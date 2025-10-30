Новини
Владимир Путин предлага микропримирие в Покровск! Иска да покаже, че е готов за преговори с Киев
  Тема: Украйна

Владимир Путин предлага микропримирие в Покровск! Иска да покаже, че е готов за преговори с Киев

30 Октомври, 2025 21:23 1 217 74

  • владимир путин-
  • украйна-
  • покровск-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове

В същото време от ISW не потвърждават, че руските войски са обградили Покровск или Купянск

Владимир Путин предлага микропримирие в Покровск! Иска да покаже, че е готов за преговори с Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски са обградили украинските сили в Купянск и Покровск, и предложи "(микро)прекратяване на огъня" за период от два до шест часа, за да позволи на медиите да влязат в Покровск.

Коментирайки това предложение, анализаторите от Института за изследване на войната отбелязват, че по този начин Путин се стреми да заяви, че Русия не е пречка за мирния процес. В същото време от ISW не потвърждават, че руските войски са обградили Покровск или Купянск.

"Путин вероятно се опитва да използва предложението за микропрекратяване на огъня, за да покаже, че Русия е заинтересована от прекратяване на огъня, особено като се има предвид, че Русия публично отхвърли предложеното от президента на САЩ Доналд Тръмп прекратяване на огъня по настоящата линия на фронта", отбелязват анализаторите.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
  • 1 Преди малко Руската армия

    12 11 Отговор
    са унищожили ТЕЦ в Славянск със две жертви. Съобщава току що президентът на Украйна Володимир Зеленски във традиционното си вечерно видеообръщение кэм народа. "Преди няколко часа имаше удар по Славянската ТЕЦ – удар от руски бомби. За съжаление двама души загинаха. Моите съболезнования. Има ранени. И това е изключително терор. Нормалните хора не се бият така, Русия не играе честно. Според него енергийните работници работят по цял ден в Украйна "от Запорожие и Николаевска област до Ивано-Франковск и Виницка област" след нощния масиран руски удар от снощи. "За съжаление имаше попадения и целта беше енергията. Ударът беше сложен, комбиниран, специално изчислен, беше трудно да се противодейства", казва Зеленски.

    Коментиран от #15, #20

    21:24 30.10.2025

  • 2 Е, щом от ISW не потвърждават

    9 5 Отговор
    значи не е истина.

    21:25 30.10.2025

  • 3 Сатана Z

    16 9 Отговор
    В Красноармейск(бившПокровск) има обкръжени 5000 + укро смъртника,които Путин иска да покаже на света преди да ги....освободи.

    Коментиран от #6

    21:25 30.10.2025

  • 4 Майна

    14 5 Отговор
    Путин просто даде пауза за да влезнат западни журналисти- сега от Спутник

    21:25 30.10.2025

  • 5 Путин разбит

    7 18 Отговор
    Убива руснаците в Покровск...без жал..

    Коментиран от #8

    21:25 30.10.2025

  • 6 То е ясно

    7 10 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Пропагандата винаги цели глупака!😆

    Коментиран от #47

    21:25 30.10.2025

  • 7 Тити

    6 14 Отговор
    Гледам календара и не виждам да е 1 април на Путлер не може да се вярва.

    21:26 30.10.2025

  • 8 Хехе

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Путин разбит":

    tрольо, само това ли можа да измислиш?

    21:26 30.10.2025

  • 9 Точна статия..и по СНН така казаха

    7 20 Отговор
    Владимир Путин предлага микропримирие в Покровск! Иска да покаже, че е готов за преговори с Киев
    ...

    Няма примирие пyтя...рашките са избивани безмилостно и така ще бъде

    21:27 30.10.2025

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 18 Отговор
    колко просто и противно джудже излезе тоя..да се биеш с братски народ и республика и да се хвалиш...поне по-големи некадърници от тоя , в древността , са водили лично битките , начело , и им е било простено ...тоя и затова няма смелост

    Коментиран от #17, #34

    21:27 30.10.2025

  • 11 Да,бе

    10 9 Отговор
    Предлага примирие колкото да спрат да им треперят ръцете за подписване на безусловната капитулация...Жалък,но заслужен край на последният райх.

