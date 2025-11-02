Турският външен министър на посещение в Ирак

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан днес ще бъде на посещение в Ирак, където ще се срещне с високопоставени представители на иракските власти, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на източници от турското министерство на външните работи.

Според дипломатически източници по време на посещението се очаква Фидан да изрази задоволството си от бързо развиващите се двустранни отношения в почти всички области през последните години и от засилването на контактите на високо ниво между Ирак и Турция, уточнява БТА. По време на разговорите се очаква да бъдат обсъдени също актуалната ситуация в Близкия изток и процеса по прекратяването на въоръжената борба между бойците от обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК) и турските власти.

Междувременно Турция и Ирак засилиха и икономическото си партньорство, като подписаха втори протокол в рамките на Съвместния икономически и търговски комитет между двете страни, целящ да увеличи двустранната търговия помежду им до 20 милиарда долара в краткосрочен и 30 милиарда долара в средносрочен план. Протоколът бе подписан в четвъртък в Багдад по време на официално посещение на турския министър на търговията Йомер Болат в Ирак.