Застреляха кмет на мексикански град

2 Ноември, 2025 11:55 714 7

Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит

Застреляха кмет на мексикански град - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Кметът на Уруапан в мексиканския щат Мичоакан, Карлос Мансо, бе застрелян в центъра на града. Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит, пише Нова телевизия.

Мичоакан от години е сред най-насилствените райони на Мексико, контролиран от наркокартели, които изнудват фермери. Мансо, станал кмет през септември 2024 г., често участваше лично в патрули за сигурност и настояваше за по-твърди мерки срещу престъпността.

Убийството му е поредното в серия атаки срещу местни политици в Мексико, където насилието, свързано с наркотрафика, продължава вече близо две десетилетия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    3 3 Отговор
    Казват, че и най-слабата държава е по-силна от най-могъщата мафия❗Но когато държавата е мафия като в България, тогава е страшно💸

    12:04 02.11.2025

  • 2 Мефистофел

    4 3 Отговор
    Ей такива наемници ни трябват, че да разчистят и тук.

    Коментиран от #4

    12:12 02.11.2025

  • 3 Така се прави

    4 3 Отговор
    А в бегето кога..нали левски рече действия требват

    12:14 02.11.2025

  • 4 Ддд

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мефистофел":

    Тука трябва да се изчистят мутрите, много мутри има в България и във властта даже е пълно.

    Коментиран от #5

    12:17 02.11.2025

  • 5 Мефистофел

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ддд":

    Точно така е. И има МНОГО за чистене!

    12:26 02.11.2025

  • 6 зевзек

    3 3 Отговор
    мутрите са предприемачите в България, ако изчезнат, икономиката ще се спихне, а Мексико е България по десет, или по двайсе, плюс факта, че са съседи на САЩ, и всички последствия, което това влече

    12:33 02.11.2025

  • 7 ООрана държава

    3 3 Отговор
    И тука има доста за отстрешване, като приключите в меХико да минете и през бг

    12:38 02.11.2025

Новини по държави:
