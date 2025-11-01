Майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад започва гладна стачка

Дияна Хърка - майка на една от 16-те жертви на трагедията в северния сръбски град Нови Сад преди една година, обяви, че започва гладна стачка, пише БНР.

"Трябва да знам кой уби детето ми, кой уби 16 души. Някой трябва да бъде подведен под отговорност за това. Ще обявя гладна стачка пред кметството в Белград, срещу лагера на привържениците на Александър Вучич", каза Хърка пред десетки хиляди сърби, които дойдоха днес в Нови Сад на възпоменателно събитие, за да отбележат една година от срутването на бетонната козирка на местната жп гара, където загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.

"Искам да благодаря на студентите, които ме поддържат жива, да благодаря на мотористите, на ветераните, на нас, на обикновените хора. Днес е най-тъжният ден за всички нас, днес Нови Сад плаче, но аз се боря, за да не плаче никой никога повече, нито една майка, нито една сестра", каза Дияна Хърка, чийто син Стефан Хърка е една от 16-те жертви.

В изявлението си днес Хърка призова сръбският президент Александър Вучич да свика предсрочни избори, както поискаха студентите в началото на май.