Майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад започва гладна стачка

Дияна Хърка - майка на една от 16-те жертви на трагедията в северния сръбски град Нови Сад преди една година, обяви, че започва гладна стачка, пише БНР.
"Трябва да знам кой уби детето ми, кой уби 16 души. Някой трябва да бъде подведен под отговорност за това. Ще обявя гладна стачка пред кметството в Белград, срещу лагера на привържениците на Александър Вучич", каза Хърка пред десетки хиляди сърби, които дойдоха днес в Нови Сад на възпоменателно събитие, за да отбележат една година от срутването на бетонната козирка на местната жп гара, където загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.
"Искам да благодаря на студентите, които ме поддържат жива, да благодаря на мотористите, на ветераните, на нас, на обикновените хора. Днес е най-тъжният ден за всички нас, днес Нови Сад плаче, но аз се боря, за да не плаче никой никога повече, нито една майка, нито една сестра", каза Дияна Хърка, чийто син Стефан Хърка е една от 16-те жертви.
В изявлението си днес Хърка призова сръбският президент Александър Вучич да свика предсрочни избори, както поискаха студентите в началото на май.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
20:29 01.11.2025
2 Дудов
20:31 01.11.2025
3 Ако е някоя сто килограмова мечка
20:32 01.11.2025
4 Pyccкий Карлик
Ха наздоровья 😁
20:40 01.11.2025
5 Като гледам на последък
Я да се приседини към гладуващата майка, че да се прочуе и в сръбско!
Коментиран от #6
20:44 01.11.2025
6 постелка
До коментар #5 от "Като гледам на последък":дя му станеш
20:53 01.11.2025
7 Леля Пенка
20:54 01.11.2025
8 Ха-ха-ха
20:56 01.11.2025
9 Оня с коня
20:57 01.11.2025
10 Ивелин Михайлов
21:07 01.11.2025
11 Лечител
21:08 01.11.2025
12 В Кочани убиха 65 младежи!
ще върне ли тези не 16, а 65 деца на близките им?!
За РСМакедония става въпрос.
Съболезнования и да няма повече такива загуби
и болка неизразима, обачееее...
от Космоса се вижда, че тук има откровен политически акт
да се свали президента Вучич.
Ами много съжаляваме за усилията на студентите и прочие
защото усилено се заблуждават и манипулират.
Те уж искат виновните (като лица), но повтарят за
оставка на Вучич - без нищо конкретно срещу него!
Е, какво е това - справедливост, или полит-внушения?
Впрочем ...
И защо да се изключва хипотезата, че "диверсанти"
са срязали нещо по конструкцията за да се постигнат други цели?!
21:28 01.11.2025
13 Смешник
21:55 01.11.2025