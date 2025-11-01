Новини
ВСУ постигнали лек напредък северно от Покровск
ВСУ постигнали лек напредък северно от Покровск

1 Ноември, 2025 09:18, обновена 1 Ноември, 2025 09:22

Това става ясно от анализ на Института за изследване на войната (ISW) на 31 октомври

ВСУ постигнали лек напредък северно от Покровск - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали лек напредък северно от Покровск, Донецка област, по време на контраофанзива. Въпреки това руските войски продължават да проникват в града и източната част на Мирноград. Това става ясно от анализ на Института за изследване на войната (ISW) на 31 октомври.

Публикувани геолокационни кадри показват, че украинските сили постигат лек напредък в източната част на Родинское (северно от Покровск). Допълнителни видеозаписи показват как украинските сили нанасят удари по руски позиции северно от Покровск и в село Риг, източно от Покровск.

ISW изчислява, че проникващите мисии на руските сили в покрайнините на Покровск не са променили съществено контрола върху територията и линията на бойния контакт.

Украинското военно разузнаване съобщи по-рано, че руските войници влизат в Покровск на групи от 5-10 души и че Покровск е до голяма степен в момента е превърнат в спорна "сива зона“. За разлика от това, руското Министерство на отбраната и военният корпус твърдят, че руските сили напредват в града, както и в Мирноград. По-рано, те съобщиха за достигане на магистрала М-30 Покровск-Павлоград.

ISW подчертава, че откритата фронтова линия и разпространението на дронове в района затрудняват оценката на оперативната обстановка в Покровск.

На 31 октомври редица медии, позовавайки се на източници, писаха, че специалните части и авиацията на ГРУ на Министерството на отбраната са започнали сложна десантна операция в Покровск. Разузнавателните самолети са навлезли в райони на града, които руските генерали вече са обявили за "превзети“.

Преди ден президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че обстановката в Покровското направление остава трудна, но там няма обкръжение на части от Силите за отбрана на Украйна.


  • 1 ФАКТ

    9 28 Отговор
    смяна на режима е позволено само на сащ - влиза, удря важната инфраструктура и платената "опозиция" взема властта. В Украйна няма руска, платена опозиция и нямаше кой да вземе властта от Зеленски. Освен друга ционистка марионетка. Путин не е шахматист, а обикновен милиционер станал по-късно таксиджия. Като Мадуро.

    Коментиран от #3, #4

    09:22 01.11.2025

  • 2 666

    5 34 Отговор
    САЩ не разрешиха на Пуслер да удря Киев, защото удари по столицата, биха позволили на опозиционни групи да свалят Зеленски. Пуслер затова се изнесе от Киев и отиде дълбоко на изток, където Вашингтон му каза, че може да води война по правилата на ООН ахахаха

    Коментиран от #13

    09:23 01.11.2025

  • 3 Сделано

    6 20 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    затова е и "многоходов", защото САЩ го правят да си говори сам. И ще не ще - става "многоходов".

    09:24 01.11.2025

  • 4 Платена опозиция

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Важи и за Русия.

    09:25 01.11.2025

  • 5 Трябва да се отбележи, че

    9 24 Отговор
    русофилите определено лъжат повече от рашистите.

    Коментиран от #20

    09:26 01.11.2025

  • 6 Баце

    17 4 Отговор
    Успели са да погледнат през перископа какво ги очаква.

    09:26 01.11.2025

  • 7 Смешник

    35 7 Отговор
    Лек напредък а фронта постоянно се измества на запад Тия по добре да се замислят как ще се измъкнат живи от Покровск

    Коментиран от #43, #47, #48

    09:27 01.11.2025

  • 8 Дедо ви...

    29 5 Отговор
    То затуй зеления наркос е забранил влизането на журналисти в Покровск за да не отразяват напредъка на бандерите

    09:27 01.11.2025

  • 9 Около Покровск

    10 25 Отговор
    е мъртво 20 км. широко поле, всяко нещо, което мърда , бива моментално обстреляно, не може да се съсредоточи никаква техника и жива сила.
    За какви обкръжения бълнуват Путин и орките не е ясно.

    Известно количество орки са успели да се промъкнат и покрият в изоставени сгради в Покровск, но се крият като плъхове и чакат подкрепления.

    ВСУ вече ги унищожава!

    Москалите са успели да се настанят между Покровск и Мирноград и не мърдат от място. Самият Мирноград е украински.
    ВСУ се опитва да напредне на юг към Добропиля и да попречи на москалите да атакуват , но и те стигнаха до някъде.

