Влак, превозващ сеизмично оборудване, премаза до смърт 11 работници в Китай

Единадесет души загинаха, а двама други бяха ранени, когато влак, тестващ сеизмично оборудване, помете група работници в южната китайска провинция Кунмин, съобщиха от железопътната администрация на Кунмин.

Инцидентът е станал тази сутрин на релсите на гара Луоянжен. Влакът е ударил група строителни работници, докато е преминавал през завой.

Разследващите уточняват подробностите около инцидента. Ранените са откарани в болница. Работата на гарата е възстановени.

Железопътната администрация заяви, че виновните ще бъдат подведени под отговорност съгласно закона.