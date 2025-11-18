Сергей Шойгу трябвало да бъде взривен на гроба на свой роднина в Москва ВИДЕО

Група саботьори, работещи по заповед на украинските разузнавателни служби, са подготвяли опита за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, пише вестник „Московски комсомолец“.

Според вестника, саботьорите са подготвяли атаката, когато Шойгу е трябвало да посети погребението на роднина в Троекуровското гробище в Москва.

На 14 ноември Федералната служба за безопасност на Русия съобщи, че е осуетила терористична атака срещу висш руски служител. Планът е бил да се взриви бомба на гроба на неговите роднини в московско гробище с помощта на видеокамера, скрита във ваза с цветя. Задържани са трима съучастници в заговора – двама руски съпрузи и мигрант от централноазиатска страна.

Служители на ФСБ са иззели вазата с камерата за наблюдение, преди да задържат лицата, планиращи терористична атака.

Един от задържаните е свидетелствал по време на разпит, че е поставил вазата с цветя на гроба на неизвестен мъж. По-късно е трябвало да заложат експлозиви във вазата.

Видео показва запис на телефонен разговор между организатор и един от мъжете, наети да подготвят атаката. „Няма ваза? Чудя се какво друго има, какво друго има наоколо? Абсолютно нищо? Да, разбирам, добре“, казва неизвестният, след което с объркан глас им казва да си тръгнат.

„Тогава си тръгвайте. Приберете се вкъщи и се уверете, че никой не ви следи“, казва той.

След това двете руската двойки, които преди това поставили вазата на гроба, били задържани от служители на ФСБ.

„В крайна сметка се прибрахме вкъщи и бяхме задържани по пътя“, каза арестуваният.

Предполагаемият организатор на покушението, Джалолидин Шамсов, в момента е в Украйна. Той е издирван в Русия за убийство и незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

Джалолидин Шамсов, участник в заговора за убийството на висш руски служител на Троекуровското гробище в Москва, е бил замесен в убийството на Марат Купцов, бизнесмен от Башкортостан, който беше застрелян през март 2016 г.

Купцов беше застрелян през март 2016 г. Разследващите обявиха бившата му снаха Ирина Купцова и таджикския гражданин Садуло Касимов като организатори на убийството, припомня „Комерсант“.

През май 2019 г. съдът осъди Купцова на 17 години в наказателна колония с общ режим. Трима други обвиняеми по делото - Садуло Касимов, Нусратуло Шодиев и Сайод Сафаргалиев - бяха осъдени съответно на 15, 13 и 8 години.