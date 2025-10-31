Бившият кмет на Одеса е под домашен арест

Районен съд в украинската столица Киев постави бившия кмет на Одеса Генадий Труханов под домашен арест с електронна гривна за наблюдение до 28 декември 2025 г., съобщава "Укринформ".

Той ще има право да напуска жилището си само при необходимост от получаване на спешна медицинска помощ или до убежище за гражданска защита по време на въздушна тревога.

Труханов трябва да се въздържа от контакт със свидетели и да предаде паспорта и другите си документи за пътуване.

Решението на съда може да бъде обжалвано в рамките на пет дни от датата на обявяването му. След заседанието адвокатът на Труханов Александър Лисак заяви, че защитата възнамерява да обжалва решението.

Разследва се предполагаема служебна небрежност, свързана с наводнението на 30 септември, което отне живота на девет души, включително дете. Разследването установи, че системата за отводняване на дъждовните води на града не е била правилно поддържана от години. Труханов заяви, че не е очаквал да му бъде връчен сигнал. Според него градският съвет, службите и работниците на комуналните услуги са действали по време на извънредната ситуация.

След като украинските власти официално лишиха кмета на Одеса Труханов от украинско гражданство, неговите функции временно бяха поети от секретаря на градския съвет Игор Ковал, съобщава официалният сайт на Одеския общински съвет.

Решението идва само дни след като президентът Володимир Зеленски подписа указ за отнемане на украинското гражданство на Труханов. Поводът е разследване на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), според което Труханов притежава и руски паспорт. Самият той категорично отрича това и заяви, че ще продължи да изпълнява задълженията си като кмет, докато съдът или общинският съвет не решат друго.

Самият президентски указ не води автоматично до отстраняването на градоначалника от длъжност. Съгласно украинското законодателство, мандатът на кмета се прекратява едва след като общинският съвет официално приеме факта на лишаването му от гражданство.

Труханов, който управлява Одеса от 2014 г., е противоречива фигура в украинската политика - бивш депутат, свързван с проруски партии и неколкократно обвиняван в корупция. Отнемането на гражданството му и прехвърлянето на управлението под военен контрол бележат край на неговото политическо влияние в региона, макар той публично да настоява, че остава "легитимен кмет, избран от одеситите".