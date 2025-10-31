Новини
Володимир Зеленски: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си
Володимир Зеленски: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си

31 Октомври, 2025 18:33

Зеленски подчерта, че при анализа на ситуацията на бойното поле е важно да се разгледа развоят на събитията и от двете страни на фронта

Володимир Зеленски: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че макар руските войски да са в Покровск, те са систематично унищожавани от украинските сили. По думите му, по данни към сутринта на днешния ден няма значителни промени, няма регистрирано обкръжаване, а ситуацията остава под контрола на украинските Сили за отбрана, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Ситуацията в Покровск е трудна. Всички техни (на Русия) сили са концентрирани там. Знаете, че в този участък от фронта има около 170 000 вражески войници – това е много. Говорих с главнокомандващия тази сутрин – в Покровск няма промени. Руснаците са там, но нашите войски ги унищожават постепенно, внимателно – защото трябва да запазим и нашите войници“, каза Зеленски.

Началникът на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк добави, че Русия е заявила, че ще превземе Покровск преди година и три месеца, но оттогава е напреднала само със седем километра. „И загубиха десетки хиляди убити войници. Няма да споменавам ранените“, каза Малюк.

Зеленски подчерта, че при анализа на ситуацията на бойното поле е важно да се разгледа развоят на събитията и от двете страни на фронта. „Руснаците доминират с дронове и ги използват за контрол на логистиката. Но трябва да разберете, че и ние доминираме с дронове от наша страна и блокираме тяхната логистика. Когато нашите момчета трябва да вървят 5 – 10 километра, защото районът е пълен с дронове и превозните средства не могат да стигнат до тях, погледнете от другата страна – руснаците вървят по 25 – 30 километра пеша“, каза той.

Президентът подчерта, че за Покровск се води ожесточена битка, тъй като Русия се опитва да превземе града на всяка цена. Руските войски не са успели да превземат Суми, Купянск, Добропиля или Запорожие, отбеляза той.

През последните 24 часа на фронтовата линия са се състояли 132 бойни стълкновения, повече от една трета, от които се падат на района на Покровск, съобщи агенцията.

Украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за налагането на санкции на хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в "Телеграм".

"Подписах също така и нови укази за санкциите на Украйна, насочени срещу хора, работещи за руската военна промишленост и пропаганда. И ще продължим да блокираме всяка схема, използвана за заобикаляне на санкциите", написа Зеленски. Той обаче не уточни кои точно са лицата, срещу които са насочени новите ограничения.

Днес по време на брифинг Зеленски заяви също така, че скоро Украйна ще съгласува действията си с 19-ия пакет от санкции на Европейския съюз. "Следващият месец ще завършим синхронизацията (на санкционните пакети с нашите партньори), изпълнявайки всичките си планове и ангажименти", заяви украинският президент.

След среща, на която присъстваха комисарят по санкциите Владислав Власюк, шефът на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк и шефът на Службата за външно разузнаване на Украйна Олег Ивашченко, Зеленски нареди на служителите да засилят сътрудничеството с международните партньори, за да синхронизират текущите санкции.

"Кумулативният ефект на санкциите има най-голямо въздействие, поради което е от решаващо значение партньорите да приемат марки, които вече са приложени от техните съседи в рамките на собствената им юрисдикция. Това изисква значителни усилия в рамките на Г-7 (Групата на седемте най-развити демокрации), както и в цяла Европа - за да се гарантира, че санкциите на ЕС са подкрепени от Швейцария, Норвегия, Великобритания и други страни извън ЕС - а също и тясно сътрудничество с Япония, Канада и САЩ", каза Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    84 14 Отговор
    Володимир Зеленски: Покровск не е обкръжен, украинските сили удържат позициите си.

    да се чете:

    Толкова съм се на ш мърка л че не знам какво съм ..

    Коментиран от #7, #34

    18:35 31.10.2025

  • 2 зелен боб

    71 8 Отговор
    Укрсинските сили са кацнали и на Луната и от там унищожават кардашянки😅

    18:35 31.10.2025

  • 3 Туй мало....

    70 7 Отговор
    ....умното пак се е насмъркало.

    18:36 31.10.2025

  • 4 Т. Живков....

    10 61 Отговор
    Руската армия е едно недоносче...

    Коментиран от #29

    18:37 31.10.2025

  • 5 и защо тогава

    82 7 Отговор
    забраняваш на журналистите да отидат там?!? Ей на, Путин разреши прекратяване на огъня да могат журналистите да влязат и да видят как го държиш?!? Или не го държиш?!?

    Коментиран от #10, #11, #24

    18:38 31.10.2025

  • 6 Хипотетично

    7 20 Отговор
    Руските и украинските командири докладват за Покровск на началниците си желаното да чуят.

    Коментиран от #28

    18:38 31.10.2025

  • 7 Хахахаха

    10 37 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Да се чете - путлера да покаже от Покровск, че града е превзет!