    21:27 30.10.2025

  • 12 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 1 Отговор
    Калумбийски консерви нема ли,защо да се придават укрите?🥳🤣🥳

    21:27 30.10.2025

  • 13 Последни новини от Покровск

    6 15 Отговор
    Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)

    "Ситуацията е сложна, но твърденията на руската пропаганда за предполагаемата "блокада" на украинските отбранителни сили в Покровск, както и в Купянск, са неверни. В същото време в Покровск вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в градската зона и сменя местоположенията си, ние ги идентифицираме и унищожаваме", подчерта Сирски в Telegram и показа кадри от ликвидирани окупатори

    21:28 30.10.2025

  • 14 си дзън

    8 15 Отговор
    На руснак вяра да нямаш е основен принцип.

    Коментиран от #19, #55

    21:29 30.10.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Преди малко Руската армия":

    А Сащ и НАТО как бомбиха Тецове и заводи в Югославия?
    А как украйна спря тока и водата в Крим?

    21:29 30.10.2025

  • 16 Гориил

    19 8 Отговор
    Преговорите с Киев не бяха споменати в речта на руския президент.Владимир Путин предложи нещо различно. Той искрено иска да покаже на света какво се случва в Покровск и Купянск и да спаси хиляди украински войници от смърт. За тази цел Русия предлага прекратяване на огъня за два, четири или шест часа, за да могат да пристигнат стотици журналисти от цял ​​свят. Така светът ще научи за унищожението на украинската армия и поражението на режима на Бандера.

    Коментиран от #22, #70

    21:29 30.10.2025

  • 17 Тъй,тъй

    13 7 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А зеленясалата прахосмукачка направо се пръска от смелост под леглото в бункера си.

    Коментиран от #32

    21:30 30.10.2025

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 13 Отговор
    Русите ги избиват и в момента на конвейер🥳🤣🥳 затова моя Дон жуан путююю иска примирие🥳🤣🥳 да покаже че е миролюбив😾👹🤡😽🥳🤣🥳

    21:30 30.10.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    А америка и Британия как излъгаха в ООН за биолръжието на Саддам и започнаха войната в залива?

    21:30 30.10.2025

  • 20 Още новини от Украйна

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Преди малко Руската армия":

    ▪️Междувременно киевските нацисти атакуват Донбас от години и вчера удариха Луганската ТЕЦ където също има жертви.

    Коментиран от #25

    21:30 30.10.2025

  • 21 ?????

    10 0 Отговор
    Ха ха.
    Анализаторите от ISW ми напомнят за контрадезинформацията на приятеля на Фил Кенеди Косьо Мишев.

    21:31 30.10.2025

  • 22 То е ясно

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    Пропагандата винаги цели глупака!😆

    21:31 30.10.2025

  • 23 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    11 4 Отговор
    Списък с въпроси към соросчетата:
    Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск чий е?
    А Москва бомбардирахте ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрами, Жавилини- помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува руска нефт?
    А Гренландия превзе ли я Тръмп ?
    А немските заводи що отиват в Сащ?
    Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
    Защо ЕС е най големия купувач на руски СПГ?
    Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
    Кво стана с Томаховките?
    Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
    Какво стана с Фламингото?
    Тръмп спечелиха ли търговската война с Китай?
    Защо Сащ се изтеглят от Румъния?
    Защо в украйна има заведени 290 000 дела за дезертьорство,официално?
    Зашо за последните 2 месеца от украйна са емигрирали 100 000 младежи до 23 години?
    Защо украниците бият служителите от ТЦК?
    Помните ли че над 230 села и градове в Донбас и цялата Луганска обл вече са освободен от бандеровци?
    Че Мариупол е въстановен вече?
    Че в Донецк няма вода защото ВСУ са я спряли от СевероДонския канал?
    Помните ли че украинците спряха водата и за Крим?
    И тока спряха украинците на Крим, аРусия направи два нови ТЕЦа ?
    Ха,три пъТи

    Коментиран от #28

    21:31 30.10.2025

  • 24 Хахахаха

    5 12 Отговор
    Чакай сега, обградили ли са Покровск или са го превзели? Че веше се повръща от толкова руска пропаганда!!

    21:31 30.10.2025

  • 25 То е ясно

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Още новини от Украйна":

    Пропагандата винаги цели глупака!😆

    Коментиран от #31

    21:32 30.10.2025

  • 26 Императорът на Русия

    9 3 Отговор
    Путин нареди достъп на чуждестранни журналисти до районите в Красноармейск, Димитров и Купянск, където са блокирани украинските въоръжени сили.

    За тази цел военните са готови временно да прекратят военните действия за 5-6 часа и да създадат безопасни коридори за влизане и излизане на представители на медиите. Министерството подчерта, че гаранциите за сигурност ще важат както за журналисти, така и за руски военни.

    Украинските журналисти ще могат да посещават тези райони по искане на командването на украинските въоръжени сили.

    21:32 30.10.2025

  • 27 Ами пуснете журналистите

    8 1 Отговор
    Ал Джазира веднага ще дойдат и само на тях бих повярвал каква е истината за котела и тези прасета които опитват да се измъкнат от него.

    21:33 30.10.2025

  • 28 То е ясно

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":

    Пропагандата винаги цели глупака!😆

    Коментиран от #30, #38, #60

    21:33 30.10.2025

  • 29 Китай спира износа за

    10 2 Отговор
    Украйна за дронове, компоненти и части за тях. Китай затяга ограниченията върху износа на компоненти, от които Украйна се нуждае за производството на дронове. Включително и на трети страни като Полша и Балтийските страни които могат да са посредници на Украйна.

    21:34 30.10.2025

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "То е ясно":

    Тебе вече те е уцелила КАТО гледам, хахахх

    21:34 30.10.2025

  • 31 Излиза, че си най- големия глЮ пак.

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "То е ясно":

    и папагал.

    21:36 30.10.2025

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 9 Отговор

    До коментар #17 от "Тъй,тъй":

    Зеленски е смел еврей! не му пука от никой и нищо и обикаля фронтовата линия ..търси онуй с токчетата да му хвърли 1 ,,й!

    Коментиран от #45

    21:36 30.10.2025

  • 33 Критик рашистофоб

    3 9 Отговор
    Бункерният диктатор е патологичен лъжец и пoдлец и това е поредната му провокация в която вероятно целта е да бъдат убити журналисти.

    21:38 30.10.2025

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    Коментиран от #71

    21:39 30.10.2025

  • 35 Иска да ви покаже какви сте фашисти

    9 3 Отговор
    Да ви види света лъжите докато загиват хиляди, да види фашизма как държат мирни хора за заложници. Това иска Путин и света ще го види, дали днес или утре.

    Коментиран от #42

    21:40 30.10.2025

  • 36 Кит

    5 5 Отговор
    Страхотна интерпретация на предложението от Путин, сякаш розови понита вият като линейки в стил "Иво Димчев" 😂😂😂

    Коментиран от #43

    21:40 30.10.2025

  • 37 Ами

    5 4 Отговор
    Едва ли на Путин са му необходими посредници,
    които да ни обясняват какво е искал да каже.
    Когато Путин иска да каже нещо, той го казва направо.

    21:41 30.10.2025

  • 38 Пределно ясно е, че кремълската

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "То е ясно":

    пропаганда е само за мaлoyмници...

    21:41 30.10.2025

  • 39 Гост

    4 3 Отговор
    Вовата ги мина с 200! Те обаче, целия свяг, казва, ааааа, нееее, не са 200, а 198!!! Луда работа, за луди хора

    21:42 30.10.2025

  • 40 Това дори не може да се нарече

    3 2 Отговор
    пропаганда. Звучи по-скоро като вица, в който на един му честитят печалба на кола от лотарията, а той отвръща :,,Не е кола, а камион и не го спечелих, а ме бутна.”.

    21:43 30.10.2025

  • 41 Факт

    4 1 Отговор
    Не са готови да променят наратива. Изградили са си своя реалност! Нещо като когнитивен дисонанс.

    21:43 30.10.2025

  • 42 Путин е шахматист

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Иска да ви покаже какви сте фашисти":

    и играе с два хода напред Шах и мат за Запада. Има поканени журналисти и медии от САЩ.

    Коментиран от #44, #48

    21:44 30.10.2025

  • 43 Кит

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Кит":

    В редицата розови понита са Пешовите!

    21:45 30.10.2025

  • 44 Фашистите няма да ги пуснат

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Путин е шахматист":

    Ще излезе толкова лъжа наяве.

    21:45 30.10.2025

  • 45 скъпа спри

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    наркотиците не ти влияат добре също като нан наркомански…!

    21:46 30.10.2025

  • 46 Истината май е друга

    2 1 Отговор
    Няма да коментирам, защото видеото казва достатъчно

    Коментиран от #58

    21:47 30.10.2025

  • 47 САРМАТ

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "То е ясно":

    НА КАКВО РАЗЧИТАШ,ДЖЕНДЪРЧО?

    Коментиран от #56, #63

    21:48 30.10.2025

  • 48 Абе Смех

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Путин е шахматист":

    Кога гледа сводка от фронта .Всяка вечер гледам колко руски крепостни измират в месните шурмове.А като ги пленят са пълни палячовци.В последните 3дни правиха механизирани щурмове пълен провал с огромни загуби,но не им дават да отстъпват като през ВСВ само напред независимо от безброй жертви.Знаеш кога беше срока за превземането на града бе 2та хофа миналата година.Такива смешници като теб са ми ясни.Ни войници ходили ни руски знаят нито пък от къде да се информират ,но пък са за Русия.Всички русофили сте едногънкови.

    Коментиран от #52

    21:52 30.10.2025

  • 49 ЕЙ ФАНТАЗЬОРИ ОТ "ИНСТИТУТА"

    2 3 Отговор
    ПУТИН КАЗА ЧЕ ПУСКА ЖУРНАЛИСТИТЕ ДА ВЛЯЗАТ , СНИМАТ И НАПУСНАТ КРАСНОАРМЕЙСК БЕЗПРОБЛЕМНО ЧУЖДИ И УКРАИНСКИ .....НЕ И ЗА АЗОВЦИ

    21:52 30.10.2025

  • 50 Примирие

    1 4 Отговор
    няма да има,дори и Путин да приеме предложение за прекратяване на войната по целия фронт.Ще се появят нови пречки.Украйна и НАТО ще поставят нови условия или ще обвинят Русия в други грехове,но войната няма да спре,докато монголоидината не се разпадне.

    21:53 30.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пропагандата

    0 3 Отговор

    До коментар #48 от "Абе Смех":

    винаги има за цел глупака.

    21:53 30.10.2025

  • 53 Факт

    0 1 Отговор
    Човек понякога прави неща, с които не се гордее или поне не право лесно. С Васко намерихме един гларус. Крилото беше измъкнато и счупено, а в раната имаше червеи. Къде ти ветеринари през онези години. Не искахме да се мъчи. Аз се наех да му извия врата. Не предполагах, че поемам грях. С Васко тогава бяхме приятели.

    21:54 30.10.2025

  • 54 За да се потвърди

    1 3 Отговор
    нещо трябва да се отиде и да се види на место, а не да се плямпат празни приказки на кой каквото му е изгодно. Путин ви кани да отидете и да се огледате в собственото ви огледало на място и да ви лъснат лъжите пред целия свят. "В същото време от ISW не потвърждават, че руските войски са обградили Покровск или Купянск." В същото време се съобщава, че са поканени журналисти и медии от САЩ да посетят Покровск.

    21:55 30.10.2025

  • 55 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    "На руснак вяра да нямаш е основен принцип."

    Бисмарк, ако въобще знаеш кой е, е казал друго:
    - ... С руснаците или се играе честно, или въобще не се играе."

    Ама кой е Бисмарк, че да го четем. Виж ти си ...

    21:56 30.10.2025

  • 56 Вече 1милион

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "САРМАТ":

    Ватенки са фира.Още 4мес.и ще станат 4години.За това време свърши ВСВ бе.Ку хар.Знаеш ли тая щайга Сармат колко неуспешни старта има.Като всички руски безаналогови руски брехни.Абе къде им е танка т14Армата нема само няколко за парад.Къде им е Су 57 няколко и дтоят далеч да не ядат дъреото.Разчитат на снаряди от С Корея и атаки с мбого крепостни ,разходен материал.Великата смешна армия.

    Коментиран от #59

    21:57 30.10.2025

  • 57 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Пловдив":

    Досега не са молили никого за нищо!

