САЩ пратиха хеликоптери с войници и провизии в поразената от урагана "Мелиса" Ямайка

Съединените щати са изпратили три военни хеликоптера с войски и провизии в Ямайка, за да помогнат за преодоляване на последствията от урагана Мелиса, съобщи пресслужбата на Южното командване на САЩ.
„Три хеликоптера CH-47 Chinook са транспортирали 40 войници и провизии като част от първоначалните усилия за предоставяне на незабавна хуманитарна помощ на жертвите“, се казва в изявлението.
Пресслужбата отбеляза, че още три хеликоптера UH-60 Black Hawk и два хеликоптера HH-60 Black Hawk ще пристигнат на острова по-късно, за да доставят допълнителни провизии и персонал.
По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати са в тесен контакт с правителствата на Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Бахамите, които се борят с последиците от Мелиса. Той отбеляза, че Съединените щати вече са изпратили спасители и хуманитарна помощ в страните, засегнати от урагана.
Ураганът Мелиса, буря от категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън, достигна брега на Ямайка на 28 октомври. Пиковите ветрове достигнаха 82 м/с (295 км/ч). Той причини наводнения и мащабни разрушения на целия остров. Около 15 000 души бяха евакуирани и 77% от електрозахранването на острова беше прекъснато.
Според последните съобщения ураганът е отнел живота на 46 души в Карибите, предаде американската телевизионна мрежа NBC.
26 души са загинали в Хаити, 19 в Ямайка и един в Доминиканската република.
Според последните данни на Националния център за ураганите на САЩ, Мелиса е преминал през Бахамите и се движи по-дълбоко в Атлантическия океан, като вече е отслабнал до посттропичен циклон.
1 Пипи
09:08 01.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Соловей
До коментар #2 от "Пуслер нищо не прати":смяна на режима е позволено само на сащ - влиза, удря важната инфраструктура и платената "опозиция" взема властта. В Украйна няма руска, платена опозиция и нямаше кой да вземе властта от Зеленски. Освен друга ционистка марионетка. Путин не е шахматист, а обикновен милиционер станал по-късно таксиджия. Като Мадуро.
09:21 01.11.2025
4 Дано
09:23 01.11.2025
5 Механик
п.п.
Сетих се. Войниците са по стара американска традиция. Те така си правят.
Коментиран от #6
09:23 01.11.2025
6 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Механик":И провизии ,сигурно ще са за населението 🤔🤔🤔🤔🤔
09:45 01.11.2025