    Коментиран от #22, #139

    18:38 31.10.2025

  • 8 Покровск пада

    66 7 Отговор
    Този лъже най нагло. Предават се украйнците при Покровск и плачат. Докато тоя ги обрича на смърт, президента Путин им подари живота на тези, които се предават. Има видеа, това по телевизията го няма.

    Коментиран от #27, #118

    18:38 31.10.2025

  • 9 Така е

    47 4 Отговор
    Обкръжен е.

    18:39 31.10.2025

  • 10 извод

    4 22 Отговор

    До коментар #5 от "и защо тогава":

    Не си ходил в казарма.

    18:39 31.10.2025

  • 11 Хахахаха

    8 49 Отговор

    До коментар #5 от "и защо тогава":

    Копей, той как да забранява, като според теб той не контролира града? Я путлера да влезе в Покровск, да покаже, че го е взел! Щот аз не вярвам, че рашите са го взели!

    Коментиран от #23, #103, #113

    18:40 31.10.2025

  • 12 az СВО Победа 80

    39 5 Отговор
    Така говориха за всички градове, които руснаците освободиха, като почнем от Мариупол....

    Вероятно някъде още обясняват как ВСУ държи позициите и "храбро" отбранява фортеця Мариупол! 🤣

    Коментиран от #26, #43

    18:40 31.10.2025

  • 13 Тия гащ....

    6 36 Отговор
    .... ници три години един разрушен град не могат да превземат, а копейките ги чакат България да освобождават🤣🙈

    18:41 31.10.2025

  • 14 ХиХи

    35 3 Отговор
    Туй го чухме и в Торецк, Авдеевка, Въгледар и още много пъти, значи вече сме на по-добри позиции

    18:41 31.10.2025

  • 15 Za Родину

    22 6 Отговор
    Укрите едвам се удържат у гащите !

    18:41 31.10.2025

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 5 Отговор
    Малко остана, споко. Не е обкръжен, заобиколен е. Такоз е . И Хитлер е чакал армията на ген. Венк до последно до цианида

    18:41 31.10.2025

  • 17 стоян георгиев

    30 6 Отговор
    Тоя пак е пребозал. Избива хората си и нагло лъже.

    18:41 31.10.2025

  • 18 Браво на държачите на

    22 3 Отговор
    позиции. Дръжте здраво и нема да се плашите, Зеленски е с вас.

    18:41 31.10.2025

  • 19 русофоборците да зяпат развяват знаменца

    12 3 Отговор
    На 1 ноември, около 15:30 ч., на летище „Васил Левски“ – София ще кацне един от най-впечатляващите транспортни самолети в света – Антонов-124 „Руслан“.

    Самолетът с украинска регистрация ще извърши кратко кацане за презареждане и ще бъде разположен в западната част на Летище „Васил Левски“.

    Най-големият самолет в света е унищожен в Украйна

    Авиационните ентусиасти ще имат рядката възможност да наблюдават отблизо излитането и кацането на този инженерeн шедьовър – истинско събитие за всички фенове на авиацията у нас.

    Най-големият пътнически самолет в света беше в София

    Антонов Ан-124 „Руслан“ е самолетът с най-голяма товароподемност от серийно произвежданите в света. Единственият, който можеше да носи повече товар, беше Ан-225 „Мрия“, който беше унищожен по време на руската обсада на украинската столица Киев през 2022 г.

    18:41 31.10.2025

  • 20 БОЛШЕВИК

    27 4 Отговор
    Тоя си е клоун и му пасват такива приказки! Лошото е, че много народ страда и мизерува и обеднява заради собствените си марионетки и подлоги които дават мило и драго тоя да продължава да се инати и да не вдига бялото знаме.

    18:42 31.10.2025

  • 21 Сега очакваме нашият специалист

    15 4 Отговор
    Бай хой да се намести и да ми обясним че украинските спеца части са оградили и държат в чувал Ленинград........ А Екатерина първа го защитава......
    Давай бай хое

    18:42 31.10.2025

  • 22 Хаха

    19 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Зеля що се не снима като пред Авдеевка и що стана като се снима посже?

    18:42 31.10.2025

  • 23 Чорбара

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Краво евро гейска ,много си проста.

    18:42 31.10.2025

  • 24 Настоява

    2 11 Отговор

    До коментар #5 от "и защо тогава":

    Прекратяване за кратко на огъня оная страна, която е застрашена да изгуби позиция.

    18:43 31.10.2025

  • 25 Курд Околянов

    16 3 Отговор
    Непрезидента Зеленски подлежи на мобилизация и да заминава на фронта, да покаже лично как систематично се унищожават руснаци.

    Коментиран от #35

    18:43 31.10.2025

  • 26 Хахахаха

    5 21 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    Преди месец копей, отново бяхте взели Покровск, ако помниш? Или по-добре викаш да не помниш, а? Преди месец ви бяха излъгали, че го взели. Оказа се, че няма нищо! Сега да видим, дали няма да е същото окупиране, като от преди месец.

    Коментиран от #53

    18:43 31.10.2025

  • 27 Абе копейко

    5 15 Отговор

    До коментар #8 от "Покровск пада":

    Тези видиа са правени с ИИ, гледах ги в тубата🤣, наивник...

    Коментиран от #56

    18:43 31.10.2025

  • 28 Разликата е, че

    24 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хипотетично":

    едните канят журналиститите да видят с очите си, а другите не ги пускат за да не видят истинската ситуация.

    Коментиран от #59

    18:43 31.10.2025

  • 29 А къде е бай хой

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Т. Живков....":

    Той веднага ще каже дали си прав крив или чуплив.

    18:43 31.10.2025

  • 30 хахаха

    10 2 Отговор
    ха ха ха - власюк, малюк и всякав друг зеленчук - още малко и ще победят русия, още 3-4 години

    18:44 31.10.2025

  • 31 така, така

    21 2 Отговор
    Ама прав е комика - удържат позициите си - в града са, бидейки в обкръжение. Като се замислим, те и няма къде другаде да отидат, точно зарадо обкръжението.
    Пита се, като ги унищожат напълно докато си държат позициите, шута ще се извини ли, че не им е разрешил да се изтеглят навреме или да се предадат, та поне да останат живи.

    Коментиран от #40

    18:44 31.10.2025

  • 32 Русначе зомби

    1 16 Отговор
    Избиват ни като пилци при Покровск.

    18:45 31.10.2025

  • 33 Путине, Путине...

    2 10 Отговор
    Ша ни оттървеш ли от масовото клане на ВСУ.

    18:46 31.10.2025

  • 34 1944

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    дрогарю живков , как е кобзон?

    18:46 31.10.2025

  • 35 хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Курд Околянов":

    така де - да даде личен пример и без това им остават има няма още 170 000 за унищожаване и ще победят

    18:46 31.10.2025

  • 36 Анатоли ти мара ли си ?????

    7 2 Отговор
    Айде след седмица пак напиши туй нещо и си подавай оставката !!!!!!!!!

    Коментиран от #44

    18:46 31.10.2025

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    11 1 Отговор
    И тов.Шикългрубер под въздествието на Первитамина "ръководеше" виртуални дивизии май 1945, а пропагандата гърмеше за подвизите на "великата" немска армия ...

    18:47 31.10.2025

  • 38 ГОРИВО НЕТ

    2 14 Отговор
    В Росио.....

    Коментиран от #42, #55, #63

    18:47 31.10.2025

  • 39 Като не си обкръжен

    8 4 Отговор
    Защо не изпращаш подкрепления.
    Хайде....

    18:48 31.10.2025

  • 40 Хахахаха

    3 14 Отговор

    До коментар #31 от "така, така":

    Ако помниш, в началото на войната и Киев уж беше обграден, и даваха 24 часа на правителството да се предадяло! От там нататък, вече знаем какво стана! Беш от Киев, Харков и Херсон, обратно в Донецк.

    Коментиран от #74

    18:48 31.10.2025

  • 41 Хи хи хи . Голям майтап !

    14 3 Отговор
    Абе всички разбраха , че тоя се друса много яко и бълнува .....само будалите от ес не са ....що тъй ???????

    Коментиран от #51

    18:49 31.10.2025

  • 42 Ха ХаХа

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "ГОРИВО НЕТ":

    Никакво нали?

    18:49 31.10.2025

  • 43 Какъв Мариупол са освободили бе..нещ

    2 17 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 80":

    .... астник, разрушиха го, и сега хората там които останаха вода нямат, най елементарното, работа нямат и проклинат "Руский мир" 🤣, аре разкарай се с твоята пропаганда, всички знаем какви л@..
    ........й.........а... е Русия.

    Коментиран от #54

    18:49 31.10.2025

  • 44 Кво ше

    1 10 Отговор

    До коментар #36 от "Анатоли ти мара ли си ?????":

    Стане след седмица ма руска урус пи йо кажи.Аз ще ти кажа за това време ще са измрели още 5хил.ватенки в месните щурмове.Анадъмо.

    18:49 31.10.2025

  • 45 Николай

    7 0 Отговор
    Талантлив смешник!

    18:49 31.10.2025

  • 46 Путинистче идиотче

    3 12 Отговор
    Нашия дъртак в кремле нещо го гони шизофренията.

    18:50 31.10.2025

  • 47 МРЪШЛЯКА ОТ КИЕВ

    11 2 Отговор
    пак е шмъркал до зори и сега някой му е писал "победната" реч

    18:50 31.10.2025

  • 48 Днес Украинските воиски

    15 4 Отговор
    не са могли да удържат позициите си и Руската армия е освободила от Киевски режим и е поела контрола над Новоалександровка в Днепропетровска област. Украйна не позволява на журналисти да преминават през взетата под контрола на Руската федерация територия в "котлите" на военните, за да скрият реалното състояние на нещата на фронта,

    Коментиран от #60

    18:51 31.10.2025

  • 49 ПОКРОВСК

    2 14 Отговор
    Поредната масова гробница за пълчищата путинови....

