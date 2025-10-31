Володимир Зеленски: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че макар руските войски да са в Покровск, те са систематично унищожавани от украинските сили. По думите му, по данни към сутринта на днешния ден няма значителни промени, няма регистрирано обкръжаване, а ситуацията остава под контрола на украинските Сили за отбрана, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
„Ситуацията в Покровск е трудна. Всички техни (на Русия) сили са концентрирани там. Знаете, че в този участък от фронта има около 170 000 вражески войници – това е много. Говорих с главнокомандващия тази сутрин – в Покровск няма промени. Руснаците са там, но нашите войски ги унищожават постепенно, внимателно – защото трябва да запазим и нашите войници“, каза Зеленски.
Началникът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк добави, че Русия е заявила, че ще превземе Покровск преди година и три месеца, но оттогава е напреднала само със седем километра. „И загубиха десетки хиляди убити войници. Няма да споменавам ранените“, каза Малюк.
Зеленски подчерта, че при анализа на ситуацията на бойното поле е важно да се разгледа развоят на събитията и от двете страни на фронта. „Руснаците доминират с дронове и ги използват за контрол на логистиката. Но трябва да разберете, че и ние доминираме с дронове от наша страна и блокираме тяхната логистика. Когато нашите момчета трябва да вървят 5 – 10 километра, защото районът е пълен с дронове и превозните средства не могат да стигнат до тях, погледнете от другата страна – руснаците вървят по 25 – 30 километра пеша“, каза той.
Президентът подчерта, че за Покровск се води ожесточена битка, тъй като Русия се опитва да превземе града на всяка цена. Руските войски не са успели да превземат Суми, Купянск, Добропиля или Запорожие, отбеляза той.
През последните 24 часа на фронтовата линия са се състояли 132 бойни стълкновения, повече от една трета, от които се падат на района на Покровск, съобщи агенцията.
Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм".
"Подписах също така и нови укази за санкциите на Украйна, насочени срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда. И ще продължим да блокираме всяка схема, използвана за заобикаляне на санкциите", написа Зеленски. Той обаче не уточни кои точно са лицата, срещу които са насочени новите ограничения.
Днес по време на брифинг Зеленски заяви също така, че скоро Украйна ще съгласува действията си с 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз. "Следващият месец ще завършим синхронизацията (на санкционните пакети с нашите партньори), изпълнявайки всичките си планове и ангажименти", заяви украинският президент.
След среща, на която присъстваха комисарят по санкциите Владислав Власюк, шефът на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк и шефът на Службата за външно разузнаване на Украйна Олег Ивашченко, Зеленски нареди на служителите да засилят сътрудничеството с международните партньори, за да синхронизират текущите санкции.
"Кумулативният ефект на санкциите има най-голямо въздействие, поради което е от решаващо значение партньорите да приемат марки, които вече са приложени от техните съседи в рамките на собствената им юрисдикция. Това изисква значителни усилия в рамките на Г-7 (Групата на седемте най-развити демокрации), както и в цяла Европа - за да се гарантира, че санкциите на ЕС са подкрепени от Швейцария, Норвегия, Великобритания и други страни извън ЕС - а също и тясно сътрудничество с Япония, Канада и САЩ", каза Зеленски.
