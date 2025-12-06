Локомотив се блъсна в пътнически влак, превозващ туристи

Осемнадесет тайландски и чуждестранни туристи са ранени при сблъсък между локомотив и пътнически влак в провинция Канчанабури в Западен Тайланд, съобщава вестник „Хаосуд“.

Инцидентът е станал на 6 декември на жп гара Намток, където пътнически вагони са чакали за планирана смяна на локомотива. Скоро след това приближаващ дизелов локомотив внезапно се блъсна с голяма сила в пътническия вагон, ранявайки пътуващите вътре, четирима от които са в тежко състояние.

Според служителите на гарата инцидентът е причинен от неизправност в маневрения локомотив. Твърди се, че докато са се движили на заден ход към неподвижните вагони, спирачките са отказали, което е довело до сблъсък.