    18:51 31.10.2025

  • 50 Архимандрисандрит Бибиян

    1 12 Отговор
    Путилифонът бацо Пундю потвърди намеквайки каде има при себе си два трофея,два ракава зелени од потнико на Зеленцки. Лапал ги редовно и еякулирвал преди заспиване у зайчата барлога у метрополитена.

    18:51 31.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 5000 ТРУПА НА МЛАДИ МЪЖЕ

    8 3 Отговор
    за тоя са за предпочитане пред 5000 пленници, но живи

    18:52 31.10.2025

  • 53 0001

    1 11 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахаха":

    Копейчик, как дела?

    18:52 31.10.2025

  • 54 Ха ХаХа

    13 2 Отговор

    До коментар #43 от "Какъв Мариупол са освободили бе..нещ":

    Мариупол стана нов град бе гуджук бандерски

    Коментиран от #114

    18:52 31.10.2025

  • 55 Абе будала гориво има във РУСИЯ

    8 3 Отговор

    До коментар #38 от "ГОРИВО НЕТ":

    Ама на запада е критично , както и у нас ще стане.....ще се редиш на опашка за туба бензин и нафта .....също както едно време !!!!!!!

    Коментиран от #64

    18:52 31.10.2025

  • 56 цента

    15 2 Отговор

    До коментар #27 от "Абе копейко":

    що не се запиташ, по какви причини наркоманчето не иска да унижи Путин, разрешавайки на журналята да отиде и да види какво точно е положението в Покровск. Ако Путин лъже, то това е идеалния ПР момент за наркомана. Да го беше търсил, нямаше да намери такъв.
    Но не, излизат от хунтата и казват, че не разрешават. Заплаха за журналята няма - Путин е заповядал да не се стреля 5-6 часа, ако журналята отидат. Къде го стяга обувката наркоманчето? Май не иска истината да лъсне и предпочита да разиграва сценки на обидена мома за наивници като теб. Едно време женските образи му се получаваха, ама днес е годен само за мома на Макрон.

    Коментиран от #69

    18:52 31.10.2025

  • 57 Путине, Путине...

    4 11 Отговор
    Кой ша върне над милион избити руснаци в Украйна.....тенденцията продължава при Покровск и Купянск...

    18:53 31.10.2025

  • 58 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 2 Отговор
    Евроатлатичетата като истински талибани са се превъзбудили заради липсата на батерии за вибраторите и громят ли громят Мецан !

    Коментиран от #65

    18:53 31.10.2025

  • 59 Обективен журналист

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Разликата е, че":

    Но пък за какво да ходят журналисти там и си губят времето и пари, след като Зеленски и Малюк ясно са обяснили. Всеки може да прочете статията?

    Коментиран от #102

    18:53 31.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 1944

    2 10 Отговор
    аве копейки от максуда , верно ли мишустин бегал от мацква в дубай с милиардите?

    Коментиран от #89

    18:54 31.10.2025

  • 62 Ох успокоих се

    8 1 Отговор
    Ще изпия една ракия, абе вярно ли че Покровск е станал по-малко украински.

    18:54 31.10.2025

  • 63 Заработи ли си надника

    7 3 Отговор

    До коментар #38 от "ГОРИВО НЕТ":

    Затова ли пишеш във несвяст от различни никове ?

    18:55 31.10.2025

  • 64 БАШКОМУНЯГА

    2 9 Отговор

    До коментар #55 от "Абе будала гориво има във РУСИЯ":

    Най обичам да говоря в бъдеще време...ще,ще,ще....то и комунизма щеше да дойде ама нещо не идва....а за горивото не бери грижа....горят РУСКИ РАФИНЕРИИ не Западни.

    18:55 31.10.2025

  • 65 Да ти имам

    2 6 Отговор

    До коментар #58 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ника на тебе.По т,ъ,п, си от ника си.

    Коментиран от #70

    18:56 31.10.2025

  • 66 РУСИЯ ПОД УДАРИ НА ВСУ

    1 8 Отговор
    Боже, какви времена доживяхме

    18:57 31.10.2025

  • 67 Гробар

    10 0 Отговор
    Нема по-прости от укрозелките. Оставиха се един еврейски бездарен комик да ги изпотрепа вместо да го окачат да виси от некое дърво.

    Коментиран от #75

    18:57 31.10.2025

  • 68 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    1 9 Отговор
    И при Покровск.....за кой ли път

    18:57 31.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Да ти имам":

    Да ти пратя презареждаеми батерии ама и те са от комунистически Китай .

    18:58 31.10.2025

  • 71 Пенсионер 69 годишен

    8 2 Отговор
    "Кумулативният ефект на санкциите има най-голямо въздействие"
    Охххх, Господи! Прибери го тоя палячо и Свети Петър да го прати, където му е мястото.

    18:58 31.10.2025

  • 72 Артьом Дмитрук от Върховната рада

    8 1 Отговор
    на Украйна казал, че катастрофалната ситуация в Украйна постепенно се движи към колапс на фона на промяна в позицията на Доналд Тръмп по украинския конфликт. "Мобилизацията се провали, фронтът се изпразва, страната изгаря отвътре. Всички виждат, че войната е към своя край, но този край няма да бъде политически, а човешки - когато няма такива, които могат да бъдат хвърлени на фронта", казваа Дмитрук.

    Коментиран от #78

    18:58 31.10.2025

  • 73 Володимир Зеленски

    4 8 Отговор
    Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО)

    Говорителят на обединения щаб на украинските въоръжени сили полковник Виктор Трехубов коментира, че Купянск също не е обкръжен, руснаците грубо контролират 20% от територията на града (предимно северната част) и тече безмилостна война на дронове.

    Коментиран от #80

    18:58 31.10.2025

  • 74 така, така

    11 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахаха":

    Човек никога не стъпва два пъти в една и съща река.

    Не можеш да очакваш Русия да се върже отново на лъжи от ЕС или САЩ. Точно затова условията за мир на Русия не се променят - бавно и систематично заличават не само украинците, но и НАТО. Война не изтощение е. И от самолет се вижда кой губи.

    А ти си остани със спомените. Може и да те стоплят

    Коментиран от #76, #82

    18:58 31.10.2025

  • 75 Тоа същия КОМИК

    2 11 Отговор

    До коментар #67 от "Гробар":

    Изби над милион путинисти като на шега

    Коментиран от #77

    18:58 31.10.2025

  • 76 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    3 11 Отговор

    До коментар #74 от "така, така":

    Кой ли избива руснаците като пилци.

    18:59 31.10.2025

  • 77 Гробар

    7 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тоа същия КОМИК":

    Само в новините.

    Коментиран от #85

    19:00 31.10.2025

  • 78 очевидно е

    8 3 Отговор

    До коментар #72 от "Артьом Дмитрук от Върховната рада":

    момента за последния украинец приближава

    19:00 31.10.2025

  • 79 Хаха

    7 2 Отговор
    Да не е започнала отново перемогата....

    Коментиран от #83

    19:00 31.10.2025

  • 80 Гробар

    8 3 Отговор

    До коментар #73 от "Володимир Зеленски":

    И Гьобелс така разправяше 1945-а.

    Коментиран от #84, #91

    19:01 31.10.2025

  • 81 Удри Зе!

    5 8 Отговор
    Бий копейката с лопатата!

    19:01 31.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Не бре......

    3 5 Отговор

    До коментар #79 от "Хаха":

    СВОто продължава четвърта година.

    Коментиран от #88

    19:03 31.10.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Я пъ тоа

    2 7 Отговор

    До коментар #77 от "Гробар":

    Кажи го на майките и съпругите на избитите руснаци....

    19:04 31.10.2025

  • 86 Германското министерство

    6 4 Отговор
    на отбраната сляпо подписва договори за дефектни дронове като помощ за Украйна за 900 милиона евро. Само един от тримата доставчици е показал малко задоволителни резултати от тестовете на безпилотните летателни апарати.

    Коментиран от #93

    19:05 31.10.2025

  • 87 ПОКРОВСК

    5 9 Отговор
    Поредната гробница за пълчищата путинови....

    19:05 31.10.2025

  • 88 Град Козлодуй

    4 10 Отговор

    До коментар #83 от "Не бре......":

    Точен сте господине 👌✌️.От руснак войник не става.Там проблема.

    19:05 31.10.2025

  • 89 Ха-ха-ха

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от "1944":

    Не отклонявай вниманието. Тук се обсъждат "великите" слова на Зелю. Ха ха

    19:05 31.10.2025

  • 90 доктор

    4 8 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #106, #110, #116, #123

    19:06 31.10.2025

  • 91 И ка Путин и глашатаите му

    4 8 Отговор

    До коментар #80 от "Гробар":

    Говореха за 3дни.Кво стана .Великата им отечествена от юни 41до май 45. още 2месеца и 3дневната му операция продължи колкото Великата им война.Ей Смех Смешен.

    Коментиран от #144

    19:07 31.10.2025

  • 92 рлрр

    4 7 Отговор
    Покровск е съседния град на Донецк. Толкова за успехите на СВО.

    19:07 31.10.2025

  • 93 Я пъ тоа

    4 8 Отговор

    До коментар #86 от "Германското министерство":

    Като гледам как горят рафинерии и складове с оръжия в...РУСИЯ......все такива дронове да им дават.

