ВСУ постигнали лек напредък северно от Покровск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са постигнали лек напредък северно от Покровск, Донецка област, по време на контраофанзива. Въпреки това руските войски продължават да проникват в града и източната част на Мирноград. Това става ясно от анализ на Института за изследване на войната (ISW) на 31 октомври.
Публикувани геолокационни кадри показват, че украинските сили постигат лек напредък в източната част на Родинское (северно от Покровск). Допълнителни видеозаписи показват как украинските сили нанасят удари по руски позиции северно от Покровск и в село Риг, източно от Покровск.
ISW изчислява, че проникващите мисии на руските сили в покрайнините на Покровск не са променили съществено контрола върху територията и линията на бойния контакт.
Украинското военно разузнаване съобщи по-рано, че руските войници влизат в Покровск на групи от 5-10 души и че Покровск е до голяма степен в момента е превърнат в спорна "сива зона“. За разлика от това, руското Министерство на отбраната и военният корпус твърдят, че руските сили напредват в града, както и в Мирноград. По-рано, те съобщиха за достигане на магистрала М-30 Покровск-Павлоград.
ISW подчертава, че откритата фронтова линия и разпространението на дронове в района затрудняват оценката на оперативната обстановка в Покровск.
На 31 октомври редица медии, позовавайки се на източници, писаха, че специалните части и авиацията на ГРУ на Министерството на отбраната са започнали сложна десантна операция в Покровск. Разузнавателните самолети са навлезли в райони на града, които руските генерали вече са обявили за "превзети“.
Преди ден президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че обстановката в Покровското направление остава трудна, но там няма обкръжение на части от Силите за отбрана на Украйна.
1 ФАКТ
Коментиран от #3, #4
09:22 01.11.2025
2 666
Коментиран от #13
09:23 01.11.2025
3 Сделано
До коментар #1 от "ФАКТ":затова е и "многоходов", защото САЩ го правят да си говори сам. И ще не ще - става "многоходов".
09:24 01.11.2025
4 Платена опозиция
До коментар #1 от "ФАКТ":Важи и за Русия.
09:25 01.11.2025
5 Трябва да се отбележи, че
Коментиран от #20
09:26 01.11.2025
6 Баце
09:26 01.11.2025
7 Смешник
Коментиран от #43, #47, #48
09:27 01.11.2025
8 Дедо ви...
09:27 01.11.2025
9 Около Покровск
За какви обкръжения бълнуват Путин и орките не е ясно.
Известно количество орки са успели да се промъкнат и покрият в изоставени сгради в Покровск, но се крият като плъхове и чакат подкрепления.
ВСУ вече ги унищожава!
Москалите са успели да се настанят между Покровск и Мирноград и не мърдат от място. Самият Мирноград е украински.
ВСУ се опитва да напредне на юг към Добропиля и да попречи на москалите да атакуват , но и те стигнаха до някъде.
Въобще, съвременната война е мръсна работа, пазиш се повече откъм небето и се заравяш дълбоко в земята!
Същата картинка е и в Купянск.
09:27 01.11.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:27 01.11.2025
11 НАПОМНЯНЕ
Коментиран от #19, #22
09:27 01.11.2025
12 Бай Яни
09:28 01.11.2025
13 Малкоходов
До коментар #2 от "666":По дефиниция всички копейки са многоходови.
Коментиран от #18
09:28 01.11.2025
14 БЛАТУШКИТЕ на Г200
09:29 01.11.2025
15 Лек напредък
09:29 01.11.2025
16 Величко
09:30 01.11.2025
17 Хаха
Всичкото украински комадос, с хеликоптера им, е унищожено от руските спецназ. 🇷🇺
09:30 01.11.2025
18 ру БЛАТА
До коментар #13 от "Малкоходов":Не само че са мнагоходови а и безаналогови 🤩🤡💀
09:30 01.11.2025
19 Бай Яни
До коментар #11 от "НАПОМНЯНЕ":Тогава цяла Евро а стоеше и подкрепяше СССР ,а сега само а сега зад русия стоят терористични режими.
