Владимир Путин предлага микропримирие в Покровск! Иска да покаже, че е готов за преговори с Киев

Началникът на украинския Генерален щаб: В Покровск има най-малко 200 руски войници, но скоро ще бъдат открити и унищожени

Украйна взема мерки за укрепване на отбраната на стратегическия транспортен възел Покровск с цел да подсигури един от основните пътища за снабдяван ...