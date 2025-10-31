Новини
Свят »
Украйна »
Бившият кмет на Одеса е под домашен арест
  Тема: Украйна

Бившият кмет на Одеса е под домашен арест

31 Октомври, 2025 20:44 699 22

  • игор ковал-
  • одеса-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • генадий труханов

След като украинските власти официално лишиха кмета на Одеса Труханов от украинско гражданство, неговите функции временно бяха поети от секретаря на градския съвет Игор Ковал

Бившият кмет на Одеса е под домашен арест - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Районен съд в украинската столица Киев постави бившия кмет на Одеса Генадий Труханов под домашен арест с електронна гривна за наблюдение до 28 декември 2025 г., съобщава "Укринформ".

Той ще има право да напуска жилището си само при необходимост от получаване на спешна медицинска помощ или до убежище за гражданска защита по време на въздушна тревога.

Труханов трябва да се въздържа от контакт със свидетели и да предаде паспорта и другите си документи за пътуване.

Решението на съда може да бъде обжалвано в рамките на пет дни от датата на обявяването му. След заседанието адвокатът на Труханов Александър Лисак заяви, че защитата възнамерява да обжалва решението.

Разследва се предполагаема служебна небрежност, свързана с наводнението на 30 септември, което отне живота на девет души, включително дете. Разследването установи, че системата за отводняване на дъждовните води на града не е била правилно поддържана от години. Труханов заяви, че не е очаквал да му бъде връчен сигнал. Според него градският съвет, службите и работниците на комуналните услуги са действали по време на извънредната ситуация.

След като украинските власти официално лишиха кмета на Одеса Труханов от украинско гражданство, неговите функции временно бяха поети от секретаря на градския съвет Игор Ковал, съобщава официалният сайт на Одеския общински съвет.

Решението идва само дни след като президентът Володимир Зеленски подписа указ за отнемане на украинското гражданство на Труханов. Поводът е разследване на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), според което Труханов притежава и руски паспорт. Самият той категорично отрича това и заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет, докато съдът или общинският съвет не решат друго.

Самият президентски указ не води автоматично до отстраняването на градоначалника от длъжност. Съгласно украинското законодателство, мандатът на кмета се прекратява едва след като общинският съвет официално приеме факта на лишаването му от гражданство.

Труханов, който управлява Одеса от 2014 г., е противоречива фигура в украинската политика - бивш депутат, свързван с проруски партии и неколкократно обвиняван в корупция. Отнемането на гражданството му и прехвърлянето на управлението под военен контрол бележат край на неговото политическо влияние в региона, макар той публично да настоява, че остава "легитимен кмет, избран от одеситите".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    20 5 Отговор
    И Одеса е под арест,но руснаците ще я освободят...За пореден път.

    Коментиран от #4

    20:46 31.10.2025

  • 2 си дзън

    3 13 Отговор
    Направо в Покровск да го пратят и ако рече да бяга - дронче.

    20:46 31.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    6 19 Отговор
    Късметлия.....
    Ако беше арестуван в Русия сега щеше да е с две жици на топките и да пее.....😄😄😄

    Коментиран от #18

    20:47 31.10.2025

  • 4 Пропагандата

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    20:49 31.10.2025

  • 5 Само да питам

    10 1 Отговор
    "Разследва се предполагаема служебна небрежност, свързана с наводнението на 30 септември, което отне живота на девет души, включително дете. Разследването установи, че системата за отводняване на дъждовните води на града не е била правилно поддържана от години."

    А в България кога?

    20:49 31.10.2025

  • 6 Никой

    7 1 Отговор
    Фашизъм - споделен при това.

    Ужас - това ни чака и в България - но не веднага.

    20:52 31.10.2025

  • 7 Анонимен

    9 4 Отговор
    Бившият кмет освен руснак е и българин по произход

    20:52 31.10.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 8 Отговор
    интересно-когато видя няколко рускини на масата , винаги познавам коя ще прекарам първа...вие така ли сте?

    20:53 31.10.2025

  • 9 Скоро май

    12 2 Отговор
    Одеса ще премине към майка Русия без военни действия... Нсркоса и неговата клика този път прекалиха...

    20:53 31.10.2025

  • 10 Уйкипедик..

    7 3 Отговор
    В Одеса живеят най малко 150000 хиляди българи!!!😂🤣

    20:57 31.10.2025

  • 11 Гориил

    4 6 Отговор
    Той получаваше многомилионни доходи от руските си активи. Украински олигарси му завиждаха.

    Коментиран от #12

    20:58 31.10.2025

  • 12 Пропагандата

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Пропагандата винаги се цели в глупака!😆

    Коментиран от #17

    21:01 31.10.2025

  • 13 Бодра песен

    7 2 Отговор
    Сега остава и Кличко да арестуват и ще стане такъв живот, че само си викам ДАНО!

    21:02 31.10.2025

  • 14 ТОВА Е

    6 1 Отговор
    Бандерска демокрация. Дайте и пари.

    21:02 31.10.2025

  • 15 ?????

    2 5 Отговор
    Ха ха.
    А на кой му пука за фурнаджийски лопати?

    21:03 31.10.2025

  • 16 Спецназ

    5 1 Отговор
    Като дойдат Окупаторите ще оправят и "Отводняването" и всичко друго .
    ФАКТ!

    21:04 31.10.2025

  • 17 Kрадецът си ти

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пропагандата":

    Крадецът като теб винаги казва - дръжте крадеца. 😆 😆 😆 😆 😆

    21:06 31.10.2025

  • 18 Руски колхозник

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Арестуваха го, защото има руски паспорт бре,кви ги дрънкаш?

    Коментиран от #20

    21:06 31.10.2025

  • 19 Спецназ

    4 0 Отговор
    Одеса след войната трябва да е Български Град в Българската Област от бивша Украйна!

    ТАМ където има българи- трябва да е ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    ФАКТ!

    Коментиран от #21

    21:07 31.10.2025

  • 20 Украински наркоман

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Руски колхозник":

    Кой ти иска мнението бе дрогиран?

    21:08 31.10.2025

  • 21 Напълно съм съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Спецназ":

    Кога тръгваш да воюваш за Одеса? Дай си телефона за връзка, аз идвам с теб.

    21:10 31.10.2025

  • 22 Защо

    3 1 Отговор
    Не пишете , че хората в Одеса се надигнаха срещу ТЦК , вчера стотици хора се събраха и беше уникожен бус на ТЦК .

    21:10 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания