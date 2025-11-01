Проруските хакерски групи KillNet и Берегини са получили достъп до данни от най-големите стратегически предприятия на Украйна, съобщи представител на компютърните пирати пред РИА Новости.

„Освен данни за физически лица, имаме огромно количество информация за най-големите отбранителни предприятия на Украйна, като „Мотор Сич“, Запорожкия механичен завод и завода „Укрстал“, заедно с данни за управлението, производствени графики и данни за служителите“, каза представител на KillNet.

Той добави, че получената информация може да бъде използвана след приключване на бойните действия за идентифициране на лица, "потенциално свързани с украински радикали".

"Това ще помогне за образуване на наказателни дела срещу неонацисти, тези, които са служили в украинските въоръжени сили и са разпространявали пропаганда, както и срещу разузнавателната мрежа на Главното разузнавателно управление и Службата за сигурност на Украйна", заяви хакерът.

Данните са извлечени по време на мащабна кибератака срещу шест от най-големите застрахователни компании в Украйна, за която хакери съобщиха по-рано в петък.

Те включват лична паспортна информация на Роберт Бровди, с позивна Мадяр, командир на подразделението за дронове „Птици Мадяр“ на украинските въоръжени сили и командир на украинските сили за безпилотни системи.

Общо по време на операцията хакерите са се сдобили с над десет милиона комплекта документи както за физически, така и за юридически лица, фабрики, превозни средства, както и зелени карти, застрахователни полици, шофьорски книжки и видео и фото доказателства за оценки на щети след кацания.