САЩ пратиха хеликоптери с войници и провизии в поразената от урагана "Мелиса" Ямайка

САЩ пратиха хеликоптери с войници и провизии в поразената от урагана "Мелиса" Ямайка

1 Ноември, 2025 07:26, обновена 1 Ноември, 2025 09:17 1 076 6

  • мелиса-
  • ураган-
  • жертви

Стихията отне живота на 46 души в Карибите

САЩ пратиха хеликоптери с войници и провизии в поразената от урагана "Мелиса" Ямайка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са изпратили три военни хеликоптера с войски и провизии в Ямайка, за да помогнат за преодоляване на последствията от урагана Мелиса, съобщи пресслужбата на Южното командване на САЩ.

„Три хеликоптера CH-47 Chinook са транспортирали 40 войници и провизии като част от първоначалните усилия за предоставяне на незабавна хуманитарна помощ на жертвите“, се казва в изявлението.

Пресслужбата отбеляза, че още три хеликоптера UH-60 Black Hawk и два хеликоптера HH-60 Black Hawk ще пристигнат на острова по-късно, за да доставят допълнителни провизии и персонал.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати са в тесен контакт с правителствата на Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Бахамите, които се борят с последиците от Мелиса. Той отбеляза, че Съединените щати вече са изпратили спасители и хуманитарна помощ в страните, засегнати от урагана.

Ураганът Мелиса, буря от категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън, достигна брега на Ямайка на 28 октомври. Пиковите ветрове достигнаха 82 м/с (295 км/ч). Той причини наводнения и мащабни разрушения на целия остров. Около 15 000 души бяха евакуирани и 77% от електрозахранването на острова беше прекъснато.

Според последните съобщения ураганът е отнел живота на 46 души в Карибите, предаде американската телевизионна мрежа NBC.

26 души са загинали в Хаити, 19 в Ямайка и един в Доминиканската република.

Според последните данни на Националния център за ураганите на САЩ, Мелиса е преминал през Бахамите и се движи по-дълбоко в Атлантическия океан, като вече е отслабнал до посттропичен циклон.


Ямайка
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Пипи

    1 1 Отговор
    Що не мине и у нас такова чудо! Има много боклук за чистене!

    09:08 01.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соловей

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пуслер нищо не прати":

    смяна на режима е позволено само на сащ - влиза, удря важната инфраструктура и платената "опозиция" взема властта. В Украйна няма руска, платена опозиция и нямаше кой да вземе властта от Зеленски. Освен друга ционистка марионетка. Путин не е шахматист, а обикновен милиционер станал по-късно таксиджия. Като Мадуро.

    09:21 01.11.2025

  • 4 Дано

    1 0 Отговор
    хората в Карибския басейн се оправят бързо и преодолеят последствията от бедствието!

    09:23 01.11.2025

  • 5 Механик

    1 1 Отговор
    Храната ясно, ама войниците защо?
    п.п.
    Сетих се. Войниците са по стара американска традиция. Те така си правят.

    Коментиран от #6

    09:23 01.11.2025

  • 6 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    И провизии ,сигурно ще са за населението 🤔🤔🤔🤔🤔

    09:45 01.11.2025