Още двама с обвинения за обира в Лувъра

2 Ноември, 2025 04:10, обновена 2 Ноември, 2025 03:20

Те отричат всякаква съпричастност към случая, а безценните бижута и до момента не са открити

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Още двама души са с повдигнати обвинения във връзка с обира в парижкия музей Лувър миналия месец, съобщи парижката прокуратура, цитирана от Би Би Си и NOVA.

38-годишна жена е обвинена в съучастие в организирана кражба и участие в престъпна конспирация с цел извършване на престъпление. 37-годишен мъж е обвинен в кражба и престъпна конспирация. И двамата отричат всякакво участие в обира на безценните бижута, които и до момента не са открити.

Двама мъже, които бяха арестувани по-рано, вече са обвинени в кражба и престъпна конспирация, след като властите заявиха, че те „частично са признали“ участието си в престъплението.

Трима други заподозрени, които бяха арестувани на 29 октомври заедно с мъжа и жената, бяха освободени без повдигнати обвинения, съобщи прокуратурата. Двамата нови заподозрени бяха изправени пред следствени съдии и остават в предварителен арест, заявига от обвинението.

Прокуратурата не даде допълнителни подробности за тях, но според френските медии жената е от "Ла Курньов" — беден квартал в северната част на Париж. Миналата седмица прокурорът заяви, че първите двама обвиняеми по случая са „частично признали“ участието си.

Сред тях е 34-годишен алжирец, който живее във Франция от 2010 г. и е бил задържан от полицията, докато се е опитвал да се качи на полет за Алжир, както и 39-годишен мъж, който вече е бил под съдебен надзор по дело за кражба. И двамата живеят в "Обервилие" — един от по-бедните квартали в северната част на Париж.

Бижута на стойност 88 милиона евро бяха откраднати от най-посещавания музей в света на 19 октомври. Четирима мъже извършиха светкавичния обир в Лувъра посред бял ден. Двама от предполагаемите крадци – арестувани по-рано, впоследствие признаха участието си в кражбата, припомня Би Би Си.


Франция