Коментиран от #25, #61
09:30 01.11.2025
20 Обаче
До коментар #5 от "Трябва да се отбележи, че":Никой не може да надмине атлантистите в лъжите, лицемерието и демагогията. Същите направиха от Демокрацията - Демонкрация
09:30 01.11.2025
21 Ясно, значи съвсем скоро
09:30 01.11.2025
22 Путин
До коментар #11 от "НАПОМНЯНЕ":Вашингтон ме прави да съм многоходов. Много викат и заплашват
Коментиран от #31
09:30 01.11.2025
23 ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ
09:31 01.11.2025
24 Я пък тоя
Ами на 80 километра северно от Покровск са постигнали успех.
09:32 01.11.2025
25 Путинистче идиотче
До коментар #19 от "Бай Яни":Тогава Запада спаси СССР ....сега Путин сам са изолира и никой не му е виновен....
09:33 01.11.2025
26 Тез като Кубрат Пулев
09:33 01.11.2025
27 Освен атаките
Целеннасочени удари по подстанции оставят цели райони на Русия без ток.
Серията от украински въздушни удари срещу големи ел. подстанции на много места в Русия. Електропреносната система в Руската федерация работи на съветски принцип - тя е взаимосвързана и централизирана, така че изваждането от строя на определен брой станции и подстанции може да предизвика каскаден ефект и невъзможност да се поддържа необходимото напрежение, съответно - големи спирания на тока.
Към липсата на горива и материали се добавя и липсата на ток.
09:34 01.11.2025
28 наблюдател
09:34 01.11.2025
29 ?????
Резултатът е че хеликоптера Блек Хоук и десантната група са унищожени от руснаците.
09:34 01.11.2025
30 Фейк на часа
09:35 01.11.2025
31 ПУТИН БЕЗАНАЛОГОВИЯ
До коментар #22 от "Путин":Направо Вашингтон ми разпорежда...и аз изпълнявам.
09:35 01.11.2025
32 Фокус-мокус
09:35 01.11.2025
33 М дааа
09:35 01.11.2025
34 Реконтранаступ
Коментиран от #37
09:36 01.11.2025
35 Русначе зомби
09:37 01.11.2025
36 Механик
От де ви намират такива мърлячи не ми е ясно?
Коментиран от #41
09:38 01.11.2025
37 Нарича се
До коментар #34 от "Реконтранаступ":пожелателно мислене. Халюцинации от употреба на наркотици. Или поръчкова журналистика.
09:38 01.11.2025
38 ВСУ атакува
Атаки е имало и по целия полуостров Крим.
09:40 01.11.2025
39 Блатушка:
Ама нали тов. Путин се похвали уж?!
09:43 01.11.2025
40 Ха ХаХа
09:44 01.11.2025
41 Я пък тоя
До коментар #36 от "Механик":Много правилно заключение, Механик.
Всички са леваци, не са левичари. +++
09:44 01.11.2025
42 Съвременен изтребител Су-35С
Коментиран от #68
09:44 01.11.2025
43 Герасимов
До коментар #7 от "Смешник":Това последното зависи или от нашата добра воля или от добронамерените ни предложения за капитулацията им.
09:47 01.11.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Във Великата Русия
09:48 01.11.2025
46 Какво значи Козячета бе
До коментар #44 от "Сандо":Едногънковия ,хора които са против окупацията на Украйна ли бе.Ей на такива като теб им отварям кратуната и наливам мозък.
09:50 01.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ти гледал ли си
До коментар #7 от "Смешник":Сводка от фронта.Там ще видиш колко ватенка се търкаля по полето пред Покровск.За 5мес.дроновите воиски на Мадйар са унищожили 30хил.ватенки.Такива като теб дето нищо не знаят що се обаждат .Д...а и Чи ки джи и те .Т,ъ,п,и,
Коментиран от #49
09:52 01.11.2025
49 Хахахаха
До коментар #48 от "Ти гледал ли си":Човека гледа руска теуевизия. Там такива неща не дават. Там дават само пабеди!
09:54 01.11.2025
50 Фен
Коментиран от #52, #54
09:55 01.11.2025
51 Путинистче идиотче
До коментар #44 от "Сандо":Учим са от Посоля
09:55 01.11.2025
52 Я пъ тоа
До коментар #50 от "Фен":Успех е масовото изтребление на путинисти.
09:56 01.11.2025
53 ООрана държава
09:56 01.11.2025
54 Хахахаха
До коментар #50 от "Фен":Написах но изтриха по-горе. Днес е 1420 ден от тридневната СВО. За това време съветската армия е стигнала до Берлин. А рашката армия имести фронта от Донецк до Покровск, 30 километра! Това ли е успех? За ударите по руска територия всяка вечер, да не пиша, че става тъжна картинка.
