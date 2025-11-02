Новини
Девет души са с опасност за живота след нападението с нож във влак в Англия

2 Ноември, 2025 02:49, обновена 2 Ноември, 2025 04:18 1 487 14

Двама души са арестувани по подозрение за извършване на нападението

Девет души са с опасност за живота след нападението с нож във влак в Англия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десет души са хоспитализирани след нападението с нож срещу пътници във влак в Англия, като животът на девет от тях е в опасност, според изявление на Британската транспортна полиция.

„Десет души са откарани в болница, девет от които са оценени от лекарите като животозастрашаващи. Една жертва се лекува за неживотозастрашаващи наранявания. Няма смъртни случаи“, се казва в изявлението.

Двама души са арестувани по подозрение за извършване на нападението. Служители на полицията за борба с тероризма съдействат за разследването, съобщиха служители на реда.

По-рано The Daily Mail съобщи, че нападението може да е било терористична атака. Според изданието, в отговор на съобщения за нападение с нож срещу влак, пътуващ от северния град Донкастър за Лондон, правоохранителните органи са активирали кода PLATO. Той се използва от полицията и службите за спешна помощ във Великобритания, за да обозначи активна терористична атака. Последният път, когато подобен код е бил издаден, е бил на 2 октомври, след нападението над синагога в Манчестър.

Според статията, 30 полицаи бързо са пристигнали на мястото и са извършили арести. Свидетел е казал пред The ​​Times, че инцидентът е станал 10 минути след като влакът е потеглил от перона в Питърбъро, като пътниците са се опитали да се скрият в тоалетните. По-късно е съобщено, че след като влакът е спрял на перона в Хънтингдън, полицията е задържала мъжа с ножа, използвайки електрошоков пистолет.

Влакът остава в Хънтингдън. Според кадри, публикувани от местните медии, полицията провежда разследване. Снимката показва вещи на пътниците, разпръснати от двете страни на влака, които се изследват от съдебни експерти. Пътниците ще продължат към дестинациите си с автобус.


Великобритания
  • 1 Министърката Шабана Махмут

    16 0 Отговор
    направо е гневна на своите еслямски братя,задето са работили по телата на британците с хладно,а не с огнестрелно оръжие.

    03:03 02.11.2025

  • 2 По добре с чук

    7 0 Отговор
    С нож не е много подходящо за влак

    03:07 02.11.2025

  • 3 Верно ли

    9 0 Отговор
    служители бяха мобилизирани ?

    03:09 02.11.2025

  • 4 Борсите в понеделник нагоре

    7 0 Отговор
    Те се качват само при лоши новини

    03:21 02.11.2025

  • 5 Джони Инглиш

    17 0 Отговор
    Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд...и кмета на Лондон Садик Кан
    бяха натъжени и им преседна вечерния пилаф....

    03:24 02.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пешо

    15 0 Отговор
    Ако министъра е Шибaнa Махмуд,
    държавата става Шибaн Махмудистан

    03:32 02.11.2025

  • 8 Гхот$@

    6 0 Отговор
    Заради това, което щях да напиша, ще ме изтрият.

    Коментиран от #12

    03:33 02.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ежко Бежко

    9 1 Отговор
    Като пуснаха вълка в кошарата трябваше да помислят за овцете. Умните хора казваха, че така не бива. Нарекоха ги фашисти, медиите пригласяха, включително и нашите. Сега да търпят. Нямам никаква жал за европейците.

    03:51 02.11.2025

  • 12 А мене

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гхот$@":

    ме трият за това което не съм написал......

    04:22 02.11.2025

  • 13 хмм

    5 0 Отговор
    Англия вече е една пропаднала мюсулманска страна в която англичаните са малцинство.

    04:49 02.11.2025

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Това е доста опасно вече.

    05:26 02.11.2025

