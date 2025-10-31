Новини
Санае Такаичи и Си Цзинпин: Япония и Китай търсят стабилни и конструктивни отношения

31 Октомври, 2025 12:37 337 1

Новата японска премиерка и китайският президент проведоха първата си среща в рамките на форума АТИС в Южна Корея

Санае Такаичи и Си Цзинпин: Япония и Китай търсят стабилни и конструктивни отношения - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японският премиер Санае Такаичи и китайският президент Си Цзинпин изразиха желание да изградят стабилни и конструктивни връзки между своите държави по време на първата си среща, съобщи Ройтерс, предава БТА.

„Япония и Китай споделят обща отговорност за мира и благоденствието в региона“, заяви Такаичи в началото на разговора, който се проведе в кулоарите на двудневната среща на върха на форума за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея.

„Въпреки наличието на различия и нерешени въпроси между нашите страни, се надявам, че ще успеем да ги намалим чрез засилване на диалога и сътрудничеството“, допълни тя.

От своя страна Си Цзинпин заяви, че е готов да поддържа постоянен контакт с Такаичи, за да работят съвместно за развитието на двустранните отношения в правилната посока, съобщиха китайските държавни медии.

Санае Такаичи, която миналата седмица стана първата жена министър-председател на Япония, е известна с консервативните си възгледи - нещо, което предизвика опасения, че отношенията между Токио и Пекин могат да се обтегнат, отбелязва Ройтерс.

Новият премиер ускори най-мащабното укрепване на японската отбрана след Втората световна война, целящо да възпрепятства евентуални силови действия на Китай в региона.

Преди да оглави правителството, Такаичи често посещаваше светилището Ясукуни в Токио, което е свързано с военната история на страната и се възприема от Китай като символ на японския милитаризъм.

Тя е заявявала също, че Япония може да създаде „нещо като съюз за сигурност“ с Тайван - остров, който Китай смята за част от своята територия. По думите ѝ всяка криза там би представлявала извънредна ситуация за Япония и САЩ.

Пекин, който гледа на съюза между Вашингтон и Токио като на заплаха за собствените си интереси, призова Такаичи да се стреми към подобряване на отношенията между двете страни.


  • 1 Хаха

    1 0 Отговор
    Жапанките се усетиха на къде задуя ветеро. БРИКС със златния стандарт ще унищожи фиатния долар и евро, а ние пак ше пием по една студена вода и затегнем коланите

    12:53 31.10.2025