Коментиран от #66, #70
09:59 01.11.2025
55 Другари копейки
Вовата каза ,че е превзет Покровск.
Те укрите контраатакуват.!?
А трябваше специалната военна операция отдавна да е свършила.
Дали пак да се снишим?
09:59 01.11.2025
56 хихи
09:59 01.11.2025
57 Точен
Коментиран от #59
10:00 01.11.2025
58 дядо поп
Коментиран от #64
10:00 01.11.2025
59 хихи
До коментар #57 от "Точен":Реконтранъстъпление е в посока.... Киев
10:00 01.11.2025
60 Генерал-лейтенант Апти Алаудинов
10:01 01.11.2025
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Бай Яни":Цяла Европа не беше ли окупирана от хитлер?
10:01 01.11.2025
62 си дзън
10:02 01.11.2025
63 име
10:03 01.11.2025
64 Хахахаха
До коментар #58 от "дядо поп":Ами напредъка е около Покровск, защото руския напредък за взимане на Покровск никога не е бил! Града е под контрола на ВСУ. За това не става въпрос тук за напредък в самия град. Руската армия се опитва да обкръжи града, но това все още не се получава.
Коментиран от #72
10:03 01.11.2025
65 ПУТИН МНОГОПОЛЮСНИЯ БЕЗАНАЛОГ
10:04 01.11.2025
66 Хахахаха
До коментар #54 от "Хахахаха":Само да доуточня до копейките, че съветската армия е стигнала до Берлин за този период, защото в съветската армия е била и украинската армия! А днес рашите воюват срещу украинската армия.
10:05 01.11.2025
67 Путинистче идиотче
10:06 01.11.2025
68 Русията не
До коментар #42 от "Съвременен изтребител Су-35С":Може да произведе изстребител 6то поколение.За разлика от Китай и САЩ.Толкова си могат.Опита им с СУ 57е неуспешен двигателите му изпускат такава топлинна следа че се виждат отдалеч.Такъв им е и парадния танк.Т 14Армата дето го няма на фронта.Да не говорим за Орешник от 3налични един успешен старт втория падна в Русия и една ракета унищожена на полигона от Украинския ГУР.Сармат 11неуспешни опита първия избивайки инж.състав на Полигона.Е толкова си могат.Абе къде им е пътническия самолет.Оказа се че не го произвеждат защото 80процента е от западни части.Смешното блато,Великото смешни блато.И Честито на руснаците от 1януари ДДС то им става 22процента и по високиданъци за всички.Все пак трябват пари за война ,а тия от нефта нещо не стигат.
10:07 01.11.2025
69 ©∆@
Дори изпратените 4 хеликоптера със специални части са унищожени!
Украинците започнаха да се предават.
Най-късно до понеделник Покровск-Мирноград ще бъдат освободени.
Същото положение е и в Купянск. Дори утре може да бъде обявено, че Купянск е освободен!
10:08 01.11.2025
70 Да ама Украинците не са немци,
До коментар #54 от "Хахахаха":а са си живи Руснаци. Тук целта е максимално да се опази живота на населението и с минимално проливане на кръв в тази братоубийствена война. Ха нека да е някоя друга държава, а не Украйна и тогава ще видиш военни действия които въобще дори няма да са в сегашния им вид. Ще има пълно изкореняване, изравняване на земната повърхност и ликвидация с пълно унищожение. Честито!
Коментиран от #73
10:10 01.11.2025
71 Хахахаха
10:10 01.11.2025
72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
73 Хахахаха
До коментар #70 от "Да ама Украинците не са немци,":Ъъъъъъ Афганистан! Рашите и там загубиха! Ъъъъъъ Финландия!!!!! Рашите и там загубиха! И стига оправдава, че било братоубийствена война. Всъщност до сега рашата, никога не е имала толкова кръвожадна война, след ВСВ! Това е най-жестоката война с милиони жертви и да ми обясняваш, че се пазело населението е просто жалко и смешно оправдание! Нищо не се пази, градовете са заличени, те не съществуват.
10:14 01.11.2025
74 Около покровск
10:15 01.11.2025