САЩ пратиха хеликоптери с войници и провизии в поразената от урагана "Мелиса" Ямайка

Съединените щати са изпратили три военни хеликоптера с войски и провизии в Ямайка, за да помогнат за преодоляване на последствията от урагана Мелиса, съобщи пресслужбата на Южното командване на САЩ.

„Три хеликоптера CH-47 Chinook са транспортирали 40 войници и провизии като част от първоначалните усилия за предоставяне на незабавна хуманитарна помощ на жертвите“, се казва в изявлението.

Пресслужбата отбеляза, че още три хеликоптера UH-60 Black Hawk и два хеликоптера HH-60 Black Hawk ще пристигнат на острова по-късно, за да доставят допълнителни провизии и персонал.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Съединените щати са в тесен контакт с правителствата на Ямайка, Хаити, Доминиканската република и Бахамите, които се борят с последиците от Мелиса. Той отбеляза, че Съединените щати вече са изпратили спасители и хуманитарна помощ в страните, засегнати от урагана.

Ураганът Мелиса, буря от категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън, достигна брега на Ямайка на 28 октомври. Пиковите ветрове достигнаха 82 м/с (295 км/ч). Той причини наводнения и мащабни разрушения на целия остров. Около 15 000 души бяха евакуирани и 77% от електрозахранването на острова беше прекъснато.

Според последните съобщения ураганът е отнел живота на 46 души в Карибите, предаде американската телевизионна мрежа NBC.

26 души са загинали в Хаити, 19 в Ямайка и един в Доминиканската република.

Според последните данни на Националния център за ураганите на САЩ, Мелиса е преминал през Бахамите и се движи по-дълбоко в Атлантическия океан, като вече е отслабнал до посттропичен циклон.