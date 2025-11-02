Нов голям грабеж във Франция на стойност 12 милиона евро

Шестима души ограбиха лаборатория за обработка на благородни метали в завода на лабораторията Pourquery в Лион, съобщава Le Progres.

Нападението е станало миналия четвъртък, но официално за него става ясно днес. Според очевидци, крадците, които са пристигнали с кола с мигащи светлини, са счупили два прозореца в лабораторията, използвайки експлозиви.

„Обирът продължи 7 минути. Носеха жълти ленти на ръкавите. Имаше няколко мъже, може би трима или четирима, с картечници… Видяхме ги да товарят колата си, малък ван, преди да избягат“, цитира вестникът очевидци.

Според местните власти, петима служители на завода са ранени при нападението. Стойността на откраднатите благородни метали се оценява на 12 млн. EUR.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес по-късно обяви ареста на всички нападатели.

„Шестима души, използвали експлозиви при нападението срещу фабрика за благородни метали в Лион, са арестувани на местопрестъплението. „Благодаря на Лионската бригада за бърза намеса за бързата им намеса“, написа министърът в своя X акаунт.

Обирът в Лион е станал само девет дни след нашумелия обир в музея Лувър в Париж. Крадци са откраднали девет бижута, включително диадеми, обеци, колиета и брошки, принадлежащи на френски кралици и императрици. Едно от тях, повредената корона на императрица Евгения дьо Монтижо, е било възстановено и върнато в музея. Щетите от обира се оценяват на 88 милиона евро.

Според парижкия прокурор Лор Беко, досега са задържани седем заподозрени. Четирима са обвинени, а трима са освободени.