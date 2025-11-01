Новини
Свят »
Русия »
Руснаците хакнаха базите данни на най-големите отбранителни предприятия в Украйна
  Тема: Украйна

Руснаците хакнаха базите данни на най-големите отбранителни предприятия в Украйна

1 Ноември, 2025 04:07, обновена 1 Ноември, 2025 04:18 1 025 6

  • хакери-
  • украйна-
  • русия-
  • информация-
  • данни-
  • предприятия

Компютърните пирати от KillNet и Берегини са получили достъп до данни за управлението на „Мотор Сич“, Запорожкия механичен завод и завода „Укрстал“

Руснаците хакнаха базите данни на най-големите отбранителни предприятия в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проруските хакерски групи KillNet и Берегини са получили достъп до данни от най-големите стратегически предприятия на Украйна, съобщи представител на компютърните пирати пред РИА Новости.

„Освен данни за физически лица, имаме огромно количество информация за най-големите отбранителни предприятия на Украйна, като „Мотор Сич“, Запорожкия механичен завод и завода „Укрстал“, заедно с данни за управлението, производствени графики и данни за служителите“, каза представител на KillNet.

Още новини от Украйна

Той добави, че получената информация може да бъде използвана след приключване на бойните действия за идентифициране на лица, "потенциално свързани с украински радикали".

"Това ще помогне за образуване на наказателни дела срещу неонацисти, тези, които са служили в украинските въоръжени сили и са разпространявали пропаганда, както и срещу разузнавателната мрежа на Главното разузнавателно управление и Службата за сигурност на Украйна", заяви хакерът.

Данните са извлечени по време на мащабна кибератака срещу шест от най-големите застрахователни компании в Украйна, за която хакери съобщиха по-рано в петък.

Те включват лична паспортна информация на Роберт Бровди, с позивна Мадяр, командир на подразделението за дронове „Птици Мадяр“ на украинските въоръжени сили и командир на украинските сили за безпилотни системи.

Общо по време на операцията хакерите са се сдобили с над десет милиона комплекта документи както за физически, така и за юридически лица, фабрики, превозни средства, както и зелени карти, застрахователни полици, шофьорски книжки и видео и фото доказателства за оценки на щети след кацания.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еми да

    9 3 Отговор
    и добре са направили !

    05:19 01.11.2025

  • 2 Само така

    6 3 Отговор
    Гонете ги до дупката. Да няма къде са се скрият, тези мизерници. Заради тях страдат толкова много хора.

    05:26 01.11.2025

  • 3 Име

    2 0 Отговор
    От пет години живеем така. Без проблем!

    Коментиран от #6

    05:45 01.11.2025

  • 4 Регулатор

    1 3 Отговор
    Хахаха...хакнали...и то по време на война.Руски фейкове,ама руски и леко съветски.Така ни учеха преди-"най-дългите 100 метра са в СССР"...Така и сега...СВО- за три дни...хахаха...Смях...!

    05:47 01.11.2025

  • 5 Чочко Еврото

    3 3 Отговор
    Всички украинци, които изтребват нашествениците и се борят за свободата на своята татковина са фашисти, така ли? Сус бе копeйки, евроцентът марширува тържествено към нашите земи, и ще нарита копeйките към тяхната родина!

    05:56 01.11.2025

  • 6 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    Той затова рови шейсет години назад. Да се хване за нещо.

    06:05 01.11.2025

