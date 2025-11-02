Застреляха кмет на мексикански град

Кметът на Уруапан в мексиканския щат Мичоакан, Карлос Мансо, бе застрелян в центъра на града. Двама души, свързани с нападението, са арестувани, а трети е убит, пише Нова телевизия.

Мичоакан от години е сред най-насилствените райони на Мексико, контролиран от наркокартели, които изнудват фермери. Мансо, станал кмет през септември 2024 г., често участваше лично в патрули за сигурност и настояваше за по-твърди мерки срещу престъпността.

Убийството му е поредното в серия атаки срещу местни политици в Мексико, където насилието, свързано с наркотрафика, продължава вече близо две десетилетия.