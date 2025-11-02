Девет души са с опасност за живота след нападението с нож във влак в Англия

Десет души са хоспитализирани след нападението с нож срещу пътници във влак в Англия, като животът на девет от тях е в опасност, според изявление на Британската транспортна полиция.

„Десет души са откарани в болница, девет от които са оценени от лекарите като животозастрашаващи. Една жертва се лекува за неживотозастрашаващи наранявания. Няма смъртни случаи“, се казва в изявлението.

Двама души са арестувани по подозрение за извършване на нападението. Служители на полицията за борба с тероризма съдействат за разследването, съобщиха служители на реда.

По-рано The Daily Mail съобщи, че нападението може да е било терористична атака. Според изданието, в отговор на съобщения за нападение с нож срещу влак, пътуващ от северния град Донкастър за Лондон, правоохранителните органи са активирали кода PLATO. Той се използва от полицията и службите за спешна помощ във Великобритания, за да обозначи активна терористична атака. Последният път, когато подобен код е бил издаден, е бил на 2 октомври, след нападението над синагога в Манчестър.

Според статията, 30 полицаи бързо са пристигнали на мястото и са извършили арести. Свидетел е казал пред The ​​Times, че инцидентът е станал 10 минути след като влакът е потеглил от перона в Питърбъро, като пътниците са се опитали да се скрият в тоалетните. По-късно е съобщено, че след като влакът е спрял на перона в Хънтингдън, полицията е задържала мъжа с ножа, използвайки електрошоков пистолет.

Влакът остава в Хънтингдън. Според кадри, публикувани от местните медии, полицията провежда разследване. Снимката показва вещи на пътниците, разпръснати от двете страни на влака, които се изследват от съдебни експерти. Пътниците ще продължат към дестинациите си с автобус.