    21:57 30.10.2025

  • 58 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Истината май е друга":

    Същото предаде преди малко и АЛ ДЖАЗИРА

    Коментиран от #61

    21:58 30.10.2025

  • 59 Пропагандата

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Вече 1милион":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #62, #64

    21:59 30.10.2025

  • 60 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "То е ясно":

    "До коментар 23 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":
    Пропагандата винаги цели глупака!😆
    Коментиран от 30, 38"

    Да, това е напълно вярно. Ти си доказателство за това, какво става с уцелен от пропагандата. Защо те е уцелила ми е ясно.

    22:00 30.10.2025

  • 61 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Факт":

    Истината не върви с анонимни обвинения!

    22:02 30.10.2025

  • 62 Глуписти от

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Пропагандата":

    Не гра мот ници не ми се слушат.Да ти пратя снимки от безкрайни руски гробища бе Ка лъф.Такива заблудени тъ по питеци като теб са ми ясни.Нищо не знаеш ама умуваш.Чи ки дж ия не до кла тен.

    Коментиран от #65

    22:02 30.10.2025

  • 63 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "САРМАТ":

    Пропагандата винаги цели глупака!😆

    22:03 30.10.2025

  • 64 Заминавай за

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Пропагандата":

    Блатото ка ва л.

    Коментиран от #66

    22:03 30.10.2025

  • 65 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Глуписти от":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #69

    22:03 30.10.2025

  • 66 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Заминавай за":

    винаги има за цел глупака.

    22:04 30.10.2025

  • 67 Ей Русофилчета

    1 0 Отговор
    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    22:05 30.10.2025

  • 68 Роман Костенко народен депутат

    0 1 Отговор
    от Украйна казва, че контраофанзивната операция край Доброполе е трябвало да спре руската офанзива, но "не е била успешна". Той отбелязва, че Силите на отбраната полагат всички усилия, за да спрат Руската офанзива в района на Покровск. В момента обаче предимството е на страната на руснаците и е въпрос на време Покровск да падне. Казва депутатът от Украинската рада.

    22:06 30.10.2025

  • 69 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пропагандата":

    Всеки с проблема си!

    22:06 30.10.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с тояга не само любов мога да ти избия , но да те бия докато се влюбиш в мен-Майк Тайсън

    22:08 30.10.2025

  • 72 Докато ISW не го потвърди

    0 0 Отговор
    не го вярвам!
    Може да са базирани във Вашингтон на хиляди километри, но те събират информацията си от извора: УНИАН

    22:09 30.10.2025

  • 73 Артилерист

    0 0 Отговор
    Исъвъто е прочуто с пропагандните си манипулации и сега се опитва да се крепи на границата на лъжата и истината. Заглавното "микропримирие" е манипулативно защото то не е предложение за примирие между воюващите, а истинската цел е поканата към журналистите да отидат на място и се убедят, че отбраняващите се в Покровск са обкръжени. Следва истината, че Русия не е пречка за мирния процес, но тя е омаловажена с лукавото недоверие, че isw не може да потвърди обкръжаването на Покровск. Поднесена по този начин информация по-скоро препраща самняващите се към убеждението, че руснаците лъжат. Което само потвърждава мнението, че американското исъвъ не може да промени нрава си.

    22:10 30.10.2025

  • 74 Руските технологии

    0 0 Отговор
    разширяват видовете безпилотни летателни апарати, на които инсталират системи за автоматично улавяне на цели и насочване на дронове с помощта на машинно зрение. Това заявява специалист в областта на RER и електронната война Сергей "Flash" Бескрестнов от Украйна. "За съжаление Руснаците подобряват технологиите си. На прихващането, видяно от борда на руския БЛА, виждаме работата на системата за автоматично улавяне на целта и насочване на дрона чрез машинно зрение. Такива системи за FPV отдавна не са новина, но също така е доста трудно да се насочи крилат БЛА към вятъра", каза той. Според него това се прави главно за поразяване на цели на големи разстояния в момента на изчезването на радиокомуникацията близо до земята. "Тоест врагът работи за увеличаване на точността и обхвата на ударите на БЛА във формат "Молния", добавя Бескрестнов. В същото време анализаторите на Defense Express казват, че темата за машинното зрение на дронове става актуална в началото на 2024 г., когато разбраха, че руснаците започнаха да оборудват своите FPV дронове с такава опция.

    22:12 30.10.2025

