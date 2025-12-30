Новини
България »
Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново
  Тема: Войната на пътя

Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново

30 Декември, 2025 08:14 1 470 12

  • катастрофа-
  • велико търново-
  • хаинбоаз-
  • присовските завои

Огледите продължиха до късно през нощта

Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежко остава състоянието на пострадалите при катастрофата край Велико Търново снощи. При инцидента други двама загинаха на място, уточни БНТ.

Огледите продължиха до късно през нощта. В момента движението от Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” се осъществява нормално.

По първоначална информация до фаталния инцидент се е стигнало след като шофьорът на лекия автомобил е предприел изпреварване на няколко коли, а след това се ударил странично в насрещнодвижещ се ТИР.

Катастрофата е станала на изхода на Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” в отсечката на пътя, позната като “Присовските завои”.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има и радост в случката

    4 0 Отговор
    един всекидневно засичаст по малко

    08:19 30.12.2025

  • 2 Видимите резултати

    12 0 Отговор
    ...от триногите,средните скорости,яките глоби и...скъпите ,,BMW-та" служащи за хамаци за лежащите в тях сред храсталаци...получаващите по над две СРЗ...формени юнаци...

    Коментиран от #8

    08:23 30.12.2025

  • 3 Хамилтън

    1 1 Отговор
    Тоя не изпревари на един завой към Монако, бях с ферарито.

    Коментиран от #6

    08:27 30.12.2025

  • 4 Който

    5 0 Отговор
    бърза , бавно стига , а понякога и никога .

    08:32 30.12.2025

  • 5 Жалко че не са

    1 0 Отговор
    Тия които трябва да са. Лошите хора. Ами пак може би глупави. Или случайни жертви.

    08:41 30.12.2025

  • 6 бил си с ферарито

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хамилтън":

    Ама другия път. Нещастници.

    08:43 30.12.2025

  • 7 То без нищо

    2 0 Отговор
    не се е мацнал в камиона.
    Оказва се, че е изпреварвал няколко коли.
    Жалко за невинните.

    08:44 30.12.2025

  • 8 Много не ти се разбира мисълта

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Видимите резултати":

    Когато им даваха тия заплати защо мълча защо не протестира. Като ме протестирате така ви се пада.

    08:50 30.12.2025

  • 9 Много не ти се разбира мисълта

    2 0 Отговор
    Когато им даваха тия заплати защо мълча защо не протестира. Като не протестирате така ви се пада. Не ходите и да гласувате.

    08:52 30.12.2025

  • 10 Каквото и да стане българина

    2 0 Отговор
    Все си мълчи ромеите да го тъпчат.

    08:54 30.12.2025

  • 11 Добра инфраструктура

    0 0 Отговор
    Трябва, за да е спокойно движението. Разни камери и не знам още какво-това е маловажно, не е без значение, но пътищата не са адекватни на изискванията и очакванията.

    08:54 30.12.2025

  • 12 прохода “Хаинбоаз”?????????

    0 0 Отговор
    прохода “Хаинбоаз”????????? - на Републиката, Ганчовите!

    08:59 30.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове