8 души бяха осъдени на доживотен затвор заради смъртоносния пожар в турски хотел

Осем доживотни присъди произнесе днес съдът по делото за смъртоносния пожар през януари в луксозен хотел в ски курорт в Турция, в който загинаха 78 души, съобщи турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Сред осъдените на доживотен затвор при строг режим е и собственикът на хотела Халит Ергюл. Същата присъда получиха съпругата му Емине Ергюл и дъщерите му Елиф Араз и Джейда Хаджъбекироглу, които са част от ръководния състав на хотела, главният мениджър Емир Арас, управителят Зеки Йълмаз, заместник-кметът на Болу Седат Гюленер и директорът на друг хотел Ахмет Демир.

Подсъдими по делото бяха общо 32-ма души, 20 от които съдени под арест.

Обявяването на присъдите беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала.

Общо 78 души загинаха, а над 130 пострадаха в пожара, обхванал на 21 януари 12-етажния хотел "Гранд Картал" в курорта Карталкая в северозападния окръг Болу. Трагедията стана по време на зимната ваканция на учениците, когато в хотела са били настанени 238 гости. Много от тях се опитаха да се спасят, скачайки през прозорците или спускайки се от стаите с въжета от чаршафи.