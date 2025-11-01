Новини
Свят »
Русия »
ПВО на Русия свали близо сто украински дрона в първата нощ на ноември
  Тема: Украйна

ПВО на Русия свали близо сто украински дрона в първата нощ на ноември

1 Ноември, 2025 07:03, обновена 1 Ноември, 2025 07:14 816 26

  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Най-много от тях - 45 - са свалени край Белгород

ПВО на Русия свали близо сто украински дрона в първата нощ на ноември - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са свалили 98 украински дрона над руски региони през нощта.

„От 23:00 часа на 31 октомври до 7:00 часа на 1 ноември системите за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 98 украински безпилотни летателни апарата“, се казва в доклада.
45 от дроновете са свалени в Белгородска област, 12 в Самарска област, 11 в Московска, включително шест, летящи към столицата, по десет във Воронежска и Ростовска област, четири в Тулска област, по два в Липецка и Рязанска област и по един в Курска и Калужка област.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ана Шармин

    1 2 Отговор
    Краят наближава

    07:17 01.11.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    е тва е ВЕЛИКА държава!!!

    Коментиран от #22

    07:24 01.11.2025

  • 4 Без майтап!

    3 6 Отговор
    Зеленски заяви че не само ще изгони руснаците от Покровск, а и от Украйна, но и ще превземе половината от РФ!!!
    Явно много му се е насъбрало и ще ги почва!
    Проверете! Не се шегувам!

    Коментиран от #5

    07:29 01.11.2025

  • 5 Всичко зависи

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Без майтап!":

    от дозата!

    07:32 01.11.2025

  • 6 Стига бе

    4 5 Отговор
    А колко украински дрона НЕ СА СВАЛЕНИ...никой не ти казва

    Коментиран от #10, #18

    07:32 01.11.2025

  • 7 Хи хи

    3 5 Отговор
    А колко НПЗта и подстанции изгоряха? Колко града в Русия останаха без ток и парно? Купони за 20 л бензин има ли или вече дават само по 5?

    Коментиран от #16

    07:33 01.11.2025

  • 8 Шопо

    2 8 Отговор
    Зеленски е велик политик, с подкрепата от колективния запад ще победи Русия.
    А защо не и Китай

    Коментиран от #9, #21

    07:36 01.11.2025

  • 9 ДАЖЕ И

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    ГАЛАКТИКАТА

    07:41 01.11.2025

  • 10 Ами питай

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Огризко, Маломуж или Малюк

    07:45 01.11.2025

  • 11 Мишел

    4 1 Отговор
    Предният ден руската атака с 600 дрона и 50 ракети, включително Кинжал, бяха ударени 4 броя украински ТЕЦ-а (Бущтиринская ТЕЦ е напълно разрушена) и два ВЕЦ-а на Днепър и на Днестър, изведени са от строя над 3 Гигавата мощности.

    Коментиран от #15

    07:48 01.11.2025

  • 12 Цялата истина

    3 3 Отговор
    В подмасковието има ново гробище на загинали герои от московския край СВО герои. За да дтигнеш от единия до другия край трябвало да ползваш маршрутка.

    07:51 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 си дзън

    1 1 Отговор
    98 свалени и няколко ята фламинга не свалени.

    07:53 01.11.2025

  • 15 Артилерисх

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Значи да ударят три централи на руснаците им трябват 600 боеприпаса. А на американците им трябва 1 брой. Примерно с една ракета изтребиха Осамата. При това през прозореца. Ракетата е безналогова. Тя не се взривява и не разрушава, а пръска хиляди режещи парчета и нарязва на кайма. Така са нацелили прозореца, където е бил ислямиста без да предизвикат никакви излишни разрушения и невинни жертви.

    Виж руснаците цяха да избомбардират цялото село заедно с цивилните.

    07:56 01.11.2025

  • 16 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи":

    Публикуваш пълни фантазии. Мрежата казва, че всичките 57 руски НПЗ работят, няма градове без електричество и и парно.
    В Украйна обаче вече са изключени / на режим цели области. Пълното изключване ще е след две седмици.

    07:56 01.11.2025

  • 17 Томахавка на Мира

    2 1 Отговор
    Идват Томахавките.

    Коментиран от #20

    07:57 01.11.2025

  • 18 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Не щеш да приемеш факта, че само ако има несвалени, ще кажат. Свиквай.

    08:00 01.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    100 дрона свалени, а сколько не са .......питат руснаците мръзнещи на километрични опашки за бензин, хляб и абувки ? Не се чува и руското Пабеда будет за нами, вече на всички е понятно что победа не будет 😁👍

    Коментиран от #23, #24

    08:02 01.11.2025

  • 20 Да те светна

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Томахавка на Мира":

    Както таурусите.Унищожени още на границата.Барабар с персонала.

    08:05 01.11.2025

  • 21 койдазнай

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Шопо":

    Китай ще се включи най-накрая, когато положението на противниковите страни стане напълно отчайващо. До тогава винаги ще подкрепя по-слабия. Така Китай ще излезе единствен победител от тази война, в резултат на която окончателно ще се утвърди, като единствен лидер в света.

    08:06 01.11.2025

  • 22 Котка

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А колко не са хванати РУСКИТЕ АГЕНЦИИ СЪОПЩАВАТ ПРИ САМОЛЕТНИ КАТАСТРОФИ «от123пътника в самолета 1загинал другите на място «

    08:07 01.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Двата плондера дето командорат бг-тата..събират отбити дуземни джуджаци за покровските окопи

    Коментиран от #26

    08:13 01.11.2025

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    Жуковски, предградие на Москва със 107 хиляди души население, остана без ток преди по-малко от час, на фона на масирана украинска атака с дронове.

    Ситуацията съответства на изявление на украинския президент Володимир Зеленски от 27 септември, в което той се закани да остави руската столица без ток, ако Путин продължи с атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

    „Не бива да бъдем твърде предпазливи в реториката си с руснаците, ако ни заплашват. Вярвам, че цивилизованите страни трябва да използват същата реторика. Да бъдем цивилизовани с нецивилизованите – мисля, че това е грешка, в реториката и в по-съществени действия на бойното поле и по отношение на Руската федерация", каза Зеленски.

    08:18 01.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "болгарин..":

    Двата плондера имаха достатъчно акъл да изгонят жалка Рассия от България и да бракуват бракуваните по подразбиране МиГ 29, които отнеха живота на български пилот !!! За сравнение МиГ 29 с два двигателя има товароподемност 2 тона, срещу 9 тона на F-16 с един единствен двигател. Това е КОШМАРНО !!! 😄

    08:20 01.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания