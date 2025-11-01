ВСУ постигнали лек напредък северно от Покровск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали лек напредък северно от Покровск, Донецка област, по време на контраофанзива. Въпреки това руските войски продължават да проникват в града и източната част на Мирноград. Това става ясно от анализ на Института за изследване на войната (ISW) на 31 октомври.



Публикувани геолокационни кадри показват, че украинските сили постигат лек напредък в източната част на Родинское (северно от Покровск). Допълнителни видеозаписи показват как украинските сили нанасят удари по руски позиции северно от Покровск и в село Риг, източно от Покровск.



ISW изчислява, че проникващите мисии на руските сили в покрайнините на Покровск не са променили съществено контрола върху територията и линията на бойния контакт.



Украинското военно разузнаване съобщи по-рано, че руските войници влизат в Покровск на групи от 5-10 души и че Покровск е до голяма степен в момента е превърнат в спорна "сива зона“. За разлика от това, руското Министерство на отбраната и военният корпус твърдят, че руските сили напредват в града, както и в Мирноград. По-рано, те съобщиха за достигане на магистрала М-30 Покровск-Павлоград.



ISW подчертава, че откритата фронтова линия и разпространението на дронове в района затрудняват оценката на оперативната обстановка в Покровск.



На 31 октомври редица медии, позовавайки се на източници, писаха, че специалните части и авиацията на ГРУ на Министерството на отбраната са започнали сложна десантна операция в Покровск. Разузнавателните самолети са навлезли в райони на града, които руските генерали вече са обявили за "превзети“.



Преди ден президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че обстановката в Покровското направление остава трудна, но там няма обкръжение на части от Силите за отбрана на Украйна.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2 Оценка 2 от 20 гласа.