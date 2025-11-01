Новини
Латвия купува противотанкови мини на стойност 7 милиона евро

Латвия купува противотанкови мини на стойност 7 милиона евро

1 Ноември, 2025 14:11 594 37

Те са оборудвани с голям взривен заряд

Латвия купува противотанкови мини на стойност 7 милиона евро - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Латвийското правителство ще закупи противотанкови мини на стойност приблизително 7 млн. EUR от Rheinmetall Expal Munitions, компания, базирана в Испания, съобщи порталът Delfi, позовавайки се на латвийското Министерство на отбраната.

Според министерството, договорът е подписан по време на посещение в кралството на латвийския министър на отбраната Андрис Спрудс. Министърът отбеляза, че закупените противотанкови мини „значително ще засилят способността на Латвийските национални въоръжени сили (НАС) да ограничават мобилността на противника на бойното поле“.

Според портала закупените от Рига мини са оборудвани с голям взривен заряд.

През февруари Спрудс обяви, че латвийското правителство е одобрило решение за установяване на минимално ниво на разходи за отбрана. През 2026 г. той ще възлиза на 4% от БВП на страната, а от 2027 г. - на 5% от БВП.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кленя

    19 0 Отговор
    най ного тия да ги настъпат тия мини и от мини държавицата им да остане само купчина земя

    14:14 01.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ганя Путинофила

    0 13 Отговор
    Джавелините вършат по добра работа!

    Коментиран от #14

    14:21 01.11.2025

  • 5 Перо

    12 0 Отговор
    Кой се интересува от тия, излишно хвърлени пари!

    14:22 01.11.2025

  • 6 64 километровата танкова колона към Киев

    0 19 Отговор
    отиде за скрап!

    Коментиран от #12, #37

    14:22 01.11.2025

  • 7 име

    13 0 Отговор
    2023г киевската хунта купи незнайно количество противотанкови мини прясно производство, таман от началото на Студената война. Ама на много добра цена, рустем умрелов се и купил не един, ами направо пет имота в САЩ със "спестените" пари. И схемата му беше разкрита от NAKO (Independent Anti-Corruption Commission)

    14:23 01.11.2025

  • 8 Тръмп

    0 15 Отговор
    Само един Томахоук по мумията на ленин в Мацква и тогава войната ще свърши!

    Коментиран от #13, #33

    14:23 01.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 и защо са им?!?

    12 0 Отговор
    Путин откога свърши танковете!

    14:24 01.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 село мое ,

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "64 километровата танкова колона към Киев":

    Не драскай щуротии да не ти се смеят в селото !

    14:25 01.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    До ком. 4, точен си дpoгap, няма спор. ВСУ като подпука ушанките с джавелини и чак до Maцква ги гони! Сега са някъде отвъд Урал, не моа ги стигнат ;)

    Коментиран от #24

    14:26 01.11.2025

  • 15 Даа...

    0 10 Отговор
    Когато Молдова нападна Молдова, никой нищо не разбра. Когато Грузия нападна Грузия, започнаха да идват мисли, че всичко изглежда странно. Тогава Украйна нападна Украйна, като се самоунищожи.
    Русия няма много късмет със съседите си, постоянно се нападат. Скоро Беларус ще нападне Беларус. Казахстан вече атакува Казахстан.
    Граждански конфликти навсякъде и само в Русия щастлив живот по телевизията. Какви късметлии са руснаците с телевизора!

    14:26 01.11.2025

  • 16 Путин посети болница

    0 12 Отговор
    Всичките бяха без крака от тези мини!
    Даде им по един медал за героизъм!

    Коментиран от #34

    14:26 01.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Латвия купува противотанкови мини

    7 0 Отговор
    Заведох ви в сърцето на Европа....
    " Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу.... Животински страх изпитвам ....Ту-тууу

    14:27 01.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тоа па

    5 0 Отговор
    къде видя нещо нецензурно ?

    14:28 01.11.2025

  • 21 Путин

    1 8 Отговор
    Май никой не е доволен от обичта на братушките освен Ганев...

    14:28 01.11.2025

  • 22 И Банкя ще минирам

    7 0 Отговор
    Ту-тууу.... Животински страх изпитвам ....Ту-тууу

    14:31 01.11.2025

  • 23 онзи

    8 0 Отговор
    Тия латвийци са големи образи , страх ги тресе здраво , народ , колкото София , и те купували не знам си какво . и за чий им е ?!

    14:31 01.11.2025

  • 24 И руски фърчила вече не летят

    0 9 Отговор

    До коментар #14 от "стоян":

    Само руски летящи кюнци пускат!

    14:31 01.11.2025

  • 25 Нека

    9 0 Отговор
    си ги завре тия мини в ................... !

    14:32 01.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Латвия купувала мини и

    9 0 Отговор
    Искала като Западна Сахара да стане . И фронта Палисарио да я пази

    Коментиран от #29

    14:34 01.11.2025

  • 28 факти

    6 0 Отговор
    лапане на комисионни

    14:35 01.11.2025

  • 29 между другото

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Латвия купувала мини и":

    Лошото е , че никой няма да може да я опази ...

    14:36 01.11.2025

  • 30 мда

    7 0 Отговор
    Милиарди евро за оръжие за унищожение. А тези пари можеше да се ползват за благоденствието на хората.

    Коментиран от #31

    14:36 01.11.2025

  • 31 щото

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "мда":

    То пък едни хора в Латвия ....

    14:37 01.11.2025

  • 32 ЕК отпускаше милиарди

    8 0 Отговор
    За разминаване преди година и нещо , а сега ще почва да минира. После кажете че тея хора са нормални ....

    14:37 01.11.2025

  • 33 факти

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп":

    така и Медведев казва: Бум и Европа я няма. еле па Болгар

    Коментиран от #35

    14:38 01.11.2025

  • 34 Зелю посети гробищата.

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Путин посети болница":

    Всичките бяха без глави от тези мини!
    Даде им по един медал за героизъм!

    14:46 01.11.2025

  • 35 ха-ха

    9 0 Отговор

    До коментар #33 от "факти":

    Болгар го няма и без ,,бум,, ...Ха-ха !

    14:47 01.11.2025

  • 36 Веднага и нашите атлантенца

    1 1 Отговор
    Да купят мини на стойност поне 70 милиона евро и да почват да минират фланга

    14:53 01.11.2025

  • 37 Хахахаха😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "64 километровата танкова колона към Киев":

    Гласовете ти говорят, А?

    15:10 01.11.2025

