Руският президент Владимир Путин заяви, че руските войски са обградили украинските сили в Купянск и Покровск, и предложи "(микро)прекратяване на огъня" за период от два до шест часа, за да позволи на медиите да влязат в Покровск.
Коментирайки това предложение, анализаторите от Института за изследване на войната отбелязват, че по този начин Путин се стреми да заяви, че Русия не е пречка за мирния процес. В същото време от ISW не потвърждават, че руските войски са обградили Покровск или Купянск.
"Путин вероятно се опитва да използва предложението за микропрекратяване на огъня, за да покаже, че Русия е заинтересована от прекратяване на огъня, особено като се има предвид, че Русия публично отхвърли предложеното от президента на САЩ Доналд Тръмп прекратяване на огъня по настоящата линия на фронта", отбелязват анализаторите.
Владимир Путин предлага микропримирие в Покровск! Иска да покаже, че е готов за преговори с Киев
30 Октомври, 2025 21:23 1 217 74
1 Преди малко Руската армия
Коментиран от #15, #20
21:24 30.10.2025
2 Е, щом от ISW не потвърждават
21:25 30.10.2025
3 Сатана Z
Коментиран от #6
21:25 30.10.2025
4 Майна
21:25 30.10.2025
5 Путин разбит
Коментиран от #8
21:25 30.10.2025
6 То е ясно
До коментар #3 от "Сатана Z":Пропагандата винаги цели глупака!😆
Коментиран от #47
21:25 30.10.2025
7 Тити
21:26 30.10.2025
8 Хехе
До коментар #5 от "Путин разбит":tрольо, само това ли можа да измислиш?
21:26 30.10.2025
9 Точна статия..и по СНН така казаха
...
Няма примирие пyтя...рашките са избивани безмилостно и така ще бъде
21:27 30.10.2025
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17, #34
21:27 30.10.2025
11 Да,бе
21:27 30.10.2025
12 Mими Кучева🐕🦺
21:27 30.10.2025
13 Последни новини от Покровск
"Ситуацията е сложна, но твърденията на руската пропаганда за предполагаемата "блокада" на украинските отбранителни сили в Покровск, както и в Купянск, са неверни. В същото време в Покровск вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в градската зона и сменя местоположенията си, ние ги идентифицираме и унищожаваме", подчерта Сирски в Telegram и показа кадри от ликвидирани окупатори
21:28 30.10.2025
14 си дзън
Коментиран от #19, #55
21:29 30.10.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Преди малко Руската армия":А Сащ и НАТО как бомбиха Тецове и заводи в Югославия?
А как украйна спря тока и водата в Крим?
21:29 30.10.2025
16 Гориил
Коментиран от #22, #70
21:29 30.10.2025
17 Тъй,тъй
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А зеленясалата прахосмукачка направо се пръска от смелост под леглото в бункера си.
Коментиран от #32
21:30 30.10.2025
18 Mими Кучева🐕🦺
21:30 30.10.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "си дзън":А америка и Британия как излъгаха в ООН за биолръжието на Саддам и започнаха войната в залива?
21:30 30.10.2025
20 Още новини от Украйна
До коментар #1 от "Преди малко Руската армия":▪️Междувременно киевските нацисти атакуват Донбас от години и вчера удариха Луганската ТЕЦ където също има жертви.
Коментиран от #25
21:30 30.10.2025
21 ?????
Анализаторите от ISW ми напомнят за контрадезинформацията на приятеля на Фил Кенеди Косьо Мишев.
21:31 30.10.2025
22 То е ясно
До коментар #16 от "Гориил":Пропагандата винаги цели глупака!😆
21:31 30.10.2025
23 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.
Защо в американска армия вече няма да има гейове и трансджендъри?
На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск чий е?
А Москва бомбардирахте ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрами, Жавилини- помогнаха ли?
А Индия спряли да купува руска нефт?
А Гренландия превзе ли я Тръмп ?
А немските заводи що отиват в Сащ?
Защо ЕС купува повече торове отколкото миналата година от Русия?
Защо ЕС е най големия купувач на руски СПГ?
Защо новия сирийски президент поиска увеличаване на руското военно присъствие в Сирия?
Кво стана с Томаховките?
Как стана ,че златния запас на Русия се е увеличил двойно от 2023 до Сега?
Какво стана с Фламингото?
Тръмп спечелиха ли търговската война с Китай?
Защо Сащ се изтеглят от Румъния?
Защо в украйна има заведени 290 000 дела за дезертьорство,официално?
Зашо за последните 2 месеца от украйна са емигрирали 100 000 младежи до 23 години?
Защо украниците бият служителите от ТЦК?
Помните ли че над 230 села и градове в Донбас и цялата Луганска обл вече са освободен от бандеровци?
Че Мариупол е въстановен вече?
Че в Донецк няма вода защото ВСУ са я спряли от СевероДонския канал?
Помните ли че украинците спряха водата и за Крим?
И тока спряха украинците на Крим, аРусия направи два нови ТЕЦа ?
Ха,три пъТи
Коментиран от #28
21:31 30.10.2025
24 Хахахаха
21:31 30.10.2025
25 То е ясно
До коментар #20 от "Още новини от Украйна":Пропагандата винаги цели глупака!😆
Коментиран от #31
21:32 30.10.2025
26 Императорът на Русия
За тази цел военните са готови временно да прекратят военните действия за 5-6 часа и да създадат безопасни коридори за влизане и излизане на представители на медиите. Министерството подчерта, че гаранциите за сигурност ще важат както за журналисти, така и за руски военни.
Украинските журналисти ще могат да посещават тези райони по искане на командването на украинските въоръжени сили.
21:32 30.10.2025
27 Ами пуснете журналистите
21:33 30.10.2025
28 То е ясно
До коментар #23 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":Пропагандата винаги цели глупака!😆
Коментиран от #30, #38, #60
21:33 30.10.2025
29 Китай спира износа за
21:34 30.10.2025
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "То е ясно":Тебе вече те е уцелила КАТО гледам, хахахх
21:34 30.10.2025
31 Излиза, че си най- големия глЮ пак.
До коментар #25 от "То е ясно":и папагал.
21:36 30.10.2025
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Тъй,тъй":Зеленски е смел еврей! не му пука от никой и нищо и обикаля фронтовата линия ..търси онуй с токчетата да му хвърли 1 ,,й!
Коментиран от #45
21:36 30.10.2025
33 Критик рашистофоб
21:38 30.10.2025
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":"И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
Коментиран от #71
21:39 30.10.2025
35 Иска да ви покаже какви сте фашисти
Коментиран от #42
21:40 30.10.2025
36 Кит
Коментиран от #43
21:40 30.10.2025
37 Ами
които да ни обясняват какво е искал да каже.
Когато Путин иска да каже нещо, той го казва направо.
21:41 30.10.2025
38 Пределно ясно е, че кремълската
До коментар #28 от "То е ясно":пропаганда е само за мaлoyмници...
21:41 30.10.2025
39 Гост
21:42 30.10.2025
40 Това дори не може да се нарече
21:43 30.10.2025
41 Факт
21:43 30.10.2025
42 Путин е шахматист
До коментар #35 от "Иска да ви покаже какви сте фашисти":и играе с два хода напред Шах и мат за Запада. Има поканени журналисти и медии от САЩ.
Коментиран от #44, #48
21:44 30.10.2025
43 Кит
До коментар #36 от "Кит":В редицата розови понита са Пешовите!
21:45 30.10.2025
44 Фашистите няма да ги пуснат
До коментар #42 от "Путин е шахматист":Ще излезе толкова лъжа наяве.
21:45 30.10.2025
45 скъпа спри
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":наркотиците не ти влияат добре също като нан наркомански…!
21:46 30.10.2025
46 Истината май е друга
Коментиран от #58
21:47 30.10.2025
47 САРМАТ
До коментар #6 от "То е ясно":НА КАКВО РАЗЧИТАШ,ДЖЕНДЪРЧО?
Коментиран от #56, #63
21:48 30.10.2025
48 Абе Смех
До коментар #42 от "Путин е шахматист":Кога гледа сводка от фронта .Всяка вечер гледам колко руски крепостни измират в месните шурмове.А като ги пленят са пълни палячовци.В последните 3дни правиха механизирани щурмове пълен провал с огромни загуби,но не им дават да отстъпват като през ВСВ само напред независимо от безброй жертви.Знаеш кога беше срока за превземането на града бе 2та хофа миналата година.Такива смешници като теб са ми ясни.Ни войници ходили ни руски знаят нито пък от къде да се информират ,но пък са за Русия.Всички русофили сте едногънкови.
Коментиран от #52
21:52 30.10.2025
49 ЕЙ ФАНТАЗЬОРИ ОТ "ИНСТИТУТА"
21:52 30.10.2025
50 Примирие
21:53 30.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пропагандата
До коментар #48 от "Абе Смех":винаги има за цел глупака.
21:53 30.10.2025
53 Факт
21:54 30.10.2025
54 За да се потвърди
21:55 30.10.2025
55 АБВ
До коментар #14 от "си дзън":"На руснак вяра да нямаш е основен принцип."
Бисмарк, ако въобще знаеш кой е, е казал друго:
- ... С руснаците или се играе честно, или въобще не се играе."
Ама кой е Бисмарк, че да го четем. Виж ти си ...
21:56 30.10.2025
56 Вече 1милион
До коментар #47 от "САРМАТ":Ватенки са фира.Още 4мес.и ще станат 4години.За това време свърши ВСВ бе.Ку хар.Знаеш ли тая щайга Сармат колко неуспешни старта има.Като всички руски безаналогови руски брехни.Абе къде им е танка т14Армата нема само няколко за парад.Къде им е Су 57 няколко и дтоят далеч да не ядат дъреото.Разчитат на снаряди от С Корея и атаки с мбого крепостни ,разходен материал.Великата смешна армия.
Коментиран от #59
21:57 30.10.2025
57 Факт
До коментар #51 от "Пловдив":Досега не са молили никого за нищо!
21:57 30.10.2025
58 Факт
До коментар #46 от "Истината май е друга":Същото предаде преди малко и АЛ ДЖАЗИРА
Коментиран от #61
21:58 30.10.2025
59 Пропагандата
До коментар #56 от "Вече 1милион":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #62, #64
21:59 30.10.2025
60 АБВ
До коментар #28 от "То е ясно":"До коментар 23 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":
Пропагандата винаги цели глупака!😆
Коментиран от 30, 38"
Да, това е напълно вярно. Ти си доказателство за това, какво става с уцелен от пропагандата. Защо те е уцелила ми е ясно.
22:00 30.10.2025
61 Факт
До коментар #58 от "Факт":Истината не върви с анонимни обвинения!
22:02 30.10.2025
62 Глуписти от
До коментар #59 от "Пропагандата":Не гра мот ници не ми се слушат.Да ти пратя снимки от безкрайни руски гробища бе Ка лъф.Такива заблудени тъ по питеци като теб са ми ясни.Нищо не знаеш ама умуваш.Чи ки дж ия не до кла тен.
Коментиран от #65
22:02 30.10.2025
63 Пропагандата
До коментар #47 от "САРМАТ":Пропагандата винаги цели глупака!😆
22:03 30.10.2025
64 Заминавай за
До коментар #59 от "Пропагандата":Блатото ка ва л.
Коментиран от #66
22:03 30.10.2025
65 Пропагандата
До коментар #62 от "Глуписти от":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #69
22:03 30.10.2025
66 Пропагандата
До коментар #64 от "Заминавай за":винаги има за цел глупака.
22:04 30.10.2025
67 Ей Русофилчета
22:05 30.10.2025
68 Роман Костенко народен депутат
22:06 30.10.2025
69 Факт
До коментар #65 от "Пропагандата":Всеки с проблема си!
22:06 30.10.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #34 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с тояга не само любов мога да ти избия , но да те бия докато се влюбиш в мен-Майк Тайсън
22:08 30.10.2025
72 Докато ISW не го потвърди
Може да са базирани във Вашингтон на хиляди километри, но те събират информацията си от извора: УНИАН
22:09 30.10.2025
73 Артилерист
22:10 30.10.2025
74 Руските технологии
22:12 30.10.2025