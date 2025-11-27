Новини
Влак, превозващ сеизмично оборудване, премаза до смърт 11 работници в Китай

27 Ноември, 2025 06:52, обновена 27 Ноември, 2025 06:59 752 1

Инцидентът е станал на завой, още двама са ранени

Влак, превозващ сеизмично оборудване, премаза до смърт 11 работници в Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единадесет души загинаха, а двама други бяха ранени, когато влак, тестващ сеизмично оборудване, помете група работници в южната китайска провинция Кунмин, съобщиха от железопътната администрация на Кунмин.

Инцидентът е станал тази сутрин на релсите на гара Луоянжен. Влакът е ударил група строителни работници, докато е преминавал през завой.

Разследващите уточняват подробностите около инцидента. Ранените са откарани в болница. Работата на гарата е възстановени.

Железопътната администрация заяви, че виновните ще бъдат подведени под отговорност съгласно закона.


  • 1 хмм

    1 3 Отговор
    Китайците са много. 11 човека с тях и без тях.

    07:11 27.11.2025

