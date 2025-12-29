13 загинали и 98 ранени след дерайлиране на влак в Мексико ВИДЕО

Най-малко 13 души са загинали и 98 са ранени при дерайлиране на влак в Мексико, съобщи президентът на страната Клаудия Шейнбаум.

„Министерството на военноморските сили ме информира, че за съжаление 13 души са загинали в резултат на железопътна катастрофа. 98 са ранени, петима от които са в тежко състояние“, пише Шейнбаум в изявление.

Според нея ранените се лекуват в болници на Института за социално осигуряване в градовете Матиас Ромеро и Салина Крус, както и в медицински заведения в градовете Хучитан и Икстепек. Шейнбаум добави, че министърът на военноморските сили Раймундо Педро Моралес Анхелес е изпратен на мястото на трагедията.

По-рано Министерството на военноморските сили на Мексико съобщи, че водещият локомотив на влак е дерайлирал близо до град Нисанда, Оахака, на 29 декември. Влакът е превозвал девет служители и 241 пътници. Влакът се е състоял от два локомотива и четири пътнически вагона.