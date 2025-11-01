Новини
Южнокорейският президент търси помощ от Си Цзинпин за Северна Корея

1 Ноември, 2025 15:11 507 5

И Дже-мьон се срещна със Си и вечеря с него след лидерски форум на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея

Южнокорейският президент търси помощ от Си Цзинпин за Северна Корея - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Китайският лидер Си Цзинпин каза днес на южнокорейския президент И Дже-мьон, че иска да разшири сътрудничеството с Южна Корея и двете страни заедно да се справят с предизвикателствата, предаде Ройтерс.

Южнокорейският държавен глава помоли за помощта на Пекин при възобновяването на разговорите на Сеул със Северна Корея, пише БТА.

И Дже-мьон се срещна със Си и вечеря с него след лидерски форум на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея. Това е първото посещение на Си в съюзника на САЩ Южна Корея от 11 години.

Пекин отдава голямо значение на отношенията със Сеул и гледа на Южна Корея като на партньор, който е склонен на сътрудничество, каза Си преди срещата си с южнокорейския лидер.

И Дже-мьон, който бе избран за президент на предсрочни избори през юни, обеща да укрепи отношенията със САЩ, като в същото време не проявява враждебност към Китай и като намали напрежението със Северна Корея.

"Надявам се, че Южна Корея и Китай ще се възползват от благоприятните условия, за да подсилят стратегическата комуникация и да възобновят диалога със Северна Корея", каза още южнокорейският президент.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ще молят за помощ вече

    5 2 Отговор
    всички краварски васали.

    15:13 01.11.2025

  • 2 Тъй ще молят за помощ вече

    5 1 Отговор
    всички краварски васали.

    15:14 01.11.2025

  • 3 чичково червенотиквениче

    5 1 Отговор
    Чичо Ши е стоманобетон, в който се удари и счупи смешния опит за фамилиарничене от откачения паток.
    Заплахи ли? Изнудване ли? У левоооооооо!

    15:15 01.11.2025

  • 4 И СИ кво му казал....

    5 1 Отговор
    Не може говедото да вкара прът в съюза между Китай, Русия и С Корея. Свърши тая.

    15:16 01.11.2025

  • 5 Оги

    0 0 Отговор
    Всички търсят помощ от Си, Путин, Тръмп, южнокорейчето, ЕС, …евросъюзчето даже не му дават да се дореди.

    15:29 01.11.2025

