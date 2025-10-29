Новини
Свят »
САЩ »
Американското разузнаване: Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна
  Тема: Украйна

Американското разузнаване: Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна

29 Октомври, 2025 13:18 1 906 52

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд туск-
  • нато

Белият дом е отказал да коментира последната оценка на разузнаването и е посочил публичните думи на президента Тръмп относно усилията за постигане на мирно споразумение

Американското разузнаване: Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Американските разузнавателни агенции не виждат признаци, че Русия е готова да направи компромис по въпроса за Украйна. Според високопоставен американски служител и високопоставен служител на Конгреса, в неотдавнашна оценка на американското разузнаване се предупреждава, че руският президент Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна и да победи на бойното поле, пише NBC News.

Анализът, който е предаден на членовете на Конгреса този месец, показва, че агенциите не виждат признаци, че Русия е готова да направи компромис по отношение на Украйна, докато президентът Доналд Тръмп се опитва да посредничи в мирните преговори.

Оценката е в съответствие с начина, по който американските и западните разузнавателни агенции разглеждат позицията на руския режим от февруари 2022 г., когато Путин нареди необоснована инвазия в Украйна, според други двама души, запознати с въпроса.

Но сега се смята, че Путин е по-решен от всякога, според високопоставения американски служител и високопоставения служител на Конгреса.

Срещу големи загуби на руски войски и икономически неуспехи в страната си, той е решен да си осигури украинска територия и да разшири влиянието на страната си, за да оправдае човешките и финансови загуби, сочи оценката на разузнаването, според служителите.

В знак на нарастващото разочарование на Тръмп, миналата седмица той отмени планирана среща с Путин в Будапеща, Унгария, и за първи път откакто се върна на поста си през януари, наложи наказателни мерки срещу Москва, налагайки санкции на две големи руски петролни компании.

"Просто почувствах, че е дошло времето“, заяви Тръмп пред репортери, описвайки новите санкции като "огромни“ и добавяйки, че е "чакал дълго време“, за да ги приложи, но се надява, че "няма да продължат дълго“.

"Надяваме се, че войната ще бъде уредена“, добави той.

Белият дом е отказал да коментира последната оценка на разузнаването и е посочил публичните коментари на Тръмп относно усилията за постигане на мирно споразумение.

"Както заяви президентът, това са огромни санкции срещу двете големи петролни компании, които, както той се надява, ще помогнат за прекратяването на войната“, заявява представител на Белия дом в изявление. "Той ясно заяви, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи споразумение за прекратяване на войната. Съединените щати ще продължат да се застъпват за мирно разрешаване на конфликта, а трайният мир зависи от готовността на Русия да преговаря добросъвестно.“

Още новини от Украйна


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Американско разузнаване??????

    34 7 Отговор
    Руснака си го казва в прав текст те рузузнавали

    Коментиран от #17

    13:19 29.10.2025

  • 2 бай Бай

    25 7 Отговор
    Ето ви резултата от санкциите.
    Лукови глави.

    13:19 29.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 4 Отговор
    🤣🤣🤣
    Години им трябваха да разберат думите му:
    "Не! И не, значи НЕ!"
    🤔🤔🤔

    13:20 29.10.2025

  • 4 Механик

    37 10 Отговор
    Като пиян морков сте. Кажете нещо и точно след малко го кажете на обратно.
    Вчера писахте, че Тръмп бил скръцнал със зъби на Путин и той бил готов да побегне от Украина.
    Днеска па обратното.
    Шантави ви направи тоя Путин.

    13:21 29.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    27 38 Отговор
    Не може да търпи на границата си милион и половина Бандеровци.Видяхте какви зверства направиха в Курск.

    Коментиран от #19, #28

    13:21 29.10.2025

  • 6 Хахахаха😂😂😂😂

    26 19 Отговор
    Вие да не очаквате да се откаже накрая! Що за глупаци са елгебетейките!😂😂😂

    13:21 29.10.2025

  • 7 той си знае

    21 20 Отговор
    че няма да доживее края на войната

    13:22 29.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Я пък тоя

    23 8 Отговор
    Не ми е нужно американското разузнаване за да знам това.
    Новината не е новина!
    Интересува ме на фронта какво става.
    Само на "ФАКТИ вярвам, че разни руски сайтове пишат, че здраво млатят украинците, в същото време западната преса пише, че Украинците пратили резерви, избиват руснаците и стабилизирали защитата.