    19:07 31.10.2025

  • 94 Курск

    0 0 Отговор
    Путин пак трябва лично да ги изгони от Покровск!

    Коментиран от #98

    19:08 31.10.2025

  • 95 Георгиев

    9 1 Отговор
    Вчера един началник от ВСУ казал, че в Покровск има 200 руснаци и ги избиват. Днес - зеленият бил казал, че там има 170000 руски бойци. И двамата лъжат и то здраво. И ВСУ разбивало логистиката на врага, ама имало много дронове. Ама окраинците вървели пеша 5-10 км, пък руснаците вървели 25-30 км, т.е. .... Кой накъде върви? И защо? Тук не пише. Само пропаганда.

    19:08 31.10.2025

  • 96 Русначе зомби

    3 9 Отговор
    Путин ни изостави в Покровск. Ставаме курбан на безумните идеи на сатрапа кремълски.

    Коментиран от #107

    19:09 31.10.2025

  • 97 И Крайно Време

    3 5 Отговор
    Е и тук като в Англия и Франция да почнем да съдим руските тръбари.И тук като ви се лепнат като там между 2и 8години ще мирнете.Едногънково племе неосъзнато.

    19:10 31.10.2025

  • 98 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Курск":

    Да хваща пушката и на фронте.

    19:11 31.10.2025

  • 99 САРМАТ

    4 1 Отговор
    НЕ,ДА,НЕ,ДА,НЕ!ТАКА ДОБРЕ ЛИ Е?

    19:12 31.10.2025

  • 100 ГОРИВО НЕТ

    2 4 Отговор
    И ток скоро НЕТ в рашистан.

    Коментиран от #108

    19:12 31.10.2025

  • 101 Разказвай Вовка

    3 1 Отговор
    Журналисти пусна ли? Не, разбира се. Има нещо изцапано на зелените гащи, но сигурно е комуфлаж.

    19:13 31.10.2025

  • 102 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #59 от "Обективен журналист":

    Как защо, за журналистите? На копейките така им е наредил путлера да питат и те питат. Друга опорка нямат! Копейките са ми най-интересни, как громят запада, в който всъщност живеят!

    19:16 31.10.2025

  • 103 Смотльо,

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Путин не е казал ,че го в превзел за че го е обкръжил .Ти наясно ли си с терминологията в българския език ?

    Коментиран от #120

    19:17 31.10.2025

  • 104 Китай спира износа за

    3 2 Отговор
    бойни дронове, компоненти за сглобяването им и части за тях към Украйна. Силно ограничава до спиране и същите към трети страни като Полша и Балтииските страни които биха ги купили за Украйна. Украйна силно се нуждае от тези части основно двигателите им и електрониката за производството на собствени дронове. Такова ограничение не е известно да се предвижда за Русия.

    19:18 31.10.2025

  • 105 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    3 0 Отговор
    То и други градове не бяха обкръжени ....но паднаха !!!!!!!! Лисугера се чуди как ще се оттърве ??????

    19:18 31.10.2025

  • 106 Професор Иво.... 80те%

    0 4 Отговор

    До коментар #90 от "доктор":

    Напълно вярно... подкрепям👍

    19:18 31.10.2025

  • 107 САРМАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Русначе зомби":

    НЕ МИ РАЗРЕШАВАТ ДА ПИША ОБРАТНОТО!

    19:18 31.10.2025

  • 108 МА ТИ С ТОК ЛИ ША ГИ

    4 1 Отговор

    До коментар #100 от "ГОРИВО НЕТ":

    ПЛАШИШ?!?!? ТО И БЕЗ ТОВА ДВЕ ТРЕТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА ИМ СИ НЯМА ТОК.....И СА ВИЖДА СПОРЕД ЗЕЛЮ КОИ СА ПО КОРАВИ ИНИТЕ МЪКНАТ 5 КМ ПЕША А РЪЦНАКА 30 КМ И СИИИЧКО Е ОК.ЗАВЗЕЛИ СА ТЕРИТОРИЯ ПО ГОЛЯМА ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ....

    19:19 31.10.2025

  • 109 Зеления Смърф

    3 0 Отговор
    Виждам украинските самолети над Москва да ръсят бомби. Ето! Червения площад гори.

    Коментиран от #124

    19:20 31.10.2025

  • 110 Ша дръпне ама друг път

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "доктор":

    точно тези които трябва пак ще са живи и здрави и положението даже ше става по зле.

    19:20 31.10.2025

  • 111 Боко

    2 1 Отговор
    даа, а ти не си наркоман😆

    19:21 31.10.2025

  • 112 Кви ,,марки" ,ве...?!

    4 0 Отговор
    Та ГДР го няма вече 35 години ,ве...!
    ,,Кумулативният ефект на санкциите има най-голямо въздействие, поради което е от решаващо значение партньорите да приемат МАРКИ ....!"

