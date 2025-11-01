Новини
Свят »
САЩ »
ООН одобри автомония на Западна Сахара

ООН одобри автомония на Западна Сахара

1 Ноември, 2025 12:11 756 7

  • западна сахара-
  • мароко-
  • оон-
  • резолюция-
  • сащ

Предложението беше на Мароко

ООН одобри автомония на Западна Сахара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Съветът за сигурност на ООН снощи прие подкрепена от САЩ резолюция, с която одобри предложението на Мароко за автономия на Западна Сахара като основа за подновяване на преговорите, както по този начин заздрави претенциите на Рабат за спорната територия, предаде ДПА.

Единадесет членове на съвета гласуваха „за“ резолюцията, а Русия, Китай и Пакистан се въздържаха. Алжир, който се противопоставя на резолюцията и подкрепя движението „Фронт Полисарио“, което се бори за независимост на Западна Сахара, не участва в гласуването, уточнява БТА.

Резолюцията представлява най-силният до този момент израз на международна подкрепа за предложението на Мароко от 2007 г., което предвижда територията да получи право на самоуправление под марокански суверенитет.

Документът призовава страните да възобновят преговорите без предварителни условия, за да достигнат до „окончателно и взаимно приемливо политическо решение, което да осигури самоопределение на народа на Западна Сахара“.

Мароко анексира части от богатата на ресурси пустинна територия, след като Испания се изтегля от нея през 1975 г. и оттогава контролира значителни части от нея. Спорадични сблъсъци продължават между мароканските сили и подкрепяния от Алжир „Фронт Полисарио“.

САЩ, Израел, Франция и няколко африкански страни вече признават претенциите на Мароко към територията, която се намира между Мароко и Мавритания на атлантическото крайбрежие.

Американският представител в ООН Майк Уолц нарече гласуването „историческо“ и заяви, че то „засилва инерцията за установяване на дългоочаквания мир в Западна Сахара“.

Постоянният представител на Алжир в ООН Амар Бенджама заяви, че резолюцията не отразява вярно и в достатъчна степен доктрината на ООН за деколонизация.

Резолюцията удължи и срока на действие на мисията на ООН за поддържане на мира в Западна Сахара с още една година.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужас

    6 0 Отговор
    какво са направили, какво е това "автомония"

    Коментиран от #2

    12:26 01.11.2025

  • 2 Ъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужас":

    АвтоМония е продукт на естественият интелект!

    Коментиран от #3

    12:29 01.11.2025

  • 3 Хе хе...

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ":

    От мaлoyмнa мicipka- толкоз!

    12:33 01.11.2025

  • 4 Яяяяя

    2 0 Отговор
    Г-жо Симеонова, Вие да не сте надрусана? Каква е тази автономия. В едната статия "президентка", в тая автономия. Кой ви даде дипломата, или си я купихте? Ужас за журналистиката и нашите "будители" дето са Ви я дали.

    13:06 01.11.2025

  • 5 "автомония" на Западна Сахара

    1 0 Отговор
    територията да получи право на самоуправление под марокански суверенитет...... Нон Сенс. А за какво точно тогава се бори фронта Палисарио, нали точно за независимост и да не са под марокански суверенитет. Пълен абсурд ....

    13:38 01.11.2025

  • 6 ха ха ха ....

    1 0 Отговор
    Краварите и Израел - признавали .... Майко мила ..а и изританите от Африка франсета ...все отбор юнаци ...

    13:45 01.11.2025

  • 7 подкрепена от САЩ някаква резолюция

    0 0 Отговор
    По никъкав начин НЕ създава нито автомония, нито пък малоумно написаното "самоуправление под марокански суверенитет" ...От поне 30-40 години движението „Фронт Полисарио“ подържано от Алжир управлява там и воюва и с Мароко и със Франция впрочем. Миналата година дори избиха до крак френският легион там. До крак .... после заплашиха и Макрон че ще го приключат в сърцето на Париж и 8 месеца метро нямаше и всичко беше блокирано от армия. Така започна и проблема на Франция с Алжир а той е огромен ...

    13:47 01.11.2025