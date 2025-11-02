Нов голям грабеж във Франция на стойност 12 милиона евро

Шестима души ограбиха лаборатория за обработка на благородни метали в завода на лабораторията Pourquery в Лион, съобщава Le Progres.
Нападението е станало миналия четвъртък, но официално за него става ясно днес. Според очевидци, крадците, които са пристигнали с кола с мигащи светлини, са счупили два прозореца в лабораторията, използвайки експлозиви.
„Обирът продължи 7 минути. Носеха жълти ленти на ръкавите. Имаше няколко мъже, може би трима или четирима, с картечници… Видяхме ги да товарят колата си, малък ван, преди да избягат“, цитира вестникът очевидци.
Според местните власти, петима служители на завода са ранени при нападението. Стойността на откраднатите благородни метали се оценява на 12 млн. EUR.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес по-късно обяви ареста на всички нападатели.
„Шестима души, използвали експлозиви при нападението срещу фабрика за благородни метали в Лион, са арестувани на местопрестъплението. „Благодаря на Лионската бригада за бърза намеса за бързата им намеса“, написа министърът в своя X акаунт.
Обирът в Лион е станал само девет дни след нашумелия обир в музея Лувър в Париж. Крадци са откраднали девет бижута, включително диадеми, обеци, колиета и брошки, принадлежащи на френски кралици и императрици. Едно от тях, повредената корона на императрица Евгения дьо Монтижо, е било възстановено и върнато в музея. Щетите от обира се оценяват на 88 милиона евро.
Според парижкия прокурор Лор Беко, досега са задържани седем заподозрени. Четирима са обвинени, а трима са освободени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГолЕм смЕх!
Тръгнал войски да ми праща за фронта в Украйна...😂😉🤣😝😂?!
08:01 02.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Франция
Коментиран от #5
08:02 02.11.2025
4 Какво става....
Хванали ги.....,ама ДРУГ ПЪТ, опитват се да не създават паника между населението! Изглежда, че това са едни и същи хора, по начина на действията им!
08:03 02.11.2025
5 Алфонс
До коментар #3 от "Франция":Визирате най вероятно Болгардкии кен еф мосю?
08:07 02.11.2025
6 Откраднал ги е
08:08 02.11.2025
7 Пич
Коментиран от #9
08:14 02.11.2025
8 МирО
08:21 02.11.2025
9 Мефистофел
До коментар #7 от "Пич":Тръгвай. Като я гепиш, прати СМС, изгодно ще ти я пласирам. Хахахаха.....
08:24 02.11.2025
10 Ха ха ха ха ха ха
Нито носят маски, нито се крият - дори дават интервюта.
Нямат нужда от оръжие.
Дори народа ги подкрепя като гласува вече 35 години за тях.
И с тия жалки 88 милиона евро се скрийте бе.
Наще тук в абсурдистан за 35 години сигурно доближават трилион откраднато в евро.
И това е само онова за което се знае !!!
08:26 02.11.2025
11 Мими Кучева🐕
08:27 02.11.2025
12 Сзо
08:36 02.11.2025