    19:22 31.10.2025

  • 113 факуса

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    смешко ами пак ще кжете,че е лъжа,затуй кани външни изападни мисирки ама не ви отърва боклуци, изащо ли се разправя,ами не ги изтрепят всичките

    19:22 31.10.2025

  • 114 Колко нов бе?

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ХаХа":

    Колкото кърпените ти гащи ли?

    19:22 31.10.2025

  • 115 УдоМача

    4 0 Отговор
    Ахааа.. Ама после да няма ред сълзи, ред сополи... ;)

    19:22 31.10.2025

  • 116 САРМАТ

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "доктор":

    ТИ ЛИ СИ ПАЛАЧО БРЕ ДЖЕНДЪР СМОТАН!

    19:22 31.10.2025

  • 117 Затова ли реве клоуна

    4 0 Отговор
    За спирането на денафикация...и после във Сибир на почивка ,опъна опашльока на стария мечок...сега ще се молиш на господаря ПУТИН за орошка !!!!!

    Коментиран от #126

    19:23 31.10.2025

  • 118 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Покровск пада":

    Опасявам се, че за семействата на предалите се ще има репресии. И руснаците са го правили това, а укрите не мисля, че ще са различни в това отношение, но дано са безпочвени опасенията ми, дано. Горките хора.

    19:23 31.10.2025

  • 119 Путинистче мазохистче

    2 2 Отговор
    Избиват ни бавно и сигурно....безаналогово

    19:23 31.10.2025

  • 120 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #103 от "Смотльо,":

    Не е вярно. Каза, че го е превзел и да отидели журналисти да видели, че го бил превзел!

    19:23 31.10.2025

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 123 Фелдшер

    5 0 Отговор

    До коментар #90 от "доктор":

    Докато ни управлява Дъртата Комуняга-Борисов,забрави,че БГ ще дръпне напред...!

    19:24 31.10.2025

  • 124 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "Зеления Смърф":

    И това ще дойде има време.

    19:24 31.10.2025

  • 125 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    3 1 Отговор
    То и други градове не бяха обкръжени ....но паднаха !!!!!!!! Лисугера се чуди как ще се оттърве ??????

    Коментиран от #128

    19:24 31.10.2025

  • 126 Ква денацификация бре

    0 2 Отговор

    До коментар #117 от "Затова ли реве клоуна":

    Зеленски си управлява, а украинците здраво избиват руския окупатор.

    19:26 31.10.2025

  • 127 Гост

    2 0 Отговор
    Ще има ли поне един ден, в който "демократичните" и меркантилни медии не ни обсипват с гледната точка на Зеленски?!😆 Кой е Зеленски?!

    Коментиран от #132

    19:26 31.10.2025

  • 128 Я па тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":

    Киев, Харков, Херсон.....това са големите градове, там путинистите яко гризнаха дървото.

    19:27 31.10.2025

  • 129 ?????

    2 0 Отговор
    Пусни журналистите да разкажат че си прав.
    Или не си прав?
    А?

    19:28 31.10.2025

  • 130 Русия очаква и все още

    2 0 Отговор
    не е видяла никакъв мирен план за разрешаване на конфликта в Украйна, разработен от европейски страни. Е казал руският посланик във Великобритания Андрей Келин. Той е добавил да се вземе в предвид, че Москва не е доволна и няма да се съгласи за прекратяването на огъня на първи етап, а след това обсъждането на всички подробности.

    Коментиран от #136

    19:28 31.10.2025

  • 131 Отписал

    2 0 Отговор
    ги е тия в Покровск Зеля...като ония в Мариупол и Бахмут...за да се показва мъж

    Коментиран от #133

    19:28 31.10.2025

  • 132 Зеленски

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Гост":

    Е тоя, дето стъжни живота на Путин....

    19:28 31.10.2025

  • 133 Путинистче идиотче

    0 1 Отговор

    До коментар #131 от "Отписал":

    Кво отписал бре....скъсаха ни гащите от бой

    19:29 31.10.2025

  • 134 УКРАИНА Е РУСИЯ

    3 0 Отговор
    Лицемерите и войнолюбците от запада ги накараха да се избиват два братски народа ....както магарев надъхва да се бие всеки българин срещу Руснак ......НИКОГА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ ТОВА ...ЩЕ ОТМЪСТИМ БА ПРЕДАТЕЛИТЕ !!!!!!!

    19:30 31.10.2025

  • 135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор
    Ако Красноаимейск не беше обръжен до сега щеше да има западни репортажи от там. Ама няма

    Коментиран от #142

    19:31 31.10.2025

  • 136 Явно

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Русия очаква и все още":

    Путин иска още руснаци да станат курбан в Украйна....

    19:31 31.10.2025

  • 137 Българин

    0 1 Отговор
    Путин е жалък! 4 години не може да пребори един тотално нашмъркан наркоман, без ресурси, без армия, без самолети, без въоръжение!

