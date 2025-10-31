Новини
Украйна предаде на Литва заподозрян руски военнопрестъпник
  Тема: Украйна

31 Октомври, 2025 19:38 929 28

Украйна предаде на Литва заподозрян руски военнопрестъпник - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украйна предаде на Литва пленен руски войник, обвинен в тормоз и незаконно задържане, за да бъде съден, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Киев заяви, че това е първият случай от началото на войната, при който се намесват съдебните власти на трета страна.

Войникът, за когото Литва съобщи, че е руски морски пехотинец, е заподозрян, че през 2022 г. е работил в център за задържане на летището в Мелитопол в окупираната от Русия Южна Украйна, като сред жертвите има литовски гражданин, каза днес пред репортери главният прокурор на Литва Нида Грунскиене.

Заподозреният е арестуван през 2023 г. на фронтовата линия в Украйна и в сряда е предаден на Литва, където е задържан за три месеца. Срещу него има повдигнати обвинения във военни престъпления срещу цивилни и военнопленници, включително измъчване и незаконно задържане, заяви Грунскиене.

Кремъл и руската дипломатическа мисия във Вилнюс не са коментирали въпроса. По-рано Русия отрече да е имало случаи на измъчване или други форми на малтретиране спрямо задържаните.

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко каза, че прехвърлянето на руския войник е важен исторически прецедент за международното право.

"За първи път от началото на войната Украйна прехвърля руски военнослужещ в чужда страна – Литва, за да се води дело за военни престъпления", написа той в "Телеграм".

Грунскиене заяви, че морският пехотинец е заподозрян, заедно с други руски войници, не само в охраняването на незаконно задържани цивилни и военнопленници, но и в побои и изтезания над тях. Изтезанията включвали затваряне на жертвите в метален сейф, като те са били и задушавали, докато не загубят съзнание, заливали са ги с ледена вода при студено време и са използвали електрически шок срещу тях, заяви Грунскиене.

Литовските и украинските прокурори заявиха, че са работили заедно, за да установят самоличността на задържания войник и
някои други военнослужещи в лагера.

Литовският гражданин, за когото се смята, че е бил измъчван от обвиняемия, е бил цивилен и не е участвал във войната, заяви Кравченко.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мауци

    15 11 Отговор
    Ако някой такъв като Литва дразнеше САЩ, вече да е превзет, но Путин има стоманени топки и ще изчака да му дойде времето. Кайтес майтес са до тук, след 50 години един за дамазлък няма да има.

    Коментиран от #8

    19:42 31.10.2025

  • 2 Оркистан🤮🤮

    11 13 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    19:44 31.10.2025

  • 3 Кривоверен алкаш

    10 12 Отговор
    Типични руски нацисти..от всякъде...

    19:45 31.10.2025

  • 4 Тома

    11 9 Отговор
    Къде 22 година къде 25-та.Познаха го по члена сигурно.

    19:46 31.10.2025

  • 5 си дзън

    10 12 Отговор
    Сега по време на неговото задържане същите методи докато пукне този руски изверг

    19:47 31.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дедо

    9 13 Отговор
    Русофили ако не знаете Литва се слави ,като държавата с най високите и големи мъжаги в Европа. Там почти всеки литовец е над 185 см. , като в повечето случаи са около 2 метра горили. До тях руснаците изглеждат като дребнички монголоиди, като Путин ,Медведев и Шойгу.

    19:50 31.10.2025

  • 8 Скоро

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Мауци":

    Ще му стопят на Путлер металните топки.

    19:51 31.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Украйна

    10 9 Отговор
    Си заслужава съдбат лиа.края и е близо

    19:52 31.10.2025

  • 11 Шопо

    12 8 Отговор
    Литовския гражданин дал ли е показания ?
    Други свидетели има ли ?

    19:52 31.10.2025

  • 12 Спецназ

    15 6 Отговор
    Руснака е воювал в Донецка Област на Украйна- гр. Мариупол като Окупант.

    ТОЙ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕ, че там има ГРАЖДАНИН НА Л.ТВА, членка на ЕС и НАТО и

    да не отвръща на огъня на литовеца - мислел си е че стреля по хо.ли.