    Въобще, съвременната война е мръсна работа, пазиш се повече откъм небето и се заравяш дълбоко в земята!

    Същата картинка е и в Купянск.

    09:27 01.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 4 Отговор
    Лекият напредък означава че успели да да минат окопа от край до край.

    09:27 01.11.2025

  • 11 НАПОМНЯНЕ

    5 13 Отговор
    За четири години СССР стигна от Москва до Берлин... За четири години СВОто на Путин стигна от Донецк до....Покровск.

    Коментиран от #19, #22

    09:27 01.11.2025

  • 12 Бай Яни

    10 3 Отговор
    5/10 влизат в града на ангилите,и отам при свети Петър

    09:28 01.11.2025

  • 13 Малкоходов

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    По дефиниция всички копейки са многоходови.

    Коментиран от #18

    09:28 01.11.2025

  • 14 БЛАТУШКИТЕ на Г200

    4 13 Отговор
    Поне един парад да направят в ПоКръвск да влязат в употреба парадните униформи които носиха за Киев

    09:29 01.11.2025

  • 15 Лек напредък

    3 14 Отговор
    Със стотици избити путинисти и унищожена руска техника

    09:29 01.11.2025

  • 16 Величко

    12 3 Отговор
    Оффф ... , забавни сте ... Много се дразним , когато някой лъже повече от мен ... ! Е , продължавайте да постигате леки напредъци по същия начин ... !

    09:30 01.11.2025

  • 17 Хаха

    14 5 Отговор
    Какви глупости и лъжи, пишете...
    Всичкото украински комадос, с хеликоптера им, е унищожено от руските спецназ. 🇷🇺

    09:30 01.11.2025

  • 18 ру БЛАТА

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Малкоходов":

    Не само че са мнагоходови а и безаналогови 🤩🤡💀

    09:30 01.11.2025

  • 19 Бай Яни

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "НАПОМНЯНЕ":

    Тогава цяла Евро а стоеше и подкрепяше СССР ,а сега само а сега зад русия стоят терористични режими.

    Коментиран от #25, #61

    09:30 01.11.2025

  • 20 Обаче

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Трябва да се отбележи, че":

    Никой не може да надмине атлантистите в лъжите, лицемерието и демагогията. Същите направиха от Демокрацията - Демонкрация

    09:30 01.11.2025

  • 21 Ясно, значи съвсем скоро

    13 2 Отговор
    ще сдават града, пардон, ще с е оттеглят на предварително подготвени по-изгодни позиции, тъй като ще се окаже, че Покровск всъщност е нямал никакво стратегическо значение.

    09:30 01.11.2025

  • 22 Путин

    1 8 Отговор

    До коментар #11 от "НАПОМНЯНЕ":

    Вашингтон ме прави да съм многоходов. Много викат и заплашват

    Коментиран от #31

    09:30 01.11.2025

  • 23 ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ

    2 10 Отговор
    Прати на многоходово избиване на руснаците в Покровск.

    09:31 01.11.2025

  • 24 Я пък тоя

    8 1 Отговор
    Постигнали лек напредък северно от Покровск.
    Ами на 80 километра северно от Покровск са постигнали успех.

    09:32 01.11.2025

  • 25 Путинистче идиотче

    3 10 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Яни":

    Тогава Запада спаси СССР ....сега Путин сам са изолира и никой не му е виновен....

    09:33 01.11.2025

  • 26 Тез като Кубрат Пулев

    9 2 Отговор
    укрите, продължават напред, ахахаха

    09:33 01.11.2025

  • 27 Освен атаките

    7 10 Отговор
    срещу петролната и нефтопреработвателнаъа индустрии на Русия, ВСУ се съсредоточава и срещу елетропреносната мрежа на Русия.

    Целеннасочени удари по подстанции оставят цели райони на Русия без ток.
    Серията от украински въздушни удари срещу големи ел. подстанции на много места в Русия. Електропреносната система в Руската федерация работи на съветски принцип - тя е взаимосвързана и централизирана, така че изваждането от строя на определен брой станции и подстанции може да предизвика каскаден ефект и невъзможност да се поддържа необходимото напрежение, съответно - големи спирания на тока.

    Към липсата на горива и материали се добавя и липсата на ток.

    09:34 01.11.2025

  • 28 наблюдател

    3 9 Отговор
    Влезлите орки в покровск знаят ли че от там живи и дори ранени няма да се върнат защото небето е осеяно с дронове

    09:34 01.11.2025

  • 29 ?????

    16 2 Отговор
    Лекият напредък е опит на хората на Буданов да измъкнат някаква важна клечка от Покровск.
    Резултатът е че хеликоптера Блек Хоук и десантната група са унищожени от руснаците.

    09:34 01.11.2025

  • 30 Фейк на часа

    15 3 Отговор
    Фактите сочат за точно обратното, но нека вашите редовни читатели, болните русофоби да продължават да си живеят в измисления паралелен свят. Аз такива абсурди прочетох снощи тук, че направо се хванах за главата - пациентите отново започнаха да си мечтаят как Тръмп щял да даде Томахоук с ядрени бойни глави и подобни абсурди. Приятна събота на всички нормални хора!

    09:35 01.11.2025

  • 31 ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ

    1 9 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    Направо Вашингтон ми разпорежда...и аз изпълнявам.

    09:35 01.11.2025

  • 32 Фокус-мокус

    4 4 Отговор
    "Разузнавателните самолети са навлезли в райони на града, които руските генерали вече са обявили за "превзети."

    09:35 01.11.2025

  • 33 М дааа

    9 1 Отговор
    Между другото ,операцията на ГУР завърши ,,успешно.. Буквално си беше операция,в ролята на хирурзите бяха руски дронове

    09:35 01.11.2025

  • 34 Реконтранаступ

    9 1 Отговор
    Лек напредък като на "не се сърди човече" или като на WoW? Много интересно, как се правят такива задълбочени анализи при липса на актуална информация?

    Коментиран от #37

    09:36 01.11.2025

  • 35 Русначе зомби

    1 11 Отговор
    В Покровск ни избиват като плъхове. Влизаме в града и оттам направо при свети Петър.

    09:37 01.11.2025

  • 36 Механик

    10 0 Отговор
    Тия на снимката всичките ли са "леваци", бе?
    От де ви намират такива мърлячи не ми е ясно?

    Коментиран от #41

    09:38 01.11.2025

  • 37 Нарича се

    10 1 Отговор

    До коментар #34 от "Реконтранаступ":

    пожелателно мислене. Халюцинации от употреба на наркотици. Или поръчкова журналистика.

    09:38 01.11.2025

  • 38 ВСУ атакува

    3 9 Отговор
    Руски канали за наблюдение съобщават за множество сигнали за дронове над десетки региони: Белгород, Брянск, Курск, Ростов, Воронеж, дори в близост до ядрени съоръжения като Нововоронеж. Тази вълна от около 200 безпилотни летателни апарата съвпада с по-ранните предупреждения на Станислав Бунятов, известен като Осман, от батальона „Айдар“ на Украйна. Той обяви по-рано, че идват нови удари по руски цели. „Днес нашите птици ще наложат значителни санкции на Руската федерация"

    Атаки е имало и по целия полуостров Крим.

    09:40 01.11.2025

  • 39 Блатушка:

    4 5 Отговор
    Днес превзехме ли Покровск и Купянск или ще останат пак за утре?

    Ама нали тов. Путин се похвали уж?!

    09:43 01.11.2025

  • 40 Ха ХаХа

    7 0 Отговор
    Какъв напредък.Целият спецназ на ГУР ,най подготвения на запад е ликвидиран до крак.

    09:44 01.11.2025

  • 41 Я пък тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Много правилно заключение, Механик.
    Всички са леваци, не са левичари. +++

    09:44 01.11.2025

  • 42 Съвременен изтребител Су-35С

    5 1 Отговор
    Обединената авиационна корпорация на Ростех предаде нова партида Су-35С на Министерството на отбраната, те вече са на местата си на служба. "Производителите на самолети на държавната корпорация "Ростех" уверено увеличиха темповете на доставки на съвременни бойни самолети в интерес на Министерството на отбраната на Руската федерация", заявяват от Ростех, наричайки Су-35С най-ефективния съвременен изтребител в света. Су-35С е разработен от известното руско конструкторско бюро "Сухой" и днес заема водеща позиция сред бойните самолети които са на въоръжение в Русия. Су-35С, като разработка на Су-27 е получил модернизиран корпус и двигатели с променлив вектор на тягата, което му осигурява изключителна маневреност и предимства във въздушни битки.

    Коментиран от #68

    09:44 01.11.2025

  • 43 Герасимов

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Това последното зависи или от нашата добра воля или от добронамерените ни предложения за капитулацията им.

    09:47 01.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Във Великата Русия

    4 4 Отговор
    Няма ток в Подмосковието,почват да слагат мрежи по Нефтохимите ,това им е ПВО защитата,но не помага многоАрестуваха младата пианиска Наоко за пеене на украинска песен осъдена на 14дни арест и 30хил рубли глоба ,при излизането я арестуват за още 14дни.Мин.седмица един пенсионер го глобиха с 30хил.рубли за украинска значка.А тия по затворите за коментари срещу Ка путинската война са безброй.И пожелавам на бълг.русофили да заминат за блатото да усетят Руский мир..

    09:48 01.11.2025

  • 46 Какво значи Козячета бе

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Сандо":

    Едногънковия ,хора които са против окупацията на Украйна ли бе.Ей на такива като теб им отварям кратуната и наливам мозък.

    09:50 01.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ти гледал ли си

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Сводка от фронта.Там ще видиш колко ватенка се търкаля по полето пред Покровск.За 5мес.дроновите воиски на Мадйар са унищожили 30хил.ватенки.Такива като теб дето нищо не знаят що се обаждат .Д...а и Чи ки джи и те .Т,ъ,п,и,

    Коментиран от #49

    09:52 01.11.2025

  • 49 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Ти гледал ли си":

    Човека гледа руска теуевизия. Там такива неща не дават. Там дават само пабеди!

    09:54 01.11.2025

  • 50 Фен

    3 2 Отговор
    Явно в Украйна вече за успех се приема леко забавяне на руснаците.

    Коментиран от #52, #54

    09:55 01.11.2025

  • 51 Путинистче идиотче

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Сандо":

    Учим са от Посоля

    09:55 01.11.2025

  • 52 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Фен":

    Успех е масовото изтребление на путинисти.

    09:56 01.11.2025

  • 53 ООрана държава

    3 1 Отговор
    А така, сега настъпвайте на запад

    09:56 01.11.2025

  • 54 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Фен":

    Написах но изтриха по-горе. Днес е 1420 ден от тридневната СВО. За това време съветската армия е стигнала до Берлин. А рашката армия имести фронта от Донецк до Покровск, 30 километра! Това ли е успех? За ударите по руска територия всяка вечер, да не пиша, че става тъжна картинка.

    Коментиран от #66, #70

    09:59 01.11.2025

  • 55 Другари копейки

    3 2 Отговор
    Другари...няма спане и почивка дори и през почивните дни!
    Вовата каза ,че е превзет Покровск.
    Те укрите контраатакуват.!?
    А трябваше специалната военна операция отдавна да е свършила.
    Дали пак да се снишим?

    09:59 01.11.2025

  • 56 хихи

    2 1 Отговор
    ВСУ постигнали лек напредък към Киев

    09:59 01.11.2025

  • 57 Точен

    2 1 Отговор
    Вместо напредък, чети:назадък...

    Коментиран от #59

    10:00 01.11.2025

  • 58 дядо поп

    3 1 Отговор
    Аз ли не мога да чета като хората , но никъде не можах да видя къде украинските сили са постигнали този лек напредък. Абе хора , отразявайте действителността. Така или иначе истината рано или късно ще лъсне. Няма човек който да харесва как млади хора губят живота си било то украинци или руснаци. Работил съм 20 години и едните и с другите , моето лично мнение е , че украинците са по големи кръшкачи и "пишман" тарикати , но това не означава , че не трябва да живеят. Просто ми е чудно как с лекота се премахват мненията на хора поддържащи собствено мнение за войната а се оставят публикации радващи се или насърчаващи смъртта на хиляди хора. Не украинци , не руснаци а ХОРА!

    Коментиран от #64

    10:00 01.11.2025

  • 59 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Точен":

    Реконтранъстъпление е в посока.... Киев

    10:00 01.11.2025

  • 60 Генерал-лейтенант Апти Алаудинов

    3 0 Отговор
    в Русия казва "Обичам украинския народ и го съжалявам" Командирът на специалните части "Ахмат" Апти Алаудинов заявява "Това са същите руснаци като вас и мен. Единствената разлика е, че на тези руснаци са промити мозъците и замъглени, за да вярват, че в действителност ние сме основните им врагове". Според него украинският народ трябва да застане рамо до рамо с руския, както винаги е бил. Алаудинов припомни, че е невъзможно да се говори лошо за цяла нация. Според него в Украйна има хора, които са врагове на украинския народ повече от всеки друг.

    10:01 01.11.2025

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Яни":

    Цяла Европа не беше ли окупирана от хитлер?

    10:01 01.11.2025

  • 62 си дзън

    2 0 Отговор
    Опят руснаците излъгаха. Абе врут, врут, крепостните.

    10:02 01.11.2025

  • 63 име

    0 1 Отговор
    Абе, в телеграм и ютуб има колкото искате канали за картографиране на денацифицирането. AMK maps, Suriyak maps, Thorkill maps, Creamy caprice, Military Summary, няма никой, който да потвърждава лъжите на киевската хунта.

    10:03 01.11.2025

  • 64 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "дядо поп":

    Ами напредъка е около Покровск, защото руския напредък за взимане на Покровск никога не е бил! Града е под контрола на ВСУ. За това не става въпрос тук за напредък в самия град. Руската армия се опитва да обкръжи града, но това все още не се получава.

    Коментиран от #72

    10:03 01.11.2025

  • 65 ПУТИН МНОГОПОЛЮСНИЯ БЕЗАНАЛОГ

    2 0 Отговор
    Мъките ми не свършват вече четири години

    10:04 01.11.2025

  • 66 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    Само да доуточня до копейките, че съветската армия е стигнала до Берлин за този период, защото в съветската армия е била и украинската армия! А днес рашите воюват срещу украинската армия.

    10:05 01.11.2025

  • 67 Путинистче идиотче

    1 0 Отговор
    Избиват ни като плъхове в Покровск, ама има мегдан за още.

    10:06 01.11.2025

  • 68 Русията не

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Съвременен изтребител Су-35С":

    Може да произведе изстребител 6то поколение.За разлика от Китай и САЩ.Толкова си могат.Опита им с СУ 57е неуспешен двигателите му изпускат такава топлинна следа че се виждат отдалеч.Такъв им е и парадния танк.Т 14Армата дето го няма на фронта.Да не говорим за Орешник от 3налични един успешен старт втория падна в Русия и една ракета унищожена на полигона от Украинския ГУР.Сармат 11неуспешни опита първия избивайки инж.състав на Полигона.Е толкова си могат.Абе къде им е пътническия самолет.Оказа се че не го произвеждат защото 80процента е от западни части.Смешното блато,Великото смешни блато.И Честито на руснаците от 1януари ДДС то им става 22процента и по високиданъци за всички.Все пак трябват пари за война ,а тия от нефта нещо не стигат.

    10:07 01.11.2025

  • 69 ©∆@

    0 0 Отговор
    Стара ви е информацията...
    Дори изпратените 4 хеликоптера със специални части са унищожени!
    Украинците започнаха да се предават.
    Най-късно до понеделник Покровск-Мирноград ще бъдат освободени.
    Същото положение е и в Купянск. Дори утре може да бъде обявено, че Купянск е освободен!

    10:08 01.11.2025

  • 70 Да ама Украинците не са немци,

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хахахаха":

    а са си живи Руснаци. Тук целта е максимално да се опази живота на населението и с минимално проливане на кръв в тази братоубийствена война. Ха нека да е някоя друга държава, а не Украйна и тогава ще видиш военни действия които въобще дори няма да са в сегашния им вид. Ще има пълно изкореняване, изравняване на земната повърхност и ликвидация с пълно унищожение. Честито!

    Коментиран от #73

    10:10 01.11.2025

  • 71 Хахахаха

    0 1 Отговор
    Но и все пак, има опасност града да падне. Все пак рашистите нямат други успехи и са струпали 170 хилядна армия около Покровск, за да представят някаква победа. Така, че риска има. Но все още ВСУ се държи в града и града не е обкръжен.

    10:10 01.11.2025

  • 72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 73 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Да ама Украинците не са немци,":

    Ъъъъъъ Афганистан! Рашите и там загубиха! Ъъъъъъ Финландия!!!!! Рашите и там загубиха! И стига оправдава, че било братоубийствена война. Всъщност до сега рашата, никога не е имала толкова кръвожадна война, след ВСВ! Това е най-жестоката война с милиони жертви и да ми обясняваш, че се пазело населението е просто жалко и смешно оправдание! Нищо не се пази, градовете са заличени, те не съществуват.

    10:14 01.11.2025

  • 74 Около покровск

    0 0 Отговор
    Слез на земята , спри да сънуваш !

    10:15 01.11.2025

