ПВО на Русия свали близо сто украински дрона в първата нощ на ноември

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 98 украински дрона над руски региони през нощта.

„От 23:00 часа на 31 октомври до 7:00 часа на 1 ноември системите за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 98 украински безпилотни летателни апарата“, се казва в доклада.

45 от дроновете са свалени в Белгородска област, 12 в Самарска област, 11 в Московска, включително шест, летящи към столицата, по десет във Воронежска и Ростовска област, четири в Тулска област, по два в Липецка и Рязанска област и по един в Курска и Калужка област.