    КАК??

    Л.товеца явно е загубил нещо в Украйна и отишъл да си го търси,
    ами намерил си го е или не не е важно!

    19:53 31.10.2025

  • 13 Точен

    11 8 Отговор
    Какво е това литва?

    19:55 31.10.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    8 8 Отговор
    Скоро и ние ще предадем на Украйна бг путинофилите!

    Коментиран от #16, #18

    19:58 31.10.2025

  • 15 Петър 1 купува

    11 7 Отговор
    За една торба жълтици от Шведския крал Балтийските джуджета.
    Де Факто територията им е руска.

    19:59 31.10.2025

  • 16 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Ще предадем сорособандерите на сибирски66те тунгуси

    20:01 31.10.2025

  • 17 Хакерски групировки

    3 3 Отговор
    KillNet и Beregini са взели лични данни на командира на БЛА на Въоръжените сили на Украйна Робърт Бровди. "Приетата база включва и известния командир на Силите за безпилотни системи Робърт Бровди-Мадяр", е казал източника. Общо хакерите са изтеглили повече от милион документа от Украинската база данни за юридически лица, фабрики, автомобили, застрахователни договори, издадени на членове на бойната формация. Преди това руски хакери от групата KillNet са научили за плановете на Европейските страни да окупират територията на Украйна в името на ресурсите, логистиката и достъпа до морето. Източника твърди, че хакерите са получили всичко в резултат на хакване на местната мрежа на офиса на въоръжените сили на Франция. Има и представена карта където може да се види разположението на чуждестранните военни в Украйна. Хакерът Palach Pro е заявил, че данните за класифицирани обекти на Украинската армия, където се намират военни специалисти на НАТО, попадат в ръцете на хакерите поради небрежност на командирите на Въоръжените сили на Украйна.

    20:02 31.10.2025

  • 18 Бай Ганьо

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    От нашите путинофили и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    Коментиран от #22

    20:06 31.10.2025

  • 19 дебелата берта

    5 8 Отговор
    Изгонване на всички руснаци от Европа и най вече от България. Събаряне и раздробяване на всички руско-съветски паметници, забрана за говорене и коментиране на руски език , конфискация на руските имоти осоебно в България. Осветяване на вкички руски агенти в България и унищожаване на руската престъпна групировка с три букви във Варна. Събаряне и изравняване на руския Анклав на брега на Камчия.

    Коментиран от #20, #21

    20:13 31.10.2025

  • 20 гочето

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "дебелата берта":

    освен дебела си и проста.
    мяса да си ходещ инкубатор...

    20:23 31.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гориил

    3 1 Отговор
    Чеченските воини рядко са милостиви.

    20:34 31.10.2025

  • 24 Литовските циганя

    1 2 Отговор
    Или т.н. "литовски стрелци", заедно с евреите наложиха насила комунизма на руския народ. Бесиха, разстрелваха и грабиха. Но руския народ даже еврейския комунизъм направи човечен, колкото беше възможно. През ВСВ литовците заедно с бандеровците клаха евреи и поляци. Те бяха надзиратели и палачи, заедно с бандеровците, в лагерите на смъртта.

    Коментиран от #26

    20:46 31.10.2025

  • 25 Учуден

    1 1 Отговор
    Защо пишещата тук русодебилска иzмет позволи да бъдат избити 1,3 милиона руснаци?

    20:49 31.10.2025

  • 26 справедлив

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Литовските циганя":

    Руснаците/копейките се трепят до крак.Без остатък.

    20:50 31.10.2025

  • 27 Умора нямате,

    0 0 Отговор
    да се правите на "професионални журналисти" и да се излагате непректснато?

    Заглавието би трябвало да е:
    "Украйна предаде на Литва заподозрян във военнопрестъпление руски войник"

    Ама сърце юнашко не трае и вече издадохте присъдата

    21:01 31.10.2025

  • 28 Някой

    0 0 Отговор
    Литовеца не е бил турист. Наемник е бил. И по всички международни правила не е защитен от конвенцията на ООН. Намерил е каквото търси. Руския войник не може и не трябва да бъде съден за убийство.

    21:14 31.10.2025

