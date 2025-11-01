Новини
Свят »
Ямайка »
Равносметка: Ураганът "Мелиса" е отнел живота на 46 души в Карибите

Равносметка: Ураганът "Мелиса" е отнел живота на 46 души в Карибите

1 Ноември, 2025 07:26, обновена 1 Ноември, 2025 07:30 475 0

  • мелиса-
  • ураган-
  • жертви

Според актуализирани данни, 26 души са загинали в Хаити, 19 в Ямайка и един в Доминиканската република

Равносметка: Ураганът "Мелиса" е отнел живота на 46 души в Карибите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ураганът Мелиса е отнел живота на 46 души в Карибите, според американската телевизионна мрежа NBC.

Според актуализирани данни, 26 души са загинали в Хаити, 19 в Ямайка и един в Доминиканската република.

При преминаването си през тези страни, Мелиса е оценен като ураган от категория 4 или 5 по скалата на Сафир-Симпсън. Максималните устойчиви ветрове в епицентъра му достигат 82 м/с.

Според последните данни на Националния център за ураганите на САЩ, Мелиса е преминал през Бахамите и се движи по-дълбоко в Атлантическия океан, като вече е отслабнал до посттропичен циклон.


Ямайка
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