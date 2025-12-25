Четирима миньори загинаха след избухване на газ в югозападен Китай

Главен редактор във Fakti.bg

Спасители са извадили телата на четирима души, а трима други са в неизвестност след внезапно избухване на газ в мина в провинция Юнан, югозападен Китай.

Това съобщи информационна агенция Синхуа, позовавайки се на правителството на окръг Женсюн.

Според агенцията инцидентът е станал на 24 декември около 20:10 ч. местно време във въглищната мина „Даинг“.

На мястото на инцидента продължават издирвателно-спасителните операции. Започнато е разследване на причините за инцидента.