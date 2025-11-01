Равносметка: Ураганът "Мелиса" е отнел живота на 46 души в Карибите

Ураганът Мелиса е отнел живота на 46 души в Карибите, според американската телевизионна мрежа NBC.

Според актуализирани данни, 26 души са загинали в Хаити, 19 в Ямайка и един в Доминиканската република.

При преминаването си през тези страни, Мелиса е оценен като ураган от категория 4 или 5 по скалата на Сафир-Симпсън. Максималните устойчиви ветрове в епицентъра му достигат 82 м/с.

Според последните данни на Националния център за ураганите на САЩ, Мелиса е преминал през Бахамите и се движи по-дълбоко в Атлантическия океан, като вече е отслабнал до посттропичен циклон.