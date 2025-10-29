Американското разузнаване: Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна

Американските разузнавателни агенции не виждат признаци, че Русия е готова да направи компромис по въпроса за Украйна. Според високопоставен американски служител и високопоставен служител на Конгреса, в неотдавнашна оценка на американското разузнаване се предупреждава, че руският президент Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна и да победи на бойното поле, пише NBC News.
Анализът, който е предаден на членовете на Конгреса този месец, показва, че агенциите не виждат признаци, че Русия е готова да направи компромис по отношение на Украйна, докато президентът Доналд Тръмп се опитва да посредничи в мирните преговори.
Оценката е в съответствие с начина, по който американските и западните разузнавателни агенции разглеждат позицията на руския режим от февруари 2022 г., когато Путин нареди необоснована инвазия в Украйна, според други двама души, запознати с въпроса.
Но сега се смята, че Путин е по-решен от всякога, според високопоставения американски служител и високопоставения служител на Конгреса.
Срещу големи загуби на руски войски и икономически неуспехи в страната си, той е решен да си осигури украинска територия и да разшири влиянието на страната си, за да оправдае човешките и финансови загуби, сочи оценката на разузнаването, според служителите.
В знак на нарастващото разочарование на Тръмп, миналата седмица той отмени планирана среща с Путин в Будапеща, Унгария, и за първи път откакто се върна на поста си през януари, наложи наказателни мерки срещу Москва, налагайки санкции на две големи руски петролни компании.
"Просто почувствах, че е дошло времето“, заяви Тръмп пред репортери, описвайки новите санкции като "огромни“ и добавяйки, че е "чакал дълго време“, за да ги приложи, но се надява, че "няма да продължат дълго“.
"Надяваме се, че войната ще бъде уредена“, добави той.
Белият дом е отказал да коментира последната оценка на разузнаването и е посочил публичните коментари на Тръмп относно усилията за постигане на мирно споразумение.
"Както заяви президентът, това са огромни санкции срещу двете големи петролни компании, които, както той се надява, ще помогнат за прекратяването на войната“, заявява представител на Белия дом в изявление. "Той ясно заяви, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи споразумение за прекратяване на войната. Съединените щати ще продължат да се застъпват за мирно разрешаване на конфликта, а трайният мир зависи от готовността на Русия да преговаря добросъвестно.“
1 Американско разузнаване??????
Коментиран от #17
13:19 29.10.2025
2 бай Бай
Лукови глави.
13:19 29.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Години им трябваха да разберат думите му:
"Не! И не, значи НЕ!"
🤔🤔🤔
13:20 29.10.2025
4 Механик
Вчера писахте, че Тръмп бил скръцнал със зъби на Путин и той бил готов да побегне от Украина.
Днеска па обратното.
Шантави ви направи тоя Путин.
13:21 29.10.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #28
13:21 29.10.2025
6 Хахахаха😂😂😂😂
13:21 29.10.2025
7 той си знае
13:22 29.10.2025
9 Я пък тоя
Новината не е новина!
Интересува ме на фронта какво става.
Само на "ФАКТИ вярвам, че разни руски сайтове пишат, че здраво млатят украинците, в същото време западната преса пише, че Украинците пратили резерви, избиват руснаците и стабилизирали защитата.
Коментиран от #14
13:23 29.10.2025
10 Георги
13:24 29.10.2025
11 Точна прогноза
Коментиран от #15, #45
13:25 29.10.2025
12 Я пък тоя
До коментар #8 от "фактчекър":А сега прочети САЩ в колко е участвала!
Та да бъде справедливо.
13:26 29.10.2025
13 Ами то
13:27 29.10.2025
14 Рашистите пререждат брутално украинците
До коментар #9 от "Я пък тоя":за билетите за концертите на Кобзон ...Путлер изобщо не му пука за добитъка .
Коментиран от #16, #52
13:27 29.10.2025
15 Дебелачко
До коментар #11 от "Точна прогноза":Още по-точна прогноза е, че ако го няма Путин то тогава някой негов заместник ще направи така, че очилата ти ще осиротеят.
13:28 29.10.2025
16 Дебелачко
До коментар #14 от "Рашистите пререждат брутално украинците":Ох, Кобзончик, пак си тук!
13:29 29.10.2025
18 Хахахаха
Коментиран от #30
13:31 29.10.2025
19 Много руски 💩💩💩 папкаш
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Всички зверства ги прави башибозука на Путлер .
13:31 29.10.2025
20 Смешник
13:31 29.10.2025
21 Хахахаха
Коментиран от #22
13:31 29.10.2025
22 Дебелачко
До коментар #21 от "Хахахаха":Качни си един плакат с Томахавка над главата.
Коментиран от #27
13:33 29.10.2025
23 Историята казва всичко
Ще свърши в бункера като Хитлер .
13:34 29.10.2025
24 Дебелачко
13:37 29.10.2025
25 Разбира се че е решен
13:40 29.10.2025
26 Закономерно
13:41 29.10.2025
28 ???
До коментар #5 от "Последния Софиянец":А кажи днес какво е менюто в "заведението" ти, че нещо огладнях.
