте е объркали
    Къде е контранастъплението на украинците
    В Одеса набиха тцк и им обърнаха колите хайа

    10:02 31.10.2025

  • 7 между другото

    13 2 Отговор
    Бълха ги ухапала укрите - само ако знаят колко бой още ги чака и на момента ще вдигнат белия байрак ...

    10:02 31.10.2025

  • 8 Вашето мнение

    9 1 Отговор
    Плача на еврюжинжиляка е още по-смешен през очите на Буревестник, Посейдон и Орешник. В следващите 30 години р азвития запад дори няма да има аналог на тез тримата.

    10:03 31.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 6 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат солярка и ток в смехдържавата‼️

    Коментиран от #25, #29, #32

    10:04 31.10.2025

  • 10 Хараламби

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    А Крим???

    10:04 31.10.2025

  • 11 Руската армия създава

    12 3 Отговор
    удобни условия за обкръжаване на елитни бригади от главорези на въоръжените сили на Украйна в котли в Купянск, Покровск (Красноармейск) и Северск, казва военен украински експерт. Според него унищожаването на такива обучени формирования е с висок приоритет за въоръжените сили на Русия пред насилствено мобилизираните по улиците на Украйна.

    10:04 31.10.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 5 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #17, #23, #27, #43, #49

    10:05 31.10.2025

  • 13 Вашето мнение

    2 5 Отговор
    До като не висне трупин от башнята на спаска така ще е!

    10:05 31.10.2025

  • 14 Механик

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вместо това да го повтаряш 4-та година, по-добре да беше взел автомата и белезниците и да бе отишъл да арестуваш "бункерното". Ама то за там се иска дупе. А твоето вече е олабено. Няма да устиска.
    Смешник.

    10:05 31.10.2025

  • 15 Поредният софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И не само Зеленски , а цялата му управляваща хунта !

    10:06 31.10.2025

  • 16 Ъъъъ

    5 9 Отговор
    Рашата обича да напада цивилни и деца. Знае, че те не могат да отговорят обратно.

    10:06 31.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хикочко..

    5 6 Отговор
    Масква не атакува цивилни заведения и още повече деца..това са паднали отломки в/у тях от единствения искандер-които като си е свършил рамотата в депото е поехал за харкiвь..но уви бандерските патриоти го думкат над жккомплекс и това води да косвени жертви

    10:07 31.10.2025

  • 19 Димитър Георгиев

    5 9 Отговор
    По примера на Израел, цялото руско командване начело с Путин трябва да бъде максимално бързо унищожено! За доброто на целия цивилизован свят!

    Коментиран от #22

    10:07 31.10.2025

  • 20 Механик

    4 7 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара буткерния страхливец, над.милион вата замина груз 200, а бензит няма!

    10:08 31.10.2025

  • 21 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    4та година се крие по калните мази онова с ботокса, срам за гладните горди копейки!

    10:09 31.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Димо

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Твоят дядо е бил глупак! Глупак си и ти!Неграмотници!

    Коментиран от #35

    10:09 31.10.2025

  • 24 След като

    4 1 Отговор
    Си ска област е редовна мишена на нападения с дронове и ракети защо цивилните не са евакуирани от там?

    10:11 31.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 болгарин..

    2 8 Отговор

    До коментар #17 от "Бургазлия":

    Така племето дека е дошло тука с конската опашка вързана за тоягата се отплаща на масква..дето им запазва християнството и писменноста им..

    10:11 31.10.2025

  • 27 Я пък тоя

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Майтапчия.
    Пък и не можеш и да месиш хляб.

    10:12 31.10.2025

  • 28 Факти

    4 5 Отговор
    Китай превзе Русия без пушка да пукне.

    Коментиран от #33

    10:12 31.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 болгарин..

    4 5 Отговор
    От пасьола казаха, че ще събират туби от горна баня да пращаме бензин в блатата на братушките съдрани!

    Коментиран от #39, #48

    10:13 31.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Факти":

    Всичко до Урал е китайско, бункерното се наигра с тази Украина, а тепърва почвя глада в магучая!

