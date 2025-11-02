Застреляха кмет на мексикански град

Кметът на Уруапан в мексиканския щат Мичоакан, Карлос Мансо, бе застрелян в центъра на града. Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит, пише Нова телевизия.
Мичоакан от години е сред най-насилствените райони на Мексико, контролиран от наркокартели, които изнудват фермери. Мансо, станал кмет през септември 2024 г., често участваше лично в патрули за сигурност и настояваше за по-твърди мерки срещу престъпността.
Убийството му е поредното в серия атаки срещу местни политици в Мексико, където насилието, свързано с наркотрафика, продължава вече близо две десетилетия.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
12:04 02.11.2025
2 Мефистофел
Коментиран от #4
12:12 02.11.2025
3 Така се прави
12:14 02.11.2025
4 Ддд
До коментар #2 от "Мефистофел":Тука трябва да се изчистят мутрите, много мутри има в България и във властта даже е пълно.
Коментиран от #5
12:17 02.11.2025
5 Мефистофел
До коментар #4 от "Ддд":Точно така е. И има МНОГО за чистене!
12:26 02.11.2025
6 зевзек
12:33 02.11.2025
7 ООрана държава
12:38 02.11.2025