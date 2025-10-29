Американското разузнаване: Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна

Американските разузнавателни агенции не виждат признаци, че Русия е готова да направи компромис по въпроса за Украйна. Според високопоставен американски служител и високопоставен служител на Конгреса, в неотдавнашна оценка на американското разузнаване се предупреждава, че руският президент Владимир Путин е по-решен от всякога да продължи войната в Украйна и да победи на бойното поле, пише NBC News.



Анализът, който е предаден на членовете на Конгреса този месец, показва, че агенциите не виждат признаци, че Русия е готова да направи компромис по отношение на Украйна, докато президентът Доналд Тръмп се опитва да посредничи в мирните преговори.



Оценката е в съответствие с начина, по който американските и западните разузнавателни агенции разглеждат позицията на руския режим от февруари 2022 г., когато Путин нареди необоснована инвазия в Украйна, според други двама души, запознати с въпроса.



Но сега се смята, че Путин е по-решен от всякога, според високопоставения американски служител и високопоставения служител на Конгреса.



Срещу големи загуби на руски войски и икономически неуспехи в страната си, той е решен да си осигури украинска територия и да разшири влиянието на страната си, за да оправдае човешките и финансови загуби, сочи оценката на разузнаването, според служителите.



В знак на нарастващото разочарование на Тръмп, миналата седмица той отмени планирана среща с Путин в Будапеща, Унгария, и за първи път откакто се върна на поста си през януари, наложи наказателни мерки срещу Москва, налагайки санкции на две големи руски петролни компании.



"Просто почувствах, че е дошло времето“, заяви Тръмп пред репортери, описвайки новите санкции като "огромни“ и добавяйки, че е "чакал дълго време“, за да ги приложи, но се надява, че "няма да продължат дълго“.



"Надяваме се, че войната ще бъде уредена“, добави той.



Белият дом е отказал да коментира последната оценка на разузнаването и е посочил публичните коментари на Тръмп относно усилията за постигане на мирно споразумение.



"Както заяви президентът, това са огромни санкции срещу двете големи петролни компании, които, както той се надява, ще помогнат за прекратяването на войната“, заявява представител на Белия дом в изявление. "Той ясно заяви, че е време да се сложи край на убийствата и да се сключи споразумение за прекратяване на войната. Съединените щати ще продължат да се застъпват за мирно разрешаване на конфликта, а трайният мир зависи от готовността на Русия да преговаря добросъвестно.“