    Коментиран от #38, #42

    10:15 31.10.2025

  • 34 Генерал-лейтенант Апти Алаудинов

    3 2 Отговор
    командирът на специалните части "Ахмат" на Руската федерация е заявил, че отношението на украинците към териториалните центрове за набиране на персонал за фронта се влошава с всеки изминал ден. Според него това се вижда от факта, че те не само си сътрудничат с въоръжените сили на Руската федерация, но и им предават координатите на центровете с молба за бъдещото им унищожаване от Руската армия.

    10:16 31.10.2025

  • 35 болгарин..

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Димо":

    Виж 26..требвало е масковците да оставят будалското племе на алабинлеге и валднард и днеска щеха да са виалет и да шпрехат и пишат на станбулски със фереджета и шалварете..

    10:16 31.10.2025

  • 36 Върховната рада на Украйна

    5 2 Отговор
    е оттеглила от разглеждане законопроект за забрана на руския език. Съобщи украинският депутат Володимир Вятрович. Според него правителството е убедило мнозинството от парламентаристите да оттеглят законопроекта, уж по искане на Европейския съюз. В същото време самият депутат не беше доволен от това състояние на нещата. Според него борбата срещу руския език уж е в националните интереси на страната. По-рано се е разбрало, че жителите на град Житомир и не само там в Украйна масово преминават на руски език в ежедневното общуване. Правоприлагащите органи на Руската федерация обясниха, че местните жители са започнали да пренебрегват забраните на украинските власти, без да крият предпочитанията си.

    Коментиран от #47

    10:18 31.10.2025

  • 37 Чичи

    1 1 Отговор
    А бе тоя блок на 4 етажа от снимката ли е "многоетажната жилищна сграда"😆😆😆 която била ударена???
    Или нема нужда да питам...

    10:21 31.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 болгарин..

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "болгарин..":

    Ска5ан бгбандерець..не ми взимай ника.а бегай да помагаш на зеления мухал в покровскье и купиянскье-оти над десет хиляди хлопци на кiевската хунта са обкръжени и чакат курскио котел да заври

    10:26 31.10.2025

  • 40 Дедо

    3 4 Отговор
    Вече никой няма съмнение ,какви са руските варвари .Същото беше и в Чечня сринаха градовете на чеченците и ги избиваха безмилостно., без разлика възрасни и деца.

    10:27 31.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 шиши..

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Ке прайм банго васии нацпразник на бг-тата-оти се топат по бърже от ледниците

    10:29 31.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Инна

    2 2 Отговор
    Минулата нощна руска армия продължи масирания удар по военната, енергийната и логистичната инфраструктура. Най-жесткият удар пришёл в Сумам, временно оккупированному Запорожью, Днепропетровску и Ивано-Франковску.

    Само в една Сумщина бяха фиксирани повече от 10 прилета за час - след това започнаха силни пожари и вторична детонация. Местните вече съобщиха, че ударите са подложени на основно енергетиката и железопътната инфраструктура заедно с локомотивите, които в цяла Украйна останаха единици.

    Съобщава се за безпрецедентния удар в Днепропетровску - по цели в града за първи път долетял нашият дългобойен ФАБ.

    Ранее стана известно за ударите по Славянската ТЭС в град Николаевка, което предизвика истерику в Зеленския. След приключването на ФАБов на обекта започна пожар, закрепени пребои с електроенергия и водоснабдяване. Зеленски на това заяви, че "ударът е тяжёлым и просчитанным" и че "нормалните така не се воюват" - ударът е планиран по този начин, за да може ВСУ да организира противодействие сложно. Този каза човек, отдаден на приказки за нанасянето на терористически удари по граждански, по дамбе в Белгороде и т.н., а също така възпрепятства унищожаването на цялата енергетика на Русия.

    Както отбелязват СМИ, този удар стана част от мащабната операция на руската армия по изхода от строя критично важна енергийна инфраструктура на Украйна. Сумирайки прилетите за последните два дни, експертите идват към извода, който настъпи финалният етап на тази опе

    10:33 31.10.2025

  • 45 Бай той Толстой

    2 2 Отговор
    Удри, вова.тия деца във вагона ли са били?

    10:34 31.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Бай той Толстой

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Върховната рада на Украйна":

    Скоро ще има дранье.Демократично-ще мандръсаме либералите.

    10:38 31.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания