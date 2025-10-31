Песков пренасочи въпроса за ракетите 9M729 към Руското министерство на отбраната

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пренасочи журналисти към руското министерство на отбраната, когато бе попитан дали Русия е изстреляла ракети 9M729 срещу Украйна, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

По-рано високопоставен украински източник заяви, че от август тази година Русия е използвала ракетата 23 пъти срещу украинска територия. Разработката на 9M729 бе една от причините САЩ да се откажат от Договора за контрол на ядрените оръжия с Москва.

Още новини от Украйна

„Този въпрос трябва да бъде зададен на военните - какви конкретни ракети, системи за доставка и оръжия се използват. Това трябва да се запита на Министерството на отбраната“, уточни Песков.

Ракетата 9M729 беше посочена от САЩ като причина за оттеглянето им от Договора за ракетите със среден обсег през 2019 г., тъй като според Вашингтон тя нарушава ограниченията за обхват над 500 км. Русия обаче отрича тези твърдения.

„Американската страна направи такива твърдения по това време, но Русия ги опроверга много убедително и обясни, че са неоснователни“, добави Песков.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви още през 2018 г., че ракетата 9М729 не е разработена или тествана за обхват, равен или по-голям от ограниченията от 500 км, установени в договора за този клас ракети.