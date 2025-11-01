Латвия купува противотанкови мини на стойност 7 милиона евро

Латвийското правителство ще закупи противотанкови мини на стойност приблизително 7 млн. EUR от Rheinmetall Expal Munitions, компания, базирана в Испания, съобщи порталът Delfi, позовавайки се на латвийското Министерство на отбраната.

Според министерството, договорът е подписан по време на посещение в кралството на латвийския министър на отбраната Андрис Спрудс. Министърът отбеляза, че закупените противотанкови мини „значително ще засилят способността на Латвийските национални въоръжени сили (НАС) да ограничават мобилността на противника на бойното поле“.

Според портала закупените от Рига мини са оборудвани с голям взривен заряд.

През февруари Спрудс обяви, че латвийското правителство е одобрило решение за установяване на минимално ниво на разходи за отбрана. През 2026 г. той ще възлиза на 4% от БВП на страната, а от 2027 г. - на 5% от БВП.