    19:31 31.10.2025

  • 138 Механик

    1 1 Отговор
    Дами и господа! Моля за малко търпение. Нека минат още 2-3, максимум 4 дни и тогава ще говорим.
    Нали знаете, че лъгането е до време, а реалността няма как да се скрие дълго?
    п.п.
    И подгответе опорките за това как това населено място е едно малко село и няма стратегическо значение, а укрите са го отбранявали, понеже скучаят.

    Коментиран от #145

    19:31 31.10.2025

  • 139 Коментиращ

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Коментар 7 да се чете:
    Човекоподобното (такива са всички продали се за да предават своите) да докаже, че нато спечели в укрия!!!
    Ще успее ли?! Или напротив!

    Аххх кога ще оповестят всички прибирали грантове за да лъжат, заблуждават и предават своя народ?!
    Трябва денят на приемане на закона за външните агенти в България, да бъде обявен за национален празник!
    Крайно време е хората със сребърниците да станат публично известни!!!

    19:31 31.10.2025

  • 140 Хахахаха

    5 2 Отговор
    И копейки, да ви напомня още нещо много важно. Вече е 1420 ден от тридневната СВО! За това време съветската армия е стигнала до Берлин! А рашата е изместила фронта с 30 километра от Донецк, до Покровск! Това са фактите, айде лека.

    Коментиран от #149

    19:32 31.10.2025

  • 141 Заблуден русофил

    5 1 Отговор
    Според русофилите Одеса и Киев също са в обкръжение и там вече шият белите знамена...

    Коментиран от #155

    19:32 31.10.2025

  • 142 Кви журналисти

    3 0 Отговор

    До коментар #135 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    От запад да има...има САТЕЛИТИ И ДРОНОВЕ и ИНТЕРНЕТ.....

    19:32 31.10.2025

  • 143 Пентагонът е одобрил доставката

    2 2 Отговор
    на крилати ракети "Томахоук" за Украйна ако има кой да ги плати веднага, но окончателното решение ще бъде взето от Тръмп.

    19:33 31.10.2025

  • 144 САРМАТ

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "И ка Путин и глашатаите му":

    ОНЗИ,КВИ 3ДНИ?СЕГА СЕ ПРИБИРА УРОЖАЯ НА СВО!

    19:33 31.10.2025

  • 145 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "Механик":

    То мина година, откакто Путин са мъчи с Покровск....явно ша чакаме още толкова....

    Коментиран от #148, #153

    19:34 31.10.2025

  • 146 Патравата руска армия

    4 0 Отговор
    Мадуро официално е поискал военна помощ .от патравата Русия , понеже два разрушителя на САЩ Грейвли и Иво Джима са в подходяща позиция за ракетна атака с Томахоук .
    Обзалагам се ,че патравите ще му откажат щото не им се ядат американски песници А и честно казано те няма с сакво да им помогнат -то армията им е патрава ама флота е направо умрел като Кузя

    19:34 31.10.2025

  • 147 12 год...Котели,котлета,чували

    3 1 Отговор
    Чувалета и безброй Обкръжения на Селото ПОКРОВСК,..и накрая...пи--- ЗДЕЦ!
    АааааааХахахаха
    12 г. У ДОНБАС и КРИМ и..НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!!
    АааааааХахахаха
    Даже ГЛАВКОМАНДВАЩИЯ ФЮРЕР
    ПЕДО-ФИЛ и Ху.. Есос Избега по трусики от некаков ГОТВАЧ?!?.
    АааааааХахахаха

    19:34 31.10.2025

  • 148 Кво ти пука

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Я пъ тоа":

    когато тогава...

    19:34 31.10.2025

  • 149 Коментиращ

    1 2 Отговор

    До коментар #140 от "Хахахаха":

    И кво?!
    Затова ли урсулите газ п.каят, щот см не могат да бутнат Путин обратно към Москва?!

    Като лъжете и мажете, вярвате ли си сами?!

    Коментиран от #152

    19:34 31.10.2025

  • 150 НАПОМНЯНЕ

    3 1 Отговор
    За четири години СССР стигна до Берлин...за четири години Путин са бори с....Покровск.

    19:35 31.10.2025

  • 151 Путин

    1 0 Отговор
    си прочиства азиатския етнос!

    Коментиран от #154

    19:36 31.10.2025

  • 152 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #149 от "Коментиращ":

    Що да бутат Путин.....нали избиват ПУТИНИСТИ и то със НАТОВСКО ОРЪЖИЕ.

    19:37 31.10.2025

  • 153 Защото Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Я пъ тоа":

    пази цивилните!

    19:37 31.10.2025

  • 154 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Путин":

    Прочиства Путин всичко....май вече руснаци и....корейчета.

    19:38 31.10.2025

  • 155 САРМАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #141 от "Заблуден русофил":

    ФАКТИТЕ СА СИ ФАКТИ!

    19:38 31.10.2025

