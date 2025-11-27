Влак, превозващ сеизмично оборудване, премаза до смърт 11 работници в Китай

Единадесет души загинаха, а двама други бяха ранени, когато влак, тестващ сеизмично оборудване, помете група работници в южната китайска провинция Кунмин, съобщиха от железопътната администрация на Кунмин.
Инцидентът е станал тази сутрин на релсите на гара Луоянжен. Влакът е ударил група строителни работници, докато е преминавал през завой.
Разследващите уточняват подробностите около инцидента. Ранените са откарани в болница. Работата на гарата е възстановени.
Железопътната администрация заяви, че виновните ще бъдат подведени под отговорност съгласно закона.
1 хмм
07:11 27.11.2025