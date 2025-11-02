Новини
Новият японски премиер разгневи Пекин след снимка с бившия зам.-председател на тайванското правителство
  Тема: Тайван

2 Ноември, 2025 05:46, обновена 2 Ноември, 2025 05:55 556 1

Санае Такачи изрази надежда за по-дълбоко сътрудничество пред Лин Хсин-И

Новият японски премиер разгневи Пекин след снимка с бившия зам.-председател на тайванското правителство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият японски премиер Санае Такаичи изрази надежда за по-дълбоко сътрудничество с бившия заместник-председател на Изпълнителния юан на Тайван (най-висшият изпълнителен орган на страната), Лин Хсин-И, което предизвика протест от Пекин, съобщи Kyodo News.

Такаичи публикува снимка на ръкостискането си с Лин Хсин-И по време на срещата им в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Тя написа под снимката: „Надявам се, че практическото сътрудничество между Япония и Тайван ще се задълбочи.“ Ден преди това японският премиер се срещна с китайския президент Си Дзинпин на срещата на върха на АТИС.

По-късно китайското външно министерство публикува изявление, в което изразява протест към японската страна. Пекин отбеляза, че ходът на Такаичи „сериозно нарушава принципа „един Китай““ и призова за ненамеса във вътрешните му работи.

По време на политическата си кариера, преди да бъде избрана за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия на Япония и премиер, Такаичи беше активен защитник на развитието на връзките с Тайван. Това породи сериозни опасения относно бъдещото развитие на отношенията между Токио и Пекин под управлението на Такаичи.

Япония няма дипломатически отношения с Тайван, но поддържа тесни връзки с острова. Японско-тайванското дружество за обмен поддържа офис в град Тайпе, който на практика служи като посолство на Токио в Тайван.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглиха на острова след загубата на Китайската гражданска война. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на Китай.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Тичал Мариан Бачев по улицата и крещял:
    - Пидиааси! Пидиааси! Всички са пидиааси!
    Спрял го Станимир Хасърджиев и му направил забележка:
    - Марияне, стига си говорил глупости. Виж се, от закуската още мляко имаш около устата!
    - Не е мляко - казал Мариан Бачев и пак побягнал. - Пидиааси! Пидиааси! Всички сте пидиааси!

    06:29 02.11.2025

Новини по държави:
