Песков пренасочи въпроса за ракетите 9M729 към Руското министерство на отбраната
  Тема: Украйна

Песков пренасочи въпроса за ракетите 9M729 към Руското министерство на отбраната

31 Октомври, 2025 13:56, обновена 31 Октомври, 2025 13:57 580 5

Говорителят на Кремъл отказа коментар по твърденията за използване на ракетата срещу Украйна

Песков пренасочи въпроса за ракетите 9M729 към Руското министерство на отбраната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пренасочи журналисти към руското министерство на отбраната, когато бе попитан дали Русия е изстреляла ракети 9M729 срещу Украйна, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

По-рано високопоставен украински източник заяви, че от август тази година Русия е използвала ракетата 23 пъти срещу украинска територия. Разработката на 9M729 бе една от причините САЩ да се откажат от Договора за контрол на ядрените оръжия с Москва.

„Този въпрос трябва да бъде зададен на военните - какви конкретни ракети, системи за доставка и оръжия се използват. Това трябва да се запита на Министерството на отбраната“, уточни Песков.

Ракетата 9M729 беше посочена от САЩ като причина за оттеглянето им от Договора за ракетите със среден обсег през 2019 г., тъй като според Вашингтон тя нарушава ограниченията за обхват над 500 км. Русия обаче отрича тези твърдения.

„Американската страна направи такива твърдения по това време, но Русия ги опроверга много убедително и обясни, че са неоснователни“, добави Песков.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви още през 2018 г., че ракетата 9М729 не е разработена или тествана за обхват, равен или по-голям от ограниченията от 500 км, установени в договора за този клас ракети.


  • 1 НИКО

    9 3 Отговор
    БРАТУШКИ КАКВО СЕ ОБЕСНЯВАТЕ НА ЗАПАДНИТЕ ФАШИСТИ БОИ ПО ФАШИСКАТА СГАН

    Коментиран от #3

    14:06 31.10.2025

  • 2 между другото

    9 2 Отговор
    Песков е говорител , не военен експерт , за да влиза в обяснителен режим пред сулю и пулю .Айде , нема нужда ! Нещо много взеха да се притесняват от оръжията на Русия - клетата , бедна и изоставаща държавичка , дето ги млати по всички параграфи натОвците и укрите взети заедно!

    14:13 31.10.2025

  • 3 между другото

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "НИКО":

    Те това и правят ...!

    14:17 31.10.2025

  • 4 Много приказки на пазара

    5 0 Отговор
    Гледайте и ще разберете, бандеруги. Ще усетите.

    14:20 31.10.2025

  • 5 Баламата

    0 1 Отговор
    Ни лук ял,ни лук помирисвал,даже.Бъзикат се с Украйна само и само да се превъоръжат за голямата война,да са с нови ракети танкове

    14:31 31.10.2025

