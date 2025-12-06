Новини
Локомотив се блъсна в пътнически влак, превозващ туристи

Локомотив се блъсна в пътнически влак, превозващ туристи

6 Декември, 2025 19:21 1 088 6

Ранени са 18 тайландски и чуждестранни туристи

Локомотив се блъсна в пътнически влак, превозващ туристи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Осемнадесет тайландски и чуждестранни туристи са ранени при сблъсък между локомотив и пътнически влак в провинция Канчанабури в Западен Тайланд, съобщава вестник „Хаосуд“.

Инцидентът е станал на 6 декември на жп гара Намток, където пътнически вагони са чакали за планирана смяна на локомотива. Скоро след това приближаващ дизелов локомотив внезапно се блъсна с голяма сила в пътническия вагон, ранявайки пътуващите вътре, четирима от които са в тежко състояние.

Според служителите на гарата инцидентът е причинен от неизправност в маневрения локомотив. Твърди се, че докато са се движили на заден ход към неподвижните вагони, спирачките са отказали, което е довело до сблъсък.


Тайланд
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Миролюб Войнов, екскурзовод

    2 1 Отговор
    Жена или руснак на борда - лош знак.
    Рускиня - КАТАСТРОФА

    19:24 06.12.2025

  • 2 много интересно

    4 0 Отговор
    Кой ли си е правил труда да превежда тази изключително важна за нас новина на български език?

    Коментиран от #3

    19:25 06.12.2025

  • 4 Опааа

    3 0 Отговор
    Миленооооо! Мисиркоооо! Локомотивът не се е блъснал ма! Машинистът е блъснал локомотива в друг влак!

    19:30 06.12.2025

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Чудно, пътническия влак какво да превозва? Може би таратор на прах? Или ще са чужденци, или ще да са пътници! Ама чужденци звучи УАУ, докато пътници НЕ, тях могат на ги блъскат по 3 пъти та ден, я!!! И като знаем чужденците р Тайланд повечето какво търсят....

    19:31 06.12.2025

