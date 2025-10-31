Новини
Свят »
Турция »
8 души бяха осъдени на доживотен затвор заради смъртоносния пожар в турски хотел

8 души бяха осъдени на доживотен затвор заради смъртоносния пожар в турски хотел

31 Октомври, 2025 14:49 1 048 6

  • карталкая-
  • хотел-
  • турция-
  • пожар

Обявяването на присъдите беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала

8 души бяха осъдени на доживотен затвор заради смъртоносния пожар в турски хотел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осем доживотни присъди произнесе днес съдът по делото за смъртоносния пожар през януари в луксозен хотел в ски курорт в Турция, в който загинаха 78 души, съобщи турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Сред осъдените на доживотен затвор при строг режим е и собственикът на хотела Халит Ергюл. Същата присъда получиха съпругата му Емине Ергюл и дъщерите му Елиф Араз и Джейда Хаджъбекироглу, които са част от ръководния състав на хотела, главният мениджър Емир Арас, управителят Зеки Йълмаз, заместник-кметът на Болу Седат Гюленер и директорът на друг хотел Ахмет Демир.

Подсъдими по делото бяха общо 32-ма души, 20 от които съдени под арест.

Обявяването на присъдите беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала.

Общо 78 души загинаха, а над 130 пострадаха в пожара, обхванал на 21 януари 12-етажния хотел "Гранд Картал" в курорта Карталкая в северозападния окръг Болу. Трагедията стана по време на зимната ваканция на учениците, когато в хотела са били настанени 238 гости. Много от тях се опитаха да се спасят, скачайки през прозорците или спускайки се от стаите с въжета от чаршафи.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    А АКО СИ ИМАШЕ ВОДОПАД С ВОДА КАТО ДОМАТА,НЯМАШЕ ДА Е ТАКА!

    14:56 31.10.2025

  • 2 Дудов

    10 0 Отговор
    А в Бг кога ще почнат да съдят като в Турция

    15:10 31.10.2025

  • 3 Лопата Орешник

    12 0 Отговор
    Не се шегуват на бай Ердо кадиите! За един ужасен инцидент има повече наказани и наказание от колкото тук за целият преход!

    15:19 31.10.2025

  • 4 Опорка

    11 0 Отговор
    Искате ли да позная колко души ще бъдат осъдени за потопа в Елените? :)

    15:23 31.10.2025

  • 5 Май

    1 0 Отговор
    Стана грешка през 1878,а най голямата 1944 ,заменена от 1989

    15:42 31.10.2025

  • 6 Ченалова

    7 2 Отговор
    А аз щях да им дам най много условна ,но само при добра мотивация

    15:44 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания