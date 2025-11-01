Южнокорейският президент търси помощ от Си Цзинпин за Северна Корея

Китайският лидер Си Цзинпин каза днес на южнокорейския президент И Дже-мьон, че иска да разшири сътрудничеството с Южна Корея и двете страни заедно да се справят с предизвикателствата, предаде Ройтерс.

Южнокорейският държавен глава помоли за помощта на Пекин при възобновяването на разговорите на Сеул със Северна Корея, пише БТА.

И Дже-мьон се срещна със Си и вечеря с него след лидерски форум на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея. Това е първото посещение на Си в съюзника на САЩ Южна Корея от 11 години.

Пекин отдава голямо значение на отношенията със Сеул и гледа на Южна Корея като на партньор, който е склонен на сътрудничество, каза Си преди срещата си с южнокорейския лидер.

И Дже-мьон, който бе избран за президент на предсрочни избори през юни, обеща да укрепи отношенията със САЩ, като в същото време не проявява враждебност към Китай и като намали напрежението със Северна Корея.

"Надявам се, че Южна Корея и Китай ще се възползват от благоприятните условия, за да подсилят стратегическата комуникация и да възобновят диалога със Северна Корея", каза още южнокорейският президент.