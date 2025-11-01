Новини
Свят »
Сърбия »
Майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад започва гладна стачка

1 Ноември, 2025 20:24 714 13

  • сърбия-
  • нови сад-
  • майка-
  • загинали-
  • гладна стачка

Хърка: Трябва да знам кой уби детето ми, кой уби 16 души

Майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад започва гладна стачка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Дияна Хърка - майка на една от 16-те жертви на трагедията в северния сръбски град Нови Сад преди една година, обяви, че започва гладна стачка, пише БНР.

"Трябва да знам кой уби детето ми, кой уби 16 души. Някой трябва да бъде подведен под отговорност за това. Ще обявя гладна стачка пред кметството в Белград, срещу лагера на привържениците на Александър Вучич", каза Хърка пред десетки хиляди сърби, които дойдоха днес в Нови Сад на възпоменателно събитие, за да отбележат една година от срутването на бетонната козирка на местната жп гара, където загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.

"Искам да благодаря на студентите, които ме поддържат жива, да благодаря на мотористите, на ветераните, на нас, на обикновените хора. Днес е най-тъжният ден за всички нас, днес Нови Сад плаче, но аз се боря, за да не плаче никой никога повече, нито една майка, нито една сестра", каза Дияна Хърка, чийто син Стефан Хърка е една от 16-те жертви.

В изявлението си днес Хърка призова сръбският президент Александър Вучич да свика предсрочни избори, както поискаха студентите в началото на май.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    17 9 Отговор
    Личи си, че тия протести са режисирани отвън🤔

    20:29 01.11.2025

  • 2 Дудов

    16 8 Отговор
    Предсрочни избори,нето ще върнат убитите, нито ще решат проблемите

    20:31 01.11.2025

  • 3 Ако е някоя сто килограмова мечка

    8 8 Отговор
    Ще и се отрази страхотно на фигурата

    20:32 01.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    7 11 Отговор
    Маша Захарова надали ще се трогне.
    Ха наздоровья 😁

    20:40 01.11.2025

  • 5 Като гледам на последък

    4 8 Отговор
    Бащата от Телиш още повече се е зализал и подпухнал от смукачка.
    Я да се приседини към гладуващата майка, че да се прочуе и в сръбско!

    Коментиран от #6

    20:44 01.11.2025

  • 6 постелка

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Като гледам на последък":

    дя му станеш

    20:53 01.11.2025

  • 7 Леля Пенка

    9 2 Отговор
    Гледах и интервюто.С бяло яке и светли дрехи.А днес е годишнина от смъртта на сина и ?!

    20:54 01.11.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    8 2 Отговор
    Гадини, до кога ще използвате мъката на хората за политически цели. Отвратително е.

    20:56 01.11.2025

  • 9 Оня с коня

    3 2 Отговор
    Няма проблем Вучич да организира Избори както и го е правил но Избори за Правителство,а не за Президент!

    20:57 01.11.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    Тия с гладните стачки винаги тайно си хапват

    21:07 01.11.2025

  • 11 Лечител

    6 0 Отговор
    Учете се от Лукашенко той знае как се церят прогресивно мислещи НПО евроатлантици.

    21:08 01.11.2025

  • 12 В Кочани убиха 65 младежи!

    2 0 Отговор
    Виновникът е в затвора, обаче това
    ще върне ли тези не 16, а 65 деца на близките им?!
    За РСМакедония става въпрос.
    Съболезнования и да няма повече такива загуби
    и болка неизразима, обачееее...
    от Космоса се вижда, че тук има откровен политически акт
    да се свали президента Вучич.
    Ами много съжаляваме за усилията на студентите и прочие
    защото усилено се заблуждават и манипулират.
    Те уж искат виновните (като лица), но повтарят за
    оставка на Вучич - без нищо конкретно срещу него!
    Е, какво е това - справедливост, или полит-внушения?
    Впрочем ...
    И защо да се изключва хипотезата, че "диверсанти"
    са срязали нещо по конструкцията за да се постигнат други цели?!

    21:28 01.11.2025

  • 13 Смешник

    0 0 Отговор
    Тия протести явно подклаждани от Запада имат за цел да свалят Вучич Но за разлика ог Тиквата гърба му е здрав и ще издържи

    21:55 01.11.2025

