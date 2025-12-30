Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново

Тежко остава състоянието на пострадалите при катастрофата край Велико Търново снощи. При инцидента други двама загинаха на място, уточни БНТ.
Огледите продължиха до късно през нощта. В момента движението от Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” се осъществява нормално.
По първоначална информация до фаталния инцидент се е стигнало след като шофьорът на лекия автомобил е предприел изпреварване на няколко коли, а след това се ударил странично в насрещнодвижещ се ТИР.
Катастрофата е станала на изхода на Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” в отсечката на пътя, позната като “Присовските завои”.
1 има и радост в случката
08:19 30.12.2025
2 Видимите резултати
Коментиран от #8
08:23 30.12.2025
3 Хамилтън
Коментиран от #6
08:27 30.12.2025
4 Който
08:32 30.12.2025
5 Жалко че не са
08:41 30.12.2025
6 бил си с ферарито
До коментар #3 от "Хамилтън":Ама другия път. Нещастници.
08:43 30.12.2025
7 То без нищо
Оказва се, че е изпреварвал няколко коли.
Жалко за невинните.
08:44 30.12.2025
8 Много не ти се разбира мисълта
До коментар #2 от "Видимите резултати":Когато им даваха тия заплати защо мълча защо не протестира. Като ме протестирате така ви се пада.
08:50 30.12.2025
9 Много не ти се разбира мисълта
08:52 30.12.2025
10 Каквото и да стане българина
08:54 30.12.2025
11 Добра инфраструктура
08:54 30.12.2025
12 прохода “Хаинбоаз”?????????
08:59 30.12.2025