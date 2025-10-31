Русия атакува Суми: 11 ранени, сред тях и деца

Русия извърши нощна атака срещу североизточния украински град Суми, при което 11 души бяха ранени, включително четири деца, съобщиха днес украинските служби за спешна помощ, цитирани от Ройтерс, предава БТА.
Сумска област, която граничи с Русия, е редовна мишена на нападения както с дронове, така и с ракети.
Службите за спешна помощ информираха в Telegram, че са били поразени многоетажна жилищна сграда, къщи и инфраструктурни обекти.
Според управителя на областта Игор Калченко, руската атака е засегнала и железопътното депо, при което са били унищожени няколко вагона и са повредени сгради.
1 име
10:00 31.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #14, #15
10:01 31.10.2025
3 БРАВО
10:01 31.10.2025
4 Механик
М?????????
Коментиран от #10
10:01 31.10.2025
5 име
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Така е, до като не се окове и закара на съд няма да има мир по света.
10:02 31.10.2025
6 Бургазлия
И ходи във външно тоалетни
Нещо сте е объркали
Къде е контранастъплението на украинците
В Одеса набиха тцк и им обърнаха колите хайа
10:02 31.10.2025
7 между другото
10:02 31.10.2025
8 Вашето мнение
10:03 31.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #25, #29, #32
10:04 31.10.2025
10 Хараламби
До коментар #4 от "Механик":А Крим???
10:04 31.10.2025
11 Руската армия създава
10:04 31.10.2025
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #17, #23, #27, #43, #49
10:05 31.10.2025
13 Вашето мнение
10:05 31.10.2025
14 Механик
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вместо това да го повтаряш 4-та година, по-добре да беше взел автомата и белезниците и да бе отишъл да арестуваш "бункерното". Ама то за там се иска дупе. А твоето вече е олабено. Няма да устиска.
Смешник.
10:05 31.10.2025
15 Поредният софиянец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И не само Зеленски , а цялата му управляваща хунта !
10:06 31.10.2025
16 Ъъъъ
10:06 31.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хикочко..
10:07 31.10.2025
19 Димитър Георгиев
Коментиран от #22
10:07 31.10.2025
20 Механик
10:08 31.10.2025
21 Последния Софиянец
10:09 31.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Димо
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Твоят дядо е бил глупак! Глупак си и ти!Неграмотници!
Коментиран от #35
10:09 31.10.2025
24 След като
10:11 31.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 болгарин..
До коментар #17 от "Бургазлия":Така племето дека е дошло тука с конската опашка вързана за тоягата се отплаща на масква..дето им запазва християнството и писменноста им..
10:11 31.10.2025
27 Я пък тоя
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Майтапчия.
Пък и не можеш и да месиш хляб.
10:12 31.10.2025
28 Факти
Коментиран от #33
10:12 31.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 болгарин..
Коментиран от #39, #48
10:13 31.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Българин
До коментар #28 от "Факти":Всичко до Урал е китайско, бункерното се наигра с тази Украина, а тепърва почвя глада в магучая!
Коментиран от #38, #42
10:15 31.10.2025
34 Генерал-лейтенант Апти Алаудинов
10:16 31.10.2025
35 болгарин..
До коментар #23 от "Димо":Виж 26..требвало е масковците да оставят будалското племе на алабинлеге и валднард и днеска щеха да са виалет и да шпрехат и пишат на станбулски със фереджета и шалварете..
10:16 31.10.2025
36 Върховната рада на Украйна
Коментиран от #47
10:18 31.10.2025
37 Чичи
Или нема нужда да питам...
10:21 31.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 болгарин..
До коментар #31 от "болгарин..":Ска5ан бгбандерець..не ми взимай ника.а бегай да помагаш на зеления мухал в покровскье и купиянскье-оти над десет хиляди хлопци на кiевската хунта са обкръжени и чакат курскио котел да заври
10:26 31.10.2025
40 Дедо
10:27 31.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 шиши..
До коментар #33 от "Българин":Ке прайм банго васии нацпразник на бг-тата-оти се топат по бърже от ледниците
10:29 31.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Инна
Само в една Сумщина бяха фиксирани повече от 10 прилета за час - след това започнаха силни пожари и вторична детонация. Местните вече съобщиха, че ударите са подложени на основно енергетиката и железопътната инфраструктура заедно с локомотивите, които в цяла Украйна останаха единици.
Съобщава се за безпрецедентния удар в Днепропетровску - по цели в града за първи път долетял нашият дългобойен ФАБ.
Ранее стана известно за ударите по Славянската ТЭС в град Николаевка, което предизвика истерику в Зеленския. След приключването на ФАБов на обекта започна пожар, закрепени пребои с електроенергия и водоснабдяване. Зеленски на това заяви, че "ударът е тяжёлым и просчитанным" и че "нормалните така не се воюват" - ударът е планиран по този начин, за да може ВСУ да организира противодействие сложно. Този каза човек, отдаден на приказки за нанасянето на терористически удари по граждански, по дамбе в Белгороде и т.н., а също така възпрепятства унищожаването на цялата енергетика на Русия.
Както отбелязват СМИ, този удар стана част от мащабната операция на руската армия по изхода от строя критично важна енергийна инфраструктура на Украйна. Сумирайки прилетите за последните два дни, експертите идват към извода, който настъпи финалният етап на тази опе
10:33 31.10.2025
45 Бай той Толстой
10:34 31.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Бай той Толстой
До коментар #36 от "Върховната рада на Украйна":Скоро ще има дранье.Демократично-ще мандръсаме либералите.
10:38 31.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.