    Коментиран от #14

    13:23 29.10.2025

  • 10 Георги

    32 0 Отговор
    и без американското разузнаване мога да ви кажа, че никоя от двете страни няма да се откаже доброволно. Това би означавало край на властта за нея. И руснаците и европейците + украинците дадоха прекалено много в тая война и никой няма да даде назад доброволно - това в най-добрия случай ще означава край на политическата му кариера.

    13:24 29.10.2025

  • 11 Точна прогноза

    28 29 Отговор
    Фюрерът Путлер със сигурност няма да види края на войната ,защото ще бъде свален или ликвидиран и то много скоро .

    Коментиран от #15, #45

    13:25 29.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    9 14 Отговор

    До коментар #8 от "фактчекър":

    А сега прочети САЩ в колко е участвала!
    Та да бъде справедливо.

    13:26 29.10.2025

  • 13 Ами то

    13 17 Отговор
    Русия преговаря добросъвестно ...по минските споразумения Крим оставаше в русия а другите територии ставаха автономни в Украйна. Но се оказа че запада е измамил с тях руснаците за да въоръжи украйна.нпослв преговорите в Истанбул....запада забрани на зеления да ги подпише....сега Тръмп очаква изтегляне на Русия? А какво иска той да направи зеления...някакви отстъпки от него?!

    13:27 29.10.2025

  • 14 Рашистите пререждат брутално украинците

    24 15 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    за билетите за концертите на Кобзон ...Путлер изобщо не му пука за добитъка .

    Коментиран от #16, #52

    13:27 29.10.2025

  • 15 Дебелачко

    8 16 Отговор

    До коментар #11 от "Точна прогноза":

    Още по-точна прогноза е, че ако го няма Путин то тогава някой негов заместник ще направи така, че очилата ти ще осиротеят.

    13:28 29.10.2025

  • 16 Дебелачко

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Рашистите пререждат брутално украинците":

    Ох, Кобзончик, пак си тук!

    13:29 29.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хахахаха

    15 16 Отговор
    Путлера ще воюва до последния рашист. За него загубите са равни на 0. На толкова ги оценява.

    Коментиран от #30

    13:31 29.10.2025

  • 19 Много руски 💩💩💩 папкаш

    22 19 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Всички зверства ги прави башибозука на Путлер .

    13:31 29.10.2025

  • 20 Смешник

    12 12 Отговор
    Тия откриха топлата вода Разбира се че е решен да продължи след като печели на фронта

    13:31 29.10.2025

  • 21 Хахахаха

    10 12 Отговор
    Ясно е, че томахавките трябва да работят.

    Коментиран от #22

    13:31 29.10.2025

  • 22 Дебелачко

    11 5 Отговор

    До коментар #21 от "Хахахаха":

    Качни си един плакат с Томахавка над главата.

    Коментиран от #27

    13:33 29.10.2025

  • 23 Историята казва всичко

    27 18 Отговор
    Краят на всички агресори и диктатори е печално известен и Путлера няма да е изключение .
    Ще свърши в бункера като Хитлер .

    13:34 29.10.2025

  • 24 Дебелачко

    12 11 Отговор
    Другари, аз съм лесен, качвам си един плакат на Путин и съм готов! Вие да му мислите с десетина плакати на Зеленски, на Макрон, на Мерц, на Усула и още някои. И трябва всичките без да пропускате що ще ги омаловажите пропуснатите!

    13:37 29.10.2025

  • 25 Разбира се че е решен

    5 9 Отговор
    но трябва и да баде подстрекаван от време на време,докато целта бъде постигната.

    13:40 29.10.2025

  • 26 Закономерно

    15 16 Отговор
    Такива като диктатора в Кремъл имат почти един и същи край на "кариерата " си .🤔

    13:41 29.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ???

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А кажи днес какво е менюто в "заведението" ти, че нещо огладнях.

    13:42 29.10.2025

  • 29 така, така

    13 3 Отговор
    То целия свят знае какво иска Путин, при това не от днес, а от 2021. Нещо повече, почти не остана човек, който да вярва на яловата пропаганда, че инвазия в Украйна е била необоснована. Всеки средно интелигенен е наясно, че си е повече от обоснована и закономерна много повече от всички войни, които досега САЩ е провеждал и се готви да провежда.
    Не може да му се отрече на Путин, че когато са засегнати интересите на Русия, държи на условията си и не се колебае да ги постига, па било то по военен път. Това обаче е привилегия на суверенните държави. На Путин не му се налага да се кланя на Тръмп или мижитурките в ЕС. Като не могат да си стиснат ръцете с дипломация, то говорят оръжията. НО, при решаване по военен път на даден проблем, то капитулацията на една от страните е задължителна и победителя взима всичко. А в този конфликт вече е ясно кой е победителя. Точно затова Тръмп иска да избяга от проблема, а мижитурките понеже се закопаха твърде много искат да се върви докрай, надявайки се на чудо.
    Това бягство от реалностите ще заличи украинците и ще разори европейците. Приемайте условията на Путин, та да се свършва. Иначе ще разберем истинския смисъл на израза - изядохме и боя, и солта.

    13:48 29.10.2025

  • 30 ясно

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хахахаха":

    пишеш Путин, но всики се сещат за наркомана в киев

    13:51 29.10.2025

  • 31 така е

    7 10 Отговор
    35 години ни лъгаха че руснаците са си тръгнали от България, а още Мутрафонова и руския патриарх карат влака в България.

    Коментиран от #51

    13:51 29.10.2025

  • 32 Край

    6 6 Отговор
    Който си мисли че със санкции може да пречупи руснака - много се объркал. Русия си е самодостатъчна и руснаците не могат да пият и чай от самовар вместо лате макиато със соево мляко.

    Коментиран от #35

    13:57 29.10.2025

  • 33 Според мен

    0 3 Отговор
    накрая ще бяга в Китай през някоя тръба .😁

    14:05 29.10.2025

  • 34 Щирлиц

    4 0 Отговор
    Страшно разузнаване!Само те разбраха!

    14:10 29.10.2025

  • 35 Никой

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Край":

    не иска да ги счупи,а да ги поправи!

    14:11 29.10.2025

  • 36 ради

    4 0 Отговор
    Слагам санкции на америка

    14:12 29.10.2025

  • 37 Аз съм веган

    8 2 Отговор
    Колко е смел и решителен в бункера.

    Коментиран от #49

    14:12 29.10.2025

  • 38 В отговор на това

    7 3 Отговор
    НАТО трябва още по-решително да помага на Украйна да се защитава от агресията на московците!

    14:13 29.10.2025

  • 39 Путин ще..

    5 2 Отговор
    последва съдбата на други като него.. знаем как и къде свършват!

    14:14 29.10.2025

  • 40 Разкриха жужето

    5 3 Отговор
    Лоши новини за Путин: "Буревестник" е стара ракетна технология и може да бъде свалена от НАТО още преди да излети

    Коментиран от #42

    14:14 29.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Това е само заглавието

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Разкриха жужето":

    "Буревестник" е добър само на анимация. В реалността картинката е съвсем различна.
    А характеристиките са ужасни и при изстрелване е най вероятно да се взриви на рашистка територия

    14:17 29.10.2025

  • 43 Кое не е така ?!

    1 4 Отговор
    Путлеp и дa иcкa не може cеra дa cпpе Войнaтa....
    Нищо не може дa пpедcтaви кaто уcпех не caмо нa Шaйкaтa пpеcтъпници около неrо, aми и нa оpконacелението....не, че му дpеме кaкво миcли оpконacелението де....
    Спpе ли cеra, товa ще доведе до бъpзa деколонизaция нa Моpдоp....А този пpоцеc Блaтнaя не може нито дa rо cпpе, нито дa rо зaбaви, нито дa rо контpолиpa....
    Елa пa боraтите нa нефт и петpол колонии пъpви ще поемaт по пътя нa Укpaйнa и ще обявят незaвиcимоcт....
    Въпpоc нa 3-4 rодини ще бъде дa цъфнaт я НАТО - вcки, я китaйcки бaзи точно в тези колонии...Кaк ще cи поделят Зaпaдa и Китaй колониите нямa знaчение към моментa, вaжното е Китaй дa не пpеминaвa пpез Уpaл към Евpопa....
    Не cе зaблуждaвaйте, че имa дpуra пpичинa Путлеp дa не cпиpa Войнaтa....Кpемълци не rи вълнувa нито икономикaтa, че cе cpивa, нито пък, че cтотици хиляди rлaвоpези и изнacилвaчи ще cе въpнaт от фpонтa в Укpaйнa и ще теpоpизиpaт оpконacелението....те cи имaт чacтни apмии дa rи пaзят...живеят в чужбинa повечето или в зaщитени комплекcи....
    Икономикaтa и пpеcтъпноcттa не вълнувaт диктaтоpcките pежими кaто в Моpдоp, от тези нещa cе вълнувaт политиците в демокpaтичните бщеcтвa....Нa Путлеp и Шaйкaтa му им е вcе тaя ...
    Техния cтpaх е от paзпaд нa Кочинaтa....В Блaтaтa нефт и raз нямa....Федеpaциятa живее и cе кpепи нa колониите....Зarубят ли колониите, rубят вcичко....

    14:17 29.10.2025

  • 44 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Считам че тази информация на американското разузнаване не бива да се възприема буквално а да се чете както се казва между редовете!!?Възможно е разузнаването да е предало и информация която изобщо не се публикува!?Решимостта на Путин да стигне докрай има смисъл само ако е базирана на 3 фактора -първо успехи на руската армия но без да се дават големи жертви /това видимо е много важно за Путин - въпреки приказките на проукраинската пропаганда/второ доброто състояние на руската икономика и финанси които трябва да обезпечат средствата за войната през 2026 г и трето но в никакъв случай не на последно място -подкрепата на русият народ ! За мен е особено важно последното тъй като считам че именно подкрепата на руския народ дава най-важните аргументи за решенията които Путин трябва да вземе!?Според някои източници тази подкрепа се е увеличила двойно за 10 г- от 30 на 60 %г!?Това означава че руснаците са сериозно решени да се бият и да понасят несгодите на войната !?А последните изказвания и решения на Тръмп -според мен- показват че той всъщност оставя един прозорец от 5-6-7 месеца на Путин /Русия да действа !?След това -ще видим!?

    14:19 29.10.2025

  • 45 ШЕФА

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Точна прогноза":

    Точната ДИАГНОЗА е че си идио...

    14:23 29.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Предизвикаха войната

    3 1 Отговор
    Получиха я. Ровят за продължение? Нямат проблеми. Получават го. Кога ще свърши всичко? Няма да остане кой да каже! Може би с изключение на стотина бг-булгар, булгар, които ще наблюдават свършека от лошите си на село, отивайки от 20-годишното. Ама,то, голям кеф!

    14:25 29.10.2025

  • 48 дядото

    4 1 Отговор
    и защо и до кога държавите трябва да клякат на краварите - та то виетнамк,сърбия с косово,иран,китай с тайван и ... не мож ги изброи.време е държавите да започнат твърдо да решават проблемите си,а краварите - да си гледат кравите.

    14:26 29.10.2025

  • 49 Дебелачко

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Аз съм веган":

    Теб па не мога да те разбера! Бил си веган и трябва да го посочиш. Това го приемаш като, че си нещо повече от другите, що ли?
    А тук един казваше, че тия момчета не знаят добре български и друго са имали предвид.

    14:34 29.10.2025

  • 50 ЦРУ агента

    1 1 Отговор
    ще продължи,до разпада на РФ !Медведев,памаги!

    14:37 29.10.2025

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "така е":

    А къде е САЩинският посРаник , че той да кара влака❓
    Упс, то и пърВА секретарКА няма в посолствоТО с петдесет ПЕТОЛЪЧКИ 🤔❗
    Не ни имат за държава, а за колония 🤔❗

    14:38 29.10.2025

  • 52 пак ли ти бе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Рашистите пререждат брутално украинците":

    педро

    14:46 29.10.2025