Украйна предаде на Литва заподозрян руски военнопрестъпник

Украйна предаде на Литва пленен руски войник, обвинен в тормоз и незаконно задържане, за да бъде съден, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Киев заяви, че това е първият случай от началото на войната, при който се намесват съдебните власти на трета страна.

Войникът, за когото Литва съобщи, че е руски морски пехотинец, е заподозрян, че през 2022 г. е работил в център за задържане на летището в Мелитопол в окупираната от Русия Южна Украйна, като сред жертвите има литовски гражданин, каза днес пред репортери главният прокурор на Литва Нида Грунскиене.

Заподозреният е арестуван през 2023 г. на фронтовата линия в Украйна и в сряда е предаден на Литва, където е задържан за три месеца. Срещу него има повдигнати обвинения във военни престъпления срещу цивилни и военнопленници, включително измъчване и незаконно задържане, заяви Грунскиене.

Кремъл и руската дипломатическа мисия във Вилнюс не са коментирали въпроса. По-рано Русия отрече да е имало случаи на измъчване или други форми на малтретиране спрямо задържаните.

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко каза, че прехвърлянето на руския войник е важен исторически прецедент за международното право.

"За първи път от началото на войната Украйна прехвърля руски военнослужещ в чужда страна – Литва, за да се води дело за военни престъпления", написа той в "Телеграм".

Грунскиене заяви, че морският пехотинец е заподозрян, заедно с други руски войници, не само в охраняването на незаконно задържани цивилни и военнопленници, но и в побои и изтезания над тях. Изтезанията включвали затваряне на жертвите в метален сейф, като те са били и задушавали, докато не загубят съзнание, заливали са ги с ледена вода при студено време и са използвали електрически шок срещу тях, заяви Грунскиене.

Литовските и украинските прокурори заявиха, че са работили заедно, за да установят самоличността на задържания войник и

някои други военнослужещи в лагера.

Литовският гражданин, за когото се смята, че е бил измъчван от обвиняемия, е бил цивилен и не е участвал във войната, заяви Кравченко.