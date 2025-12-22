Новини
Латвия удължава засилената охрана по границата с Беларус до средата на 2026 г.

22 Декември, 2025 22:58

Рига посочва нарастващ миграционен натиск и съображения за националната сигурност

Латвия удължава засилената охрана по границата с Беларус до средата на 2026 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвия ще продължи прилагането на засилен режим за защита на границата си с Беларус до средата на следващата година, съобщи ДПА, предава News.bg.

Решението е взето по съображения за сигурност и във връзка с продължаващите опити за незаконно преминаване на границата.

Министерството на вътрешните работи на Латвия обяви в Рига, че от началото на годината са били осуетени над 12 000 опита на мигранти да навлязат незаконно от авторитарно управляваната съседна държава.

Специалният регламент, който вече е бил удължаван няколко пъти и трябваше да изтече в края на тази година, ще остане в сила до 30 юни 2026 г. Това ще позволи на граничните служби да упражняват разширени правомощия в източните райони на балтийската държава.

Паралелно с това до края на 2026 г. се предвижда допълнително оборудване на границата с техническа инфраструктура за наблюдение и контрол.

Латвия, която е член на ЕС и НАТО, има сухопътна граница с Беларус с дължина около 172 километра. Подобно на Полша и Литва, страната обвинява беларуския президент Александър Лукашенко, че организира придвижването на мигранти към външната граница на ЕС с цел оказване на натиск върху Запада.


  • 1 Варна 3

    2 1 Отговор
    Подготвям и отбраната на БГ срещу Русия

    22:59 22.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЛЕВСКИ

    1 1 Отговор
    Русия и Беларус - НА СМЕТИЩЕТО! ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    23:02 22.12.2025