13:42 29.10.2025
29 така, така
Не може да му се отрече на Путин, че когато са засегнати интересите на Русия, държи на условията си и не се колебае да ги постига, па било то по военен път. Това обаче е привилегия на суверенните държави. На Путин не му се налага да се кланя на Тръмп или мижитурките в ЕС. Като не могат да си стиснат ръцете с дипломация, то говорят оръжията. НО, при решаване по военен път на даден проблем, то капитулацията на една от страните е задължителна и победителя взима всичко. А в този конфликт вече е ясно кой е победителя. Точно затова Тръмп иска да избяга от проблема, а мижитурките понеже се закопаха твърде много искат да се върви докрай, надявайки се на чудо.
Това бягство от реалностите ще заличи украинците и ще разори европейците. Приемайте условията на Путин, та да се свършва. Иначе ще разберем истинския смисъл на израза - изядохме и боя, и солта.
13:48 29.10.2025
30 ясно
До коментар #18 от "Хахахаха":пишеш Путин, но всики се сещат за наркомана в киев
13:51 29.10.2025
31 така е
Коментиран от #51
13:51 29.10.2025
32 Край
Коментиран от #35
13:57 29.10.2025
33 Според мен
14:05 29.10.2025
34 Щирлиц
14:10 29.10.2025
35 Никой
До коментар #32 от "Край":не иска да ги счупи,а да ги поправи!
14:11 29.10.2025
36 ради
14:12 29.10.2025
37 Аз съм веган
Коментиран от #49
14:12 29.10.2025
38 В отговор на това
14:13 29.10.2025
39 Путин ще..
14:14 29.10.2025
40 Разкриха жужето
Коментиран от #42
14:14 29.10.2025
42 Това е само заглавието
До коментар #40 от "Разкриха жужето":"Буревестник" е добър само на анимация. В реалността картинката е съвсем различна.
А характеристиките са ужасни и при изстрелване е най вероятно да се взриви на рашистка територия
14:17 29.10.2025
43 Кое не е така ?!
Нищо не може дa пpедcтaви кaто уcпех не caмо нa Шaйкaтa пpеcтъпници около неrо, aми и нa оpконacелението....не, че му дpеме кaкво миcли оpконacелението де....
Спpе ли cеra, товa ще доведе до бъpзa деколонизaция нa Моpдоp....А този пpоцеc Блaтнaя не може нито дa rо cпpе, нито дa rо зaбaви, нито дa rо контpолиpa....
Елa пa боraтите нa нефт и петpол колонии пъpви ще поемaт по пътя нa Укpaйнa и ще обявят незaвиcимоcт....
Въпpоc нa 3-4 rодини ще бъде дa цъфнaт я НАТО - вcки, я китaйcки бaзи точно в тези колонии...Кaк ще cи поделят Зaпaдa и Китaй колониите нямa знaчение към моментa, вaжното е Китaй дa не пpеминaвa пpез Уpaл към Евpопa....
Не cе зaблуждaвaйте, че имa дpуra пpичинa Путлеp дa не cпиpa Войнaтa....Кpемълци не rи вълнувa нито икономикaтa, че cе cpивa, нито пък, че cтотици хиляди rлaвоpези и изнacилвaчи ще cе въpнaт от фpонтa в Укpaйнa и ще теpоpизиpaт оpконacелението....те cи имaт чacтни apмии дa rи пaзят...живеят в чужбинa повечето или в зaщитени комплекcи....
Икономикaтa и пpеcтъпноcттa не вълнувaт диктaтоpcките pежими кaто в Моpдоp, от тези нещa cе вълнувaт политиците в демокpaтичните бщеcтвa....Нa Путлеp и Шaйкaтa му им е вcе тaя ...
Техния cтpaх е от paзпaд нa Кочинaтa....В Блaтaтa нефт и raз нямa....Федеpaциятa живее и cе кpепи нa колониите....Зarубят ли колониите, rубят вcичко....
14:17 29.10.2025
44 не може да бъде
14:19 29.10.2025
45 ШЕФА
До коментар #11 от "Точна прогноза":Точната ДИАГНОЗА е че си идио...
14:23 29.10.2025
47 Предизвикаха войната
14:25 29.10.2025
48 дядото
14:26 29.10.2025
49 Дебелачко
До коментар #37 от "Аз съм веган":Теб па не мога да те разбера! Бил си веган и трябва да го посочиш. Това го приемаш като, че си нещо повече от другите, що ли?
А тук един казваше, че тия момчета не знаят добре български и друго са имали предвид.
14:34 29.10.2025
50 ЦРУ агента
14:37 29.10.2025
51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #31 от "така е":А къде е САЩинският посРаник , че той да кара влака❓
Упс, то и пърВА секретарКА няма в посолствоТО с петдесет ПЕТОЛЪЧКИ 🤔❗
Не ни имат за държава, а за колония 🤔❗
14:38 29.10.2025
52 пак ли ти бе
До коментар #14 от "Рашистите пререждат брутално украинците":педро
14:46 29.10.2025